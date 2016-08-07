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أفكار لدوش استحمام خارجي

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مسبح
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إذا كان لديك حمام سباحة أو كان أطفالك يلهون في الفناء ثم يدخلون الغرفة فتتسخ من آثار الحشائش والطين، فهنا تتجلي الحاجة إلي دوش بالخارج للتخلص مما سبق ذكره بالإضافة إلي الزيوت الواقية من الشمس. يتوجب عليك تنظيف الفلاتر والقيام بالصيانة الدورية حتي يتم التخلص من كل ما يعلق بالمياه فكلما بادرت بذلك كان أفضل فدعنا نمنحك بعض النصائح فيما يتعلق بتصميم دوش الاستحمام الخارجي.

​1. إختيار الموقع

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura مسبح
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

 يجب التفكير جيداً في المساحة التي ستخصصها لوضع الدوش ووضع في الإعتبار الميزانية المخصصة لهذا المشروع و إعداد قائمة بما تحتاج من تأسيس، من مصدر للمياه ، فتحة للصرف و إذا ما كنت ترغب في عمل فصل للدوش عن بقية الحديقة.

2. وحدة معدة مسبقاً

Duchas | Hydrotherapy, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment حمام دوش وأحواض إستحمام
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

يمكنك أن تشتري وحدة دوش كالموضحة في المثال، فهو معدة مسبقاً و سهلة التركيب. فكل ما ستحتاجه هو المساحة الكافية ، مصدر المياه و طريقة لتصريفها و يفضل لو أمكن وضعه بالداخل كيلا يتعارض مظهره مع المنظر الطبيعي للنباتات والعشب.

3.​خطوات البناء

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

عليك أن تجد موقع مناسب للدوش،و أن يكون بجوار ماسورة صرف لأهميتها حيت يجب أن تتمع الأرضية بالميل الكافي لتصرف المياه في الإتجاه المرغوب.

4.كيفية التركيب

homify مسبح أسمنت Blue
homify

homify
homify
homify

إن لم تختر الدوش المعد مسبقاً فعليك بإعداد المكان الذي سيوضع فيه مباشرة في تربة حديقتك بحفر مساحة لا تقل عن متر مربع وإزالة الأعشاب والجذور منها لعمل قاعدة للدوش، ثم لتقم بوضع طبقة من الحصي و لتتأكد من أنها مستوية ثم ضع فوقها خليط من الأسمنت وقم بتركيب السيراميك او الحجارة فأياً كان إختيارك فقط تنبه إلي وجوب أن تكون الخامة مقاومة للإنزلاق وبالأخص عند وجود بلل.

5. إحذر من الصرف

homify مسبح معدن Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

عند قيامك بوضع الأسمنت توخي الحذر كيلا تسد فتحة الصرف وقم بتغطيتها بشبكة ليكون تنظيفها سهل ولتمنع الإنسدادات.

6.دوش مغطى

Casa Gávea, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro ساونا خشب Wood effect
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

إذا كان لديك مظلة أو جزءاً غير مستخدم من سقف شرفة فلم لا تستغل تلك المساحة المغطاة المطلة علي حمام السباحة لبناء دوش خارجي.

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7.أرضية من الخشب

​Cond. St. Barth, Mantovani e Rita Arquitetura Mantovani e Rita Arquitetura مسبح
Mantovani e Rita Arquitetura

Mantovani e Rita Arquitetura
Mantovani e Rita Arquitetura
Mantovani e Rita Arquitetura

إذا تم تركيب الدوش علي أرضية خشبية فيفضل أن تكون أكثر إنخفاضاً من الأرضية المحيطة بحمام السباحة بفتحة تصريف خاصة بها وعادةً ما يتم إستخدام الخشب المعالج ليتحمل البلل و الرطوبة.

8.حائط حجري

Pool garden, RON Stappenbelt, Interiordesign RON Stappenbelt, Interiordesign مسبح
RON Stappenbelt, Interiordesign

Pool garden

RON Stappenbelt, Interiordesign
RON Stappenbelt, Interiordesign
RON Stappenbelt, Interiordesign

هذا الإختيار هو البديل الأمثل لمن يرغب في مزيد من الحماية من الهواء والخصوصية كما أن الأحجاره الطبيعية تعطي جمال و رونق.

9.بيت الضخ

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

بالإمكان استغلال غرفة الضخ والأدوات الخاصة بالمسبح لوضع دوشاً في آخر مكان قد يخطر علي بالك على الرغم من أنه يوفر الحماية والخصوصية التامة.

10.إضافة حائط

RESIDENCIA 02 - S. J. CAMPOS, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo حديقة
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

من الإقتراحات المطروحة أيضاً هو تخصيص حائطاً إضافياً لحمل رأس الدوش مثلما تري في هذه الصورة، فيمكن لهذا الحل أن يضفي عمقاً جديداً للحديقة و جمالاً إضافياً بمزج الماء مع الخضرة.

11.الخصوصية

VILLAS Y PISCINAS, REFORTENALCO REFORTENALCO مسبح
REFORTENALCO

REFORTENALCO
REFORTENALCO
REFORTENALCO

في هذا النموذج يحظي الدوش بخصوصية كاملة محاطاً بحائط من الحجارة مختلفة الأنواع والألوان والأحجام. علي شكل نصف دائرة لتتكامل مع الحائط الجمالي مما يشكل حماية من الهواء ومن أعين المتطفلين سواء.

12.دوش مرفق بالمسبح

homify مسبح معدن Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

عندما يكون حمام السباحة في مساحة مغلقة فيفضل أن يكون الدوش كذلك، فهو يوفر حل مثالي لتجنب العوامل الجوية في بعض المناطق.

13.دوش متحرك

VITEO DUCHA PARA EXTERIOR, Terra Ceramica Online Shop Terra Ceramica Online Shop حدائقأحواض وبرك السباحة
Terra Ceramica Online Shop

Terra Ceramica Online Shop
Terra Ceramica Online Shop
Terra Ceramica Online Shop

حل غاية في العملية فكل ما تحتاجه هو توصيل خرطوم بقاعدة الدوش و ها أنت تستمتع بدوش منعش بالخارج في أيام الصيف الحارة.

14.أجواء إستوائية

SPA Matlali, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مسبح
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

نختتم جولتنا اليوم بأكثر الخيارات رفاهية و جمالاً بدوش موضوع داخل كوخ كالذي في الصورة مع ساونا أو حجرة بخار بداخله لتتملك منتجعك الصحي الخاص.

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