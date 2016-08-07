أفكار لدوش استحمام خارجي

إذا كان لديك حمام سباحة أو كان أطفالك يلهون في الفناء ثم يدخلون الغرفة فتتسخ من آثار الحشائش والطين، فهنا تتجلي الحاجة إلي دوش بالخارج للتخلص مما سبق ذكره بالإضافة إلي الزيوت الواقية من الشمس. يتوجب عليك تنظيف الفلاتر والقيام بالصيانة الدورية حتي يتم التخلص من كل ما يعلق بالمياه فكلما بادرت بذلك كان أفضل فدعنا نمنحك بعض النصائح فيما يتعلق بتصميم دوش الاستحمام الخارجي.
يجب التفكير جيداً في المساحة التي ستخصصها لوضع الدوش ووضع في الإعتبار الميزانية المخصصة لهذا المشروع و إعداد قائمة بما تحتاج من تأسيس، من مصدر للمياه ، فتحة للصرف و إذا ما كنت ترغب في عمل فصل للدوش عن بقية الحديقة.
يمكنك أن تشتري وحدة دوش كالموضحة في المثال، فهو معدة مسبقاً و سهلة التركيب. فكل ما ستحتاجه هو المساحة الكافية ، مصدر المياه و طريقة لتصريفها و يفضل لو أمكن وضعه بالداخل كيلا يتعارض مظهره مع المنظر الطبيعي للنباتات والعشب.
عليك أن تجد موقع مناسب للدوش،و أن يكون بجوار ماسورة صرف لأهميتها حيت يجب أن تتمع الأرضية بالميل الكافي لتصرف المياه في الإتجاه المرغوب.
إن لم تختر الدوش المعد مسبقاً فعليك بإعداد المكان الذي سيوضع فيه مباشرة في تربة حديقتك بحفر مساحة لا تقل عن متر مربع وإزالة الأعشاب والجذور منها لعمل قاعدة للدوش، ثم لتقم بوضع طبقة من الحصي و لتتأكد من أنها مستوية ثم ضع فوقها خليط من الأسمنت وقم بتركيب السيراميك او الحجارة فأياً كان إختيارك فقط تنبه إلي وجوب أن تكون الخامة مقاومة للإنزلاق وبالأخص عند وجود بلل.
عند قيامك بوضع الأسمنت توخي الحذر كيلا تسد فتحة الصرف وقم بتغطيتها بشبكة ليكون تنظيفها سهل ولتمنع الإنسدادات.
إذا كان لديك مظلة أو جزءاً غير مستخدم من سقف شرفة فلم لا تستغل تلك المساحة المغطاة المطلة علي حمام السباحة لبناء دوش خارجي.
إذا تم تركيب الدوش علي أرضية خشبية فيفضل أن تكون أكثر إنخفاضاً من الأرضية المحيطة بحمام السباحة بفتحة تصريف خاصة بها وعادةً ما يتم إستخدام الخشب المعالج ليتحمل البلل و الرطوبة.
هذا الإختيار هو البديل الأمثل لمن يرغب في مزيد من الحماية من الهواء والخصوصية كما أن الأحجاره الطبيعية تعطي جمال و رونق.
بالإمكان استغلال غرفة الضخ والأدوات الخاصة بالمسبح لوضع دوشاً في آخر مكان قد يخطر علي بالك على الرغم من أنه يوفر الحماية والخصوصية التامة.
من الإقتراحات المطروحة أيضاً هو تخصيص حائطاً إضافياً لحمل رأس الدوش مثلما تري في هذه الصورة، فيمكن لهذا الحل أن يضفي عمقاً جديداً للحديقة و جمالاً إضافياً بمزج الماء مع الخضرة.
في هذا النموذج يحظي الدوش بخصوصية كاملة محاطاً بحائط من الحجارة مختلفة الأنواع والألوان والأحجام. علي شكل نصف دائرة لتتكامل مع الحائط الجمالي مما يشكل حماية من الهواء ومن أعين المتطفلين سواء.
عندما يكون حمام السباحة في مساحة مغلقة فيفضل أن يكون الدوش كذلك، فهو يوفر حل مثالي لتجنب العوامل الجوية في بعض المناطق.
حل غاية في العملية فكل ما تحتاجه هو توصيل خرطوم بقاعدة الدوش و ها أنت تستمتع بدوش منعش بالخارج في أيام الصيف الحارة.
نختتم جولتنا اليوم بأكثر الخيارات رفاهية و جمالاً بدوش موضوع داخل كوخ كالذي في الصورة مع ساونا أو حجرة بخار بداخله لتتملك منتجعك الصحي الخاص.