أفكار لدوش استحمام خارجي

إن لم تختر الدوش المعد مسبقاً فعليك بإعداد المكان الذي سيوضع فيه مباشرة في تربة حديقتك بحفر مساحة لا تقل عن متر مربع وإزالة الأعشاب والجذور منها لعمل قاعدة للدوش، ثم لتقم بوضع طبقة من الحصي و لتتأكد من أنها مستوية ثم ضع فوقها خليط من الأسمنت وقم بتركيب السيراميك او الحجارة فأياً كان إختيارك فقط تنبه إلي وجوب أن تكون الخامة مقاومة للإنزلاق وبالأخص عند وجود بلل.