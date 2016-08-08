8 أفكار لجراجات معاصرة

أين تترك سيارتك في الأغلب؟ هل تعاني من عدم توافر المكان المناسب لإنتظار سيارتك؟ إذا كنت تبحث عن التصميم المثالي للجراج الخاص بالسيارة في منزلك، فقد جئنا لك اليوم ببعض الأفكارلعمل جراجك الخاص و المتناسب مع منزلك على الطراز المعاصر.

فتصميم الجراجات متعددة، فيمكنها أن تكون مغلقة أو مفتوحة و مظللة، التصميم يعتمد على الميزانية والظروف البنائية، فهناك تصاميم يمكنك إضافتها في حديقة أو فناء منزلك و أفكار أخرى يمكنك وضعها في الإعتبار عند تصميم منزلك الجديد.

فتعالوا معنا في هذه الجولة لنتعرف على الأفكار المختلفة للجراجات..