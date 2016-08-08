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8 أفكار لجراجات معاصرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Proyecto Quincho en Las Rosas, ARBOL Arquitectos ARBOL Arquitectos كراج جاهز للتركيب
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أين تترك سيارتك في الأغلب؟ هل تعاني من عدم توافر المكان المناسب لإنتظار سيارتك؟ إذا كنت تبحث عن التصميم المثالي للجراج الخاص بالسيارة في منزلك، فقد جئنا لك اليوم ببعض الأفكارلعمل جراجك الخاص و المتناسب مع منزلك على الطراز المعاصر. 

فتصميم الجراجات متعددة، فيمكنها أن تكون مغلقة أو مفتوحة و مظللة، التصميم يعتمد على الميزانية والظروف البنائية، فهناك تصاميم يمكنك إضافتها في حديقة أو فناء منزلك و أفكار أخرى يمكنك وضعها في الإعتبار عند تصميم منزلك الجديد.

فتعالوا معنا في هذه الجولة لنتعرف على الأفكار المختلفة للجراجات..

1.جراج متعدد الاستخدامات

シダーガレージ, J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. مرآب~ كراج
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

هل لديك بدروم مستغل كغرفة تخزين وغرفة للنشاطات المختلفة، مثل التدريب على الغزف على ألنك المفضلة أو لعب ألعاب الكمبيوتر؟ يمكنك توفير مساحة يسهل دخول السيارة إليها لعمل مكان إنتظارلسيارتك الجديدة و حمايتها من العوامل الخارجية.

2.النفق الجراج

이웃과 함께하는 전원생활 (용인 고기동 주택), 윤성하우징 윤성하우징 مرآب~ كراج
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

في هذا المثال تم استغلال الإنحدار في الأرضية و تم عمل جراج مفتوح في نفق تحت فناء البيت.

3.مظلة بسيطة

Copertura per auto , RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto مرآب~ كراج
RicreArt – Italmaxitetto

RicreArt - Italmaxitetto
RicreArt – Italmaxitetto
RicreArt - Italmaxitetto

هنا تم عمل مظلة بشكل أنيق من الأخشاب بجوار المدخل تتناسب مع الطراز المودرن لمنزلك. هذا التصميم بسيط و سهل تنفيذه، كما أنه غير مكلف.

4.إمتداد للمنزل

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مرآب~ كراج
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تم استغلال هذه المساحة المفتوحة والمظللة، و التي تعتبر إمتداداً للمنزل. تم تمهيد الأرضية، و عمل منحدر مائل و ممهد ليناسب السيارة. هذا الجراج مناسب للبيوت على الطراز الريف الأوروبي أو الكلاسيكي.

5.مظلة على الطلااز المودرن

Carport, Architekt Armin Hägele Architekt Armin Hägele مرآب~ كراج
Architekt Armin Hägele

Architekt Armin Hägele
Architekt Armin Hägele
Architekt Armin Hägele

في هذا المثال تم بناء جراج بحوائط  خشبية و سقف مظلل بشكل يسمح بحماية السيارة و الحصول على تصميم مناسب لمنزلك المودرن و بألوان متباينة و رائعة.

6.جراج جماعي

CASA NA GRANJA VIANA, ALVO ARQUITETURA ALVO ARQUITETURA مرآب~ كراج
ALVO ARQUITETURA

ALVO ARQUITETURA
ALVO ARQUITETURA
ALVO ARQUITETURA

أما في هذا المثال فقد تم عمل مظلة تسمح بإنتظار أكثر من سيارة في وسط الحديقة، كما توفرت مساحة أيضاً خارج هذه المظلة. هذا التصميم مناسب جداً لبيت العائلة، ويتماشى مع بيت على الطراز الكلاسيكي. 

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7.جراج في مدخل البيت

Casa no Vale dos Cristais, Lanza Arquitetos Lanza Arquitetos مرآب~ كراج المرو أو الكوارتز Amber/Gold
Lanza Arquitetos

Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos
Lanza Arquitetos

إذا كان لديك المساحة الكفاية و إذا كان مدخل بيتك يوفر مظلة كافية لإنتظار السيارة، فقم باستغلال هذا المكان، على الأقل ستقل رحلتك من و إلى السيارة كل يوم.

8.تظليل الفناء

Proyecto Quincho en Las Rosas, ARBOL Arquitectos ARBOL Arquitectos كراج جاهز للتركيب
ARBOL Arquitectos

Proyecto Quincho en Las Rosas

ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos

في هذا المثال قام بتظليل الفناء الخارجي بالكامل و استغلال المساحة لعمل جراج للسيارة.

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