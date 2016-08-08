8 أفكار لجراجات معاصرة

أين تترك سيارتك في الأغلب؟ هل تعاني من عدم توافر المكان المناسب لإنتظار سيارتك؟ إذا كنت تبحث عن التصميم المثالي للجراج الخاص بالسيارة في منزلك، فقد جئنا لك اليوم ببعض الأفكارلعمل جراجك الخاص و المتناسب مع منزلك على الطراز المعاصر.
فتصميم الجراجات متعددة، فيمكنها أن تكون مغلقة أو مفتوحة و مظللة، التصميم يعتمد على الميزانية والظروف البنائية، فهناك تصاميم يمكنك إضافتها في حديقة أو فناء منزلك و أفكار أخرى يمكنك وضعها في الإعتبار عند تصميم منزلك الجديد.
فتعالوا معنا في هذه الجولة لنتعرف على الأفكار المختلفة للجراجات..
هل لديك بدروم مستغل كغرفة تخزين وغرفة للنشاطات المختلفة، مثل التدريب على الغزف على ألنك المفضلة أو لعب ألعاب الكمبيوتر؟ يمكنك توفير مساحة يسهل دخول السيارة إليها لعمل مكان إنتظارلسيارتك الجديدة و حمايتها من العوامل الخارجية.
في هذا المثال تم استغلال الإنحدار في الأرضية و تم عمل جراج مفتوح في نفق تحت فناء البيت.
هنا تم عمل مظلة بشكل أنيق من الأخشاب بجوار المدخل تتناسب مع الطراز المودرن لمنزلك. هذا التصميم بسيط و سهل تنفيذه، كما أنه غير مكلف.
تم استغلال هذه المساحة المفتوحة والمظللة، و التي تعتبر إمتداداً للمنزل. تم تمهيد الأرضية، و عمل منحدر مائل و ممهد ليناسب السيارة. هذا الجراج مناسب للبيوت على الطراز الريف الأوروبي أو الكلاسيكي.
في هذا المثال تم بناء جراج بحوائط خشبية و سقف مظلل بشكل يسمح بحماية السيارة و الحصول على تصميم مناسب لمنزلك المودرن و بألوان متباينة و رائعة.
أما في هذا المثال فقد تم عمل مظلة تسمح بإنتظار أكثر من سيارة في وسط الحديقة، كما توفرت مساحة أيضاً خارج هذه المظلة. هذا التصميم مناسب جداً لبيت العائلة، ويتماشى مع بيت على الطراز الكلاسيكي.
إذا كان لديك المساحة الكفاية و إذا كان مدخل بيتك يوفر مظلة كافية لإنتظار السيارة، فقم باستغلال هذا المكان، على الأقل ستقل رحلتك من و إلى السيارة كل يوم.
في هذا المثال قام بتظليل الفناء الخارجي بالكامل و استغلال المساحة لعمل جراج للسيارة.