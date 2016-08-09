5 تصميمات ليخوت غير تقليدية

عندما نسمع كلمة يخت تأتي إلى أذاهننا الصورة التقليدية للمركب الأبيض العائم الفاخر، غالباً ما يكون من عدة أدوار و مفروش بأثاث فاخر أشبه بأثاث الطائرات، و غالباً ما يكون عليه عدد من الأفراد ليستمتعوا بقضاء أجازة سعيدة.

و لكن ماذا لو قلت لكم أن اليخت يمكنه أن يكون بسيط في بعض الأحيان، أو تصميمه محتلف عن الشكل التقليدي. ففي جولة اليوم أصحبكم لنتعرف على أشكال مختلفة من اليخوت الغير تقليدية.