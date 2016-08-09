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5 تصميمات ليخوت غير تقليدية

Marwa Hasan Marwa Hasan
Nautilus, Nautilus Hausboote GmbH Nautilus Hausboote GmbH يخوت و طائرات
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عندما نسمع كلمة يخت تأتي إلى أذاهننا الصورة التقليدية للمركب الأبيض العائم الفاخر، غالباً ما يكون من عدة أدوار و مفروش بأثاث فاخر أشبه بأثاث الطائرات، و غالباً ما يكون عليه عدد من الأفراد ليستمتعوا بقضاء أجازة سعيدة.

و لكن ماذا لو قلت لكم أن اليخت يمكنه أن يكون بسيط في بعض الأحيان، أو تصميمه محتلف عن الشكل التقليدي. ففي جولة اليوم أصحبكم لنتعرف على أشكال مختلفة من اليخوت الغير تقليدية.

1. المنزل العائم

Ei-Home, Nautilus Hausboote GmbH Nautilus Hausboote GmbH يخوت و طائرات
Nautilus Hausboote GmbH

Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH

هل هذا يخت أو منزل عائم؟ تصميمه رائع و أنيق و إضاءة ساحرة تعكس تصميم محكم بتفاصيل عالية. الزجاج يحيط بكل الأنحاء ليكشف البحر من كل مكان من خلال الواجهة الدائرية، يحيط بالهيكل فناء دائري و الذي يسمح بالجلوس مباشرة على سطح الماء، هل تصدق هذا؟

2. يخت الأسرة

Mit dem Hausboot auf der Havel, ZappeArchitekten ZappeArchitekten يخوت و طائرات
ZappeArchitekten

ZappeArchitekten
ZappeArchitekten
ZappeArchitekten

هذا اليخت الطولي لا يعتبر يخت بالمقاييس المتعارف عليها و لكن على الرغم من صغر حجمه فهو كاف لرحلة عائلية لعطلة نهاية الاسبوع.

3. نوتيليس

Nautilus, Nautilus Hausboote GmbH Nautilus Hausboote GmbH يخوت و طائرات
Nautilus Hausboote GmbH

Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH
Nautilus Hausboote GmbH

هذا المنزل العائم و الرائع في تصميمه، فهو يشبه النوتيليس و هو أحد الكائنات البحرية من تصميم NAUTILUS HAUSBOOTE GMBH. على الرغم من صغر حجمه، فمساحته هي 42م مربع فقط، و لكنه مصمم من الخارج من الخشب و مجهز بخلايا شمسية أعلاه وأيضاً مجهز بعناية من داخله.

فناء عائم

homify يخوت و طائرات
homify

homify
homify
homify

و المفاجأة هي ذلك البيت العائم و الذي هو نصفه في الماء والنصف الأخر على الأرض. يبدو تصميمه فاخر جداً وطرازه مودرن. البيت أغلب مساحته خارجية على هيئة فناء مسور، و مقسم على دورين، أما السلم والذي يوجد في مقدمة اليخت، فهو مغلف بجدران زجاجية لتكشف المشهد الرائع للنهر والطبيعة اللا نهائية.

اليخت الشريطي

Winterbadeschiff, Wilk-Salinas Architekten GmbH Wilk-Salinas Architekten GmbH يخوت و طائرات
Wilk-Salinas Architekten GmbH

Wilk-Salinas Architekten GmbH
Wilk-Salinas Architekten GmbH
Wilk-Salinas Architekten GmbH

هذا التصميم عبارة عن يخت من 3 أجنحة بتصميم شريطي، كل منها يطفو على الماء بشكل متفرد و لكن يربطهم كباري داخلية.

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