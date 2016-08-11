10 أفكار لتجميل بيتك بالنباتات

واحدة من أسهل الطرق لتحويل بيتك من مكان بارد و ممل إلى آخر دافئ هو عن طريق إضافة نباتات، فهي تعطي جمال، حيوية و شخصية للمنزل، كما أنها لها فوائد عديدة على المستوى الصحي أيضاً.

دعوني أخذكم في جولة، لأفكار لإضافة لون أخضر في أنحاء بيتك.