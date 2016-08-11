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10 أفكار لتجميل بيتك بالنباتات

Marwa Hasan Marwa Hasan
my gallery, 東邦レオ株式会社 PIANTA×STANZA事業部 東邦レオ株式会社 PIANTA×STANZA事業部 تصميم مساحات داخلية
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واحدة من أسهل الطرق لتحويل بيتك من مكان بارد و ممل إلى آخر دافئ هو عن طريق إضافة نباتات، فهي تعطي جمال، حيوية و شخصية للمنزل، كما أنها لها فوائد عديدة على المستوى الصحي أيضاً.

دعوني أخذكم في جولة، لأفكار لإضافة لون أخضر في أنحاء بيتك.

1.حديقة داخلية

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos مكاتب العمل والمحال التجارية
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

إذا كنت تمتلك فراغ غير مستغل أو مساحة زائدة يمكنك عمل حديقة داخلية. ستضيف سحر خاص لمنزلك حتى لو كانت ذات حجم صغير.

2.برواز الزرع

my gallery, 東邦レオ株式会社 PIANTA×STANZA事業部 東邦レオ株式会社 PIANTA×STANZA事業部 تصميم مساحات داخلية
東邦レオ株式会社　PIANTA×STANZA事業部

東邦レオ株式会社　PIANTA×STANZA事業部
東邦レオ株式会社　PIANTA×STANZA事業部
東邦レオ株式会社　PIANTA×STANZA事業部

البراوييز ليست فقط للصور، فهذا البرواز الخشبي يغلف صحبة من النباتات الخضراء المتباينة في أوراقها و حجمها و شكلها، ليعطي شكلاً رائعاً و فريداً من نوعه.

3.حديقة في شرفتك

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

يمكنك بكل بساطة استغلال شرفتك بشكل أنيق لزراعة بعض النباتات والزهور، لتحويلها لحديقة صغيرة و خلق متنفس للبيت و مكان للاستجمام في وسط هذا الجمال.

4.وعاء النباتات

Bear Terrarium, Terrarium love Terrarium love تصميم مساحات داخلية
Terrarium love

Terrarium love
Terrarium love
Terrarium love

في هذا المثال قام المصمم TERRARIUM LOVE بعمل مجسم صغير لشكل الغابة باستخدام نباتات حية ومجسمات لحيوانات و أشجار، و كون لوحة فنية حية وفريدة من نوعها.

5.رفوف الزرع

homify تصميم مساحات داخلية
homify

homify
homify
homify

إضافة عناصر نباتية تعطي غالباً إيحاء بالعفوية و العشوائية، و لكن في بعض الطرز مثل المينمال أو الاسكندينافي يجب الحفاظ على الشكل العام بدايةً من أدق التفاصيل، و لذلك ففي هذا المثال فقد قام المصمم بعمل رفوف تضم عدد من الأصص الصغيرة ليحافظ على الشكل العام للغرفة و يخفي أي تفاصيل قد تكون خارج السياق العام للطراز المتبع.

6.الحائط الأحضر

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH تصميم مساحات داخلية
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

الحوائط الخضراء، أو الحوائط الحية هي أحد الصيحات الجديدة في عالم الزراعة و البناء، حيث تكون النباتات مثبتة على هيكل  رأسي و ليس أفقي، و تزويد النباتات بالغذاء و المياة اللازمة من خلال خزانات تعمل بشكل خاص.

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7.تدويرالأواني القديمة

CACHEPÔ LATA + CARRINHO DE MADEIRA, Pomelo Pomelo تصميم مساحات داخلية
Pomelo

Pomelo
Pomelo
Pomelo

استغل الأواني القديمة في عمل أصص صغيرة لتزين أركان المنزل بدلاً من إلقائها.

8.استعراض النباتات

homify تصميم مساحات داخلية
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك مجموعة خاصة من النباتات النادرة، يمكنك تعليق الأصص على لوحة خشبية كما في هذا المثال لاستعراض المجموعة الخاصة بك.

9.الطاولة الخضراء

bio stolik POLLI, APPO projekt APPO projekt بلكونات وشرفاتأثاث
APPO projekt

APPO projekt
APPO projekt
APPO projekt

إذا كان لديك مساحة خالية في طاولة القهوة، يمكنك استغلالها لوضع بعض الأصص لنباتات مختلفة للحصول على منظر رائع وطاولة خاصة و خاصة مع الخشب و الزجاج.

10أصص معلقة

Der Hibiskus – Zimmerpflanze des Monats Mai, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de مطبخديكورات واكسسوارات
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

تعليق أصص الزهور من السقف أو الكمرات يعطي تأثير عفوي للمنزل، كما أنه يعطي جمالاً غير مسبوق. مناسب في المنازل على الطراز المودرن أو الإنتقائي.

منزل العائلة الرائع
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