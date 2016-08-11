10 أفكار لتجميل بيتك بالنباتات

واحدة من أسهل الطرق لتحويل بيتك من مكان بارد و ممل إلى آخر دافئ هو عن طريق إضافة نباتات، فهي تعطي جمال، حيوية و شخصية للمنزل، كما أنها لها فوائد عديدة على المستوى الصحي أيضاً.
دعوني أخذكم في جولة، لأفكار لإضافة لون أخضر في أنحاء بيتك.
إذا كنت تمتلك فراغ غير مستغل أو مساحة زائدة يمكنك عمل حديقة داخلية. ستضيف سحر خاص لمنزلك حتى لو كانت ذات حجم صغير.
البراوييز ليست فقط للصور، فهذا البرواز الخشبي يغلف صحبة من النباتات الخضراء المتباينة في أوراقها و حجمها و شكلها، ليعطي شكلاً رائعاً و فريداً من نوعه.
يمكنك بكل بساطة استغلال شرفتك بشكل أنيق لزراعة بعض النباتات والزهور، لتحويلها لحديقة صغيرة و خلق متنفس للبيت و مكان للاستجمام في وسط هذا الجمال.
في هذا المثال قام المصمم TERRARIUM LOVE بعمل مجسم صغير لشكل الغابة باستخدام نباتات حية ومجسمات لحيوانات و أشجار، و كون لوحة فنية حية وفريدة من نوعها.
إضافة عناصر نباتية تعطي غالباً إيحاء بالعفوية و العشوائية، و لكن في بعض الطرز مثل المينمال أو الاسكندينافي يجب الحفاظ على الشكل العام بدايةً من أدق التفاصيل، و لذلك ففي هذا المثال فقد قام المصمم بعمل رفوف تضم عدد من الأصص الصغيرة ليحافظ على الشكل العام للغرفة و يخفي أي تفاصيل قد تكون خارج السياق العام للطراز المتبع.
الحوائط الخضراء، أو الحوائط الحية هي أحد الصيحات الجديدة في عالم الزراعة و البناء، حيث تكون النباتات مثبتة على هيكل رأسي و ليس أفقي، و تزويد النباتات بالغذاء و المياة اللازمة من خلال خزانات تعمل بشكل خاص.
استغل الأواني القديمة في عمل أصص صغيرة لتزين أركان المنزل بدلاً من إلقائها.
إذا كان لديك مجموعة خاصة من النباتات النادرة، يمكنك تعليق الأصص على لوحة خشبية كما في هذا المثال لاستعراض المجموعة الخاصة بك.
إذا كان لديك مساحة خالية في طاولة القهوة، يمكنك استغلالها لوضع بعض الأصص لنباتات مختلفة للحصول على منظر رائع وطاولة خاصة و خاصة مع الخشب و الزجاج.
تعليق أصص الزهور من السقف أو الكمرات يعطي تأثير عفوي للمنزل، كما أنه يعطي جمالاً غير مسبوق. مناسب في المنازل على الطراز المودرن أو الإنتقائي.