مسابح لأيام ممتعة

تعتبر المسابح دروب و دروب في التصميم و الديكور من جهة التفكير فيها و تصميمها و تنفيذها، يمكن اشياء صغيرة كمصباح واحد يصنع فيها الفارق سواء بالجيد أو بالسيء، الامر هنا في هذا النموذج ليس ببعيد عن ذلك الكلام ، المسبح المتدرج ذو الأضواء من اليمين و اليسار و تلك الأضواء ف ينمطها متفرقة و صغيرة في مصدر ضوئها أما بالنسبة للون الخاص بالسيراميك الخاص بالمسبح فهو من الأزرق المتدرج بتدرج المسبح للداخل ، فكره رائعة خصوصاً مع انحياز البيت للون الأبيض في معظم واجهاته