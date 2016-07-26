مسابح لأيام ممتعة

من أجمل ما في البيوت هي المسابح ، يكفي مشهدها ليلاً و هي ترافق نسمات الظلام و تلاعب ضياء القمر، المسابح في النهار حياة أخرى غير البيت، حياة كلها مرح و فرحة و سعادة ، المسبح عنوان الانطلاق في بيتنا و لو أضفنا عليه بعض اللمسات الجمالية سيصير أجمل و أكثر وظيفية من مجرد شكل يزين مدخل البيت أو حديقته الأمامية أو الخلفية، إليكم بعض النماذج الرائعة لمسابح تجذب الانتباه ..
تعتبر المسابح دروب و دروب في التصميم و الديكور من جهة التفكير فيها و تصميمها و تنفيذها، يمكن اشياء صغيرة كمصباح واحد يصنع فيها الفارق سواء بالجيد أو بالسيء، الامر هنا في هذا النموذج ليس ببعيد عن ذلك الكلام ، المسبح المتدرج ذو الأضواء من اليمين و اليسار و تلك الأضواء ف ينمطها متفرقة و صغيرة في مصدر ضوئها أما بالنسبة للون الخاص بالسيراميك الخاص بالمسبح فهو من الأزرق المتدرج بتدرج المسبح للداخل ، فكره رائعة خصوصاً مع انحياز البيت للون الأبيض في معظم واجهاته
من أكثر نماذج المسابح انتشاراً هي المسباح الدائرية خصوصاً في الحدائق الأصغر حجماً، فلو كانت لديك مشكلة ما من ناحية المساحة فالمسبح الدائري هو حلك الأمثل، و كما نرى تصميمه بسيط و به حواف لتضمن الاستقلال عن الحديقة بالكامل ، و هو يؤدي الغرض بوجود مجرى مائي في باحات منزلنا، اختيار رائع و موفق
لو كنت مطلاً على البحر عن طريق حديقة منزلك فإن هذا النموذج هو الأنسب و الأكثر روعة على الإطلاق، تشعر و أنك قد اقتطعت شيئاً من البحر بين يديك داخل أسوار منزلك ، التصميم يكون كبير و على مساحة ضخمة و حاول أن تنشيء في الوسط ممراً طبيعياً من الخشب الداكن ليجعل النزول وا لاستمتاع به أكثر سهولة و التمشي عليه ليلاً أكثر متعة و رومانسية
مثلما تجولنا في بعض النماذج التي كانت تركز على ارضيات و حوائط في المسبح باللون الأزرق و درجاته يوجد أيضاً توجه جديد لتصميم المسابح بألوان أخرى غير معتاده مثل هذا اللون الداكن و لكن يتم التلاعب به بواسطة الأضواء المركزة و التي تعمل ليلاً و نهاراً، و في هذا التصميم تحديداً لمسة ديكورية مميزة عن طريق قربه الكبير مع لون الواجهة الجانبية للمنزل و هو ما يبين الأثر الكبير لوحدة التصميم في عقل المصمم
المسبح المستطيل هو حيلة أخرى لاستغلال مساحة ضيقة في تصميم مسبح منا لأساس، فنلاحظ أنه في الجزء أسفل المياه مائل تقريباً ليستغل المساحة التي بين عمودي المستطيل لو تخيلناه ، كخط واصل بين أقصى زواياه العمودية ، دون استهلاك تلك المساحة في زخارف أو ألوان أرضيات مختلفة فقط اللون الازرق الفاتح و الضوء الابيض صديق المساحة الأول ..
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الفكرة المقبلة متعلقة بالأرضيات المحيطة بالمسبح و التي جاءت في هذا النموذج من الخشب الخالص و بألوان داكنة متماشية تماماً مع لون السيراميك المستخدم في المسبح من الازرق الغامق الداكن أيضاً، و لربما لاحظنا اختفاء عنصر الاضاءة هنا لتوفر عنصر الألوان المختلطة و المتمازجة ببعضها تماماً البني و الأزرق في مظهر بديع