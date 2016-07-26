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مسابح لأيام ممتعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مسبح
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من أجمل ما في البيوت هي المسابح ، يكفي مشهدها ليلاً و هي ترافق نسمات الظلام و تلاعب ضياء القمر، المسابح في النهار حياة أخرى غير البيت، حياة كلها مرح و فرحة و سعادة ، المسبح عنوان الانطلاق في بيتنا  و لو أضفنا عليه بعض اللمسات الجمالية سيصير أجمل و أكثر وظيفية من مجرد شكل يزين مدخل البيت أو حديقته الأمامية أو الخلفية، إليكم بعض النماذج الرائعة لمسابح تجذب الانتباه ..

مسبح بهي

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مسبح
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

تعتبر المسابح دروب و دروب في التصميم و الديكور من جهة التفكير فيها و تصميمها و تنفيذها، يمكن اشياء صغيرة كمصباح واحد يصنع فيها الفارق سواء بالجيد أو بالسيء، الامر هنا في هذا النموذج ليس ببعيد عن ذلك الكلام ، المسبح المتدرج ذو الأضواء من اليمين و اليسار و تلك الأضواء ف ينمطها متفرقة و صغيرة في مصدر ضوئها أما بالنسبة للون الخاص بالسيراميك الخاص بالمسبح فهو من الأزرق المتدرج بتدرج المسبح للداخل ، فكره رائعة خصوصاً مع انحياز البيت للون الأبيض في معظم واجهاته

مسبح دائري

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

من أكثر نماذج المسابح انتشاراً هي المسباح الدائرية خصوصاً في الحدائق الأصغر حجماً، فلو كانت لديك مشكلة ما من ناحية المساحة فالمسبح الدائري هو حلك الأمثل، و كما نرى تصميمه بسيط و به حواف لتضمن الاستقلال عن الحديقة بالكامل ، و هو يؤدي الغرض بوجود مجرى مائي في باحات منزلنا، اختيار رائع و موفق

مسبح بحري

Maison Piscine, St Cyr sur Mer, MOA architecture MOA architecture مسبح لانهائي
MOA architecture

MOA architecture
MOA architecture
MOA architecture

لو كنت مطلاً على البحر عن طريق حديقة منزلك فإن هذا النموذج هو الأنسب و الأكثر روعة على الإطلاق، تشعر و أنك قد اقتطعت شيئاً من البحر بين يديك داخل أسوار منزلك ، التصميم يكون كبير و على مساحة ضخمة و حاول أن تنشيء في الوسط ممراً طبيعياً من الخشب الداكن ليجعل النزول وا لاستمتاع به أكثر سهولة و التمشي عليه ليلاً أكثر متعة و رومانسية

مسبح مختلف

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos مسبح
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

مثلما تجولنا في بعض النماذج التي كانت تركز على ارضيات و حوائط في المسبح باللون الأزرق و درجاته يوجد أيضاً توجه جديد لتصميم المسابح بألوان أخرى غير معتاده مثل هذا اللون الداكن و لكن يتم التلاعب به بواسطة الأضواء المركزة و التي تعمل ليلاً و نهاراً، و في هذا التصميم تحديداً لمسة ديكورية مميزة عن طريق قربه الكبير مع لون الواجهة الجانبية للمنزل و هو ما يبين الأثر الكبير لوحدة التصميم في عقل المصمم

مسبح هندسي

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مسبح
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

المسبح المستطيل هو حيلة أخرى لاستغلال مساحة ضيقة في تصميم مسبح منا لأساس، فنلاحظ أنه في الجزء أسفل المياه مائل تقريباً ليستغل المساحة التي بين عمودي المستطيل لو تخيلناه ، كخط واصل بين أقصى زواياه العمودية ، دون استهلاك تلك المساحة في زخارف أو ألوان أرضيات مختلفة فقط اللون الازرق الفاتح و الضوء الابيض صديق المساحة الأول ..

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ابداع

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura مسبح
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

الفكرة المقبلة متعلقة بالأرضيات المحيطة بالمسبح و التي جاءت في هذا النموذج من الخشب الخالص و بألوان داكنة متماشية تماماً مع لون السيراميك المستخدم في المسبح من الازرق الغامق الداكن أيضاً، و لربما لاحظنا اختفاء عنصر الاضاءة هنا لتوفر عنصر الألوان المختلطة و المتمازجة ببعضها تماماً البني و الأزرق في مظهر بديع

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