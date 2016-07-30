7 أفكار لمكتبة حائط مثالية في منزلك

إن القراءة في المنزل كانت وستظل من أمتع الهوايات حتى مع تواجد الكتب الألكترونية والوسائل الحديثة للقراءة ولكن اقتناء الكتب في البيت له عشق خاص لدى محبي القراءة لذا فإن مكتبة المنزل هي مطلب دائم.

ولكن مكان المكتبة في البيت هو المشكلة التي نواجهها عندما نقرر أن نوجدها، فتوفير الجمال في مكان المكتبة والراحة وألا يكون مقحمًا على ديكور المنزل هومهمة التصميم الجيد.

لذا فإننا سوف نتناول اليوم في هذا الموضوع ثمانية أفكار لمكتبة الحائط واقتراحات تساعدك في اختيار المكان الأمثل لمكتبة منزلك: