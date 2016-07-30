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7 أفكار لمكتبة حائط مثالية في منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
ex.mark, LI-VING design ideas LI-VING design ideas غرفة المعيشةرفوف
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إن القراءة في المنزل كانت وستظل من أمتع الهوايات حتى مع تواجد الكتب الألكترونية والوسائل الحديثة للقراءة ولكن اقتناء الكتب في البيت له عشق خاص لدى محبي القراءة لذا فإن مكتبة المنزل هي مطلب دائم.

ولكن مكان المكتبة في البيت هو المشكلة التي نواجهها عندما نقرر أن نوجدها، فتوفير الجمال في مكان المكتبة والراحة وألا يكون مقحمًا على ديكور المنزل هومهمة التصميم الجيد.

لذا فإننا سوف نتناول اليوم في هذا الموضوع ثمانية أفكار لمكتبة الحائط واقتراحات تساعدك في اختيار المكان الأمثل لمكتبة منزلك:

1- في الأماكن الغير مستغلة

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL الممر الحديث، المدخل و الدرج
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

من الأفكار الجيدة أيضًا لمكان المكتبة في المنزل هي استغلال الأماكن الغيرمستغلة كحائط السلم الداخلي كما نرى في هذه الصورة ، فقد أعطى منظر الكتب مع درجات السلم إيحاءًا بالألفة و التشويق.

2- في غرفة المكتب

library ARKITEX INTERIORS غرفة المعيشةرفوف خشب Brown
ARKITEX INTERIORS

library

ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS

بالتأكيد أن مكان المكتبة الأساسي خاصة وإن كانت تحوي الكثير من الكتب هو غرفة المكتب، وذلك في المنازل التي تحتمل مساحتها بأن تحوي غرفة للمكتب والمطالعة.

وفي الغالب يغلب الطراز الكلاسيكي على ديكور هذه الغرفة إلا أنه مع اتسام معظم المنازل الحديثة بالطابع الحديث فقد اتجه المصممون لتصميم غرف المكتب بالتبعية بالطراز العصري الحديث.

3- في غرفة المعيشة

office and library over double garage niche pr مكتب عمل أو دراسة Brown Oxshott,Weybridge,conversion,interior design
niche pr

office and library over double garage

niche pr
niche pr
niche pr

أما في التصميمات العصرية فإن المكتبة في الغالب توجد في أحد حوائط غرفة المعيشة ، فكما نرى في هذه الصورة فإن المصمم قد استغل السقف المميز للغرفة وخلق تحته في أحد الحوائط مساحة لمكتبة مميزة في الحائط متصلة بالمقاعد المريحة للقراءة و في منتصف الحائط وضع المكتب العصري الذي يحوي كمبيوتر، وبهذا يكون قد حقق أكثر من غرض في غرفة واحدة ذات شكل جميل وجذاب.

4- داخل غرفة النوم

Spazio MINI :: la mansarda di Stella, Spazio 14 10 Spazio 14 10 غرفة نوم
Spazio 14 10

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

في بعض الأحيان تتواجد المكتبة في غرفة النوم خاصة إذا كانت المساحة في بقية غرف المنزل لاتسمح بتواجدها أو لو كانت المكتبة شخصية أو خاصة بصاحب الغرفة نفسه فقط ، كذلك إذا كان طالبًا يستذكر دروسه عادة في غرفة نومه فإنه ليس هناك داعيًا لنقل الكتب بعيدًا عنه ولكن من الضروري أن نضعها بشكل جميل مشجع في الغرفة كما فعل المصمم في هذه الغرفة.

فلقد استغل الحائط المقابل للسرير بشكل جذاب حيث وضع أرفف الخشب بشكل مميز وخلق بينهم أماكن لرص الكتب فتكونت مكتبة جميلة ووضع أمامها رفًا كبيرًا من الخشب استغله كمقعد للجلوس عليه أثناء القراءة.

5- المكتبة في المدخل

Library Lisa Melvin Design مكتب عمل أو دراسة
Lisa Melvin Design

Library

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

من الأفكار الجميلة والجديدة والرائعة في منزلك هي استقبال الزائرين بمكتبة صغيرة، فالكتاب يشعرك بالترحيب و الألفة ويثير التشوق لمعرفة أسراره لدى الزائرين فهو بذلك يعطي انطباعًا لديهم أنك ترحب بهم وتشاركهم اهتماماتك، ومع هذه المدفأة الديكورية الصغيرة والمقعد الوثير فإنك تؤكد هذا الانطباع بالألفة و الدفء في منزلك.

6- المكتبة العصرية

ex.mark, LI-VING design ideas LI-VING design ideas غرفة المعيشةرفوف
LI-VING design ideas

LI-VING design ideas
LI-VING design ideas
LI-VING design ideas

في هذه الصورة نرى الشكل الجديد للمكتبة العصرية في المنزل، فهي لاتحتوي على الكتب فقط وإنما تحتوي على مكان الدي في دي أو السي دي و السماعات لسماع المقطوعات الموسيقية أثناء القراءة ، وأحيانًا نجدها تحوي داخلها مكانًا لشاشة التلفاز و أمامها مقاعد وثيرة فتكون مكانًا مخصصًا للمتعة والاستجمام، ومن الجميل ايضًا أن يتوافر أمامها هذه المقاعد الملونة العصرية وتكون ألوانها متناسبة مع ألوان المكتبة للمسة ديكورية جميلة.

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6- وهنا أيضًا

Bookcase Wall INGLISH DESIGN سلالم وأروقة رفوف وأدراج
INGLISH DESIGN

Bookcase Wall

INGLISH DESIGN
INGLISH DESIGN
INGLISH DESIGN

هنا أيضًا .. أراد المصمم أن يستغل المساحة تحت السلم بشكل جيد فاستغل الحائط بالارتفاع كله حتى عتبه السلم وقسمها لأرفف بيضاء بمقاسات متساوية وارتفاع 30 سم للرف مع خزانات مغلقة في الأسفل مما وفر مساحة جيدة لتخزين الكتب وشكلًا جذابًا في وسط المنزل.

7- المكتبة كعنصر للديكور

Flexi Tube Nature, Kißkalt Designs Kißkalt Designs مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
Kißkalt Designs

Kißkalt Designs
Kißkalt Designs
Kißkalt Designs

يمكننا أيضًا أن نستغل المكتبة لنجعلها عنصرًا لتزيين المنزل فنستفيد استفادة مزدوجة، فهنا مثلًا جعلت المصممة Kisskalt شكل المكتبة عبارة عن دوائر من الخشب الرقيق المتلامس مع بعضه البعض وكونت به أشكالًا جميلة على الحائط كما أن هذه الأشكال استوعبت عددًا جيدًا من الكتب وأشكال الزينة .

7- أشكال جديدة للمكتبة

numuro, Reverse Reverse غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Reverse

Reverse
Reverse
Reverse

أما هنا فقد اختار المصمم شكلًا مميزًا وهو الأرقام وثبتها بشكل يسمح لها باستيعاب الكتب ولونها بلون الحائط وجعل الكتب هي التي تبرز شكلها الجميل في الحائط… فكرة جديدة وجميلة!

7- أشكال جديدة لا نهائية

Flexibel, stylish, nachhaltig: Wandregal mit dem gewissen Etwas, Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires غرفة المعيشةمخزن
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires

Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires

وهنا أيضًا اختار المصمم شكلًا مميزًا جدًا وموفرًا في التكاليف وعمليًا ، فبدلًا من أن يبني من الخشب أشكالًا صماء في الحائط فإنه اختار أن يبني أشكالًا انسيابية بشكل الموجات من ألواح الخشب الرقيقة مما جعل المكتبة تبدو وكأنها أمواج البحر التي تحوي بداخلها المعرفة والتميز.

هكذا فإن الإبداع لاينضب مادام متعلقًا بعنصر جميل كالمكتبة التي لابد وأن يتوافر بها الجمال حتى تجذب أصحاب المنزل لهذه الهواية الضرورية والجميلة وتشجع الزائرين أيضًا على هذه المتعة.

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