7 أفكار لمكتبة حائط مثالية في منزلك

إن القراءة في المنزل كانت وستظل من أمتع الهوايات حتى مع تواجد الكتب الألكترونية والوسائل الحديثة للقراءة ولكن اقتناء الكتب في البيت له عشق خاص لدى محبي القراءة لذا فإن مكتبة المنزل هي مطلب دائم.
ولكن مكان المكتبة في البيت هو المشكلة التي نواجهها عندما نقرر أن نوجدها، فتوفير الجمال في مكان المكتبة والراحة وألا يكون مقحمًا على ديكور المنزل هومهمة التصميم الجيد.
لذا فإننا سوف نتناول اليوم في هذا الموضوع ثمانية أفكار لمكتبة الحائط واقتراحات تساعدك في اختيار المكان الأمثل لمكتبة منزلك:
من الأفكار الجيدة أيضًا لمكان المكتبة في المنزل هي استغلال الأماكن الغيرمستغلة كحائط السلم الداخلي كما نرى في هذه الصورة ، فقد أعطى منظر الكتب مع درجات السلم إيحاءًا بالألفة و التشويق.
بالتأكيد أن مكان المكتبة الأساسي خاصة وإن كانت تحوي الكثير من الكتب هو غرفة المكتب، وذلك في المنازل التي تحتمل مساحتها بأن تحوي غرفة للمكتب والمطالعة.
وفي الغالب يغلب الطراز الكلاسيكي على ديكور هذه الغرفة إلا أنه مع اتسام معظم المنازل الحديثة بالطابع الحديث فقد اتجه المصممون لتصميم غرف المكتب بالتبعية بالطراز العصري الحديث.
أما في التصميمات العصرية فإن المكتبة في الغالب توجد في أحد حوائط غرفة المعيشة ، فكما نرى في هذه الصورة فإن المصمم قد استغل السقف المميز للغرفة وخلق تحته في أحد الحوائط مساحة لمكتبة مميزة في الحائط متصلة بالمقاعد المريحة للقراءة و في منتصف الحائط وضع المكتب العصري الذي يحوي كمبيوتر، وبهذا يكون قد حقق أكثر من غرض في غرفة واحدة ذات شكل جميل وجذاب.
في بعض الأحيان تتواجد المكتبة في غرفة النوم خاصة إذا كانت المساحة في بقية غرف المنزل لاتسمح بتواجدها أو لو كانت المكتبة شخصية أو خاصة بصاحب الغرفة نفسه فقط ، كذلك إذا كان طالبًا يستذكر دروسه عادة في غرفة نومه فإنه ليس هناك داعيًا لنقل الكتب بعيدًا عنه ولكن من الضروري أن نضعها بشكل جميل مشجع في الغرفة كما فعل المصمم في هذه الغرفة.
فلقد استغل الحائط المقابل للسرير بشكل جذاب حيث وضع أرفف الخشب بشكل مميز وخلق بينهم أماكن لرص الكتب فتكونت مكتبة جميلة ووضع أمامها رفًا كبيرًا من الخشب استغله كمقعد للجلوس عليه أثناء القراءة.
من الأفكار الجميلة والجديدة والرائعة في منزلك هي استقبال الزائرين بمكتبة صغيرة، فالكتاب يشعرك بالترحيب و الألفة ويثير التشوق لمعرفة أسراره لدى الزائرين فهو بذلك يعطي انطباعًا لديهم أنك ترحب بهم وتشاركهم اهتماماتك، ومع هذه المدفأة الديكورية الصغيرة والمقعد الوثير فإنك تؤكد هذا الانطباع بالألفة و الدفء في منزلك.
في هذه الصورة نرى الشكل الجديد للمكتبة العصرية في المنزل، فهي لاتحتوي على الكتب فقط وإنما تحتوي على مكان الدي في دي أو السي دي و السماعات لسماع المقطوعات الموسيقية أثناء القراءة ، وأحيانًا نجدها تحوي داخلها مكانًا لشاشة التلفاز و أمامها مقاعد وثيرة فتكون مكانًا مخصصًا للمتعة والاستجمام، ومن الجميل ايضًا أن يتوافر أمامها هذه المقاعد الملونة العصرية وتكون ألوانها متناسبة مع ألوان المكتبة للمسة ديكورية جميلة.
هنا أيضًا .. أراد المصمم أن يستغل المساحة تحت السلم بشكل جيد فاستغل الحائط بالارتفاع كله حتى عتبه السلم وقسمها لأرفف بيضاء بمقاسات متساوية وارتفاع 30 سم للرف مع خزانات مغلقة في الأسفل مما وفر مساحة جيدة لتخزين الكتب وشكلًا جذابًا في وسط المنزل.
يمكننا أيضًا أن نستغل المكتبة لنجعلها عنصرًا لتزيين المنزل فنستفيد استفادة مزدوجة، فهنا مثلًا جعلت المصممة Kisskalt شكل المكتبة عبارة عن دوائر من الخشب الرقيق المتلامس مع بعضه البعض وكونت به أشكالًا جميلة على الحائط كما أن هذه الأشكال استوعبت عددًا جيدًا من الكتب وأشكال الزينة .
أما هنا فقد اختار المصمم شكلًا مميزًا وهو الأرقام وثبتها بشكل يسمح لها باستيعاب الكتب ولونها بلون الحائط وجعل الكتب هي التي تبرز شكلها الجميل في الحائط… فكرة جديدة وجميلة!
وهنا أيضًا اختار المصمم شكلًا مميزًا جدًا وموفرًا في التكاليف وعمليًا ، فبدلًا من أن يبني من الخشب أشكالًا صماء في الحائط فإنه اختار أن يبني أشكالًا انسيابية بشكل الموجات من ألواح الخشب الرقيقة مما جعل المكتبة تبدو وكأنها أمواج البحر التي تحوي بداخلها المعرفة والتميز.
هكذا فإن الإبداع لاينضب مادام متعلقًا بعنصر جميل كالمكتبة التي لابد وأن يتوافر بها الجمال حتى تجذب أصحاب المنزل لهذه الهواية الضرورية والجميلة وتشجع الزائرين أيضًا على هذه المتعة.
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