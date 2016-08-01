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شقة 22 متر مربع مميزة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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البساطة و الاناقة ليسا ضدان عكس بعضهما البعض في المترادفات و لكنهما متكاملين في عالم التصميم و الديكور ، فالتصميم يعامل البساطة على أنها أقصر الطرق للأناقة و يقيس الاناقة على أنها أسهل الطرق البسطة لإبراز الجمال دون تكاليف أو تكليف، إن بيتنا اليوم يعتبر أنيقاً للغاية و به كذلك من البساطة الكثير و المواد الأقل تكلفة و الأجمل شكلاً و فناً الكثير أيضاً، فدعونا نحاول أن نتعرف على سر الجاذبية الغامض في هذا المنزل  الذي يزين الأبيض معظم جدرانه و غرفه و الخشب عنصر رئيسي في بعض اللمسات التي أحدثت الفارق نحو الجمال ..

دمج مبتكر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
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المنزل البسيط الأنيق يرينا أهم مميزاته في هذا الركن فقط من كامل دوره الأول بغض النظر و دون حتى التخطي خطوة واحدة نحو الدور العلوي أو حتى الالتفات لما هو ورائنا من لمسات ديكورية في باقي المسطح، فما يظهر لنا هنا يكفي و يدل على طريقة تصميم السلم و طريقة تصميم المطبخ و طريقة دمج الحمام فيما بينهما، فالصفات الظاهرة في هذا البيت هو قلة المساحة فلماذا إذن تم مجد و ضغط ثلاث وجهات في مكان واحد ..

مطبخ بسيط

homify مطبخ
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homify

لو نظرنا بشكل أكثر عمقاً و قرباً من التفاصيل، سنجد أن المطبخ يحمل كافة المصنفات و المعطيات التي يحتاجها المطبخ في مساحات صغيرة تماماً، و في شكل توزيع ضوئي مثير للإعجاب كذلك، أما الرخام الأسود المستخدم كلون كاسر للأبيض و متماشي تماماً مع لون البوتوجاز رائع و مثالي، و الرف العلوي أزال تماماً الفروق في المساحة التخزينية بين هذا المطبخ و ما هو أكبر منه .

حمام مركز

homify حمام
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الحمام أهم شيء فيه يجذب النظر هو استخدام الموزايك الأسود في حائطين من ثلاثة منه، و استخدام البانيو من اللون الأبيض و نوع كبير في مساحته ، و هي أيضاً أخذ مساحة كبيرة من الحمام من جهة أخرى، أما الأماكن التخزينية تحت الحوض فهي مناسبة تماماً

غرفة معيشة مضغوطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الزاوية الأخرى في الغرفة نلاحظ وجود ما توقعناه جلياً ، المساحة الصغيرة للغاية و النافذتين لتمرير أكبر كميات الضوء و البراح للداخل ، الألوان المستخدمة في عروق الخشب في السقف هي التي تزين ألوان درجات السلم و نفس إطارات النوافذ السوداء في ذات إطارات السلم السوداء أيضاً، وحدة تصميميه أحلى من المصمم ..

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شرفة أنيقة

homify بلكونة أو شرفة
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homify
homify
homify

الشرفة من أجمل ما يمكن في تصميمها ، الألوان الكاسرة للون الأخضر خرافية البنفسجي و الزهري في تضافر عجيب مع ما حولهما من محيط، المساحة الصغيرة هنا لم تؤثر على الجمال الخارج من بين امتار صغيرة

مكتبة ذكية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الناحية المقابلة للسلم و المقابلة لمدخل الحمام و أمام النافذة هي المدخل المثالي للسلم و للدور العلوي، الفكرة باختصار المساحة الكبيرة التي تركتها اسوار السلم الوهمية فيما حولها، و تعويض المكتبة الغائرة في الحيطان لما كان يمكن أن يستجلب و ياخذ مساحة أكبر مما هي عليه الآن، نستطيع أن نقول أن التنسيق مثالي و عبقري

غرفة نوم مكتنزة

homify غرفة نوم
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غرفة النوم، هي مزيج بين اللون الأبيض في السرير و الفرش و السقف و الجدران، أما السور المحيط بالسرير من اليسار هو الذي فصل المساحة تماماً و قسمها و احتفظ بها ، باختصار ليس لها مثيل في تنسيقها

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