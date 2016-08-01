شقة 22 متر مربع مميزة

البساطة و الاناقة ليسا ضدان عكس بعضهما البعض في المترادفات و لكنهما متكاملين في عالم التصميم و الديكور ، فالتصميم يعامل البساطة على أنها أقصر الطرق للأناقة و يقيس الاناقة على أنها أسهل الطرق البسطة لإبراز الجمال دون تكاليف أو تكليف، إن بيتنا اليوم يعتبر أنيقاً للغاية و به كذلك من البساطة الكثير و المواد الأقل تكلفة و الأجمل شكلاً و فناً الكثير أيضاً، فدعونا نحاول أن نتعرف على سر الجاذبية الغامض في هذا المنزل الذي يزين الأبيض معظم جدرانه و غرفه و الخشب عنصر رئيسي في بعض اللمسات التي أحدثت الفارق نحو الجمال ..
المنزل البسيط الأنيق يرينا أهم مميزاته في هذا الركن فقط من كامل دوره الأول بغض النظر و دون حتى التخطي خطوة واحدة نحو الدور العلوي أو حتى الالتفات لما هو ورائنا من لمسات ديكورية في باقي المسطح، فما يظهر لنا هنا يكفي و يدل على طريقة تصميم السلم و طريقة تصميم المطبخ و طريقة دمج الحمام فيما بينهما، فالصفات الظاهرة في هذا البيت هو قلة المساحة فلماذا إذن تم مجد و ضغط ثلاث وجهات في مكان واحد ..
لو نظرنا بشكل أكثر عمقاً و قرباً من التفاصيل، سنجد أن المطبخ يحمل كافة المصنفات و المعطيات التي يحتاجها المطبخ في مساحات صغيرة تماماً، و في شكل توزيع ضوئي مثير للإعجاب كذلك، أما الرخام الأسود المستخدم كلون كاسر للأبيض و متماشي تماماً مع لون البوتوجاز رائع و مثالي، و الرف العلوي أزال تماماً الفروق في المساحة التخزينية بين هذا المطبخ و ما هو أكبر منه .
الحمام أهم شيء فيه يجذب النظر هو استخدام الموزايك الأسود في حائطين من ثلاثة منه، و استخدام البانيو من اللون الأبيض و نوع كبير في مساحته ، و هي أيضاً أخذ مساحة كبيرة من الحمام من جهة أخرى، أما الأماكن التخزينية تحت الحوض فهي مناسبة تماماً
الزاوية الأخرى في الغرفة نلاحظ وجود ما توقعناه جلياً ، المساحة الصغيرة للغاية و النافذتين لتمرير أكبر كميات الضوء و البراح للداخل ، الألوان المستخدمة في عروق الخشب في السقف هي التي تزين ألوان درجات السلم و نفس إطارات النوافذ السوداء في ذات إطارات السلم السوداء أيضاً، وحدة تصميميه أحلى من المصمم ..
إقرأ أيضاً : متواضع من الخارج غاية في الاناقة من الداخل
الشرفة من أجمل ما يمكن في تصميمها ، الألوان الكاسرة للون الأخضر خرافية البنفسجي و الزهري في تضافر عجيب مع ما حولهما من محيط، المساحة الصغيرة هنا لم تؤثر على الجمال الخارج من بين امتار صغيرة
الناحية المقابلة للسلم و المقابلة لمدخل الحمام و أمام النافذة هي المدخل المثالي للسلم و للدور العلوي، الفكرة باختصار المساحة الكبيرة التي تركتها اسوار السلم الوهمية فيما حولها، و تعويض المكتبة الغائرة في الحيطان لما كان يمكن أن يستجلب و ياخذ مساحة أكبر مما هي عليه الآن، نستطيع أن نقول أن التنسيق مثالي و عبقري
غرفة النوم، هي مزيج بين اللون الأبيض في السرير و الفرش و السقف و الجدران، أما السور المحيط بالسرير من اليسار هو الذي فصل المساحة تماماً و قسمها و احتفظ بها ، باختصار ليس لها مثيل في تنسيقها