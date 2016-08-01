شقة 22 متر مربع مميزة

الزاوية الأخرى في الغرفة نلاحظ وجود ما توقعناه جلياً ، المساحة الصغيرة للغاية و النافذتين لتمرير أكبر كميات الضوء و البراح للداخل ، الألوان المستخدمة في عروق الخشب في السقف هي التي تزين ألوان درجات السلم و نفس إطارات النوافذ السوداء في ذات إطارات السلم السوداء أيضاً، وحدة تصميميه أحلى من المصمم ..

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