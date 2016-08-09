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10 أفكار لتجديد حمامك

Marwa Hasan Marwa Hasan
G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
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لقد ولي الزمن الذي تتشابه فيه البيوت في الطراز و الألوان و حتي الأثاث. فلتضفي لمسة علي منزلك لتظهر من خلالها شخصيتك المتفردة، ويمكنك أن تبدأ من الحمام. فعلي الرغم من تكرار عناصره إلا أن إبداعات المصممين تمكنك الآن من كسر تلك القيود، معنا اليوم 10 أفكار ستضع قدماك علي أول الطريق نحو المستقيل فدعنا نستعرضها معاً..

1.الخوص و الخشب

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

إذا لم يكن لديك المساحة كافية لوضع الأشياء فيمكنك – كما في المثال – إستخدام كراسي صغيرة مسطحة من الخوص لوضع المناشف مثلاً، كما يمكنك أن تمنح مرآتك مظهراً مختلفاً بوضعها في إطار خشبي معدل كما في الصورة فكما تري أن اللونان الذهبي والأزرق يبدوان في منتهي الروعة مع الخوص والخشب.

2.حمام ذو شخصية

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

التفاصيل هي كل شيء فكلما إعتنيت بها كلما برزت شخصية حمامك الخاصة، سواء كانت تلك التفاصيل في حامل الصابون النحاسي أو الحوض الرائع الفريد من نوعه المحفور في قلب جذع شجرة معالج أو تصميم مميز للمرحاض أو تأثيرات إضاءة مبهرة.

3.إضاءة سماوية

House of Lines & Courts, studio XS studio XS حمام
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

مهما كان جمال الإضاءة المستخدمة فلا شيء يضاهي جمال الإضاءة الطبيعية القادمة من فتحة سماوية، كما في هذا المثال فإنها تجعلك تشعر و كأنك في منتجعك الصحي الخاص و تخلق جواً سحرياً.

4.حديقة في حمامك

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

إطلق العنان لخيالك و استخدم عناصر غير مألوفة في حمامك كأن تضع حديقة داخلية لتجمع ما بين راحة الطبيعة و جمال بيتك و لا بأس من إستخدام سجادة صغيرة بدلاً من سجادة الحمام التقليدية.

5.خامات غير مألوفة

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

لا شيء يعبر عن شخصيتك الجريئة المغامرة أكثر من هذا الحوض الحجري والذي يتباين بلونه الأبيض مع خامة الخشب العتيقة المحيطة به دون أن يفقد دور البطولة في هذه اللوحة الملحمية.

6.فسيفساء

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يجمع هذا التصميم بين الذوقين الريفي بنسق الفسيفساء المستخدم والمودرن بالحوض الأنيق والخزانة العصرية، فدائماً ما يمكنك التلاعب بأشكال و تصاميم الفسيفساء و ألوانها المتعددة لخلق التأثير الذي تريده.

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7.ألوان جديدة

VERBOUWING WOONHUIS HELMOND - 281013, JANICKI ARCHITECT JANICKI ARCHITECT حمام
JANICKI ARCHITECT

JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT

لا تقيد نفسك بالألوان المحايدة والخافتة للحمام فالإبداع يكمن في كسر القواعد التقليدية لبث الطاقة والمرح في المكان. فلتختر لوناً يعبر عن شخصيتك الحيوية و و فاجئ نفسك بإختيارك المبهر.

8.إضاءة ساحرة

GRATTACIELO, RCRD Studio RCRD Studio حمام
RCRD Studio

RCRD Studio
RCRD Studio
RCRD Studio

أدخل نفسك في عالم سحري بوضع شريط ضوء ليد خلف مرآة حمامك لتري إنعكاسك داخل هذا الوهج الساحر كإطار للوحة أنت بطلها.

9.الحائط لوحة فنية

VERBOUWING WOONHUIS HELMOND - 281013, JANICKI ARCHITECT JANICKI ARCHITECT حمام
JANICKI ARCHITECT

JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT
JANICKI ARCHITECT

دعنا نترك الحوض والمرحاض جانباً قليلاً و نجعل من الحائط نجماً للغرفة تتجه صوبه كل الأعين. عليك بإختيار لوناً لافتاً ووضع بعض الشموع في أرفف داخل الحائط كتلك في الصورة مع بعض الإكسسوارات اللامعة.

10.بلاطات مميزة

Victorian Terrace House, South-West London homify حمام بلاط
homify

Victorian Terrace House, South-West London

homify
homify
homify

تستطيع البلاطات ذات الأشكال المميزة عمل تغير جذري في الحمام، إذا قمت بتغيير بلاطات الأرضية و الحائط فإنك ستخلق مشهداً يأخذك خارج هذا العالم إلي عالمك الخاص.

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