10 أفكار لتجديد حمامك

لقد ولي الزمن الذي تتشابه فيه البيوت في الطراز و الألوان و حتي الأثاث. فلتضفي لمسة علي منزلك لتظهر من خلالها شخصيتك المتفردة، ويمكنك أن تبدأ من الحمام. فعلي الرغم من تكرار عناصره إلا أن إبداعات المصممين تمكنك الآن من كسر تلك القيود، معنا اليوم 10 أفكار ستضع قدماك علي أول الطريق نحو المستقيل فدعنا نستعرضها معاً..