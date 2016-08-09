10 أفكار لتجديد حمامك

لقد ولي الزمن الذي تتشابه فيه البيوت في الطراز و الألوان و حتي الأثاث. فلتضفي لمسة علي منزلك لتظهر من خلالها شخصيتك المتفردة، ويمكنك أن تبدأ من الحمام. فعلي الرغم من تكرار عناصره إلا أن إبداعات المصممين تمكنك الآن من كسر تلك القيود، معنا اليوم 10 أفكار ستضع قدماك علي أول الطريق نحو المستقيل فدعنا نستعرضها معاً..
إذا لم يكن لديك المساحة كافية لوضع الأشياء فيمكنك – كما في المثال – إستخدام كراسي صغيرة مسطحة من الخوص لوضع المناشف مثلاً، كما يمكنك أن تمنح مرآتك مظهراً مختلفاً بوضعها في إطار خشبي معدل كما في الصورة فكما تري أن اللونان الذهبي والأزرق يبدوان في منتهي الروعة مع الخوص والخشب.
التفاصيل هي كل شيء فكلما إعتنيت بها كلما برزت شخصية حمامك الخاصة، سواء كانت تلك التفاصيل في حامل الصابون النحاسي أو الحوض الرائع الفريد من نوعه المحفور في قلب جذع شجرة معالج أو تصميم مميز للمرحاض أو تأثيرات إضاءة مبهرة.
مهما كان جمال الإضاءة المستخدمة فلا شيء يضاهي جمال الإضاءة الطبيعية القادمة من فتحة سماوية، كما في هذا المثال فإنها تجعلك تشعر و كأنك في منتجعك الصحي الخاص و تخلق جواً سحرياً.
إطلق العنان لخيالك و استخدم عناصر غير مألوفة في حمامك كأن تضع حديقة داخلية لتجمع ما بين راحة الطبيعة و جمال بيتك و لا بأس من إستخدام سجادة صغيرة بدلاً من سجادة الحمام التقليدية.
لا شيء يعبر عن شخصيتك الجريئة المغامرة أكثر من هذا الحوض الحجري والذي يتباين بلونه الأبيض مع خامة الخشب العتيقة المحيطة به دون أن يفقد دور البطولة في هذه اللوحة الملحمية.
يجمع هذا التصميم بين الذوقين الريفي بنسق الفسيفساء المستخدم والمودرن بالحوض الأنيق والخزانة العصرية، فدائماً ما يمكنك التلاعب بأشكال و تصاميم الفسيفساء و ألوانها المتعددة لخلق التأثير الذي تريده.
لا تقيد نفسك بالألوان المحايدة والخافتة للحمام فالإبداع يكمن في كسر القواعد التقليدية لبث الطاقة والمرح في المكان. فلتختر لوناً يعبر عن شخصيتك الحيوية و و فاجئ نفسك بإختيارك المبهر.
أدخل نفسك في عالم سحري بوضع شريط ضوء ليد خلف مرآة حمامك لتري إنعكاسك داخل هذا الوهج الساحر كإطار للوحة أنت بطلها.
دعنا نترك الحوض والمرحاض جانباً قليلاً و نجعل من الحائط نجماً للغرفة تتجه صوبه كل الأعين. عليك بإختيار لوناً لافتاً ووضع بعض الشموع في أرفف داخل الحائط كتلك في الصورة مع بعض الإكسسوارات اللامعة.