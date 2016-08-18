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بيت العائلة الصغيرة الحلم

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منزل عائلي صغير
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الرقي من أكثر الكلمات استخداماً للبيوت التي نحبها و نشعر فيها بالاسترخاء و الهدوء و هي مرادف لاستحسان العيون و راحتها في النظر إلى مشهد أو ركن ما في داخل المنزل أو خارجه، فكل ما يكتنفه المنزل من مساحة تقع في نطاق التقييم الفني له، و كما تعرفوا أن لكل غرفة شيء من الحظ في التعريف الكامل لأناقة المنزل من عدمها، البيت الذي نحن بجواره اليوم سيغير الكثير من مفاهيم الجمال السائدة، و سيجعلنا نبدو مبتسمين من الداخل في كل نموذج لغرفاته و أركانه ..

غامض من الخارج و أنيق

homify منزل جاهز للتركيب
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البيت من الخارج به تداخل غريب و جميل في الوقت ذاته بين اللونين الأسود و السكري، اللونين عكس بعضهما تماماً و لكن متكاملين تماماً أيضاً، السقف المحيط بأكثر من ثلث الحائط يشعرك بالاحتضان و الدفيء بالرغم من عدم استخدام بهرجة كبيرة في الخارج و لكن تشعر بالفخامة في شيئين هامين هما الممر البسيط الانيق في وسط مربعي الزرع، و الثانية في شكل المرأب الجانبي الذي يوضح مدى نظام هذا المنزل رغم عدم كونه ذو مساحة كبيرة جداً

جلسة شاعرية

homify بلكونة أو شرفة
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مع الاقتراب قليلاً للداخل نلاحظ أشياءاً أكثر وضوحاً مثل تخصيص الفناء الأمامي للجلوس و الشواء و كذلك استخدام النوافذ الزجاجية و الستائر المعدينة الانيقة في شكل متكامل تماماً، أما اللون السكري لون الجدران فهو رائع و متناسق في الوقت ذاته مع الأثاث و الأجهزة و النوافذ و السقف لو تتذكرون الصورة الأولى ..

مدخل مميز

homify أبواب رئيسية
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بنظرة أكثر قرباً يرجى ملاحظة الجودة في اختيار مواد تقفيل السقف، شيء أكثر من رائع و أكثر من عادي، المدخل و الأرضيات التي من الورد و ليس الحصى شيء بديع، و النوافذ و الأبواب تضفي لمسة فخمة غير معروف سرها ، و لكن الاكيد أن شعور الفخامة قد تسلل إلينا تماماً من هذا المشهد القريب

مسبح كالفاكهة في قلب الشجر

homify منازل
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المنزل من الخارج استغرق معنا وقتاً أطول في الجولة و هذا لكثرة التفاصيل الموجودة هنا، في تلك الزاوية نلاحظ وجود مسبح ، و هو مصمم من طراز متماشي تماماً مع المنزل، سواء في منحنياته الدائرية أو في استقامته الهندسية في الطرفين، باحة مثالية زادها المسبح بهاءاً

سفرة أنيقة

homify غرفة السفرة
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المنزل من الداخل لا يقل في تفاصيله عن الرونق الخارجي المميز، الفخامة في كل شيء تقفز من الصورة نحو عيوننا، النجفة في وسط الغرفة و المقاعد الفخمة للمائدة، و حتى النوافذ الملساء الناعمة الشفافة في الجوانب كلها فخمة بلا استثناء

المعيشة باختصار

homify غرفة المعيشة
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هذه الصورة لغرفة المعيشة تعتبر اختصاراً بسيطاً لمعنى كلمة غرفة معيشة كيف تكون و كيف يمكن أن تصمم، في الأثاث و الأريكة و المنضدة الامامية و اللوحة الزهرية العلوية و فتحات الضوء و المصابيح المتناثرة و المتباعدة كنجوم السماء في السقف، أما اللون فهو يسلم بعضه بعضاً كلما اتجهنا دائرياً اللون يختلف للأغمق أو باتجاه عكسي للأكثر تفتحاً…

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المطبخ أنيق

homify مطبخ
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المطبخ في هذا المنزل بسيط و سهل دون تعقيدات ، الأماكن التخزينية مدفونة في الحائط و أسفل الحوض و المائدة الرخامية في الوسط، الفكرة مستحسنة و كل لون و لو بسيط هناك مقابل له و شبيه في الجهة الاخرى من المطبخ، فكر جيد و متناغم خصوصاً لو فكرنا كذلك في مسألة توزيع الضوء من خلاله 

السلم فاخر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السلم في هذا البيت من أفخم ما يكون و هذا ليس بسبب الخامات المستخدمة في تصنيعه و لكن في تنسيقه العالي و الذوق الرفيع في تكوينه، فمثلاً السور المتوازي الأضلاع في الجانب الأيمن فقط و الإطار المعدني المدفون فيه الدرجات البنية اللون بشكل دائري منحني لأعلى، أما الزهر في اليمين الاقصى يعتبر استخدامه مثالياً لكسر اللون الأبيض و للرد على ميزان اللون الاسود في المقابل ..

الحمام

homify حمام
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homify
homify
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كما ترى في الصورة فإن الحمام قد صمم كي يتناسب مع المساحة ويعطسك احساساً بالاتساع والأناقة.

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