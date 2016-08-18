بيت العائلة الصغيرة الحلم

الرقي من أكثر الكلمات استخداماً للبيوت التي نحبها و نشعر فيها بالاسترخاء و الهدوء و هي مرادف لاستحسان العيون و راحتها في النظر إلى مشهد أو ركن ما في داخل المنزل أو خارجه، فكل ما يكتنفه المنزل من مساحة تقع في نطاق التقييم الفني له، و كما تعرفوا أن لكل غرفة شيء من الحظ في التعريف الكامل لأناقة المنزل من عدمها، البيت الذي نحن بجواره اليوم سيغير الكثير من مفاهيم الجمال السائدة، و سيجعلنا نبدو مبتسمين من الداخل في كل نموذج لغرفاته و أركانه ..
البيت من الخارج به تداخل غريب و جميل في الوقت ذاته بين اللونين الأسود و السكري، اللونين عكس بعضهما تماماً و لكن متكاملين تماماً أيضاً، السقف المحيط بأكثر من ثلث الحائط يشعرك بالاحتضان و الدفيء بالرغم من عدم استخدام بهرجة كبيرة في الخارج و لكن تشعر بالفخامة في شيئين هامين هما الممر البسيط الانيق في وسط مربعي الزرع، و الثانية في شكل المرأب الجانبي الذي يوضح مدى نظام هذا المنزل رغم عدم كونه ذو مساحة كبيرة جداً
مع الاقتراب قليلاً للداخل نلاحظ أشياءاً أكثر وضوحاً مثل تخصيص الفناء الأمامي للجلوس و الشواء و كذلك استخدام النوافذ الزجاجية و الستائر المعدينة الانيقة في شكل متكامل تماماً، أما اللون السكري لون الجدران فهو رائع و متناسق في الوقت ذاته مع الأثاث و الأجهزة و النوافذ و السقف لو تتذكرون الصورة الأولى ..
بنظرة أكثر قرباً يرجى ملاحظة الجودة في اختيار مواد تقفيل السقف، شيء أكثر من رائع و أكثر من عادي، المدخل و الأرضيات التي من الورد و ليس الحصى شيء بديع، و النوافذ و الأبواب تضفي لمسة فخمة غير معروف سرها ، و لكن الاكيد أن شعور الفخامة قد تسلل إلينا تماماً من هذا المشهد القريب
المنزل من الخارج استغرق معنا وقتاً أطول في الجولة و هذا لكثرة التفاصيل الموجودة هنا، في تلك الزاوية نلاحظ وجود مسبح ، و هو مصمم من طراز متماشي تماماً مع المنزل، سواء في منحنياته الدائرية أو في استقامته الهندسية في الطرفين، باحة مثالية زادها المسبح بهاءاً
المنزل من الداخل لا يقل في تفاصيله عن الرونق الخارجي المميز، الفخامة في كل شيء تقفز من الصورة نحو عيوننا، النجفة في وسط الغرفة و المقاعد الفخمة للمائدة، و حتى النوافذ الملساء الناعمة الشفافة في الجوانب كلها فخمة بلا استثناء
هذه الصورة لغرفة المعيشة تعتبر اختصاراً بسيطاً لمعنى كلمة غرفة معيشة كيف تكون و كيف يمكن أن تصمم، في الأثاث و الأريكة و المنضدة الامامية و اللوحة الزهرية العلوية و فتحات الضوء و المصابيح المتناثرة و المتباعدة كنجوم السماء في السقف، أما اللون فهو يسلم بعضه بعضاً كلما اتجهنا دائرياً اللون يختلف للأغمق أو باتجاه عكسي للأكثر تفتحاً…
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المطبخ في هذا المنزل بسيط و سهل دون تعقيدات ، الأماكن التخزينية مدفونة في الحائط و أسفل الحوض و المائدة الرخامية في الوسط، الفكرة مستحسنة و كل لون و لو بسيط هناك مقابل له و شبيه في الجهة الاخرى من المطبخ، فكر جيد و متناغم خصوصاً لو فكرنا كذلك في مسألة توزيع الضوء من خلاله
السلم في هذا البيت من أفخم ما يكون و هذا ليس بسبب الخامات المستخدمة في تصنيعه و لكن في تنسيقه العالي و الذوق الرفيع في تكوينه، فمثلاً السور المتوازي الأضلاع في الجانب الأيمن فقط و الإطار المعدني المدفون فيه الدرجات البنية اللون بشكل دائري منحني لأعلى، أما الزهر في اليمين الاقصى يعتبر استخدامه مثالياً لكسر اللون الأبيض و للرد على ميزان اللون الاسود في المقابل ..