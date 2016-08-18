بيت العائلة الصغيرة الحلم

الرقي من أكثر الكلمات استخداماً للبيوت التي نحبها و نشعر فيها بالاسترخاء و الهدوء و هي مرادف لاستحسان العيون و راحتها في النظر إلى مشهد أو ركن ما في داخل المنزل أو خارجه، فكل ما يكتنفه المنزل من مساحة تقع في نطاق التقييم الفني له، و كما تعرفوا أن لكل غرفة شيء من الحظ في التعريف الكامل لأناقة المنزل من عدمها، البيت الذي نحن بجواره اليوم سيغير الكثير من مفاهيم الجمال السائدة، و سيجعلنا نبدو مبتسمين من الداخل في كل نموذج لغرفاته و أركانه ..