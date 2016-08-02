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12 فكرة عصرية لديكورات الجدران الداخلية

shereen gouda shereen gouda
İÇ MEKAN TASARIM, Moss Turkey Moss Turkey جدران
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عند تصميم أي غرفة داخلياً نواجه جميعاً عقبة مشتركة دائماً وهي كيفية تصميم الغرفة لتكون مميزة و منفردة بشخصية مستقلة ووجد المصممين أن من أسهل وأسلم الأساليب لحل هذه الأزمة هي أن تختار حائط رئيسي في الغرفة و تقوم بتمييزه عن باقي الجدران. هذا أسلوب إن أتبعناه قد نصل بالتصميم لما ينافس الذوق العالمي ولكن علينا الأخذ في الأعتبارأن يكون تصميم الحائط هو مصدر الإلهام لباقي الغرفة كي لا تكون جزءاً منفصلاً.نحن ندرك أهمية إيجاد التصميم المناسب للحوائط فلا تكن في حيرة من كيفية إختيار شكل وتصميم الحائط المناسب اليوم فنحن هنا في هوميفاي جئنا لك بأساليب عديدة عصرية لديكورات الحوائط. لنتابع معاً التعرف على أحدث الصيحات…

1- جدارية الأنماط المتعددة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

تصميم جدارية مكونة من أنماط مختلفة من البحر الأحمر المتوسط هو أسلوب جدبد في أظهار طابع خاص للمنزل وكما نجد هنا في هذا التصميم أن الأنماط المبهجة بمختلف أشكالها أظهر جمال تصميم السلم الخشبي. وجود العنصرين جنباً إلى جنب أعطى شخصية فريدة للمكان. قم بأختيار هذا التصميم إن كنت من الذين يفضلون الحلول الغير أعتيادية مع كثير من الروح المبهجة.

2- التجاليد الخشبية

Casa Encinos (Remodelación), La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas جدران
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

أستخدام الألواح الخشبية كون روح شبابية في المكتب و أصبح ذو تصميم غير رسمي، هذا التصميم لن يختاره إلا من لا يحب التقيد بالتقاليد والقوانين، فالخبرالسار هو أنه يوجد أشكال لانهائية من الأنماط التي يمكنك تشكيلها بهذه الألواح الخشبية وأيضاً الألوان المتاحة لا حصر لها، فلا تقيد نفسك وأنطلق بأبداع التصميم الذي يناسبك.

3- ورق الحائط ثلاثي الأبعاد

homify جدران
homify

homify
homify
homify

بعيداً عن ورق الحائط التقليدي أوجد المصممين مؤخراً تصاميم ثلاثية الأبعاد ليعود ورق الحائط  بقوة ويتصدر قائمة التجاليد المهمة. هذا التصميم  أوجده المصممين تحديداً لكي يتمكن ورق الحائط أن يواكب النمط الحداثي و من أهم مميزاته هو أنه يلائم أي تصميم أو نمط ويضيف بعد أعمق للغرفة.

4- تسليط الضوء على الديكور

Bloom Arquitetura e Design, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design جدران
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

من الأساليب السهلة وفي متناول الجميع هو تعليق براويز بترتيب وأشكال عشوائية مع تسليط الأضاءة عليهم وهذا الأسلوب يضيف قليل من الطابع الأنتقائي في الغرفة.

5- الحائط العفوي

Lavagna, PIXIE progetti e prodotti PIXIE progetti e prodotti جدران مزيج خشب وبلاستيك
PIXIE progetti e prodotti

PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti

لمن يحب التحرر من أي قيود يمكن أن يختار تصميم حائط ليكون سبورة كبيرة فتتحول إلى لوحة كبيرة تتيح للجميع التعبير عن نفسه، وهذا التصميم فيه مرونة تغييير شكل الجدار في أي وقت.

6- الشفافية المطلقة

神木本町の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 جدران
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

يمكنك الأستغناء عن وجود الحائط في بعض الأحيان وأستبداله بالزجاج ولكي يتم نجاح هذا الأسلوب الجريء كما نجد في هذا التصميم يجب أن يكون خلف الجدار الزجاجي مشهد طبيعي خلاب.

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7- أسلوب كلاسيكي

Dark ceiling Madame Ant جدران
Madame Ant

Dark ceiling

Madame Ant
Madame Ant
Madame Ant

لمن يحب العودة للكلاسيكيات يمكنه الأتجاه لتصميم البانوهات التي تتكون من براويز على الحائط، و تكرار هذه البراويز يزيد من التفاصيل في الغرفة لكي تتسم بالعراقة والأناقة معاً.

8- تزيين بأصيص النباتات

土間でサンマの焼ける家, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 جدران
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

من أبسط الحلول هو الأستعانة بالنباتات في تزيين جدارك فنلاحظ هنا أن المكتبة الخشبية تحتوي فقط على أحواض النباتات الصغيرة ورغم ذلك تبدو كأنها لوحة جذابة.

9- الحديقة الجدارية

İÇ MEKAN TASARIM, Moss Turkey Moss Turkey جدران
Moss Turkey

Moss Turkey
Moss Turkey
Moss Turkey

من الأتجاهات الحديثة التي أنتشرت بقوة في عالم التصميم الخارجي والداخلي هو تصميم الحدائق العمودية و هي تكون بالتحديد حديقة معلقة على الجدران. هذا الأسلوب نال كثير من التعليقات الإيجابية لما فيه من إضافة لعالم التصميم، فقد أتاح الفرصة للجميع الآن أن يتمتعوا بحديقة في بيتهم  حتى وإن لم يكن لديهم حديقة خلفية. قام المصمم من MOSS TURKEY هنا بتحويل غرفة المعيشة هذه إلى ركن آسيوي مفعم بالحيوية فقط حين قام بتصميم هذه الجدارية الخضراء.

10- المكتبة المتخفية

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos جدران
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

تصميم الجدار المبدع هنا جمع بين المدفأة والمكتبة المتخفية و اللون الداكن أعطانا أنطباع بجرأة وأناقة شديدة، أيضاً تواجد أضاءة داخل الجدار يعد من الحيل البصرية التي يستغلها المصمم لكي يربك المشاهد و يتركه محتاراً ما إذا كانت هذه وحدة أم جدار.

11- الحائط المضيء

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design جدران
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

كما نرى هذا التصميم المبتكر غاية في الإبداع والأناقة فوجود إضاءة غير مباشرة من الحائط يعطي عمق و دفئ لغرفة المعيشة. أيضاً تجليد الجدار بالخشب يضيف كثير لرونق المكان وبالرغم من أن الغرفة ككل هادئة إلا أن هذا التصميم رفع من مستوى المكان.

12- تجاليد ثلاثية الأبعاد

Unser außergewöhnliches Modell „ Illusion“ in Premium Kollektion MURAL , Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة المعيشة
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

في العالم المعاصر أصبحت هنالك حلول رائعة تتناسب مع كل مكان و تعد التجاليد الجدارية ذات الأبعاد الثلاثية أحد أبرز هذه الحلول، هذا التصميم يعطي بعد أعمق لأي غرفة فإن كنت تواجه مشكلة في صغر مساحة مكان ما ستجد في هذا التصميم الحل المناسب.

إذا أعجبتك هذه الحيل في التصميم سوف يبهرك النصائح الرائعة في هذا المقال!

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