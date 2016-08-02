12 فكرة عصرية لديكورات الجدران الداخلية

عند تصميم أي غرفة داخلياً نواجه جميعاً عقبة مشتركة دائماً وهي كيفية تصميم الغرفة لتكون مميزة و منفردة بشخصية مستقلة ووجد المصممين أن من أسهل وأسلم الأساليب لحل هذه الأزمة هي أن تختار حائط رئيسي في الغرفة و تقوم بتمييزه عن باقي الجدران. هذا أسلوب إن أتبعناه قد نصل بالتصميم لما ينافس الذوق العالمي ولكن علينا الأخذ في الأعتبارأن يكون تصميم الحائط هو مصدر الإلهام لباقي الغرفة كي لا تكون جزءاً منفصلاً.نحن ندرك أهمية إيجاد التصميم المناسب للحوائط فلا تكن في حيرة من كيفية إختيار شكل وتصميم الحائط المناسب اليوم فنحن هنا في هوميفاي جئنا لك بأساليب عديدة عصرية لديكورات الحوائط. لنتابع معاً التعرف على أحدث الصيحات…
تصميم جدارية مكونة من أنماط مختلفة من البحر الأحمر المتوسط هو أسلوب جدبد في أظهار طابع خاص للمنزل وكما نجد هنا في هذا التصميم أن الأنماط المبهجة بمختلف أشكالها أظهر جمال تصميم السلم الخشبي. وجود العنصرين جنباً إلى جنب أعطى شخصية فريدة للمكان. قم بأختيار هذا التصميم إن كنت من الذين يفضلون الحلول الغير أعتيادية مع كثير من الروح المبهجة.
أستخدام الألواح الخشبية كون روح شبابية في المكتب و أصبح ذو تصميم غير رسمي، هذا التصميم لن يختاره إلا من لا يحب التقيد بالتقاليد والقوانين، فالخبرالسار هو أنه يوجد أشكال لانهائية من الأنماط التي يمكنك تشكيلها بهذه الألواح الخشبية وأيضاً الألوان المتاحة لا حصر لها، فلا تقيد نفسك وأنطلق بأبداع التصميم الذي يناسبك.
بعيداً عن ورق الحائط التقليدي أوجد المصممين مؤخراً تصاميم ثلاثية الأبعاد ليعود ورق الحائط بقوة ويتصدر قائمة التجاليد المهمة. هذا التصميم أوجده المصممين تحديداً لكي يتمكن ورق الحائط أن يواكب النمط الحداثي و من أهم مميزاته هو أنه يلائم أي تصميم أو نمط ويضيف بعد أعمق للغرفة.
من الأساليب السهلة وفي متناول الجميع هو تعليق براويز بترتيب وأشكال عشوائية مع تسليط الأضاءة عليهم وهذا الأسلوب يضيف قليل من الطابع الأنتقائي في الغرفة.
لمن يحب التحرر من أي قيود يمكن أن يختار تصميم حائط ليكون سبورة كبيرة فتتحول إلى لوحة كبيرة تتيح للجميع التعبير عن نفسه، وهذا التصميم فيه مرونة تغييير شكل الجدار في أي وقت.
يمكنك الأستغناء عن وجود الحائط في بعض الأحيان وأستبداله بالزجاج ولكي يتم نجاح هذا الأسلوب الجريء كما نجد في هذا التصميم يجب أن يكون خلف الجدار الزجاجي مشهد طبيعي خلاب.
لمن يحب العودة للكلاسيكيات يمكنه الأتجاه لتصميم البانوهات التي تتكون من براويز على الحائط، و تكرار هذه البراويز يزيد من التفاصيل في الغرفة لكي تتسم بالعراقة والأناقة معاً.
من أبسط الحلول هو الأستعانة بالنباتات في تزيين جدارك فنلاحظ هنا أن المكتبة الخشبية تحتوي فقط على أحواض النباتات الصغيرة ورغم ذلك تبدو كأنها لوحة جذابة.
من الأتجاهات الحديثة التي أنتشرت بقوة في عالم التصميم الخارجي والداخلي هو تصميم الحدائق العمودية و هي تكون بالتحديد حديقة معلقة على الجدران. هذا الأسلوب نال كثير من التعليقات الإيجابية لما فيه من إضافة لعالم التصميم، فقد أتاح الفرصة للجميع الآن أن يتمتعوا بحديقة في بيتهم حتى وإن لم يكن لديهم حديقة خلفية. قام المصمم من MOSS TURKEY هنا بتحويل غرفة المعيشة هذه إلى ركن آسيوي مفعم بالحيوية فقط حين قام بتصميم هذه الجدارية الخضراء.
تصميم الجدار المبدع هنا جمع بين المدفأة والمكتبة المتخفية و اللون الداكن أعطانا أنطباع بجرأة وأناقة شديدة، أيضاً تواجد أضاءة داخل الجدار يعد من الحيل البصرية التي يستغلها المصمم لكي يربك المشاهد و يتركه محتاراً ما إذا كانت هذه وحدة أم جدار.
كما نرى هذا التصميم المبتكر غاية في الإبداع والأناقة فوجود إضاءة غير مباشرة من الحائط يعطي عمق و دفئ لغرفة المعيشة. أيضاً تجليد الجدار بالخشب يضيف كثير لرونق المكان وبالرغم من أن الغرفة ككل هادئة إلا أن هذا التصميم رفع من مستوى المكان.
في العالم المعاصر أصبحت هنالك حلول رائعة تتناسب مع كل مكان و تعد التجاليد الجدارية ذات الأبعاد الثلاثية أحد أبرز هذه الحلول، هذا التصميم يعطي بعد أعمق لأي غرفة فإن كنت تواجه مشكلة في صغر مساحة مكان ما ستجد في هذا التصميم الحل المناسب.
إذا أعجبتك هذه الحيل في التصميم سوف يبهرك النصائح الرائعة في هذا المقال!