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منزل الأحلام

Marwa Hasan Marwa Hasan
RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño الممر الحديث، المدخل و الدرج مزيج خشب وبلاستيك White
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قد رأينا في السنوات الأخيرة ميل الإتجاه العام في التصميمات السكنية إلي الطراز المودرن المعاصر ذو الخطوط البسيطة و الخامات ذات الجودة العالية، متخلياً عن الزخرفة من أجل إفساح الطريق أمام تكوينات ذات خطوط مستقيمة، و تكوينات للكتل. اليوم نزور مدينة Jalisco في المكسيك لنري هذا المنزل الذي إحتفظ بالتراث القديم في تصميمه ولكن على الطراز المودرن، بفضل إبداع مصممي مكتب Excellence in Design، فهيا بنا نستكشف هذا المنزل الرائع.

واجهة على الطراز المودرن

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل طوب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يتميزهذا المنزل بتصميم بسيط بخطوطه المودرن والتي تتكامل مع بعض العناصر التي تمنحه طابعاً تقليدياً، كالأسطح المائلة المغطاة بالقرميد الأحمر موحية بإمتزاج الطراز الأسباني مع المكسيكي المعاصر بشكل يسر الناظرين و يمنحه شخصية فريدة و حضور طاغي يفرض نفسه علي البيئة الحضرية المحيطة.

المدخل

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño ممر الاستعماري، الرواق والدرج طوب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

بالداخل نجد تصميماً عصرياً ممتليء بالتفاصيل، من خامات الأثاث والسلالم بألوانها المتباينة مع الأبيض الطاغي علي الحوائط والأرضية والأسقف مما يخلق عنصراً بصرياً يأسر أعين الداخلين إلي البيت.

غرفة المعيشة

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة خشب معالج White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

من أول نظرة نلقيها علي غرفة المعيشة نري مساحة كبيرة يحتلها أثاث أغلبه من اللون الأبيض مع بعض اللمسات من الأسود (في الأثاث) والأحمر (في الاكسسوارات) مما يخلق باليتة ألوان أنيقة بشكل عصري. تتمتع الغرفة بنافذة واسعة لتحظي بإضاءة طبيعية رائعة تغمرها بالكامل.

المطبخ

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ خشب معالج White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

المطبخ طرازه مودرن لأبعد الحدود، بأسطحه اللامعة ذات اللون الأسود والأحمر المتباينة مع الحوائط والأرضيات والأسقف البيضاء والتي تتماشي مع الجو العام وتسهل من إندماج المطبخ مع باقي غرف المنزل.

غرفة الطعام

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة السفرة خشب معالج Red
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

من المطبخ تستطيع أن تري غرفة الطعام والتي تسع 6 أفراد تتبدل كراسي الطاولة بلونين الأبيض والأسود، مما يمنحها الأناقة والتميز عن باقي البيت كما تتيح للجالسين الإستمتاع بالمنظر الرائع للخضرة بالخارج بفضل النافذة التي تحتل الحائط بأكمله من الأرضية وصولاً إلي السقف.

الصالة

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño الممر الحديث، المدخل و الدرج مزيج خشب وبلاستيك White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

نعود أدراجنا إلي الصالة والتي تمتاز بإتساع مساحتها وما يعظم شعورك بالإتساع هو الضوء الطبيعي الوافر الداخل من النوافذ العديدة لواجهة المنزل مما يخلق تأثيراً بصرياً بإنعكاسه علي اللون الأبيض الطاغي علي البيت وكل هذا مع الدرجات الداكنة للأثاث يعطي التصميم إحساسأ بالفخامة.

الدور العلوي

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مكتب عمل أو دراسة خشب معالج White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

بالصعود إلي الدور الثاني للمنزل نجد نفس نمط التصميم مستمراً، ولكن مع إختلاف أن اللون الأسود حل محل الأحمر، فالأبواب والإطارات و الأثاث مطلي بالأسود بأكمله مما يعزز من الأناقة والتباين المنتشر في كل ركن من المنزل.

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