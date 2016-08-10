منزل الأحلام

قد رأينا في السنوات الأخيرة ميل الإتجاه العام في التصميمات السكنية إلي الطراز المودرن المعاصر ذو الخطوط البسيطة و الخامات ذات الجودة العالية، متخلياً عن الزخرفة من أجل إفساح الطريق أمام تكوينات ذات خطوط مستقيمة، و تكوينات للكتل. اليوم نزور مدينة Jalisco في المكسيك لنري هذا المنزل الذي إحتفظ بالتراث القديم في تصميمه ولكن على الطراز المودرن، بفضل إبداع مصممي مكتب Excellence in Design، فهيا بنا نستكشف هذا المنزل الرائع.
يتميزهذا المنزل بتصميم بسيط بخطوطه المودرن والتي تتكامل مع بعض العناصر التي تمنحه طابعاً تقليدياً، كالأسطح المائلة المغطاة بالقرميد الأحمر موحية بإمتزاج الطراز الأسباني مع المكسيكي المعاصر بشكل يسر الناظرين و يمنحه شخصية فريدة و حضور طاغي يفرض نفسه علي البيئة الحضرية المحيطة.
بالداخل نجد تصميماً عصرياً ممتليء بالتفاصيل، من خامات الأثاث والسلالم بألوانها المتباينة مع الأبيض الطاغي علي الحوائط والأرضية والأسقف مما يخلق عنصراً بصرياً يأسر أعين الداخلين إلي البيت.
من أول نظرة نلقيها علي غرفة المعيشة نري مساحة كبيرة يحتلها أثاث أغلبه من اللون الأبيض مع بعض اللمسات من الأسود (في الأثاث) والأحمر (في الاكسسوارات) مما يخلق باليتة ألوان أنيقة بشكل عصري. تتمتع الغرفة بنافذة واسعة لتحظي بإضاءة طبيعية رائعة تغمرها بالكامل.
المطبخ طرازه مودرن لأبعد الحدود، بأسطحه اللامعة ذات اللون الأسود والأحمر المتباينة مع الحوائط والأرضيات والأسقف البيضاء والتي تتماشي مع الجو العام وتسهل من إندماج المطبخ مع باقي غرف المنزل.
من المطبخ تستطيع أن تري غرفة الطعام والتي تسع 6 أفراد تتبدل كراسي الطاولة بلونين الأبيض والأسود، مما يمنحها الأناقة والتميز عن باقي البيت كما تتيح للجالسين الإستمتاع بالمنظر الرائع للخضرة بالخارج بفضل النافذة التي تحتل الحائط بأكمله من الأرضية وصولاً إلي السقف.
نعود أدراجنا إلي الصالة والتي تمتاز بإتساع مساحتها وما يعظم شعورك بالإتساع هو الضوء الطبيعي الوافر الداخل من النوافذ العديدة لواجهة المنزل مما يخلق تأثيراً بصرياً بإنعكاسه علي اللون الأبيض الطاغي علي البيت وكل هذا مع الدرجات الداكنة للأثاث يعطي التصميم إحساسأ بالفخامة.
بالصعود إلي الدور الثاني للمنزل نجد نفس نمط التصميم مستمراً، ولكن مع إختلاف أن اللون الأسود حل محل الأحمر، فالأبواب والإطارات و الأثاث مطلي بالأسود بأكمله مما يعزز من الأناقة والتباين المنتشر في كل ركن من المنزل.