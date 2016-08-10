منزل الأحلام

قد رأينا في السنوات الأخيرة ميل الإتجاه العام في التصميمات السكنية إلي الطراز المودرن المعاصر ذو الخطوط البسيطة و الخامات ذات الجودة العالية، متخلياً عن الزخرفة من أجل إفساح الطريق أمام تكوينات ذات خطوط مستقيمة، و تكوينات للكتل. اليوم نزور مدينة Jalisco في المكسيك لنري هذا المنزل الذي إحتفظ بالتراث القديم في تصميمه ولكن على الطراز المودرن، بفضل إبداع مصممي مكتب Excellence in Design، فهيا بنا نستكشف هذا المنزل الرائع.