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7 أفكارمميزة لكل غرف المنزل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
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في بعض الاحيان تكون رؤية غرفة واحدة مميزة من بيت أكثر تأثيراً من رؤية بيت متكامل الاركان و الزوايا، لذا سنحاول أن ننقلكم في جولة مفيدة بين أكثر من غرفة لها تصميم مؤثر في أكثر من موضع و بأكثر من لمسة جمالية ، ما بين غرف النوم و غرف المعيشة و غرف الأطفال و غيرها من الاماكن التي تحتضننا يومياً و أحبائنا داخل منازلنا التي يمكن أن تكون أفضل بمجرد تدخل فني بسيط نقتبسها من لمسات فنان .. 

1- غرفة نوم في كاللؤلؤ

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

الأناقة يمكن أن يكون تعريفها بالنسبة إليك أكثر وضوحاً مني و ربما نختلف قليلاً، و لكن الشيء الجيد أننا نتفق أن الشيء غير العادي يجذب نظرنا سوياً، تلك الغرفة المعدة للنوم أقرب لمتحف أو سفينة فضاء أو مركب شمس من مراكب الفراعنة القدماء، تحفة فنية بكل المقاييس في الحقيقة، القوقعة التي فرضها المصمم حول السرير وصلت بكل ما يريده من معان، فقط لنتأمل الشكل العام للغرفة و نبدأ بالخيال كيف نطبقها لدينا في بيوتنا

2- غرفة ملابس

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

في إطار عرضنا للمسات فنية في غرف متنوععة لبيوت مختلفة استوقفتنا في البداية تلك الغرفة الانيقة التي يخرج منها الاناقة و اللباقة كلها، الأزياء و الموضة هي موطنهما، فكيف لها ألا تكون على الموضة و على أحدث الصيحات، يرجى التركيز قليلاً على لون الغرفة و لون المقعدين في الوسط، إن تلك الغرفة تجبرنا على مشاركة أجمل لحظاتنا في ضبط هندامنا معها ، الضوء و المصابيح أسطورية ، و الأرفف موزعة بجودة فائقة، من أجمل غرف الملابس التي رأيتها

3- غرفة أطفال

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid غرفة الاطفال
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

نموذج لغرفة الأطفال، بهجة متوفرة و ألوان فاتحة و اضاءة و ترفيه، كل شيء في تلك الغرفة نموذج لكيف تصمم غرفة أطفال مناسبة ، الألوان لاحظ تفاوتها و تداخلها و بهجة الزينة في الغرفة و المصباح الشبية بفانوس رمضان لدينا في الوطن العربي، كلها مستمدة من التراث الآسيوي المصمم خلاله البيت بأكمله و ليس تلك الغرفة فقط، القلوب و المشاعر الرقيقة جيدة في الأثاث كما يتبين لنا، و الكرسي الهزاز رائع للطفل لمزيد من الراحة و التأمل و التفكر في سقف مزخرف متدرج جميل

4- مرأب متميز

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

مساحته الصغيرة و استيعابه الكبير و شكله البسيط منا لخارج جعل ذلك المرأب أو الكراج نموذجاً يحتذى لو أردت تصميمه في فناء حديقتك سواء الامامية أو الخلفية و لكن احرص ان يكون الطريق من الخارج ممهد أمام سيارتك للوصول دون افساد أي شيء في طريقه، مثل النباتات في الأرض، و هنا نلاحظ تمهيد الطريق البلاط المخصص لسير السيارات و لا يحتاج لتنظيف في كل مرة تسير السيارة فوقه، و الأبواب هي من أكثر الاشياء مدعاة للتأمل و كأنك تربي كائن حي و ليس سيارة تحافظ عليها ، أما السقف المخروطي يبين لك كيف أن لكل شيء في المنزل تصميماً خاصاً يجب اتقانه و اختيار المناسب لك و لاستخداماتك، و الحجم بالتأكيد يجب أن يكون أكثر استيعاباً لحجم سيارتك الحالي بمساحة كافية

5- مطبخ مثالي

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

المطابخ عالم خاص بمفردها، و لكن هذا المطبخ شيء من عالم آخر ، تصميمه ذكي لأقصى الدرجات، أما اللون الاحمر المستخدم بدرجاته في الارضيات و الأماكن التخزينية و اسفل الحوض صنع شيئاً أكثر حيوية في المطبخ ككل، و هو ما يحاول الجدار الطولي المدفون فيه المشعل مكافأته و موازنته بلون الطوب الفاتح أكثر ، باختصار تصميم مثالي لمن يتأمله و لا يحتاج مساحة كبيرة فقط مساحة للممر أكثر من المعتاد قليلاً

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6- سفرة أسطورية

homify غرفة السفرة خشب Beige
homify

homify
homify
homify

ما أحلى النظام في كل شيء، التنظيم أمر جيد لكل ما هو جميل، المقاعد و النجف في السقف، الصور المعلقة و اللوح الزيتية ، النبات على المائدة و ما يواجهها من مساحة كافية ، كل تلك المعطيات صنعت اجمل أماكن الطعام و غرف السفرة الأنيقة على الإطلاق في وجهة نظري، الاضاءة وزعت بشيء أقرب للمعجزة، تكامل فوق المتوقع في الحقيقة

7- معيشة تجمل المعيشة

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

غرفة المعيشة هي الاكثر استخداماً طوال اليوم داخل المنزل، لذا يجب أن تكون سهلة و بسيطة و ذات الوان و أضواء بسيطة، في تلك الغرفة تحقق كل شيء و لكن بابداع، الأرائك و اللون الأصفر في المخادع ، و موضع الشاشة التليفزيونية كلها من التفكير المثالي للمصمم، الستائر البسيطة و المنضدة الصغيرة ذات النباتات في الوسط تشعرنا بحسن استقبال الضيوف و أما عن الضوء فحدث و لا حرج عن الموجة الضوئية في السقف التي تحتاج للحظات للإبحار فيها

12 فكرة عصرية لعرض النباتات في حديقتك
غرف بلمسات فارقة

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