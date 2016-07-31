7 أفكارمميزة لكل غرف المنزل

مساحته الصغيرة و استيعابه الكبير و شكله البسيط منا لخارج جعل ذلك المرأب أو الكراج نموذجاً يحتذى لو أردت تصميمه في فناء حديقتك سواء الامامية أو الخلفية و لكن احرص ان يكون الطريق من الخارج ممهد أمام سيارتك للوصول دون افساد أي شيء في طريقه، مثل النباتات في الأرض، و هنا نلاحظ تمهيد الطريق البلاط المخصص لسير السيارات و لا يحتاج لتنظيف في كل مرة تسير السيارة فوقه، و الأبواب هي من أكثر الاشياء مدعاة للتأمل و كأنك تربي كائن حي و ليس سيارة تحافظ عليها ، أما السقف المخروطي يبين لك كيف أن لكل شيء في المنزل تصميماً خاصاً يجب اتقانه و اختيار المناسب لك و لاستخداماتك، و الحجم بالتأكيد يجب أن يكون أكثر استيعاباً لحجم سيارتك الحالي بمساحة كافية