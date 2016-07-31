7 أفكارمميزة لكل غرف المنزل

في بعض الاحيان تكون رؤية غرفة واحدة مميزة من بيت أكثر تأثيراً من رؤية بيت متكامل الاركان و الزوايا، لذا سنحاول أن ننقلكم في جولة مفيدة بين أكثر من غرفة لها تصميم مؤثر في أكثر من موضع و بأكثر من لمسة جمالية ، ما بين غرف النوم و غرف المعيشة و غرف الأطفال و غيرها من الاماكن التي تحتضننا يومياً و أحبائنا داخل منازلنا التي يمكن أن تكون أفضل بمجرد تدخل فني بسيط نقتبسها من لمسات فنان ..
الأناقة يمكن أن يكون تعريفها بالنسبة إليك أكثر وضوحاً مني و ربما نختلف قليلاً، و لكن الشيء الجيد أننا نتفق أن الشيء غير العادي يجذب نظرنا سوياً، تلك الغرفة المعدة للنوم أقرب لمتحف أو سفينة فضاء أو مركب شمس من مراكب الفراعنة القدماء، تحفة فنية بكل المقاييس في الحقيقة، القوقعة التي فرضها المصمم حول السرير وصلت بكل ما يريده من معان، فقط لنتأمل الشكل العام للغرفة و نبدأ بالخيال كيف نطبقها لدينا في بيوتنا
في إطار عرضنا للمسات فنية في غرف متنوععة لبيوت مختلفة استوقفتنا في البداية تلك الغرفة الانيقة التي يخرج منها الاناقة و اللباقة كلها، الأزياء و الموضة هي موطنهما، فكيف لها ألا تكون على الموضة و على أحدث الصيحات، يرجى التركيز قليلاً على لون الغرفة و لون المقعدين في الوسط، إن تلك الغرفة تجبرنا على مشاركة أجمل لحظاتنا في ضبط هندامنا معها ، الضوء و المصابيح أسطورية ، و الأرفف موزعة بجودة فائقة، من أجمل غرف الملابس التي رأيتها
نموذج لغرفة الأطفال، بهجة متوفرة و ألوان فاتحة و اضاءة و ترفيه، كل شيء في تلك الغرفة نموذج لكيف تصمم غرفة أطفال مناسبة ، الألوان لاحظ تفاوتها و تداخلها و بهجة الزينة في الغرفة و المصباح الشبية بفانوس رمضان لدينا في الوطن العربي، كلها مستمدة من التراث الآسيوي المصمم خلاله البيت بأكمله و ليس تلك الغرفة فقط، القلوب و المشاعر الرقيقة جيدة في الأثاث كما يتبين لنا، و الكرسي الهزاز رائع للطفل لمزيد من الراحة و التأمل و التفكر في سقف مزخرف متدرج جميل
مساحته الصغيرة و استيعابه الكبير و شكله البسيط منا لخارج جعل ذلك المرأب أو الكراج نموذجاً يحتذى لو أردت تصميمه في فناء حديقتك سواء الامامية أو الخلفية و لكن احرص ان يكون الطريق من الخارج ممهد أمام سيارتك للوصول دون افساد أي شيء في طريقه، مثل النباتات في الأرض، و هنا نلاحظ تمهيد الطريق البلاط المخصص لسير السيارات و لا يحتاج لتنظيف في كل مرة تسير السيارة فوقه، و الأبواب هي من أكثر الاشياء مدعاة للتأمل و كأنك تربي كائن حي و ليس سيارة تحافظ عليها ، أما السقف المخروطي يبين لك كيف أن لكل شيء في المنزل تصميماً خاصاً يجب اتقانه و اختيار المناسب لك و لاستخداماتك، و الحجم بالتأكيد يجب أن يكون أكثر استيعاباً لحجم سيارتك الحالي بمساحة كافية
المطابخ عالم خاص بمفردها، و لكن هذا المطبخ شيء من عالم آخر ، تصميمه ذكي لأقصى الدرجات، أما اللون الاحمر المستخدم بدرجاته في الارضيات و الأماكن التخزينية و اسفل الحوض صنع شيئاً أكثر حيوية في المطبخ ككل، و هو ما يحاول الجدار الطولي المدفون فيه المشعل مكافأته و موازنته بلون الطوب الفاتح أكثر ، باختصار تصميم مثالي لمن يتأمله و لا يحتاج مساحة كبيرة فقط مساحة للممر أكثر من المعتاد قليلاً
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ما أحلى النظام في كل شيء، التنظيم أمر جيد لكل ما هو جميل، المقاعد و النجف في السقف، الصور المعلقة و اللوح الزيتية ، النبات على المائدة و ما يواجهها من مساحة كافية ، كل تلك المعطيات صنعت اجمل أماكن الطعام و غرف السفرة الأنيقة على الإطلاق في وجهة نظري، الاضاءة وزعت بشيء أقرب للمعجزة، تكامل فوق المتوقع في الحقيقة
غرفة المعيشة هي الاكثر استخداماً طوال اليوم داخل المنزل، لذا يجب أن تكون سهلة و بسيطة و ذات الوان و أضواء بسيطة، في تلك الغرفة تحقق كل شيء و لكن بابداع، الأرائك و اللون الأصفر في المخادع ، و موضع الشاشة التليفزيونية كلها من التفكير المثالي للمصمم، الستائر البسيطة و المنضدة الصغيرة ذات النباتات في الوسط تشعرنا بحسن استقبال الضيوف و أما عن الضوء فحدث و لا حرج عن الموجة الضوئية في السقف التي تحتاج للحظات للإبحار فيها