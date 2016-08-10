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20 مجسم ومخطط معماري ملهم

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA CELAYA, Tectónico Tectónico منازل
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في الماضي، كان المصمم أو المهندس فقط يقوم بنوضيح تصميمه من خلال رسم ثنائي الأبعاد  ليوصل فكرته و تصميمة أما الآن و بفضل التطور التكنولوجي في مجال الجرافيكس فيمكنك أن ترى نموذج من منزلك و تتخيل شكل الكتلة النهاية، الخامات المكونة لها، و علاقتها بالحديقة و المباني المحيطة، تماماً مثل الواقع

جئنا لكم في جولتنا اليوم بمجموعة من المجسمات المعمارية ثلالثة الأبعاد لمنازل لتكون إلهاماً لنا بالأفكار الجديدة.

1.​مبنى من دور واحد

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في هذا المجسم يظهرالإبداع في المدخل و الجراج والذي يأخذان دور البطولة، بالأرضية المميزة و الإضاءة الحالمة.

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2.​الإضاءة الدرامية

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

اللعب بالإضاءة هو ما يعطي تأثيراً درامي على هذه الواجهة.

3.​حديقة بسيطة

CASA CELAYA, Tectónico Tectónico منازل
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

في هذا المنزل ذو الخطوط البسيطة نرى تصميم أبسط للحديقة ذات المسبح المربع و الجلسة العائلية المنعشة

4.خامات مختلفة

Casa Paraiso, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura منازل
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

اللعب بالخامات في هذه الواجهة يعمل على خلق  تجانس رائع لكل التفاصيل.

5. الأفق الممتدة

CASA BALCONES, Tectónico Tectónico منازل
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

منزل ذو ثلاث طوابق مصمم من الزجاج و الخرسانة، و لكن الزجاج يمثل أغلب الواجهة و بعطي إنفتاح و اتساع ليفتح أفاق جديدة لساكنية.

6.المغلق و المفتوح

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos منازل أسمنت Multicolored
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

هذه الواجهة تحتوي على مجموعة من الكتل المتراكبة، بعض الكتل مفتوحة و بعضها مغلق تماماً و لكن البعض الآخر شبة مفتوح و مغلف بالزجاج.

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7.الحفاظ على الخصوصية

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos منازل خشب Wood effect
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

هذه الواجهة تحتوي على سور يخفي شبابيكها عن أعين المارة، كعامل خصوصية.

8.​الفراغات الخارجية

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura منازل
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

نرى تصميم رائع للفناء فقد صممت أرضيته من الخشب مع تخصيص بعض المساحة للزراعة و لوضع النباتات، و الذي نجده جلياً في هذا الفناء و الشرفة العلوية كذلك. 

9.الأبيض والأسود

CaSA LINDA VISTA Design Process, CoRREA Arquitectos CoRREA Arquitectos منازل
CoRREA Arquitectos

CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos

هذه الكتلة المكونة من جزئين متباينين في اللون و الملمس و أيضاً مختلفين في الحجم ليصبحا مثل yin and yang.

10.خامات طبيعية

Privada Residencial, Estudio 289 Estudio 289 منازل
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

هذا المزج الرائع بين خامة الزجاج، الحجر و الخشب هو سر جمال هذه الواجهة  الطبيعية.

11.​الواجهة المتدرجة

Casa Meseta , Grow Arquitectos Grow Arquitectos منازل
Grow Arquitectos

Grow Arquitectos
Grow Arquitectos
Grow Arquitectos

المجسم عبارة عن تدرج فالدور الأول مفتوح على الشرفة و الدور الأرضي مفتوح على الحديقة.

12.​بساطة غير متناهية

Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos منازل أسمنت
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

هذا المثال خير دليل على النظرية المعمارية المشهورة القليل يعني الكثير، فالتصميم بسيط حداً من الخشب والخرسانة و يحي هذا التصميم النباتات المحيطة بسور الواجهة.

13.الظلال

Casa de Campo MM, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل أسمنت Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

التلاعب في سماكات الكتل على الواجهة و البارز و الغائر، تعمل على رسم ظلال بشكل رائع مثل لوحة فنية.

14.تصميم خطي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

بيت من دورين، مصمم بخطوط بسيطة وخامات طبيعية متواضعة، الأشجار تعمل على تكملة المشهد الرائع للواجهة المودرن الجميلة.

15.​واجهة ملونة

Fachada MG-Ceibas-87, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر اردواز Beige
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

هذه الواجهة هي مثال حي على التنوع و التباين الرائع للخامات المتعددة و المختلفة الألوان.

16.واجهة عريضة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto منازل
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

بفضل بعض التفاصيل مثل النخيل على جانبي الواجهة و حجم الشبابيك الطولية و التي عملت على إظهار الواجهة بشكل طولي جميل.

17.واجهة بدون شبابيك

CASA-ME, CARCO Arquitectura y Construccion CARCO Arquitectura y Construccion منازل أسمنت White
CARCO Arquitectura y Construccion

CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion

لمحبي الخصوصية، هذه هي الواجهة المثالية لإبعاد الأعين عن بيوتكم.

18.تراكب الكتل

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos منازل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

هذه الواجهة مثال رائع على إظهار الكتل بشكل جميل مع إضافة لمسة زجاجية مع الصخور.

19.الإنفتاح

Casa Manzano, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. منازل White
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

يظهر إنفتاح هذا المنزل على العالم الخارجي من خلال الواجهة الزجاجية المغلفة لواجهتة البيضاء.

20.​الألواح الزجاجية

Casa en Sierra Andina, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. منازل White
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

كتلة غير تقليدية لمنزل يرتفع قليلاً عن مستوى الشارع، و تتميز بوجود ألواح زجاجية عرضية لتكمل المشهد المعماري الرائع.

منزل الأحلام
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