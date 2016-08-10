20 مجسم ومخطط معماري ملهم

في الماضي، كان المصمم أو المهندس فقط يقوم بنوضيح تصميمه من خلال رسم ثنائي الأبعاد ليوصل فكرته و تصميمة أما الآن و بفضل التطور التكنولوجي في مجال الجرافيكس فيمكنك أن ترى نموذج من منزلك و تتخيل شكل الكتلة النهاية، الخامات المكونة لها، و علاقتها بالحديقة و المباني المحيطة، تماماً مثل الواقع

جئنا لكم في جولتنا اليوم بمجموعة من المجسمات المعمارية ثلالثة الأبعاد لمنازل لتكون إلهاماً لنا بالأفكار الجديدة.