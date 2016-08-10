20 مجسم ومخطط معماري ملهم

في الماضي، كان المصمم أو المهندس فقط يقوم بنوضيح تصميمه من خلال رسم ثنائي الأبعاد ليوصل فكرته و تصميمة أما الآن و بفضل التطور التكنولوجي في مجال الجرافيكس فيمكنك أن ترى نموذج من منزلك و تتخيل شكل الكتلة النهاية، الخامات المكونة لها، و علاقتها بالحديقة و المباني المحيطة، تماماً مثل الواقع
جئنا لكم في جولتنا اليوم بمجموعة من المجسمات المعمارية ثلالثة الأبعاد لمنازل لتكون إلهاماً لنا بالأفكار الجديدة.
في هذا المجسم يظهرالإبداع في المدخل و الجراج والذي يأخذان دور البطولة، بالأرضية المميزة و الإضاءة الحالمة.
أنظر أيضاً: 9 منازل من طابق واحد سيذهلك جمالهم
في هذا المنزل ذو الخطوط البسيطة نرى تصميم أبسط للحديقة ذات المسبح المربع و الجلسة العائلية المنعشة
اللعب بالخامات في هذه الواجهة يعمل على خلق تجانس رائع لكل التفاصيل.
منزل ذو ثلاث طوابق مصمم من الزجاج و الخرسانة، و لكن الزجاج يمثل أغلب الواجهة و بعطي إنفتاح و اتساع ليفتح أفاق جديدة لساكنية.
هذه الواجهة تحتوي على مجموعة من الكتل المتراكبة، بعض الكتل مفتوحة و بعضها مغلق تماماً و لكن البعض الآخر شبة مفتوح و مغلف بالزجاج.
هذه الواجهة تحتوي على سور يخفي شبابيكها عن أعين المارة، كعامل خصوصية.
نرى تصميم رائع للفناء فقد صممت أرضيته من الخشب مع تخصيص بعض المساحة للزراعة و لوضع النباتات، و الذي نجده جلياً في هذا الفناء و الشرفة العلوية كذلك.
هذه الكتلة المكونة من جزئين متباينين في اللون و الملمس و أيضاً مختلفين في الحجم ليصبحا مثل yin and yang.
هذا المزج الرائع بين خامة الزجاج، الحجر و الخشب هو سر جمال هذه الواجهة الطبيعية.
المجسم عبارة عن تدرج فالدور الأول مفتوح على الشرفة و الدور الأرضي مفتوح على الحديقة.
هذا المثال خير دليل على النظرية المعمارية المشهورة
القليل يعني الكثير، فالتصميم بسيط حداً من الخشب والخرسانة و يحي هذا التصميم النباتات المحيطة بسور الواجهة.
التلاعب في سماكات الكتل على الواجهة و البارز و الغائر، تعمل على رسم ظلال بشكل رائع مثل لوحة فنية.
بيت من دورين، مصمم بخطوط بسيطة وخامات طبيعية متواضعة، الأشجار تعمل على تكملة المشهد الرائع للواجهة المودرن الجميلة.
هذه الواجهة هي مثال حي على التنوع و التباين الرائع للخامات المتعددة و المختلفة الألوان.
بفضل بعض التفاصيل مثل النخيل على جانبي الواجهة و حجم الشبابيك الطولية و التي عملت على إظهار الواجهة بشكل طولي جميل.
لمحبي الخصوصية، هذه هي الواجهة المثالية لإبعاد الأعين عن بيوتكم.
هذه الواجهة مثال رائع على إظهار الكتل بشكل جميل مع إضافة لمسة زجاجية مع الصخور.
يظهر إنفتاح هذا المنزل على العالم الخارجي من خلال الواجهة الزجاجية المغلفة لواجهتة البيضاء.
كتلة غير تقليدية لمنزل يرتفع قليلاً عن مستوى الشارع، و تتميز بوجود ألواح زجاجية عرضية لتكمل المشهد المعماري الرائع.