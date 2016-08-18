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8 أفكار لمطابخ صغيرة حديثة

shereen gouda shereen gouda
Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ مطبخ
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كثيراً ما نواجه حيرة شديدة في إيجاد التصميم المناسب للمطبخ العصري وتحديداً في المساحات الصغيرة، و نادراً ما نجد حلول تناسب المساحة المحدودة عندما نتصفح المواقع أو المجلات. من أكثر مسببات الحيرة هو أننا لا نريد التنازل عن أي من صفات مطبخ الأحلام رغم وجود كثير من المحددات، فمن منا لا يريد مطبخ مبهج و متسع يساعدك على إتمام مهامك اليومية بسهولة ؟ يجب حقاً أن يكون مطبخك هو مكان يجتمع فيه العملية والرحابة مع الجمال.    نحن ندرك أن هناك صعوبة في تحقيق كل متطلعاتك في مطبخ ذو مساحة صغيرة ولكن اليوم سنعرض لكم كثير من الأمثلة على المطابخ الصغيرة الناجحة لكي تستوحي منها أفكار تتناسب مع ذوقك و بيتك.

1- مطبخ ذو طابع خاص

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

بلا شك نريد جميعاً أن نتوصل لتصميم مطبخ بأجمل صورة وأقل تكاليف ولكي تحقق هذا في المطبخ الصغير يمكنك التوجه لأختيار طابع مبهج بأنماط السيراميك الصغيرة لأضافة روح مبهجة للمطبخ من خلال أستغلال مساحة الأرضيات من ما يتيح  أتساع  وعمق لأبعاد المطبخ كما نجد في هذا التصميم. فهذا النمط من البحر الأحمر المتوسط يغنيك عن شعورك بأن المطبخ صغير ويلفت أنتباهك لشخصية المطبخ الجذابة.

2- الأضاءة وسيلة ذكية لمطبخ متسع

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

مهما كان صغر حجم المطبخ هناك دائماً أساليب وحيل كي تصمم مطبخ متميز و فيه رحابة و من هذه احيل هو التلاعب بالإضاءة الغير مباشرة. كما نرى في هذا التصميم نلاحظ أن رغم تواضع حجم المطبخ إلا أنه ما زال يعد مطبخ غاية في الأناقة ولا تشعر أبداً بضيق المساحة. الإضاءة الغير مباشرة تحت الوحدات تخلق عمق بصري كي لا ترى حدود واضحة وصريحة بل تشعر أن المطبخ ممتد. أستخدام الدرجات المتفاوتة من اللون الرمادي ساهم أيضاً في إتساع المطبخ، فالخلفية الداكنة تزيد أيضاً من عمق المطبخ.

3- الأبيض ملك الألوان

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ مطبخ
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

يعد الأبيض هو الرائد دائماً في المساحات الصغيرة، ويبدو أن المصمم VANESSA SANTOS SILVA | ARQUITETA كان يدرك هذا جيداً عند تصميمه لهذا المطبخ الصغير فبلا شك يتميز الأبيض بالأناقة و دائماً ما تكون نصاعته المحايدة تساعد على الأتزان النفسي. إذا كنت لا تميل إلى الزخارف  و الألوان  الكثيرة  سيكون الأبيض هو الحل المناسب لك بالتأكيد.

4- تخزين مضاعف

Cornforth White Shaker Kitchen homify مطبخ
homify

Cornforth White Shaker Kitchen

homify
homify
homify

لأن المطابخ الصغيرة أصبحت مشكلة تؤرق كثير من المنازل حديثة  نجد في المطابخ العصرية حلول جديدة ومبتكرة للتغلب على عدم إيجاد مساحة تخزين كافية و بعض هذه الحلول كما نرى هو أستخدام وحدات التخزين بصورة مضاعفة.

5- وحدات معلقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بدلاً من الحلول التقليدية في وضع الوحدات حول الحائط يمكنك أتباع أسلوب هذا المصمم بوضع أرفف معلقة من السقف و بهذا تكون حققت مساحة تخزين أضافية بدون أن تستغل حيز كبير من مساحة الأرض أو الحوائط. هذا الأسلوب يناسب تحديداً من لديه مطبخ مفتوح.

6- مسطحات عاكسة

El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura مطبخ
Coblonal Arquitectura

Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura

الأسطح العاكسة مثل الأستانلس أو الأخشاب اللامعة تعد من أكثر المواد التي يلجأ لها المصممين في المطابخ الصغيرة فهي تعكس الضوء ولا تشعرك بتحديد واضح للمساحة و كما نرى في التصميم كيف أن المصمم توصل لحل مبتكر وغير تقليدي في أستخدام السطح العاكس من الأستانلس في السقف بجانب وحدات المطبخ من ما يعطي التصميم نمط عصري صناعي.

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7- حديقة معلقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وجود أحواض الزرع المنتشرة في المطبخ عادةً ما يجلب راحة نفسية وتحديداً في المطابخ الصغيرة، ويمكنك أتباع هذا التصميم في تعليق الأحواض على حائط غير مستخدم لكي يعطي متنفس للمطبخ بلا هدر لأي مساحة من الوحدات.

8- المطبخ الذكي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عند تصميمك لمطبخك المتواضع ضع في أعتبارك جميع الأستخدامات والأغراض التي سيتم تخزينها ثم صمم وحدات متخصصة لكل وظيفة على حدة كما نرى في تصميم هذا المطبخ الذكي.

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