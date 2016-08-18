8 أفكار لمطابخ صغيرة حديثة

كثيراً ما نواجه حيرة شديدة في إيجاد التصميم المناسب للمطبخ العصري وتحديداً في المساحات الصغيرة، و نادراً ما نجد حلول تناسب المساحة المحدودة عندما نتصفح المواقع أو المجلات. من أكثر مسببات الحيرة هو أننا لا نريد التنازل عن أي من صفات مطبخ الأحلام رغم وجود كثير من المحددات، فمن منا لا يريد مطبخ مبهج و متسع يساعدك على إتمام مهامك اليومية بسهولة ؟ يجب حقاً أن يكون مطبخك هو مكان يجتمع فيه العملية والرحابة مع الجمال. نحن ندرك أن هناك صعوبة في تحقيق كل متطلعاتك في مطبخ ذو مساحة صغيرة ولكن اليوم سنعرض لكم كثير من الأمثلة على المطابخ الصغيرة الناجحة لكي تستوحي منها أفكار تتناسب مع ذوقك و بيتك.
بلا شك نريد جميعاً أن نتوصل لتصميم مطبخ بأجمل صورة وأقل تكاليف ولكي تحقق هذا في المطبخ الصغير يمكنك التوجه لأختيار طابع مبهج بأنماط السيراميك الصغيرة لأضافة روح مبهجة للمطبخ من خلال أستغلال مساحة الأرضيات من ما يتيح أتساع وعمق لأبعاد المطبخ كما نجد في هذا التصميم. فهذا النمط من البحر الأحمر المتوسط يغنيك عن شعورك بأن المطبخ صغير ويلفت أنتباهك لشخصية المطبخ الجذابة.
مهما كان صغر حجم المطبخ هناك دائماً أساليب وحيل كي تصمم مطبخ متميز و فيه رحابة و من هذه احيل هو التلاعب بالإضاءة الغير مباشرة. كما نرى في هذا التصميم نلاحظ أن رغم تواضع حجم المطبخ إلا أنه ما زال يعد مطبخ غاية في الأناقة ولا تشعر أبداً بضيق المساحة. الإضاءة الغير مباشرة تحت الوحدات تخلق عمق بصري كي لا ترى حدود واضحة وصريحة بل تشعر أن المطبخ ممتد. أستخدام الدرجات المتفاوتة من اللون الرمادي ساهم أيضاً في إتساع المطبخ، فالخلفية الداكنة تزيد أيضاً من عمق المطبخ.
يعد الأبيض هو الرائد دائماً في المساحات الصغيرة، ويبدو أن المصمم VANESSA SANTOS SILVA | ARQUITETA كان يدرك هذا جيداً عند تصميمه لهذا المطبخ الصغير فبلا شك يتميز الأبيض بالأناقة و دائماً ما تكون نصاعته المحايدة تساعد على الأتزان النفسي. إذا كنت لا تميل إلى الزخارف و الألوان الكثيرة سيكون الأبيض هو الحل المناسب لك بالتأكيد.
لأن المطابخ الصغيرة أصبحت مشكلة تؤرق كثير من المنازل حديثة نجد في المطابخ العصرية حلول جديدة ومبتكرة للتغلب على عدم إيجاد مساحة تخزين كافية و بعض هذه الحلول كما نرى هو أستخدام وحدات التخزين بصورة مضاعفة.
بدلاً من الحلول التقليدية في وضع الوحدات حول الحائط يمكنك أتباع أسلوب هذا المصمم بوضع أرفف معلقة من السقف و بهذا تكون حققت مساحة تخزين أضافية بدون أن تستغل حيز كبير من مساحة الأرض أو الحوائط. هذا الأسلوب يناسب تحديداً من لديه مطبخ مفتوح.
الأسطح العاكسة مثل الأستانلس أو الأخشاب اللامعة تعد من أكثر المواد التي يلجأ لها المصممين في المطابخ الصغيرة فهي تعكس الضوء ولا تشعرك بتحديد واضح للمساحة و كما نرى في التصميم كيف أن المصمم توصل لحل مبتكر وغير تقليدي في أستخدام السطح العاكس من الأستانلس في السقف بجانب وحدات المطبخ من ما يعطي التصميم نمط عصري صناعي.
وجود أحواض الزرع المنتشرة في المطبخ عادةً ما يجلب راحة نفسية وتحديداً في المطابخ الصغيرة، ويمكنك أتباع هذا التصميم في تعليق الأحواض على حائط غير مستخدم لكي يعطي متنفس للمطبخ بلا هدر لأي مساحة من الوحدات.