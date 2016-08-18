8 أفكار لمطابخ صغيرة حديثة

كثيراً ما نواجه حيرة شديدة في إيجاد التصميم المناسب للمطبخ العصري وتحديداً في المساحات الصغيرة، و نادراً ما نجد حلول تناسب المساحة المحدودة عندما نتصفح المواقع أو المجلات. من أكثر مسببات الحيرة هو أننا لا نريد التنازل عن أي من صفات مطبخ الأحلام رغم وجود كثير من المحددات، فمن منا لا يريد مطبخ مبهج و متسع يساعدك على إتمام مهامك اليومية بسهولة ؟ يجب حقاً أن يكون مطبخك هو مكان يجتمع فيه العملية والرحابة مع الجمال. نحن ندرك أن هناك صعوبة في تحقيق كل متطلعاتك في مطبخ ذو مساحة صغيرة ولكن اليوم سنعرض لكم كثير من الأمثلة على المطابخ الصغيرة الناجحة لكي تستوحي منها أفكار تتناسب مع ذوقك و بيتك.