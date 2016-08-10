منزل العائلة الرائع

جولتنا اليوم في منزل يجمع التقليدية مع الطراز المعاصر البسيط. يقع هذا المنزل في خاليسكو في المكسيك، من تصميم فريق EXCELENCIA EN DISEÑO و الذي جمع بعبقرية شديدة بين العراقة ،الفخامة و الحداثة كل معاً في مبنى واحد.
فتعالوا في جولة سوياً لنكتشف تفاصيل هذا المنزل الرائع.
عندما تدخل البيت تجد أثاث فخم و متنوع في الطرز و الألوان يملأ المساحة الهائل، والمكونة من سقف وحوائط بيضاء اللون مع أرضية خشبية ذات طبقة لامعة.
المبنى يخرج من الأرض المتدرجة مثل زهرة بيضاء في وسط الخضرة، في موقع رائع وسط المرتفعات المحيطة بالمنزلل. المبنى مكون من أكثر من طابق و قد حرص فريق التصميم على عمل بلكونات و شرفات للاستمتاع بالمشهد الخارجي الرائع و المناظر الخلابة.
التقليدية تظهر على الواجهة، من حيث السقف المائل والفتحات و الشبابيك، و أيضاً في اللون الأبيض الغالب على الواجهة.
يتجلى الطراز التقليدي على غرفة الطعام بشكل واضح، فالطاولة دائرية من الزجاج حولها 5 كراسي من البامبوو مضاف عليها وسائد ذات لونأزرق صريح و مبهج ليعمل جو مثير في الغرفة و خاصة مع اللون البرتقالي على الحائط الأيمن و الذي بدوره يضيف رونقاً للفراغ كما يعطي اللمسة التقليدية المطلوبة.
أما المطبخ فنجد أنه مزيج من الفخامة مع الطراز المودرن و الذي يظهر من خلال مزج الخزانات الخشبية مع سطح العمل الأسود الرخامي. فبهذه الخطوط البسيطة، والتفاصيل الرائعة يمكننا أن نحصل على مطبخ رائع.
على الطراز التقليدي، تتمتع بالفخامة على الرغم من بساطتها. الدرجات مغطاه بالرخام الأبيض أما الدرابزين فهو مدرج و مصنوع من الخرسانة، و يعطي لمسة ساحرة للفراغ.
تم استغلال الفراغ لعمل رفوف للكتب و المقتنيات، بمنتهى العملية و بخطوط بسيطة تم إضافة لمسة رائعة للمنزل.
الحمام يتميز بتصميم بسيط كباقي المنزل، فقد تم تشطيبه باستخدام الرخام و الجرانيت والخشب، و ما يميزه و يعطيه لمسة فخمه هي المساحة المخصصة للدوش و المفصولة عن باقي الحمام بواسطة الباب الزجاجي.