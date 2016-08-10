منزل العائلة الرائع

المبنى يخرج من الأرض المتدرجة مثل زهرة بيضاء في وسط الخضرة، في موقع رائع وسط المرتفعات المحيطة بالمنزلل. المبنى مكون من أكثر من طابق و قد حرص فريق التصميم على عمل بلكونات و شرفات للاستمتاع بالمشهد الخارجي الرائع و المناظر الخلابة.

التقليدية تظهر على الواجهة، من حيث السقف المائل والفتحات و الشبابيك، و أيضاً في اللون الأبيض الغالب على الواجهة.