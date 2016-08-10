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منزل العائلة الرائع

Marwa Hasan Marwa Hasan
residencia Caballero, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل طوب White
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جولتنا اليوم في منزل يجمع التقليدية مع الطراز المعاصر البسيط. يقع هذا المنزل في خاليسكو في المكسيك، من تصميم فريق EXCELENCIA EN DISEÑO و الذي جمع بعبقرية شديدة بين العراقة ،الفخامة و الحداثة كل معاً في مبنى واحد.

فتعالوا في جولة سوياً لنكتشف تفاصيل هذا المنزل الرائع.

غرفة المعيشة

residencia Caballero, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة خشب معالج White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

عندما تدخل البيت تجد أثاث فخم و متنوع في الطرز و الألوان يملأ المساحة الهائل، والمكونة من سقف وحوائط بيضاء اللون مع أرضية خشبية ذات طبقة لامعة.

الواجهة الخارجية

residencia Caballero, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل طوب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

المبنى يخرج من الأرض المتدرجة مثل زهرة بيضاء في وسط الخضرة، في موقع رائع وسط المرتفعات المحيطة بالمنزلل. المبنى مكون من أكثر من طابق و قد حرص فريق التصميم على عمل بلكونات و شرفات للاستمتاع بالمشهد الخارجي الرائع و المناظر الخلابة. 

التقليدية تظهر على الواجهة، من حيث السقف المائل والفتحات و الشبابيك، و أيضاً في اللون الأبيض الغالب على الواجهة.

غرفة الطعام

residencia Caballero, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة السفرة طوب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يتجلى الطراز التقليدي على غرفة الطعام بشكل واضح، فالطاولة دائرية من الزجاج حولها 5 كراسي من البامبوو مضاف عليها وسائد ذات لونأزرق  صريح و مبهج ليعمل جو مثير في الغرفة و خاصة مع اللون البرتقالي على الحائط الأيمن و الذي بدوره يضيف رونقاً للفراغ كما يعطي اللمسة التقليدية المطلوبة.

المطبخ

residencia Caballero, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

أما المطبخ فنجد أنه مزيج من الفخامة مع الطراز المودرن و الذي يظهر من خلال مزج الخزانات الخشبية مع سطح العمل الأسود الرخامي. فبهذه الخطوط البسيطة، والتفاصيل الرائعة يمكننا أن نحصل على مطبخ رائع.

السلالم

residencia Caballero, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño ممر الاستعماري، الرواق والدرج حديد White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

على الطراز التقليدي، تتمتع بالفخامة على الرغم من بساطتها. الدرجات مغطاه بالرخام الأبيض أما الدرابزين فهو مدرج و مصنوع من الخرسانة، و يعطي لمسة ساحرة للفراغ.

رفوف

residencia Caballero, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مكتب عمل أو دراسة طوب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تم استغلال الفراغ لعمل رفوف للكتب و المقتنيات، بمنتهى العملية و بخطوط بسيطة تم إضافة لمسة رائعة للمنزل.

الحمام

residencia Caballero, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño حمام جرانيت Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الحمام يتميز بتصميم بسيط كباقي المنزل، فقد تم تشطيبه باستخدام الرخام و الجرانيت والخشب، و ما يميزه و يعطيه لمسة فخمه هي المساحة المخصصة للدوش و المفصولة عن باقي الحمام بواسطة الباب الزجاجي.

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