8 مداخل مميزة

المدخل المؤدي إلي المنزل هو مكون أساسي للواجهة لما يمثله من إنطباع مبدأي للتصميم الداخلي، لذا فيجب عليك التريث وأن تأخذ وقتك في إختيار العناصر التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد الشكل النهائي، كالخامات والألوان والشكل. ولا تغفل أيضاً عن علاقة المنزل بالبيئة المحيطة كالحديقة وخلافه وإذا ما كنت ترغب في سلم أو ممر مؤدي للمدخل بجانب إحتياطات الأمن كالبوابة والسور كالأمثلة التي سنستعرضها معاً اليوم لنري كيف يمكن لتصميم المدخل أن يكون لوحة جميلة تعبرعن الترحاب.
الجديد هنا هو التلاعب و كسرالتمائثل في المبني وخطوطه الهندسية الموحية بالأناقة وبقية المكونات من حوض الزهور بألوانه التي تبعث علي الدفء والترحاب والصبار الشامخ فهذا المدخل هو مثال حي علي التجديد بدون المبالغة فيه.
عندما يوظف الطراز المينيمال لأقصي إمكاناته تكون النتيجة إنجازاً لا يمكن تجاهله، يجمع بين البساطة المتمثلة في الحد من العناصر المستخدمة كالألوان والخامات والحبكة المتمثلة في تماثل الأشكال، كما نري في العشب والفواصل الموجودة بين الألواح الخشبية للسقف والألواح الرخامية للمدخل.
الطراز الريفي يمكنه أيضاً أن يكون له جانب مودرن فإذا كنت تحب هذا الطراز التقليدي ولكنك مقيد بالحياة في المدينة ولا تريد أن يكون منزلك شاذاً بين بقية البيوت في حيك فيمكنك أن تضفي هذا الجانب من خلال عمل حائط حجري خارجي كهذا الذي في المثال.
هنا نري بيتاً يضرب لنا مثالاً نموذجياً علي كيفية تصميم مدخل يظهر أقرب التفاصيل قرباً إلي أنفسنا دون أن يبدو خارج الإطار العام أو أن يفقد رونقه و روعته وسط البيوت المودرن المحيطة به.
يمكنك تحقيق الكثير باستخدام الخامات حيث أنها تعتمد علي الملمس والإنطباع الذي يخلفه،ففي هذا المثال نري كيف يبدو التصميم بسيطاً لأول وهلة ولكن سرعان ما تكتشف أنه من عناصر مختارة بعناية لخلق تباين لطيف مثير للإهتمام كالحجارة المفضلة في كل الواجهات التي يرغب أصحابها في التلاعب بالتأثير البصري والملمس.
العمق من العناصر الهامة في تصميم المدخل ويمكنك تحقيقه من خلال إنشاء حديقة أمامية وإذا أمكنك أن تربط هذه المساحة بالجراج لتكسبه عمقاً إضافياً.
إذا كنت أرضية مدخل بيتك غير مستوية فعوضاً عن أن تحاول مساوتها فعليك بإستخدام السلالم التي تمنحك ديناميكية تجذب الإنتباه ولا سيما من قيامك بإضافة بعض الإضاءات لتأثير ليلي ساحر.
إذا كانت فكرة الحاجة إلي الحماية تتلائم أكثر مع رغباتك وإهتماماتك فهذا يستدعي تصميم يركز أكثر علي شكل وهيكل المبني بما يثير الإعجاب دون خرق الخصوصية.