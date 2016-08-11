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8 مداخل مميزة

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos منازل أسمنت
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المدخل المؤدي إلي المنزل هو مكون أساسي للواجهة لما يمثله من إنطباع مبدأي للتصميم الداخلي، لذا فيجب عليك التريث وأن تأخذ  وقتك في إختيار العناصر التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد الشكل النهائي، كالخامات والألوان والشكل. ولا تغفل أيضاً عن علاقة المنزل بالبيئة المحيطة كالحديقة وخلافه وإذا ما كنت ترغب في سلم أو ممر مؤدي للمدخل بجانب إحتياطات الأمن كالبوابة والسور كالأمثلة التي سنستعرضها معاً اليوم لنري كيف يمكن لتصميم المدخل أن يكون لوحة جميلة تعبرعن الترحاب.

1.التماثل

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

الجديد هنا هو التلاعب و كسرالتمائثل في المبني وخطوطه الهندسية الموحية بالأناقة وبقية المكونات من حوض الزهور بألوانه التي تبعث علي الدفء والترحاب والصبار الشامخ فهذا المدخل هو مثال حي علي التجديد بدون المبالغة فيه.

2.مينيمال

Casa B, D+D Studio D+D Studio منازل
D+D Studio

D+D Studio
D+D Studio
D+D Studio

عندما يوظف الطراز المينيمال لأقصي إمكاناته تكون النتيجة إنجازاً لا يمكن تجاهله، يجمع بين البساطة المتمثلة في الحد من العناصر المستخدمة كالألوان والخامات والحبكة المتمثلة في تماثل الأشكال، كما نري في العشب والفواصل الموجودة بين الألواح الخشبية للسقف والألواح الرخامية للمدخل.

3.مزيج ريفي مودرن

Casa MM, FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. منازل
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.

FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.
FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.

الطراز الريفي يمكنه أيضاً أن يكون له جانب مودرن فإذا كنت تحب هذا الطراز التقليدي ولكنك مقيد بالحياة في المدينة ولا تريد أن يكون منزلك شاذاً بين بقية البيوت في حيك فيمكنك أن تضفي هذا الجانب من خلال عمل حائط حجري خارجي كهذا الذي في المثال.

4.التقليدية

Casa Mimosas, Boué Arquitectos Boué Arquitectos منازل
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

هنا نري بيتاً يضرب لنا مثالاً نموذجياً علي كيفية تصميم مدخل يظهر أقرب التفاصيل قرباً إلي أنفسنا دون أن يبدو خارج الإطار العام أو أن يفقد رونقه و روعته وسط البيوت المودرن المحيطة به.

5.تلاعب بالخامات

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يمكنك تحقيق الكثير باستخدام الخامات حيث أنها تعتمد علي الملمس والإنطباع الذي يخلفه،ففي هذا المثال نري كيف يبدو التصميم بسيطاً لأول وهلة ولكن سرعان ما تكتشف أنه من عناصر مختارة بعناية لخلق تباين لطيف مثير للإهتمام كالحجارة المفضلة في كل الواجهات التي يرغب أصحابها في التلاعب بالتأثير البصري والملمس.

6.العمق

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos منازل أسمنت
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

العمق من العناصر الهامة في تصميم المدخل ويمكنك تحقيقه من خلال إنشاء حديقة أمامية وإذا أمكنك أن تربط هذه المساحة بالجراج لتكسبه عمقاً إضافياً.

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7.سلالم

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos منازل
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

إذا كنت أرضية مدخل بيتك غير مستوية فعوضاً عن أن تحاول مساوتها فعليك بإستخدام السلالم التي تمنحك ديناميكية تجذب الإنتباه ولا سيما من قيامك بإضافة بعض الإضاءات لتأثير ليلي ساحر.

8.الخصوصية

Desarrollo en Lino Limay, Neuquen Capital, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra منازل
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

إذا كانت فكرة الحاجة إلي الحماية تتلائم أكثر مع رغباتك وإهتماماتك فهذا يستدعي تصميم يركز أكثر علي شكل وهيكل المبني بما يثير الإعجاب دون خرق الخصوصية.

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