8 مداخل مميزة

المدخل المؤدي إلي المنزل هو مكون أساسي للواجهة لما يمثله من إنطباع مبدأي للتصميم الداخلي، لذا فيجب عليك التريث وأن تأخذ وقتك في إختيار العناصر التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد الشكل النهائي، كالخامات والألوان والشكل. ولا تغفل أيضاً عن علاقة المنزل بالبيئة المحيطة كالحديقة وخلافه وإذا ما كنت ترغب في سلم أو ممر مؤدي للمدخل بجانب إحتياطات الأمن كالبوابة والسور كالأمثلة التي سنستعرضها معاً اليوم لنري كيف يمكن لتصميم المدخل أن يكون لوحة جميلة تعبرعن الترحاب.