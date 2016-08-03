13 فكرة لتصاميم الفناء الداخلي للمنزل

إن مناخ البلاد العربية -ومنها الإمارات- المرتفع معظم السنة يؤثر سلبًا على الشعور بالراحة في المنازل، ومع زيادة معدل الاحتباس الحراري فإن محاولة التغلب على ارتفاع درجات حرارة المنازل أصبحت ضرورة ملحة.
وإن كانت الأفنية قد استخدمت كعنصر رئيسي في تصميم المنازل العربية قديمًا للتغلب على درجات الحرارة العالية فإنه حري بنا أن نعود لهذا العنصر الذي زادت أهميته في المنزل بعد أن طمس بفعل اختزال المساحات المفتوحة في المنازل الحديثة.
وفي هذا الموضوع سوف نعرض ثلاثة عشر فكرة لأفنية المنازل الداخلية التي توفر الشكل الجميل وتتغلب على درجة الحرارة العالية فترطب المنزل وتجدد البيئة من حوله وتوفر مساحة من الخصوصية والأمان لترفيه أفراد العائلة ..فهيا بنا نستعرض هذه الأفكار:
بعض المنازل لايسمح تصميمها بفناء داخلي ولكنه يسمح بفناء أمامي، وهذا الفناء يتطلب بعض الأشياء منها ممشى مميز الشكل كما نرى لإظهار المدخل الرئيسي وتشكيل الحديقة بحيث تؤكد مكان المدخل وتبرزه.
الفناء الداخلي قد يحتوي على العديد من العناصر التي تختلف حسب المساحة المتاحة له ولكن أهمها هي الحديقة و التي تتخذ أشكالًا متباينة حسب التوافق مع تصميم المنزل نفسه ، ثم بعد ذلك يأتي حمام السباحة الذي يعمل على ترطيب الجو وتوفير اللون الأزرق الجميل في الفناء وبالطبع لاستخدام العائلة و إذا وجدت المساحة فإنه يحاط بمساحة تستوعب كراسي للاسترخاء أو كراسي لتجمع العائلة.
حتى لو كانت المساحة المخصصة للفناء فإننا نستطيع أن نستعيض عن حمام السباحة بالبانيو سبا المنعش لمزيد من الاسترخاء والرفاهية وكفكرة جديدة تضفي تميزًا للمنزل.
وفي هذه الصورة نرى أن المصمم استخدم الخشب كتجليد للبانيو سبا ليضيف لمسة من الدفء والخصوصية على الحديقة الجميلة الخاصة بأفراد العائلة.
من مميزات التصميم هي استغلال الطبيعة المحيطة إن وجد بها الجمال قدر الإمكان ، وفي هذا المنزل مثلًا نرى أن الطبيعة المحيطة هي غابة من الأشجار جميلة الشكل فاستغل المصمم هذه الميزة وجعل السور الخارجي المحيط بالمنزل قليل الارتفاع حتى يسمح باتساع زاوية الرؤية للمساحة الخضراء فيجعلها لانهائية قدر الإمكان مما يضفي شكلًا مبهرَا للفناء.
يمكن تنسيق الفناء بشكل مميز عن طريق تشكيل المسارات في الفناء بشكل مختلف كما في هذه الصورة مثلًا، فنجد بركة صغيرة من الماء محاطة بالأشجار ذات الألوان المختلفة الجميلة ولكنها متصلة بجلسة مستديرة من الخشب عن طريق مسار رفيع من الحجر الطبيعي ، ثم نرى أن الجلسة المستديرة متصلة بالمنزل أيضًا عن طريق دوائر من الأرضيات الحجرية المتناثرة التي شكلت شكلًا جذابًا ومميزًا للفناء.
في هذا التصميم الفريد لأحد الأفنية الداخلية نجد أن استخدام اللون الأزرق قد جعل من الشكل النهائي نتيجة مميزة ، فالأزرق من حمام السباحة مع الأبيض في الأرضية المحيطة به ، مع تلوين التقسيمات في الممشى باللون الأزرق الغامق الذي يتخلله الأبيض المميز ، ومع لمسة من الجمال في المظلة المحاطة بالستائر البيضاء ..كل هذا مع اللونين الأبيض والأزرق الساحرين الآتين من الطبيعة والسماء قد جعلوا من كل المكونات تشكيلًا خلابًا لفناء مريح.
من المواد المميزة في استخدامها بالأفنية الداخلية للمنازل مادة الحجر الطبيعي ، فهو مادة توحي بالجمال والطبيعية في حد ذاتها خاصة ولو استغلت العشوائية الجميلة في تشكليه بتشكيل ممرات مختلفة المقاسات ومميزة ، كما نرى في هذه الصورة فإن تشكيلات الحجر هي التي صنعت الشكل المميز لحمام السباحة واحتوته بداخلها فصنعت هذا السحر والجمال الطبيعي.
من محددات الشكل النهائي للفناء أيضًا هو تنسيق الأشجار والزهور والحشائش به لذا فإنه من الضرورة الاستعانة بمهندس تنسيق حدائق لهذه المهمة لضمان نتيجة مثالية و شكلًا مبهجًا للعين ولصيانة هذا الشكل مع تقلبات المناخ على مدار السنة وإظهار الفناء بشكل خلاب كما في هذه الصورة.
يمكن تمييز التصور النهائي للفناء الداخلي للمنزل عن طريق التحكم في الارتفاعات والانخفاضات في الأرضية بالدرج ، فتنوع الارتفاعات كما نرى في هذا الفناء قد جعل الحديقة ثرية وجميلة الشكل وكأنها حديقة عامة كبيرة الحجم بها بركة جميلة من الماء التي تنمو حولها الأزهار بشكل جميل ومن حولهم الدرج المختلف الاتفاعات الذي أضاف لثراء الحديقة.
إذا وجدت المياة في الفناء سواءًا في حمام سباحة أو بركة جميلة من الماء فإننا نستطيع أن نضفى التميز على التصميم عن طريق إضافة الشلالات الصغيرة المتدفقة في الماء ذات الأشكال المبهرة.
من المهم في الفناء توافر الظل للاحتماء به في الأوقات المشمسة و لوضع المقاعد لجلسات العائلة فيه وذلك عن طريق البرجولات والمظلات في الحديقة والتي يمكننا أن نشكل التصميم عن طريقها أيضًا فنشكل البرجولات بحيث ترسم شكلًا محددًا للظلال في النهار فنكون حققنا شكلًا جماليًا مميزًا و وظيفة جيدة في آن واحد.
في تنسيق حدائق الأفنية الداخلية لابد من دراسة الألوان المتجاورة خاصة إذا كان في مخيلتنا إخراج الحديقة بشكل خاص، فمثلًا هذه الحديقة كان القرار التصميمي لها أن تتخذ شكل الغابة فحقق المصممون في مكتب GREENLİNE PEYZAJ باسطنبول ذلك عن طريق الظلال التي صنعتها الشجرة الفارعة ومع استخدام شجيرات معينة فقد أعطت انطباع الغابة ولإضفاء الاسترخاء والرفاهية وضعت هذه الأريكة المريحة بوساداتها ذات الألوان المبهجة.
في هذه الحالة التصميمة للمنزل حيث أنه كان على ارتفاع أعلى من الحديقة فقد استغل المصمم ذلك عن طريق إضافة درجات من الخشب الداكن يعلو بركة من الماء تحيط بالمنزل وعلى ضفافها الأزهار بألوانها الزاهية فصنع من الظرف التصميمي ميزة رائعة خدمت التصميم بشكل ذكي.
يمكنك مشاهدة بعض الأفكار لكيفية استغلال المساحات وتحويلها لحدائق هنا