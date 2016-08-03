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13 فكرة لتصاميم الفناء الداخلي للمنزل

آية علم الدين آية علم الدين
Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design حديقة
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إن مناخ البلاد العربية -ومنها الإمارات- المرتفع معظم السنة يؤثر سلبًا على الشعور بالراحة في المنازل، ومع زيادة معدل الاحتباس الحراري فإن محاولة التغلب على ارتفاع درجات حرارة المنازل أصبحت ضرورة ملحة.

وإن كانت الأفنية قد استخدمت كعنصر رئيسي في تصميم المنازل العربية قديمًا للتغلب على درجات الحرارة العالية فإنه حري بنا أن نعود لهذا العنصر الذي زادت أهميته في المنزل بعد أن طمس بفعل اختزال المساحات المفتوحة في المنازل الحديثة.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض ثلاثة عشر فكرة لأفنية المنازل الداخلية التي توفر الشكل الجميل وتتغلب على درجة الحرارة العالية فترطب المنزل وتجدد البيئة من حوله وتوفر مساحة من الخصوصية والأمان لترفيه أفراد العائلة ..فهيا بنا نستعرض هذه الأفكار:

1- الفناء الأمامي

RESIDENCIA R, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO منازل
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

بعض المنازل لايسمح تصميمها بفناء داخلي ولكنه يسمح بفناء أمامي، وهذا الفناء يتطلب بعض الأشياء منها ممشى مميز الشكل كما نرى لإظهار المدخل الرئيسي وتشكيل الحديقة بحيث تؤكد مكان المدخل وتبرزه.

2- عناصر الفناء المكتملة

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura بلكونة أو شرفة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الفناء الداخلي قد يحتوي على العديد من العناصر التي تختلف حسب المساحة المتاحة له ولكن أهمها هي الحديقة و التي تتخذ أشكالًا متباينة حسب التوافق مع تصميم المنزل نفسه ، ثم بعد ذلك يأتي حمام السباحة الذي يعمل على ترطيب الجو وتوفير اللون الأزرق الجميل في الفناء وبالطبع لاستخدام العائلة و إذا وجدت المساحة فإنه يحاط بمساحة تستوعب كراسي للاسترخاء أو كراسي لتجمع العائلة.

3- بانيو سبا في الحديقة

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura حديقة حجر Green
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

حتى لو كانت المساحة المخصصة للفناء فإننا نستطيع أن نستعيض عن حمام السباحة بالبانيو سبا المنعش لمزيد من الاسترخاء والرفاهية وكفكرة جديدة تضفي تميزًا للمنزل.

وفي هذه الصورة نرى أن المصمم استخدم الخشب كتجليد للبانيو سبا ليضيف لمسة من الدفء والخصوصية على الحديقة الجميلة الخاصة بأفراد العائلة.

4- التماهي مع الطبيعة المحيطة

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto حديقة
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

من مميزات التصميم هي استغلال الطبيعة المحيطة إن وجد بها الجمال قدر الإمكان ، وفي هذا المنزل مثلًا نرى أن الطبيعة المحيطة هي غابة من الأشجار جميلة الشكل فاستغل المصمم هذه الميزة وجعل السور الخارجي المحيط بالمنزل قليل الارتفاع حتى يسمح باتساع زاوية الرؤية للمساحة الخضراء فيجعلها لانهائية قدر الإمكان مما يضفي شكلًا مبهرَا للفناء.

5- المسارات في الأفنية

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design حديقة
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

يمكن تنسيق الفناء بشكل مميز عن طريق تشكيل المسارات في الفناء بشكل مختلف كما في هذه الصورة مثلًا، فنجد بركة صغيرة من الماء محاطة بالأشجار ذات الألوان المختلفة الجميلة ولكنها متصلة بجلسة مستديرة من الخشب عن طريق مسار رفيع من الحجر الطبيعي ، ثم نرى أن الجلسة المستديرة متصلة بالمنزل أيضًا عن طريق دوائر من الأرضيات الحجرية المتناثرة التي شكلت شكلًا جذابًا ومميزًا للفناء.

6- سحر الأزرق واستخدامه

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille حديقة
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

في هذا التصميم الفريد لأحد الأفنية الداخلية نجد أن استخدام اللون الأزرق قد جعل من الشكل النهائي نتيجة مميزة ، فالأزرق من حمام السباحة مع الأبيض في الأرضية المحيطة به ، مع تلوين التقسيمات في الممشى باللون الأزرق الغامق الذي يتخلله الأبيض المميز ، ومع لمسة من الجمال في المظلة المحاطة بالستائر البيضاء ..كل هذا مع اللونين الأبيض والأزرق الساحرين الآتين من الطبيعة والسماء قد جعلوا من كل المكونات تشكيلًا خلابًا لفناء مريح.

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7- الحجر واستخداماته في الفناء

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حديقة
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

من المواد المميزة في استخدامها بالأفنية الداخلية للمنازل مادة الحجر الطبيعي ، فهو مادة توحي بالجمال والطبيعية في حد ذاتها خاصة ولو استغلت العشوائية الجميلة في تشكليه بتشكيل ممرات مختلفة المقاسات ومميزة ، كما نرى في هذه الصورة فإن تشكيلات الحجر هي التي صنعت الشكل المميز لحمام السباحة واحتوته بداخلها فصنعت هذا السحر والجمال الطبيعي.

8- الأخضر وتشكيلاته

Exclusieve Japanse Watertuin, Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen حديقة
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen
Van Mierlo Tuinen | Exclusieve Tuinontwerpen

من محددات الشكل النهائي للفناء أيضًا هو تنسيق الأشجار والزهور والحشائش به لذا فإنه من الضرورة الاستعانة بمهندس تنسيق حدائق لهذه المهمة لضمان نتيجة مثالية و شكلًا مبهجًا للعين ولصيانة هذا الشكل مع تقلبات المناخ على مدار السنة وإظهار الفناء بشكل خلاب كما في هذه الصورة.

9- الدرج لتشكيل مختلف

Modern amfitheater op oude stuwwal, Jaap Sterk Hoveniers Jaap Sterk Hoveniers حديقة أسمنت Grey
Jaap Sterk Hoveniers

Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers

يمكن تمييز التصور النهائي للفناء الداخلي للمنزل عن طريق التحكم في الارتفاعات والانخفاضات في الأرضية بالدرج ، فتنوع الارتفاعات كما نرى في هذا الفناء قد جعل الحديقة ثرية وجميلة الشكل وكأنها حديقة عامة كبيرة الحجم بها بركة جميلة من الماء التي تنمو حولها الأزهار بشكل جميل ومن حولهم الدرج المختلف الاتفاعات الذي أضاف لثراء الحديقة.

10- الشلال لشكل متفرد

AT UNO-05, URBN URBN حديقة
URBN

URBN
URBN
URBN

إذا وجدت المياة في الفناء سواءًا في حمام سباحة أو بركة جميلة من الماء فإننا نستطيع أن نضفى التميز على التصميم عن طريق إضافة الشلالات الصغيرة المتدفقة في الماء ذات الأشكال المبهرة.

11- تشكيلات المظلات

Дом сад “Villa Nova”, Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden حديقة
Руслан Михайлов rmgarden

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

من المهم في الفناء توافر الظل للاحتماء به في الأوقات المشمسة و لوضع المقاعد لجلسات العائلة فيه وذلك عن طريق البرجولات والمظلات في الحديقة والتي يمكننا أن نشكل التصميم عن طريقها أيضًا فنشكل البرجولات بحيث ترسم شكلًا محددًا للظلال في النهار فنكون حققنا شكلًا جماليًا مميزًا و وظيفة جيدة في آن واحد.

12- دراسة الألوان جيدًا

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ حديقة
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

في تنسيق حدائق الأفنية الداخلية لابد من دراسة الألوان المتجاورة خاصة إذا كان في مخيلتنا إخراج الحديقة بشكل خاص، فمثلًا هذه الحديقة كان القرار التصميمي لها أن تتخذ شكل الغابة فحقق المصممون في مكتب GREENLİNE PEYZAJ باسطنبول ذلك عن طريق الظلال التي صنعتها الشجرة الفارعة ومع استخدام شجيرات معينة فقد أعطت انطباع الغابة ولإضفاء الاسترخاء والرفاهية وضعت هذه الأريكة المريحة بوساداتها ذات الألوان المبهجة.

13- استغلال التضاريس

Fazenda JP - Bragança Paulista - SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. حديقة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

في هذه الحالة التصميمة للمنزل حيث أنه كان على ارتفاع أعلى من الحديقة فقد استغل المصمم ذلك عن طريق إضافة درجات من الخشب الداكن يعلو بركة من الماء تحيط بالمنزل وعلى ضفافها الأزهار بألوانها الزاهية فصنع من الظرف التصميمي ميزة رائعة خدمت التصميم بشكل ذكي.

يمكنك مشاهدة بعض الأفكار لكيفية استغلال المساحات وتحويلها لحدائق هنا

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