13 فكرة لتصاميم الفناء الداخلي للمنزل

إن مناخ البلاد العربية -ومنها الإمارات- المرتفع معظم السنة يؤثر سلبًا على الشعور بالراحة في المنازل، ومع زيادة معدل الاحتباس الحراري فإن محاولة التغلب على ارتفاع درجات حرارة المنازل أصبحت ضرورة ملحة.

وإن كانت الأفنية قد استخدمت كعنصر رئيسي في تصميم المنازل العربية قديمًا للتغلب على درجات الحرارة العالية فإنه حري بنا أن نعود لهذا العنصر الذي زادت أهميته في المنزل بعد أن طمس بفعل اختزال المساحات المفتوحة في المنازل الحديثة.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض ثلاثة عشر فكرة لأفنية المنازل الداخلية التي توفر الشكل الجميل وتتغلب على درجة الحرارة العالية فترطب المنزل وتجدد البيئة من حوله وتوفر مساحة من الخصوصية والأمان لترفيه أفراد العائلة ..فهيا بنا نستعرض هذه الأفكار: