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منزل حديث يشع بالحيوية والجمال!

آية علم الدين آية علم الدين
Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores منازل
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مع تطور التصميمات المعمارية للمنازل بين الطرز المختلفة أصبح

التحدي الحقيقي للتصميم العصري المثالي هو أن يحقق المعادلة بين البساطة والتميز في آن واحد وهو ما حققه المصممون في مكتب RITA ALBUQUERQUE ARQUITETURA E INTERIORES في هذا المنزل الذي سنتناوله اليوم.

المنزل ذو لون موحد من اللون الأبيض البسيط وحديقة داخلية وهومكون من طابقين وبه مرآب ..فهيا بنا نتعرف على هذا المنزل المليء بالطاقة الإيجابية

الواجهة الخارجية

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores منازل
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

من الوهلة الأولى وعند مشاهدة الواجهة الخارجية للمنزل فإننا نلاحظ

التميز والجمال الذي يتسم به المنزل رغم توحيد لون الواجهة بالأبيض إلا أن الأرضية المميزة البيضاء والتي تتخللها الحشائش في تنسيق بديع للمدخل ولمدخل المرآب تعطينا إحساس الإختلاف في المنزل بمنتهى السهولة.

مبنى المنزل نفسه به الكثير من البروزات المتنوعة في الكتل مما صنع ثراءًا في الظل المتكون على الواجهة ، وكما استخدم المصممون أكثرمن مادة في دهان الواجهة الخارجية من الأسمنت الخشن للأسمنت الناعم الأبيض مما أضاف عمقًا للبساطة التي يتميز بها المنزل.

أيضًا فإننا نلاحظ أن الإضاءة الصناعية ساعدت في توهج المنزل وظهوره بمظهر مختلف فقد اختار المصممون الإضاءة الصفراء حتى تحدث تغييرًا في شكل المنزل بالليل عن شكله بالنهار وهو ما نراه في هذه الصورة وقد أثر ذلك بشكل واضح على جمال المنزل.

غرفة المعيشة

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

في الداخل حافظ المصممون على الروح البسيطة للمنزل فاستخدموا اللون الأبيض للحوائط مع الحفاظ على اتصال المنزل بالطبيعة الخارجية الجميلة كما جميع المنازل ذات الطابع الريفي العصري المميز في البرازيل وذلك عن طريق الواجهات الزجاجية الواسعة وقد أسدلت الستائر البيضاء الشفافة على الواجهة الزجاجية فأعطت لمسة من الرومانسية على غرفة المعيشة.

ونلاحظ أن غرفة المعيشة قد توسطتها لوحة فنية جميلة زينت الحائط في منتصف الفراغ ، وقد استخدمت المقاعد الوثيرة ذات اللون الأبيض أيضًا و كسرتوحد اللون هذه الألوان المختلفة للوسائد والتي روعي أن تكون ذات ألوان دافئة حتى تضفي الدفء على غرفة المعيشة

غرفة الطعام

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

في غرفة الطعام التي زين سقفها بوحدتي إضاءة مميزتين أعلى طاولة السفرة التي جاءت من الخشب اللامع وحولها الكراسي المريحة ذات اللون الأبيض الأنيق وذات الظهر المنخفض قليلًا حتى لا يقلل من المساحة وحتى لايحجب المنظر الجميل للفراغ المفتوح والمجاور للسلم الرخامي الغني والدرابزين الزجاجي الجميل.

كما زينت غرفة الطعام التي بدت كغرفة في قصر بالمزهريات الصغيرة وبعض الأواني الفضية الفاخرة

المطبخ العصري الممتع

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores مطبخ
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

. في المطبخ نلاحظ العصرية والتقدم فقد اختار المصمم للمدخنة شكلًا فريدًا عبارة عن اسطوانتين من اللون الفضي اللامع مع فرن عصري كبير ذو لون فضي أيضًا ، ومع استخدام خزانات مطبخ ذات لون أبيض عصري جميل أيضًا ساعد ذلك على إضفاء الاتساع والراحة في استخدام المنزل.

ولم يغب عن المصمم أن يربط بين الطابع الدافيء الذي طعم التصميم به في الغرف الأخرى وأكمله في المطبخ عن طريق اختيار الجرانيت ذو اللون البني المحمر الفخم.

غرفة النوم الأنيقة

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

أما في غرفة النوم فأول مانلاحظه هو هذا السقف المختلف والذي صمم بمراعاة الحائط المميز المكسو بالجلد البني خلف السرير مباشرة ثم استكمل الحائط بورق الحائط المنقوش ذو اللون الأصفر مع البني، وأمام السرير نجد مقعدين وثيرين من اللون البني الفاتح مكسوين بالقطيفة الأنيقة وتعلوهما الوسائد الملونة بألون زاهية أضفت على غرفة النوم بعضًا من البهجة المكملة للأناقة والفخامة العامة في التصميم

الحمام البراق

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores حمام
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

في هذا الحمام نلاحظ السطوع واللمعان في التصميم عن طريق استخدام مواد عصرية جميلة من الزجاج والسيراميك اللامع من الأبيض والأسود ، كما استخدمت الخزانات ذات اللون الأبيض المطعم باللون الوردي لاعطاء الاتساع المطلوب و انعكاسات الضوء التي تضيق لاتساع المساحة وتجعل التصميم براقًا.

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