منزل حديث يشع بالحيوية والجمال!

من الوهلة الأولى وعند مشاهدة الواجهة الخارجية للمنزل فإننا نلاحظ

التميز والجمال الذي يتسم به المنزل رغم توحيد لون الواجهة بالأبيض إلا أن الأرضية المميزة البيضاء والتي تتخللها الحشائش في تنسيق بديع للمدخل ولمدخل المرآب تعطينا إحساس الإختلاف في المنزل بمنتهى السهولة.

مبنى المنزل نفسه به الكثير من البروزات المتنوعة في الكتل مما صنع ثراءًا في الظل المتكون على الواجهة ، وكما استخدم المصممون أكثرمن مادة في دهان الواجهة الخارجية من الأسمنت الخشن للأسمنت الناعم الأبيض مما أضاف عمقًا للبساطة التي يتميز بها المنزل.

أيضًا فإننا نلاحظ أن الإضاءة الصناعية ساعدت في توهج المنزل وظهوره بمظهر مختلف فقد اختار المصممون الإضاءة الصفراء حتى تحدث تغييرًا في شكل المنزل بالليل عن شكله بالنهار وهو ما نراه في هذه الصورة وقد أثر ذلك بشكل واضح على جمال المنزل.