10 تصاميم للحمامات المعاصرة

الاستحمام شعور مريح ويجعلك تشعر بالنشاط والنظافة والحيوية، وفي هذا المقال سنتحدث عن مكان الاستحمام وليس عن حوض الاستحمام، فماذا لو امتلك مكان استحمام ذو تصميم مميز، سيجعل متعة الاستحمام مضاعفة، كما يعتبر عملي اكثر من حوض الاستحمام.
في هذا المقال عزيزي القارئ نقترح عليك بعض اجمل تصاميم مكان الاستحمام .
بالعادة يكون مكان الاستحمام ثلاث جدران زجاجية والرابع هو جدار الحمام، أما في هذا التصميم الفريد من نوعه فهناك فقط جداران، جدار الحمام المحجر والجدار الزجاجي بعرض مترين، والذي أوحى بكبر مساحة مكان الاستحمام وأعطى حرية في الاستحمام دون انتشار المياه في كل مكان.
المميز والملفت للنظر هو وجود مكان الاستحمام في غرفة النوم، والذي تم تصميمة باستخدام الزجاج الشفاف المموه، الذي يحفظ الخصوصية، هذا تصميم مناسب للأشخاص العمليين الذين يحبون الاستحمام قبل الذهاب للعمل.
في حال كان الحمام لديك صغير فأن افضل تصميم لمكان الاستحمام العملي هو ذو الجداران وبمساحة صغيرة، فبذلك سيظهر مكان الاستحمام بشكل اكبر وبنفس الوقت لن تستخدم مساحة كبيرة من مساحة الحمام.
هذا تصميم مناسب للحمامات الصغيرة، والتي تحوي مساحة ضائعة يمكن الاستفادة منها بشكل فعال في إنشاء مكان الاستحمام بتصميم بسيط.
المميز في تصميم مكان الاستحمام هذا هو استخدام الخزف متعدد الألوان، الذي أعطى خدعة بصرية في إخفاء الدوش والحنفية، والذي أيضا اعطى ميزة وجمالية منفردة.
هذا التصميم البسيط مناسب في حال وجود كبار في السن لأنه لا يحتوي على أي درج أي بمستوى الأرض وبالتالي ستكون عملية الاستحمام اسهل.
يتمثل النمط الريفي من خلال اللون البني لون الطين لبلاط الحمام، وبعض الإكسسوارت المصنوعة من الخيزران كسلة الحمام، حيث تظهر جمالية تمازج النمط الريفي مع التصميم العصري للحمام.
يظهر التصميم المميز في هذا الحمام من خلال استخدام عدة مواد الخشب للأرضية والزجاج لمكان الاستحمام والحجر للجدران، اذاً ستحصل في النهاية على تصميم غاية في الجمال.
يظهر اللون البرتقالي الفاقع لمكان الاستحمام بشكل جذاب ويوحي بالدفء، والألوان الأخرى للحمام هادئة وبالتالي يظهر اللون البرتقالي بقوة وبشكل مميز.
ختامها مسك مع التصميم الأكثر من روعة، للوهلة الأولى لن تعرف انه مكان للاستحمام ستظن إنها الأدغال، تصميم مليء بالنباتات المتسلقة على الجدار والأحجار على الأرض، اظهر الطبيعة في مكان الاستحمام.
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