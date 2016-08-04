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10 تصاميم للحمامات المعاصرة

Heba khlili Heba khlili
Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira حمام
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الاستحمام شعور مريح ويجعلك تشعر بالنشاط والنظافة والحيوية، وفي هذا المقال سنتحدث عن مكان الاستحمام وليس عن حوض الاستحمام، فماذا لو امتلك مكان استحمام ذو تصميم مميز، سيجعل متعة الاستحمام مضاعفة، كما يعتبر عملي اكثر من حوض الاستحمام.

في هذا المقال عزيزي القارئ نقترح عليك بعض اجمل تصاميم مكان الاستحمام .

1. ذو الجدار الواحد

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

بالعادة يكون مكان الاستحمام ثلاث جدران زجاجية والرابع هو جدار الحمام، أما في هذا التصميم الفريد من نوعه فهناك فقط جداران، جدار الحمام المحجر والجدار الزجاجي بعرض مترين، والذي أوحى بكبر مساحة مكان الاستحمام وأعطى حرية في الاستحمام دون انتشار المياه في كل مكان.

2. في غرفة النوم

Acabados de Lujo para Pequeño Apartamento Minimalista [90m2], Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid حمام
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

المميز والملفت للنظر هو وجود مكان الاستحمام في غرفة النوم، والذي تم تصميمة باستخدام الزجاج الشفاف المموه، الذي يحفظ الخصوصية، هذا تصميم مناسب للأشخاص العمليين الذين يحبون الاستحمام قبل الذهاب للعمل.

3. المساحة المتواضعة

Bath The Solid Surface, BATH BATH حمام
BATH

BATH
BATH
BATH

في حال كان الحمام لديك صغير فأن افضل تصميم لمكان الاستحمام العملي هو ذو الجداران وبمساحة صغيرة، فبذلك سيظهر مكان الاستحمام بشكل اكبر وبنفس الوقت لن تستخدم مساحة كبيرة من مساحة الحمام.

4. المساحة الضائعة

Ático Barcelona, CECILIA POZZI INTERIORISMO CECILIA POZZI INTERIORISMO حمام
CECILIA POZZI INTERIORISMO

CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO
CECILIA POZZI INTERIORISMO

هذا تصميم مناسب للحمامات الصغيرة، والتي تحوي مساحة ضائعة يمكن الاستفادة منها بشكل فعال في إنشاء مكان الاستحمام بتصميم بسيط.

5. الخزف

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores حمام
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

المميز في تصميم مكان الاستحمام هذا هو استخدام الخزف متعدد الألوان، الذي أعطى خدعة بصرية في إخفاء الدوش والحنفية، والذي أيضا اعطى ميزة وجمالية منفردة.

6. حمام مريح

BAÑOS_SUELOS Y PAREDES, SUELOS Y PAREDES SIN OBRAS SUELOS Y PAREDES SIN OBRAS حمام
SUELOS Y PAREDES SIN OBRAS

SUELOS Y PAREDES SIN OBRAS
SUELOS Y PAREDES SIN OBRAS
SUELOS Y PAREDES SIN OBRAS

هذا التصميم البسيط مناسب في حال وجود كبار في السن لأنه لا يحتوي على أي درج أي بمستوى الأرض وبالتالي ستكون عملية الاستحمام اسهل.

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7.المزيج المثالي

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista حمام
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

يتمثل النمط الريفي من خلال اللون البني لون الطين لبلاط الحمام، وبعض الإكسسوارت المصنوعة من الخيزران كسلة الحمام، حيث تظهر جمالية تمازج النمط الريفي مع التصميم العصري للحمام.

8. الخشب والحجر والزجاج

Fazenda em Bandeirantes - PR, Beth Nejm Beth Nejm حمام
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

يظهر التصميم المميز في هذا الحمام من خلال استخدام عدة مواد الخشب للأرضية والزجاج لمكان الاستحمام والحجر للجدران، اذاً ستحصل في النهاية على تصميم غاية في الجمال.

9. التعدد في الالوان

THE WHITE HOUSE LA MORALEJA, Bernadó Luxury Houses Bernadó Luxury Houses حمام
Bernadó Luxury Houses

Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses

يظهر اللون البرتقالي الفاقع لمكان الاستحمام بشكل جذاب ويوحي بالدفء، والألوان الأخرى للحمام هادئة وبالتالي يظهر اللون البرتقالي بقوة وبشكل مميز.

10. الادغال

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira حمام
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

ختامها مسك مع التصميم الأكثر من روعة، للوهلة الأولى لن تعرف انه مكان للاستحمام ستظن إنها الأدغال، تصميم مليء بالنباتات المتسلقة على الجدار والأحجار على الأرض، اظهر الطبيعة في مكان الاستحمام.

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