10 أفكار لغرف نوم بسيطة وفاخرة

غرف النوم المخصصة للأزواج لها مفهوم خاص يختلف عن باقي غرف المنزل ، لأنها تتسم بالخصوصية وبطابع الحب والعاطفة، لذلك لها تصاميم مختلفة ومميزة، وفي هذا المقال سنتعرف على بعض التصاميم المتنوعة لغرف النوم ذات الطوابع المتعددة، خصصنا رقم 8 و9 و10 لمحبي الاسرة المنخفضة .
فندق في وسط الغابة قد يكون افضل خيار لقضاء شهر العسل، وخاصة بوجود غرفة نوم بطابع ريفي في وسط الطبيعة، تتسم غرفة النوم هذه بالبساطة المعهودة بالريف بوجود لمسات من الخشب لللوحة الجدارية، وللأعمال اليدوية للوسائد والسجادة الملونة، ومع إطلالة خلابة على الطبيعة ستعيش شهر عسل لا يُنسى.
البيج والأبيض الوان هادئة ومناسبة لأثاث غرفة النوم، التناسب بين اللونين يظهر من خلال السرير الكبير المرتفع المفروش باللون البيج والأبيض والكنبة بلون البيج والغرفة البيضاء المشرقة، كما يظهر اللون العسلي لخشب الشبابيك الصغيرة واللون الأخضر لحوض نباتي في زاوية الغرفة.
غرفة نوم هادئة وناعمة لنوم عميق.
تصميم عصري لغرفة نوم، وكأنها بلكون داخلي، من خلاله يمكنك مشاهدة المنزل من الأعلى أي تشعر نفسك وكانك الملك في منزلك، لها سور زجاجي مدعم بدعامة خشبية لزيادة الحماية، ويزيد السقف الخشبي ذو الدعامات من جمالية الغرفة.
رائحة البحرالمتوسط في غرفة النوم، كيف يمكن تحقيقه؟ بتفاصيل بسيطة وسحرية ستحظى برائحة البحر في غرفة نومك، بتعليق بعض الستائر بلون ترابي فاتح بشكل عفوي فوق السرير الكبير بلونه الأبيض الناعم، ومفرش ووسائد بلون البحر الأزرق على السرير، وإضاءة خافتة مع الإضاءة الطبيعية ستستمتع بامتلاكك غرفة نوم ساحلية.
عنما تحظى بغرفة نوم مشرقة بأشعة الشمس الدافئة، وتحظى بمصصم ديكور عبقري استطاع الجمع بين الجمال والفائدة، بإنشاء مكان للاستحمام في زاوية الغرفة، بجانبه منضدة لوضع الكتاب أو كأس ماء ثم سرير مريح مفروش بالدانتيل الأبيض الانيق ستحصل على غرفة جذابة وعملية بنفس الوقت.
النمط الانتقائي يعني تصميم منتقى بطريقة مختلفة وخارج عن المألوف، وهنا نلاحظ بعض الاثاث موجود بطريقة خارجة عن المألوف، ابتداءً من السرير الموجود في وسط الغرفة وبشكل مائل، ووجود مدفأة في غرفة النوم، أما عن التفاصيل الأخرى فأعطت جمالية، كالالوان الترابية والأبيض والرمادي يتناسب مع لون النار، والزخارف الاسمنتية في سقف الغرفة أعطت الغرفة الطابع العصري والانتقائي.
لون البحر الأزرق، الأشجار، وأشعة الشمس يمكنك جمع كل تلك التصاميم لتحظى بغرفة نوم من نمط الساحل الشمالي. سرير مخطط بلون ازرق وابيض وجدران بلون ازرق وستائر ناعمة بيضاء، والمميز وجود تلك المنضدة لتناول فطور الصباح على السرير والاستمتاع بأشعة الشمس.
السرير المنخفض يعطي مساحة اكبر للغرفة لأنه يقلل من المساحة المستخدمة. الفخامة والتصميم الملكي يمكنك ملاحظته بوضوح في تصميم تلك الغرفة من خلال مكان وجود السرير على مرتفع تصل إليه بعدة درجات، وايضا من خلال الخشب المستخدم في صناعة السرير والأرضية والسقف والجدران.
عند تصميم غرفة نوم بنمط أسيوي فأنك تريد أن تتسم غرفة نومك بصفات الهدوء والتأمل والسلام الداخلي. فتصمم سرير منخفض كبير وتستخدم أطرافه الجانبية كمنضدة لتضع عليها المصباح الجانبي أو كتب ما قبل النوم، كما سيختار أخصائي ترتيب منزلي بعض الإكسسوارت التي تعطي الطابع الاسيوي كثمثال بوذا والصندوق الخشبي الأحمر.
اللون الأبيض والأسود لونين متناقضين ولكن وجودهما سوياً يعطي الكثير من الأناقة، نلاحظ السرير بلونه الأبيض وشرشف ووسائد بلون اسود وابيض، خلفية السرير الخشبية بلون اسود فخم، وبعض الشموع الكبيرة ضمن قفص زجاجي، النتيجة غرفة نوم فاخرة.
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