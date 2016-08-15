10 أفكار لغرف نوم بسيطة وفاخرة

النمط الانتقائي يعني تصميم منتقى بطريقة مختلفة وخارج عن المألوف، وهنا نلاحظ بعض الاثاث موجود بطريقة خارجة عن المألوف، ابتداءً من السرير الموجود في وسط الغرفة وبشكل مائل، ووجود مدفأة في غرفة النوم، أما عن التفاصيل الأخرى فأعطت جمالية، كالالوان الترابية والأبيض والرمادي يتناسب مع لون النار، والزخارف الاسمنتية في سقف الغرفة أعطت الغرفة الطابع العصري والانتقائي.