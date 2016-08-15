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10 أفكار لغرف نوم بسيطة وفاخرة

Heba khlili Heba khlili
Classic style at interiors., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة نوم
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غرف النوم المخصصة للأزواج لها مفهوم خاص يختلف عن باقي غرف المنزل ، لأنها تتسم بالخصوصية وبطابع الحب والعاطفة، لذلك لها تصاميم مختلفة ومميزة، وفي هذا المقال سنتعرف على بعض التصاميم المتنوعة لغرف النوم ذات الطوابع المتعددة، خصصنا رقم 8 و9 و10 لمحبي الاسرة المنخفضة .

1. النمط الريفي

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores غرفة نوم
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

فندق في وسط الغابة قد يكون افضل خيار لقضاء شهر العسل، وخاصة بوجود غرفة نوم بطابع ريفي في وسط الطبيعة، تتسم غرفة النوم هذه بالبساطة المعهودة بالريف بوجود لمسات من الخشب لللوحة الجدارية، وللأعمال اليدوية للوسائد والسجادة الملونة، ومع إطلالة خلابة على الطبيعة ستعيش شهر عسل لا يُنسى.

2. الالوان الهادئة

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

البيج والأبيض الوان هادئة ومناسبة لأثاث غرفة النوم، التناسب بين اللونين يظهر من خلال السرير الكبير المرتفع المفروش باللون البيج والأبيض والكنبة بلون البيج والغرفة البيضاء المشرقة، كما يظهر اللون العسلي لخشب الشبابيك الصغيرة واللون الأخضر لحوض نباتي في زاوية الغرفة.

غرفة نوم هادئة وناعمة لنوم عميق.

3. البلكون

REHABILITACIÓN DE LOFT EN EL CABAÑAL, amBau Gestion y Proyectos amBau Gestion y Proyectos غرفة نوم
amBau Gestion y Proyectos

amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos

تصميم عصري لغرفة نوم، وكأنها بلكون داخلي، من خلاله يمكنك مشاهدة المنزل من الأعلى أي تشعر نفسك وكانك الملك في منزلك، لها سور زجاجي مدعم بدعامة خشبية لزيادة الحماية، ويزيد السقف الخشبي ذو الدعامات من جمالية الغرفة.

4. ساحلية التصميم

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة نوم
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

رائحة البحرالمتوسط في غرفة النوم، كيف يمكن تحقيقه؟ بتفاصيل بسيطة وسحرية ستحظى برائحة البحر في غرفة نومك، بتعليق بعض الستائر بلون ترابي فاتح بشكل عفوي فوق السرير الكبير بلونه الأبيض الناعم، ومفرش ووسائد  بلون البحر الأزرق على السرير، وإضاءة خافتة مع الإضاءة الطبيعية ستستمتع بامتلاكك غرفة نوم ساحلية.

5. عبقرية وعملية

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design غرفة نوم
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

عنما تحظى بغرفة نوم مشرقة بأشعة الشمس الدافئة، وتحظى بمصصم ديكور عبقري استطاع الجمع بين الجمال والفائدة، بإنشاء مكان للاستحمام في زاوية الغرفة، بجانبه منضدة لوضع الكتاب أو كأس ماء ثم سرير مريح مفروش بالدانتيل الأبيض الانيق ستحصل على غرفة جذابة وعملية بنفس الوقت.

6. المدفأة

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة نوم
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

النمط الانتقائي يعني تصميم منتقى بطريقة مختلفة وخارج عن المألوف، وهنا نلاحظ بعض الاثاث موجود بطريقة خارجة عن المألوف، ابتداءً من السرير الموجود في وسط الغرفة وبشكل مائل، ووجود مدفأة في غرفة النوم، أما عن التفاصيل الأخرى فأعطت جمالية، كالالوان الترابية والأبيض والرمادي يتناسب مع لون النار، والزخارف الاسمنتية في سقف الغرفة أعطت الغرفة الطابع العصري والانتقائي.

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7. الساحل الشمالي

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores غرفة نوم
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

لون البحر الأزرق، الأشجار، وأشعة الشمس يمكنك جمع كل تلك التصاميم لتحظى بغرفة نوم من نمط الساحل الشمالي. سرير مخطط بلون ازرق وابيض وجدران بلون ازرق وستائر ناعمة بيضاء، والمميز وجود تلك المنضدة لتناول فطور الصباح على السرير والاستمتاع بأشعة الشمس.

8. الخشب

Hotel ShiZen, Luis Vegas Luis Vegas غرفة نوم
Luis Vegas

Luis Vegas
Luis Vegas
Luis Vegas

السرير المنخفض يعطي مساحة اكبر للغرفة لأنه يقلل من المساحة المستخدمة. الفخامة والتصميم الملكي يمكنك ملاحظته بوضوح في تصميم تلك الغرفة من خلال مكان وجود السرير على مرتفع تصل إليه بعدة درجات، وايضا من خلال الخشب المستخدم في صناعة السرير والأرضية والسقف والجدران.

9. الاسيوي

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design غرفة نوم
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

عند تصميم غرفة نوم بنمط أسيوي فأنك تريد أن تتسم غرفة نومك بصفات الهدوء والتأمل والسلام الداخلي. فتصمم سرير منخفض كبير وتستخدم أطرافه الجانبية كمنضدة لتضع عليها المصباح الجانبي أو كتب ما قبل النوم، كما سيختار أخصائي ترتيب منزلي بعض الإكسسوارت التي تعطي الطابع الاسيوي كثمثال بوذا والصندوق الخشبي الأحمر.

10. الابيض والاسود

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

اللون الأبيض والأسود لونين متناقضين ولكن وجودهما سوياً يعطي الكثير من الأناقة، نلاحظ السرير بلونه الأبيض وشرشف ووسائد بلون اسود وابيض، خلفية السرير الخشبية بلون اسود فخم، وبعض الشموع الكبيرة ضمن قفص زجاجي، النتيجة غرفة نوم فاخرة.

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ماهو التصميم الأكثر رومانسية لغرفة النوم برأيك؟

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