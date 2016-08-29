من بيت كئيب إلى بيت مبهج على الشاطئ

حلم كل شخص عاشق للبحر ويحب الهدوء أن يمتلك منزلا على الشاطئ، بالنتيجة ستمتلك مزايا عديدة، ستحظى بإجازة بلا تكاليف تقضي فيها أيام الصيف وأيام العطل مع الأصدقاء، ستملك مكان لتجتمع فيه مع الأصدقاء خارج المدينة وبعيدا عن الضوضاء وصخب الحياة، والاهم أن البحر أمامك والسماء فوقك والرمال الذهبية حوليك أي انك في أحضان الطبيعة.
لديك منزل على الشاطئ ولكنه قديم ومهترئ وغير مؤهل للاستخدام؟ وتريد إعادة تأهيله وتجديده؟
نقدم لك عزيزي مالك هذا المنزل في هذا المقال تصاميم وأساليب تمكنك من تحويل بيت الشاطئ ذو 60 متر مربع إلى بيت الرفاهية على الشاطئ
يمكنك ملاحظة الرمال الذهبية المحيطة بالبيت، لذلك تميزت الواجهة بوجود مساحة أمامية كبيرة ومرتفعة عن الأرض لتمنع من دخول الرمال إلى البيت، كما تم استخدام بلاط املس بلون بني للأرضية لسهولة تنظيفها من الرمال، يتمثل النمط الريفي في تصميم شبابيك المدخل المحددة بأعمدة حديدية بلون اسود.
يعتقد البعض ان بيت الشاطئ هو بيت فقط لقضاء الإجازة لفترة قصيرة ثم العودة للحياة في البيت الدائم، وهذا يدل على عدم الامتنان لما تملك وبما انعم عليك، على العكس لأنه بيت لا يمتلكه العديد من الناس، يجب الاهتمام به وبتصميمة وترتيبه واختيار الأثاث المناسب والبسيط، فلاحظوا معي الارضية المعتمة والاثاث المنزلي المهترء… استعدوا معي للتغيير.
بدأت عمليات التجديد والترميم، فتحولت الأرضية المعتمة الى ارضية ملساء من الرخام البيج، ولكون البيت صغير يفضل استخدام الاثاث الذي يساعد على اظهاره بحجم اكبر، كتلك الكنبة البيضاء التي تتحول إلى سرير، والطاولة الشفافة، اما الديكور الاكثر جاذبية هو الجدار الخشبي الذي يحمل في وسطه التلفاز. النتيجة غرفة معيشة حيوية ومشرقة.
لصغر مساحة بيت الشاطئ اقترح المهندس المعماري الجمع بين غرفة السفرة والمطبخ، التمييز في تصميم طاولة السفرة الخشبية، التي أُستخدمت ليس فقط كطاولة سفرة، انما أُستخدم جزء منها في غرفة المعيشة كرف لبعض الكتب والصور، كما تم إنشاء خزانة اسفل ذلك الرف لاستغلال المساحة. فني الاضاءة اهتم باختيار مصابيح مميزة لطاولة السفرة لاعطاء اضاءة مشرقة، اما المطبخ تميز بتصميم بسيط ولون ابيض مشرق.
استغل المصمم الداخلي تلك الدخلة لبناء المغسلة بجاور الحمام من السيراميك الأبيض الذي يظهر بطريقة جميلة ضمن اللون البني للخشب، الفكرة الذكية التي استخدمها المصمم الداخلي هي الجدار الصناعي الذي يفصل الحمام عن غرفة المعيشة ليعطي خصوصية لمكان وجود الحمام والمغسلة.
هكذا كانت تلك الساحة الخلفية قبل عمليات التجديد، هل من المعقول أن تملك بيتا فيه تلك المساحة الخلفية بدون أن تستمتع بالجلوس مساء مع الأصدقاء بعد يوم كامل على البحر؟ هل ستتركه ليهرم وتندم على إهمالك لما تملك؟ لن تفعل ستحظى بمساعدة لترميمه وإعادته للحياة والاستمتاع به… تابع معنا.
لن تصدق عينيك التحول الجذري، اصبحت الساحة الخلفية خالية من الخراب والأحجار والغبار والتكسير، ومليئة بالنظام والترتيب. استخدم الدهان اللون الابيض لون النقاء للأرضية والجدران، وللاستمتاع مع الاصدقاء يمكنك وضع طاولة سفرة وكراسي، أما الفكرة الأكثر أبداعاً هي الحائط الضخم الذي واجهته عبارة عن مغسلة ومكان للشواء، وخلفيتة عبارة عن دوش للاستحمام بعد السباحة.
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