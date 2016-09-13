البيت الأسطورة ..

أول ما يجذب انتباهنا لهذا المنزل من الخارج هو كيفية مزيج الألوان لتأخذنا من عالم الطبيعة لعالم الإبداع البشري، كيف يكون هذين اللونين الغير منتشرين مع بعضهما في واجهات المنازل لهما الدور الأكبر في جذب الانتباه إليه، إنها خبرة كبيرة للمصمم و توفيق كبير في المحيط الطبيعي الصافي حول المنزل، أما إذا تطرقنا للشكل الخارجي للوجهة فإن السقف اسطوري بمعنى الكلمة بما فيه من تصنيع و كفاءة في التركيب و في الدهان أيضاً، كما أن النوافذ الموجودة في صدر المنزل كبيرة الحجم من النوع الكلاسيكي المميز، باختصار مشهد رهيب