البيت الأسطورة ..

عندما نأتي لنقيم أي بيت من الداخل و الخارج يكون أمامنا عدد من المعايير التي نمر عليها لنحدد مدى قوة ذلك البيت من مختلف الزوايا و الأركان و النقاط التي تبدو صغيرة أو غير ذات أهمية بالنسبة للكثيرين يمكن أن تصنع معنا الفارق تماماً، و في هذا البيت لمسات فعلاً تحتاج للتأمل و التدقيق و الوقوف أمامها قليلاً بالنقد و التحليل للأسلوب الفني الذي دفع المصمم لاستخدامها و هل فرقت معه بالسلب أم بالإيجاب، إليكم الأسئلة والإجابات فيما هو قادم من فقرات ..
أول ما يجذب انتباهنا لهذا المنزل من الخارج هو كيفية مزيج الألوان لتأخذنا من عالم الطبيعة لعالم الإبداع البشري، كيف يكون هذين اللونين الغير منتشرين مع بعضهما في واجهات المنازل لهما الدور الأكبر في جذب الانتباه إليه، إنها خبرة كبيرة للمصمم و توفيق كبير في المحيط الطبيعي الصافي حول المنزل، أما إذا تطرقنا للشكل الخارجي للوجهة فإن السقف اسطوري بمعنى الكلمة بما فيه من تصنيع و كفاءة في التركيب و في الدهان أيضاً، كما أن النوافذ الموجودة في صدر المنزل كبيرة الحجم من النوع الكلاسيكي المميز، باختصار مشهد رهيب
الأمور من الداخل أكثر شاعرية و كأنها قطعة مؤجرة من قلب الخيال لأرض الواقع للعيش لحظات دون تفكير في أي هموم، البيت من الداخل ذو تعرجات رائعة في الجدران من جراء استخدام الخشب العظيم القطر الذي أعطي مهابة كبيرة من الخارج و شاعرية رهيبة من الداخل، أما المدخنة فحدث عنها ولاحرج في شكلها و انسيابيتها و الجلسة كذلك من الأثاث الريفي أو القديم الطراز لذا اكتمل المشهد تماماً ..
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المشهد من هنا لاستخدام الستائر الذهبية في النوافذ الكبيرة بالأسفل، إن النظر إليها برفقة لون الجدران الذهبي أيضاً يعطي احساساً بانتشاء طبيعي لرؤية الجمال الفني و الإبداع بطريقة فريدة، المصباح استثنائي و ترك النوافذ العليا دون غطاء فكرة مؤثرة
غرفة النوم من الغرف الملهمة في هذا المنزل الجذاب، كيف للشاعرية و الانسجام أن ينقسم على 3 مصابيح في السقف بشكل مدبب غير معتاد، أما التكامل فهو متوفر جداً بطريقة الجدران الدائرية مع اعواد الخشب السميكة و المتوحدة في المنزل كله، أما المفروشات فهي من نفس لون الأرضيات لذا فهي مناسبة للغاية في هذا الموقف
يمكن أن تتذكر أفلام السبعينيات في السينما الأوروبية و الامريكية و تشاهد هذا المشهد تماماً في أي بيت ارستقراطي في تلك الحقبة الزمنية في المطابخ، حيث كانت تلك هي الصيحة حينها، الورق على الحائط بلون و شكل النباتات و التجويفات في المائدة لتناول الطعام و الانتفاخات الدائرية كذلك، لذا فهذا المطبخ كلاسيكي و ريفي في الوقت ذاته بامتياز يمكن أن ينقلك لعالم آخر و زمن مضى لو كنت من محبي الماضي و الزمن الجميل
في طريقة فرش الأرضيات سحر خاص لهواة المفروشات و الأرضيات الطبيعية ، فهذه السجادة على الأرض هي ليست مغزولة كما في المعتاد ، و لكنها مجففة و معاد تقديمها من جلود طبيعية تماماً من أرقى الانواع أيضاً ، اما في الناحية الديكورية فقد استخدم المصمم شكل المقود الخاص بالسفينة هنا ليؤكد على أن ذلك المكان هو مقدمة المنزل و بالفعل فهو غرفة المعيشة الرئيسية
الحمام راقي لأقصى درجة و كل مافيه يؤكد ذلك، الجدران و الأرضيات الخشبية لم تنتقص منه شيئاً، و لكن أود الحديث عن الركن الخاص بمكان أخذ الشاور، التعرجات و الالوان المأخوذة عن السيراميك مناسبة تماماً هنا، و حتى السجاد الأزرق و الستارة السماوية توحيان بأن هذا ركن الماء ، موفق فيهما المصمم تماماً