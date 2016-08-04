6 أفكار لتنسيق الحدائق المنزلية

يمكن ان تجعل للحديقة تنسيقاً كما تريد و لكن فقط اجعل ناحية السور سلة لجمع النباتات المختلفة من خلالها، مثل تلك الصورة تماماً ، ان تجعل محيطاً بالسور الرئيسي أكثر زخرفاً و ممتلئاً أكثر بالزروع و النباتات ، و لك أن تتصرف في باقي الحديقة كما تشاء ، يمكن أن تترك مساحة خالية مغطاة بالنجيل الصناعي أو الطبيعي و يمكن ان تترك مساحة مغطاة بالسيراميك أو القطع الأسمنية أو الحجرية لوضع المائدة الرئيسية و طقم الجلوس حولها أو فيها، كل ذلك يرجع لاختيارك و طريقة الاستفادة من الحديقة التي تنويها