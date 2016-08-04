6 أفكار لتنسيق الحدائق المنزلية

لو كنت تهوي تنسيق الحدائق فهذا المقال يليق بك، حيث نستعرض معاً بعض النماذج المختلفة لتنسيق الحدائق و تزيينها و جعلها تبدو أجمل وفقاص لأكثر من عامل أهمها المساحة وا لغرض من الاستخدام و طبيعته، فالحديقة المعدة للأطفال غير التي تعد لعائلة غير التي تعد لعروسين في مقتبل زواجهم، الفكرة باختصار ترتكز على تخيل ما سيكون أكثر أهمية من غيره في الحديقة و ما هي التفاصيل التي ستحقق لنا السعادة في كل سنتيمتر فيها حينما نمر فوقه أو حوله..
من أجمل أنواع الحدائق الشاعرية و تنسيقها هي ذلك النموذج الوفي لكيفية تزيين جانب في الحديقة دون الخوف من تبعات قد تكون سلبية و لكن فقط عليك الاعتماد على المساحة أن تكون مقبولة و أن تترك مساحة خالية خلف السياج الذي سوف نصممه من الخشب و سيكون مفرغاً و ممتليء بالنباتات في تلك الفراغات و أمام الاخشاب كذلك، فيمكن أن نلجأ للأصص السلطانية القديمة الشكل مثل تلك البللورية اليسارية ، و يمكنك أيضاً استخدام بعض الحصى المضغوط في الأرضيات كما فكرة الأسفلت تماماً
لو كانت الحديقة مربعة الشكل فيمكن اللجوء لذلك النموذج تماماً، و لو كان الاستخدام للأطفال سيمكن أن تدخل بعض التعديلات على هذا النموذج، فهنا نلاحظ الطرقات المتقطعة المربعة الشكل تأخذك من الداخل للخارج بشكل انسيابي هائل، و لو كنا في حالة الاطفال سنقوم بالتغاضي عن تلك المربعات الأسمنتية تماماً لترك مساحة أكبر لهم للعب و الجري و الانطلاق، و في تلك الحالة التي أمامنا يمكن استخدام الحديقة للتريض و التمشي و التقاط الانفاس المنعشة في الصباح و ا لمساء
الحدائق التي تكون أصغر في الحجم يمكن أن نستخدمها كشرفة ، حيث الجلسات العائلية و الإعداد التجميعي لها، حيث نراعي في تنسيقها وضع إطار مخصص لها كما لاحظنا هنا الخشب الأبيض، و نوضع جلسة و مقاعد تسع أكثر من 4 أشخاص لتكون عائلية بشكل كبير و تسع حتى الأصدقاء، الأصص و النباتات هنا في أبهى صورة و بشكل دائري و متناسق و محيط بالجالسين من كل مكان ، لذا يرجى مراعاة المحيط و المساحة و النباتات المستخدمة لإكمال المشهد الجميل..
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هناك أسلوب رائع في تزيين و تنسيق الحدائق متبع بكثرة لو كانت الحديقة كبيرة في مساحتها و هي مبدأ الفصل و التقسيم، حيث نقسم جزء للجلوس وا للحظات العائلية الجميلة و جزء آخر من الحديقة للانطلاق وا للعب و للأطفال، كما هو موضح بالصورة و يمكن تنسيق الحديقة الأكبر باللون الاخضر قدر الإمكان، النجيل الصناعي أو النباتات الحائطية الصناعية و الطبيعية كذلك، فلها متعة خاصة في سقايتها بنفسك لو كنت من هواة ذلك
الأسوار النباتية فكرة راقية للغاية في تنسيق الحدائق الأصغر حجماً، و نلاحظ أن هنا الفكرة مقلوبة حيث الأرضيات بالخشب و السور من البناتات، و هي محتاجة مصمم ماهر جداً في تصميمها حتى تكون على المستوى، و الجلسة في شكلها راقية للغاية ، و كونها في المتوسط من الحديقة فهي أمر مسلم بيه لو كان ذلك النموذج غير الملائم للأطفال بالطبع و لكنه عائلي و صدائقي و دافيء في الوقت ذاته
يمكن ان تجعل للحديقة تنسيقاً كما تريد و لكن فقط اجعل ناحية السور سلة لجمع النباتات المختلفة من خلالها، مثل تلك الصورة تماماً ، ان تجعل محيطاً بالسور الرئيسي أكثر زخرفاً و ممتلئاً أكثر بالزروع و النباتات ، و لك أن تتصرف في باقي الحديقة كما تشاء ، يمكن أن تترك مساحة خالية مغطاة بالنجيل الصناعي أو الطبيعي و يمكن ان تترك مساحة مغطاة بالسيراميك أو القطع الأسمنية أو الحجرية لوضع المائدة الرئيسية و طقم الجلوس حولها أو فيها، كل ذلك يرجع لاختيارك و طريقة الاستفادة من الحديقة التي تنويها