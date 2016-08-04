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6 أفكار لتنسيق الحدائق المنزلية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Zäune, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حدائقأسوار وجدران حجر Black
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لو كنت تهوي تنسيق الحدائق فهذا المقال يليق بك، حيث نستعرض معاً بعض النماذج المختلفة لتنسيق الحدائق و تزيينها و جعلها تبدو أجمل وفقاص لأكثر من عامل أهمها المساحة وا لغرض من الاستخدام و طبيعته، فالحديقة المعدة للأطفال غير التي تعد لعائلة غير التي تعد لعروسين في مقتبل زواجهم، الفكرة باختصار ترتكز على تخيل ما سيكون أكثر أهمية من غيره في الحديقة و ما هي التفاصيل التي ستحقق لنا السعادة في كل سنتيمتر فيها حينما نمر فوقه أو حوله..

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor حديقة
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

1- تنسيق السور

Zäune, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حدائقأسوار وجدران حجر Black
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

من أجمل أنواع الحدائق الشاعرية و تنسيقها هي ذلك النموذج الوفي لكيفية تزيين جانب في الحديقة دون الخوف من تبعات قد تكون سلبية و لكن فقط عليك الاعتماد على المساحة أن تكون مقبولة و أن تترك مساحة خالية خلف السياج الذي سوف نصممه من الخشب و سيكون مفرغاً و ممتليء بالنباتات في تلك الفراغات و أمام الاخشاب كذلك، فيمكن أن نلجأ للأصص السلطانية القديمة الشكل مثل تلك البللورية اليسارية ، و يمكنك أيضاً استخدام بعض الحصى المضغوط في الأرضيات كما فكرة الأسفلت تماماً

2- جسور

Ogród w pigułce, GREENERIA GREENERIA حدائقأسوار وجدران
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

لو كانت الحديقة مربعة الشكل فيمكن اللجوء لذلك النموذج تماماً، و لو كان الاستخدام للأطفال سيمكن أن تدخل بعض التعديلات على هذا النموذج، فهنا نلاحظ الطرقات المتقطعة المربعة الشكل تأخذك من الداخل للخارج بشكل انسيابي هائل، و لو كنا في حالة الاطفال سنقوم بالتغاضي عن تلك المربعات الأسمنتية تماماً لترك مساحة أكبر لهم للعب و الجري و الانطلاق، و في تلك الحالة التي أمامنا يمكن استخدام الحديقة للتريض و التمشي و التقاط الانفاس المنعشة في الصباح و ا لمساء

3- جلسة عائلية

Slim & Subtle Rear Garden homify حديقة
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

الحدائق التي تكون أصغر في الحجم يمكن أن نستخدمها كشرفة ، حيث الجلسات العائلية و الإعداد التجميعي لها، حيث نراعي في تنسيقها وضع إطار مخصص لها كما لاحظنا هنا الخشب الأبيض، و نوضع جلسة و مقاعد تسع أكثر من 4 أشخاص لتكون عائلية بشكل كبير و تسع حتى الأصدقاء، الأصص و النباتات هنا في أبهى صورة و بشكل دائري و متناسق و محيط بالجالسين من كل مكان ، لذا يرجى مراعاة المحيط و المساحة و النباتات المستخدمة لإكمال المشهد الجميل..

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4- تقسيمات

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

هناك أسلوب رائع في تزيين و تنسيق الحدائق متبع بكثرة لو كانت الحديقة كبيرة في مساحتها و هي مبدأ الفصل و التقسيم، حيث نقسم جزء للجلوس وا للحظات العائلية الجميلة و جزء آخر من الحديقة للانطلاق وا للعب و للأطفال، كما هو موضح بالصورة و يمكن تنسيق الحديقة الأكبر باللون الاخضر قدر الإمكان، النجيل الصناعي أو النباتات الحائطية الصناعية و الطبيعية كذلك، فلها متعة خاصة في سقايتها بنفسك لو كنت من هواة ذلك

5- أسوار الأخضر

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers حديقة
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

الأسوار النباتية فكرة راقية للغاية في تنسيق الحدائق الأصغر حجماً، و نلاحظ أن هنا الفكرة مقلوبة حيث الأرضيات بالخشب و السور من البناتات، و هي محتاجة مصمم ماهر جداً في تصميمها حتى تكون على المستوى، و الجلسة في شكلها راقية للغاية ، و كونها في المتوسط من الحديقة فهي أمر مسلم بيه لو كان ذلك النموذج غير الملائم للأطفال بالطبع و لكنه عائلي و صدائقي و دافيء في الوقت ذاته

6- سور منمق

raised beds border edging Quercus UK Ltd حديقة
Quercus UK Ltd

raised beds border edging

Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd

يمكن ان تجعل للحديقة تنسيقاً كما تريد و لكن فقط اجعل ناحية السور سلة لجمع النباتات المختلفة من خلالها، مثل تلك الصورة تماماً ، ان تجعل محيطاً بالسور الرئيسي أكثر زخرفاً و ممتلئاً أكثر بالزروع و النباتات ، و لك أن تتصرف في باقي الحديقة كما تشاء ، يمكن أن تترك مساحة خالية مغطاة بالنجيل الصناعي أو الطبيعي و يمكن ان تترك مساحة مغطاة بالسيراميك أو القطع الأسمنية أو الحجرية لوضع المائدة الرئيسية و طقم الجلوس حولها أو فيها، كل ذلك يرجع لاختيارك و طريقة الاستفادة من الحديقة التي تنويها

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