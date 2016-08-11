منزل بإطلالة استثنائية

من أجمل المنازل التي قد تمر عليها عينيك في يوم من الأيام، الطبيعة الساحرة حوله جعلت منه تحفة فنية بشرية في قلبها، النوافذ و الشرفات و الواجهات و الزوايا الخاصة به جميلة و استثنائية تماماً، فموعدنا اليوم مع منزل من الاروع تصميمياً و الامتع في استغلال المساحات و تقسيمها و تنويع استخداماتها وفقاً للحاجة على أكمل وجه، الغرف الداخلية سيموفنية خاصة كما المساحات الخارجية المشتركة و المتفرعة و المتنوعة الأغراض، نسعد بكم في تلك اللحظات الممتعة بداخل و حول منزلنا الانيق الاستثنائي ..