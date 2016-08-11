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منزل بإطلالة استثنائية

Mohammed Awad Mohammed Awad
RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
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من أجمل المنازل التي قد تمر عليها عينيك في يوم من الأيام، الطبيعة الساحرة حوله جعلت منه تحفة فنية بشرية في قلبها، النوافذ و الشرفات و الواجهات و الزوايا الخاصة به جميلة و استثنائية تماماً، فموعدنا اليوم مع منزل من الاروع تصميمياً و الامتع في استغلال المساحات و تقسيمها و تنويع استخداماتها وفقاً للحاجة على أكمل وجه، الغرف الداخلية سيموفنية خاصة  كما المساحات الخارجية المشتركة و المتفرعة و المتنوعة الأغراض، نسعد بكم في تلك اللحظات الممتعة بداخل و حول منزلنا الانيق الاستثنائي ..

بريق

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

لو اتجهنا عن قرب أكثر سنجد تفاصيل لم تكن ظاهرة من بعيد مثل تلك التحفة الفنية المحيطة بالشجرة و التي يمكنك أن تصممها باقل التكاليف كمشهد جمالي أكثر من رائع في مدخل منزلك، بالقليل من الخشب و باللون المناسب لباقي ديكور الواجهة، و لكنها تحتاج لمن يصممها و ينفذها بجدارة و مهارة ، لاحظ التدرج الفني الرهيب في الخشب بين السلم صعوداً و هبوطاً

أناقة

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

هذا المنزل الرائع يستحق الكثير من التأمل و التوقفات، الوقوف على المنحدر بهذا الشموخ من الفن المعماري الأصيل، و اللون المتداخل بين البني و الابيض من أروع ما يكون، أما المرأب الموجود في قلب المنزل و موازي للطريق الرئيسي فهو عملي للغاية، أما السلم الجانبي للدخول للمدخل الرئيسي فتصميمه ملائم جداً للذوق الرفيع الذي أتى عليه المنزل خصوصاً النافذة اليمنى الطولية التي تعتبر أكثر من ربع المنزل من الزجاج الشفاف الفخم المغطى النباتات في جزء منه، و كل هذا يتوج بتوزيع الإضاءة البديع، حقيقة تحية للمصمم

سحر

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

المصابيح المدفونة في الجدران من الأشكال الحداثية الجميلة و التي تفرق تماماً في الشكل العام للسلم سواء في المدخل كما هو في هذا النموذج أو في الداخل لو كان للمنزل أدواراً علوية، أما اللون الأبيض الخاص بها فهو كاسر و مكمل للون الرصاصي الخاص بالسلم و درجاته و استخدامها هنا جعلها تبدو كالسلالم العالمية في الفنادق المرموقة

مظلة خشبية

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

المنزل من الداخل به العديد من التخيلات الفنية المقبولة و الاستخدامات الهندسية التي تعتبر غير متوقعة، مثل استخدام الأخشاب كمظلة للباب و في نفس الركن استخدام الاحجار الهندسية المتشكلة عشوائياً في الجدران، استخدام نمط عكس النمط تماماً كان الحل الأمثل هنا خصوصاً لو تطرقنا لرغبة المصمم أن ينقل التنوع الجغرافي الساحر فيما يحيط المنزل إلى داخل تصميمه الفني

جمال

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

السحر حول المنزل لا يقدر بثمن، و الإطلالة استثنائية حتى في أدق التفاصيل، نلاحظ لجوء المصمم لذلك النوع من المظلات المفرغة حشبياً لتكون على هيئة السحاب المكشوط في السماء على هيئة أعمدة متوازية أيضاً ..

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ابداع

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

السلم الداخلي في المنزل من الجيد أن يكون هكذا مفرغاً كما المظلة في التراس العلوي، و شبيه جداً بالأخشاب المستخدمة في تزيين الواجهة الامامية و لكن الغريب و الأجمل هو استخدام هكذا سور أملس غير واضح المعالم سوى في مقبضه فقط، و من هنا فقط اتضح لنا الضرورة الملحة التي اضطرت المصمم لكي يترك النافذة بطول الواجهة شفافة تماماً، المنظر الطبيعي الخلاب في الخارج بديع

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مطبخ رائع

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

أما لو تطرقنا للمطبخ فإننا سنجد بعضاً من المساحة المتروكة لحركة الضيوف بالنظر إلى وضع الحوض في مكان أقرب قليلاً للحائط مع ترك مساحة قليلة و كأنه يشبه المطاعم الإنجليزية و البارات الاوروبية العتيقة، المقاعد مناسبة جداً للفكرة و مكان الثلاجة في قلب الحائط بديع

استلهام

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos تصميم مساحات داخلية
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

إن مسألة استخدام الأشكال الفنية الديكورية للزينة في الأعمدة لهي من أجمل الاقتباسات المشتقة من حضارات الرومان و الفراعنة القدماء في الاستغلال الكامل للعواميد في قلب القصور و المعابد لإظهار فنونهم التشكيلية و قد استلهم منهم مصممنا المبدع هذا التطرق في هذا المشهد الساحر

حمام شخصي

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

حمام بسيط للغاية أنيق للغاية، حوض صغير و وحدة غير كبيرة في مساحتها يبدو من خلالها أن للمنزل أكثر من حمام و كل حمام مخصص لغرفة أو لشخص ما و لذلك يتم استخدام فيها الأحواض بهذا الشكل الأصغر من المعتاد بقليل

نوم في العسل

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة نوم
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

أما عن غرفة النوم فحدث ولا حرج، المشهد الامامي من الزجاج الشفاف المواجه للطبيعة و على المشهد المحيط بالمنزل كفيل بأن ينسينا هموم اليوم بأكمله و يجعلنا في مود و مزاج آخر طوال اليوم لو اصبحنا به يومياً، فما أجمل الطبيعة و ما أجمل الإبداع البشري حينما يبرز جمالها

8 مداخل مميزة
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