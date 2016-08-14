7 تصميمات إبداعية للسلالم المعلقة

السلالم هي أحد العناصر الجمالية داخل منزلك، ويمكنها أن تكون مصدر جذب للانتباه، إذا ما تم تصميمها بشكل إبداعي مختلف، مع مراعاة اختيار مكان مطل على الصالة الرئيسية، حيث غرفة المعيشة، وربما إضفاء لمسة مميزة في الحديقة.

في هذا المقال، نقدم لكم 7 من أفضل التصميمات الإبداعية للسلالم المعلقة، وهو أحد أنواع السلالم التي تتمتع بمظهر جمالي خاص.