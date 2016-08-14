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7 تصميمات إبداعية للسلالم المعلقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Zwevende betonnen trappen, Allstairs Trappenshowroom Allstairs Trappenshowroom سلالم وأروقة سلالم
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السلالم هي أحد العناصر الجمالية داخل منزلك، ويمكنها أن تكون مصدر جذب للانتباه، إذا ما تم تصميمها بشكل إبداعي مختلف، مع مراعاة اختيار مكان مطل على الصالة الرئيسية، حيث غرفة المعيشة، وربما إضفاء لمسة مميزة في الحديقة.

في هذا المقال، نقدم لكم 7 من أفضل التصميمات الإبداعية للسلالم المعلقة، وهو أحد أنواع السلالم التي تتمتع بمظهر جمالي خاص.

1. درجات طافية في مساحة من الإبداع

Casa Provenza , BANG arquitectura BANG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
BANG arquitectura

BANG arquitectura
BANG arquitectura
BANG arquitectura

في تصميم شركة BANG، تجسد الخيال في لمسات أنيقة من درجات خشبية معلقة، تبدو طافية في الهواء مساحة خالية، أتاحت للمصمم الفرصة للإبداع بتصميم أرضية زجاجية تُضفي المزيد من التفرد والأناقة على التصميم الذي يتلألأ تحت الإضاءة المخبئة في السقف الخشبي الأنيق.

2. أناقة التصميم المعلق والزجاج

Escalera de Cristal con Herrajes y Pasamanos de Acero inoxidable, INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V. INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V. الممر الحديث، المدخل و الدرج زجاج Transparent
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.

لم تكتف الشركة المصممة ف هذا النموذج، بأناقة السلالم المعلقة في حد ذاتها، بل أضفت لمسة أكثر أناقة من خلال تصميمها من الزجاج، لتشعر وأنت تصعد الدرجات واحدة تلو الأخرى، وكأنك تطفو فعليًأ في الهواء، حيث ترى ما تحت قدمك!

3. لمسة إبداعية في الحديقة

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez الممر الحديث، المدخل و الدرج
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

السلالم المعلقة لا يبرز جمالها في الداخل فقط، بل يمكن الاستعانة بها لإضفاء لمسة إبداعية على الحديقة أو مدخل المنزل، من خلال تصميم أسمنتي، يتداخل مع محيط حجري، لاكتمال اللوحة الفنية.

4. تنوع المواد والتناقض اللوني

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

تتنوع المواد في تصميم السلالم المعلقة، ويبقى المظهر الجمالي حاضرًا، حيث السلم المعلق من المعدن، مع استخدام التناقض اللوني في الدرجات السوداء بجانب الحائط الأبيض، لزيادة جذب الانتباه، فضلًا عن استغلال المساحة الفارغة أسفل الدرج العائم، لتصميم مكتبة أنيقة.

5. تصميم غير منتظم

Raumspartreppe Freiburg, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de سلالم وأروقة سلالم
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

مستوى أخر من الإبداع، تحقق في تصميم شركة LIFE STYLE، حيث السلم المعلق غير المنتظم، ويتخذ شكل متعرج صعودًا بين جدارين، مع تصميم خشبي أنيق، باللون البني الغامق، الذي يكسر برودة اللون الأبيض المحيط به.

6. استغلالة المساحة أسفل الدرج

Luminosità avvolgente, Angelo Sabella Architetto Angelo Sabella Architetto سلالم وأروقة سلالم
Angelo Sabella Architetto

Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto

أهم ما يميز السلالم المعلقلة، هي المساحة المتاحة أسفلها، والتي يمكن استغلالها لإضفاء لمسات جمالية أنيقة، خاصة عندما تتناسق في سلاسة مع تصميم السلم، تمامًا مثل هذا التصميم الخشبي الملاصق للجدار، والذي بدأ بدرجة ممتدة كالطاولة، وضعت عليها قطع فخارية رمادية، تُضفي لمسة أنيقة على التصميم الخشبي.

7. إضافة عامل أمان

SCHODY Wspornikowe WS-20, KAISER Schody Sp. z o.o. KAISER Schody Sp. z o.o. سلالم وأروقة سلالم
KAISER Schody Sp. z o.o.

KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.

السلالم المعلقة أنيقة بدون شك، ولكنها قد تصبح غير آمنة في حالة وجود أطفال صغيرة، لذا يمكننا الاستمتاع بأناقتها مع إضفاء عامل آمان أنيق لا يُنقص من جمالها، مثل هذا الجدار الزجاجي.

لمزيد من تصميمات السلالم، تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميمات مختلفة للسلالم داخل المنزل.

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