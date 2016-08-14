7 تصميمات إبداعية للسلالم المعلقة

السلالم هي أحد العناصر الجمالية داخل منزلك، ويمكنها أن تكون مصدر جذب للانتباه، إذا ما تم تصميمها بشكل إبداعي مختلف، مع مراعاة اختيار مكان مطل على الصالة الرئيسية، حيث غرفة المعيشة، وربما إضفاء لمسة مميزة في الحديقة.
في هذا المقال، نقدم لكم 7 من أفضل التصميمات الإبداعية للسلالم المعلقة، وهو أحد أنواع السلالم التي تتمتع بمظهر جمالي خاص.
في تصميم شركة BANG، تجسد الخيال في لمسات أنيقة من درجات خشبية معلقة، تبدو طافية في الهواء مساحة خالية، أتاحت للمصمم الفرصة للإبداع بتصميم أرضية زجاجية تُضفي المزيد من التفرد والأناقة على التصميم الذي يتلألأ تحت الإضاءة المخبئة في السقف الخشبي الأنيق.
لم تكتف الشركة المصممة ف هذا النموذج، بأناقة السلالم المعلقة في حد ذاتها، بل أضفت لمسة أكثر أناقة من خلال تصميمها من الزجاج، لتشعر وأنت تصعد الدرجات واحدة تلو الأخرى، وكأنك تطفو فعليًأ في الهواء، حيث ترى ما تحت قدمك!
السلالم المعلقة لا يبرز جمالها في الداخل فقط، بل يمكن الاستعانة بها لإضفاء لمسة إبداعية على الحديقة أو مدخل المنزل، من خلال تصميم أسمنتي، يتداخل مع محيط حجري، لاكتمال اللوحة الفنية.
تتنوع المواد في تصميم السلالم المعلقة، ويبقى المظهر الجمالي حاضرًا، حيث السلم المعلق من المعدن، مع استخدام التناقض اللوني في الدرجات السوداء بجانب الحائط الأبيض، لزيادة جذب الانتباه، فضلًا عن استغلال المساحة الفارغة أسفل الدرج العائم، لتصميم مكتبة أنيقة.
مستوى أخر من الإبداع، تحقق في تصميم شركة LIFE STYLE، حيث السلم المعلق غير المنتظم، ويتخذ شكل متعرج صعودًا بين جدارين، مع تصميم خشبي أنيق، باللون البني الغامق، الذي يكسر برودة اللون الأبيض المحيط به.
أهم ما يميز السلالم المعلقلة، هي المساحة المتاحة أسفلها، والتي يمكن استغلالها لإضفاء لمسات جمالية أنيقة، خاصة عندما تتناسق في سلاسة مع تصميم السلم، تمامًا مثل هذا التصميم الخشبي الملاصق للجدار، والذي بدأ بدرجة ممتدة كالطاولة، وضعت عليها قطع فخارية رمادية، تُضفي لمسة أنيقة على التصميم الخشبي.
السلالم المعلقة أنيقة بدون شك، ولكنها قد تصبح غير آمنة في حالة وجود أطفال صغيرة، لذا يمكننا الاستمتاع بأناقتها مع إضفاء عامل آمان أنيق لا يُنقص من جمالها، مثل هذا الجدار الزجاجي.
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