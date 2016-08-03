نصائح لترتيب المنزل

دائماً نسعى إلى أن يكون منزلنا على أجمل هيئة و نتفنن في تصميمه لكي يطابق منزل الأحلام و يبهرنا نحن وجميع الزوار، ولكن ماذا إن قلنا لك أن تصميم المنزل أعتماداً على الإبهار للوهلة الأولى غير كافي؟ هذا لأن الإنطباع الذي يتركه البيت في المراحل الأولى من السكن في أغلب الأوقات لا تدوم لأن الكثير منا يغفل عن تصميم المنزل كي يناسب أستخدامنا اليومي لكل غرفة على حدة، و لذلك مع الحياة اليومية نجد أن المنزل يفقد رونقه تدريجياً. إذا أردت تجنب حدوث هذا يجب عليك عند التصميم مراعاة أستخداماتك اليومية و تصميم أماكن تخزين ملائمة لك تتناسب مع وظيفة كل مساحة، و بهذا الشكل تكون بسهولة تحافظ على جمال بيتك، والأهم من ذلك سيساعدك هذا الأمر من تنظيم روتينك اليومي بلا حاجتك أن تقوم بعملية التنظيم اليومية المزعجة. سنرى اليوم بعض الأمثلة على كيفية إيجاد وحدات تخزين تلائم كل وظيفة و غرفة.
من أهم وظائف مدخل البيت هو أن يتسم بالرحابة و الدفء، فبعد يوم طويل من العمل الشاق نود جميعاً أن نبدأ وقت راحتنا في البيت في هدوء، ولكن إن كان البيت يستقبلك ببعض الأغراض المتناثرة فسيهدم هذا صفو يومك لذا علينا أن نتجنب تواجد أي من هذه الأغراض. إن كنت تستخدم رواق المنزل في وضع أغراض خاصة عليك أن تصمم وحدة لتخزين ووضع هذه الأغراض ولكي تحافظ على جمال المدخل أستخدم وحدة تضيف من أناقة المكان. كما نرى في هذا التصميم نجد تجانس في التكرار بين ديكور الحائط والوحدة من ما يساعد على الأحتفاظ على رونق المدخل عملياً وجمالياً.
النظام في البيت عليه ان يتم بتلقائية دون الشعور بأنها مهمة رسمية تعكر صفو يومك، لذلك بما أن غرفة المعيشة هي أكثر الغرف المستخدمة فهي الأولى بخلق نظام مريح للجميع. لكي تحافظ على أناقة غرفة المعيشة عليك أن توجد طاولات حول أماكن الجلوس مع وجود أماكن للتخزين وبهذا تكون صممت غرفة معيشة عملية ويسهل فيها الأحتفاظ بالنظام لعدم تناثر الأغراض في أماكن عشوائية. قاما فريق التصميم المذهل TWEEDIE+PASQUALI بالتفنن في تصميم هذه الغرفة لأنهم أستطاعوا خلق غرفة معيشة بتصميم مستدام مع وجود وحدة محيطة بالمنضدة فهي في متناول الجميع وتبعد الأغراض المتناثرة عن الأنظار.
يجب أن تكون غرفة النوم منمقة دائماً لأنها أكثر الغرف تأثيراً على حالتنا النفسية طوال اليوم، فمن يستيقظ في غرفة غير مرتبة سيشعر أنه فاقداً لتوازنه. يجب أولاً تقليل الكثير من العناصر المزعجة وأن يتواجد كل ما هو ضروري فقط. علينا أن نعرف كيفية ترتيب غرف النوم ثانياً كي تتسم الغرفة بالنظام الدائم. أيضاً التخلص من أي أغراض مخزنة في أماكن غير مخصصة للتخزين يكون من أول الخطوات الضرورية للوصول إلى غرفة نوم هادئة. إن لزم الأمر يمكنك أن تصمم أثاث ذو إستخدامات متعددة لكي يحتوي على مكان تخزين مخصص كما نجد المنضدة في هذا التصميم .
عند أستتخدامنا اليومي للشرفة يؤول بها المآل إلى أن تتحول إلى غرفة تخزين مهملة، وهذا يحدث في أغلب الوقت لسوء أختيار التصميم. لكي نتحاشى حدوث ذلك علينا أن نتعامل مع الشرفة أولاً كجزء أساسي من المنزل فتتحول إلى غرفة معيشة خارجية وثانياً علينا أن نترك مجال واسع لتواجد النباتات فهذا يعد دائماً عامل جاذب للجميع، وحين تتحول الشرفة إلى غرفة أساسية سيكون من الصعب أهمالها. ثالث حيلة وهي الأكثر خطورة هي تصميم ركن محدد لتخزين بعض الأغراض.
السلالم يمكنها أن تتحول إلى عنصر أساسي في التصميم بدلاً من إهمالها و يمكننا أستغلال المساحة المهدرة أسفل السلم لكي تكون وحدة تخزين للأحذية على سبيل المثال وتكون بهذا ساهمت في جعل مدخل البيت خالي من الأحذية المتناثرة.
لا تستهين بكون غرفة الملابس منفصلة فتستهتر في الحفاظ على رونقها لأنك ستكون أول المتضررين إذا كانت الغرفة مهملة. لكي تساعد على الحفاظ على مستوى غرفة الملابس تأكد من وجود أدراج ووحدات مغلقة كافية ومن إيجاد وحدات تتناسب مع كل أغراضك.