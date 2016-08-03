نصائح لترتيب المنزل

دائماً نسعى إلى أن يكون منزلنا على أجمل هيئة و نتفنن في تصميمه لكي يطابق منزل الأحلام و يبهرنا نحن وجميع الزوار، ولكن ماذا إن قلنا لك أن تصميم المنزل أعتماداً على الإبهار للوهلة الأولى غير كافي؟ هذا لأن الإنطباع الذي يتركه البيت في المراحل الأولى من السكن في أغلب الأوقات لا تدوم لأن الكثير منا يغفل عن تصميم المنزل كي يناسب أستخدامنا اليومي لكل غرفة على حدة، و لذلك مع الحياة اليومية نجد أن المنزل يفقد رونقه تدريجياً. إذا أردت تجنب حدوث هذا يجب عليك عند التصميم مراعاة أستخداماتك اليومية و تصميم أماكن تخزين ملائمة لك تتناسب مع وظيفة كل مساحة، و بهذا الشكل تكون بسهولة تحافظ على جمال بيتك، والأهم من ذلك سيساعدك هذا الأمر من تنظيم روتينك اليومي بلا حاجتك أن تقوم بعملية التنظيم اليومية المزعجة. سنرى اليوم بعض الأمثلة على كيفية إيجاد وحدات تخزين تلائم كل وظيفة و غرفة.