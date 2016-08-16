11 فكر لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل

إن للمرايا أدوارًا أخرى هامًة في المنزل غير أنها تساعدنا على رؤية أنفسنا أثناء التزين أو قبل الخروج من المنزل ولكننا يمكننا أن نستخدمها بأشكال مختلفة كي تضيف إلى الديكور جمالًا وتحقق استفادة وظيفية أكبر في أماكن مختلفة في المنزل غير غرفة النوم وأعلى حوض غسيل الأيدي في الحمام .
وفي هذا الموضوع سوف نتناول إحدى عشر مكانًا مقترحًا وفكرة تصميمة جديدة وشيقة لاستغلال المرايا في تزيين ديكور البيت :
في غرفة النوم هذه نجد أن المصمم LAMCO DESIGN LTD قد اختار لخزانات الملابس من الخارج شكلًا مميزًا فكساها بالمرايا بكامل الارتفاع وجعل الخزانة الوسطى متميزة التصميم عن الخزانتين اليمنى واليسرى للتنوع التصميمي ، فنجد أن هذا الحل قد أضفى على الغرفة مساحة إضافية ووفر مساحة كبيرة للتخزين و جعل ديكور الغرفة رائعًا وعصريًا.
هنا نجد أن المصمم استغل الركن غير المستغل في المنزل ليكون ركنًا جماليَا متميزًا في المنزل فوضع فيه منضدة مرتفعة عليها مزهرية زجاجية بسيطة وقد زين الحائط فوقها بمرايا مميزة الشكل دائرية ذات رف صغير وإطار من الخشب الفاتح اللون، وهكذا يكون قد صنع ركنًا جميلًا في المنزل بامكانيات بسيطة.
يلجأ المصممون عادة لتمييز حائط معين في المنزل بعمل فني جذاب في حد ذاته لجذب الأنظار إليه، في هذا الفراغ نجد أن المصمم CENQUIZQUI قد اختار لهذا العمل الفني أن يكون من المرايا و لكن بشكل فريد عن طريق مزجها بتشكيلات الخشب الطبيعي ذو التجزيعات القاسية، وقد صنع هذا الامتزاج جمالًا غير مألوف بين قسوة الخشب الخشن والمرايا الناعمة أبرزها أكثر ريشات الطواويس الموضوعة في المزهرية بجوار المرايا كعمل فني متكامل على هذا الحائط المميز.
إذا نظرنا إلى هذا المبنى من الخارج فإننا آخر ما يمكن أن نتصوره هو أنه مبنى من الأساس، فالتصميم المبهر الذي اختاره المصمم PETER PICHLER ARCHITECTURE هو أن يكسو المنزل من الخارج بالكامل بالزجاج ليعكس الطبيعة الخلابة من حوله فظهر المبني وكأنه قطعة من الطبيعة وقد سمي هذا المنزل بمنزل المرايا.
هكذا يمكننا أن نستخدم المرايا في الواجهات الخارجية للمنازل لإعطاء لمسة من العصرية والإختلاف على تصميم المنزل الخارجي.
لا يخلو منزل من مرايا الحمام خاصة التي تعلو حوض غسيل الوجه، ولكن الإضاءة الجيدة لهذه المرايا هي التي تحدد مدى نجاح التصميم أم لا ، فالحجم المتناسب مع حجم الحوض والكافي للاستخدام مع الإضاءة المناسبة المركزة على وجه المستخدم بدون أن تزعج عينه هي التي تحقق الغرض من المرايا كما نرى في هذه الصورة مثلًا.
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المرآة الطويلة أصبحت من العناصر الهامة للمساعدة في استكمال الهندام في المنزل، فكيف الحال إذا استخدمت بشكل جديد في المنزل عن طريق اتخاذها شكلًا مميزًا كهذا الذي في الصورة؟
فنجدها هنا اتخذت شكل المستطيل المنقوص من أعلى وقد وضع أمامها مقعد صغير بسيط مما جعلها وكأنها قطعة جمالية مستقلة في الفراغ.
نستطيع أيضًا أن نستخدم المرايا كتابلوهات للزينة ومرايا في نفس الوقت، كما نرى في هذه الصورة نجد أن المرايا قد علقت على الحائط بهذا الشكل الجذاب وقد قسمت لمربعات مختلفة المقاسات واستغلت كأرفف لحمل قطع الزينة في الديكور أيضًا وهي فكرة مميزة للزينة.
من الاستخدامات الفريدة للمرايا أيضًا هي تجليد الحوائط بها بدلًا تمامًا كما يتم تجليد الحوائط بالخشب أو الجلد فإننا نستطيع ذلك عن طريق لصق المرايا في الحائط أو عن استخدام طرق التثبيت المختلفة، وهذا الحل يعطي للتصميم شكلًا مبدعًا علاوة على أنه يعطي للمساحات اتساعًا مرغوبًا و تساعد انعكاسات الإضاءة على المرايا في إضفاء إضاءة جذابة للفراغ.
في غرف النوم عادة تستخدم المرايا في منضدة التزيين
التسريحة ولكن حتى في هذه التسريحة يمكننا أن نضع لمسة مختلفة كما فعل المصمم هنا، فقد استغنى عن الأدراج تحت المرآة وجعلها مجرد مرآة معلقة على الحائط ولكن بلمسة كلاسيكية وشكلًا مميزًا للإطار، وقد قسمها بشكل جميل من الداخل أيضًا فجعلها مصدرًا للمسة العتيقة في غرفة النوم.
فكرة مميزة أخرى لتواجد المرايا في البيت وهي استخدامها في تشكيل وحدات الأثاث نفسها كما نرى في هذا
الكومودينو خزانة السرير الجانبية الذي كسي بالكامل بالمرايا فعكس الجمال المحيط به من عناصر الغرفة وأعطى شكلًا أنيقًا للغرفة.
لمزيد من التميز في التصميم وتطلعًا لأقصى حد في العصرية يمكننا أن نستخدم المرايا في المطبخ أيضًا، فهذا المطبخ المفتوح قد ازدادت مساحته عندما استخدمت فيه الخزانات المعدنية اللامعة التى تشبه المرايا والتي تعكس ماحولها وتساعد في إضاءة الفراغ ،كما أن المصمم قد أضاف لهذا التميز عندما وضع هذه المرايا الأنيقة على الحائط كعنصر جيد للديكور.