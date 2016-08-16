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11 فكر لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل

آية علم الدين آية علم الدين
Bedrooms & Dressingrooms, Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company غرفة نوم
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إن للمرايا أدوارًا أخرى هامًة في المنزل غير أنها تساعدنا على رؤية أنفسنا أثناء التزين أو قبل الخروج من المنزل ولكننا يمكننا أن نستخدمها بأشكال مختلفة كي تضيف إلى الديكور جمالًا وتحقق استفادة وظيفية أكبر في أماكن مختلفة في المنزل غير غرفة النوم وأعلى حوض غسيل الأيدي في الحمام .

وفي هذا الموضوع سوف نتناول إحدى عشر مكانًا مقترحًا وفكرة تصميمة جديدة وشيقة لاستغلال المرايا في تزيين ديكور البيت :

1- في خزانات الملابس

Segmenta wardrobe - Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Segmenta wardrobe – Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

في غرفة النوم هذه نجد أن المصمم LAMCO DESIGN LTD قد اختار لخزانات الملابس من الخارج شكلًا مميزًا فكساها بالمرايا بكامل الارتفاع وجعل الخزانة الوسطى متميزة التصميم عن الخزانتين اليمنى واليسرى للتنوع التصميمي ، فنجد أن هذا الحل قد أضفى على الغرفة مساحة إضافية ووفر مساحة كبيرة للتخزين و جعل ديكور الغرفة رائعًا وعصريًا.

2- في أركان البيت الغير مستغلة

Hula mirror Loaf غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب
Loaf

Hula mirror

Loaf
Loaf
Loaf

هنا نجد أن المصمم استغل الركن غير المستغل في المنزل ليكون ركنًا جماليَا متميزًا في المنزل فوضع فيه منضدة مرتفعة عليها مزهرية زجاجية بسيطة وقد زين الحائط فوقها بمرايا مميزة الشكل دائرية ذات رف صغير وإطار من الخشب الفاتح اللون، وهكذا يكون قد صنع ركنًا جميلًا في المنزل بامكانيات بسيطة.

3- المرايا كعمل فني

Art Galery, Cenquizqui Cenquizqui حماممرايا
Cenquizqui

Cenquizqui
Cenquizqui
Cenquizqui

يلجأ المصممون عادة لتمييز حائط معين في المنزل بعمل فني جذاب في حد ذاته لجذب الأنظار إليه، في هذا الفراغ نجد أن المصمم CENQUIZQUI قد اختار لهذا العمل الفني أن يكون من المرايا و لكن بشكل فريد عن طريق مزجها بتشكيلات الخشب الطبيعي ذو التجزيعات القاسية، وقد صنع هذا الامتزاج جمالًا غير مألوف بين قسوة الخشب الخشن والمرايا الناعمة أبرزها أكثر ريشات الطواويس الموضوعة في المزهرية بجوار المرايا كعمل فني متكامل على هذا الحائط المميز.

4- في الواجهات الخارجية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إذا نظرنا إلى هذا المبنى من الخارج فإننا آخر ما يمكن أن نتصوره هو أنه مبنى من الأساس، فالتصميم المبهر الذي اختاره المصمم PETER PICHLER ARCHITECTURE هو أن يكسو المنزل من الخارج بالكامل بالزجاج ليعكس الطبيعة الخلابة من حوله فظهر المبني وكأنه قطعة من الطبيعة وقد سمي هذا المنزل بمنزل المرايا.

هكذا يمكننا أن نستخدم المرايا في الواجهات الخارجية للمنازل لإعطاء لمسة من العصرية والإختلاف على تصميم المنزل الخارجي.

5- الإضاءة الجيدة مع مرايا الحمام

Keuco , Centro de Diseño Alemán Centro de Diseño Alemán حماممرايا
Centro de Diseño Alemán

Centro de Diseño Alemán
Centro de Diseño Alemán
Centro de Diseño Alemán

لا يخلو منزل من مرايا الحمام خاصة التي تعلو حوض غسيل الوجه، ولكن الإضاءة الجيدة لهذه المرايا هي التي تحدد مدى نجاح التصميم أم لا ، فالحجم المتناسب مع حجم الحوض والكافي للاستخدام مع الإضاءة المناسبة المركزة على وجه المستخدم بدون أن تزعج عينه هي التي تحقق الغرض من المرايا كما نرى في هذه الصورة مثلًا.

وهنا تجد 5 نصائح لتحصل على حمام مناسب.

6- المرآة الطويلة

Contemporary glass , Arredi Grasso srl Arredi Grasso srl المنزلديكورات واكسسوارات
Arredi Grasso srl

Arredi Grasso srl
Arredi Grasso srl
Arredi Grasso srl

المرآة الطويلة أصبحت من العناصر الهامة للمساعدة في استكمال الهندام في المنزل، فكيف الحال إذا استخدمت بشكل جديد في المنزل عن طريق اتخاذها شكلًا مميزًا كهذا الذي في الصورة؟

فنجدها هنا اتخذت شكل المستطيل المنقوص من أعلى وقد وضع أمامها مقعد صغير بسيط مما جعلها وكأنها قطعة جمالية مستقلة في الفراغ.

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7- الأشكال الجمالية المختلفة للمرايا

Glass Mirror Boxes Loop the Loop
Loop the Loop

Glass Mirror Boxes

Loop the Loop
Loop the Loop
Loop the Loop

نستطيع أيضًا أن نستخدم المرايا كتابلوهات للزينة ومرايا في نفس الوقت، كما نرى في هذه الصورة نجد أن المرايا قد علقت على الحائط بهذا الشكل الجذاب وقد قسمت لمربعات مختلفة المقاسات واستغلت كأرفف لحمل قطع الزينة في الديكور أيضًا وهي فكرة مميزة للزينة.

8- تجليد الحوائط

Antique mirror glass over mantel in Master bedroom Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company غرفة نوم
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Antique mirror glass over mantel in Master bedroom

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

من الاستخدامات الفريدة للمرايا أيضًا هي تجليد الحوائط بها بدلًا تمامًا كما يتم تجليد الحوائط بالخشب أو الجلد فإننا نستطيع ذلك عن طريق لصق المرايا في الحائط أو عن استخدام طرق التثبيت المختلفة، وهذا الحل يعطي للتصميم شكلًا مبدعًا علاوة على أنه يعطي للمساحات اتساعًا مرغوبًا و تساعد انعكاسات الإضاءة على المرايا في إضفاء إضاءة جذابة للفراغ.

9- في غرف النوم

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

في غرف النوم عادة تستخدم المرايا في  منضدة التزيين التسريحة ولكن حتى في هذه التسريحة يمكننا أن نضع لمسة مختلفة كما فعل المصمم هنا، فقد استغنى عن الأدراج تحت المرآة وجعلها مجرد مرآة معلقة على الحائط ولكن بلمسة كلاسيكية وشكلًا مميزًا للإطار، وقد قسمها بشكل جميل من الداخل أيضًا فجعلها مصدرًا للمسة العتيقة في غرفة النوم.

10- في وحدات الأثاث

Leonore Bedside Table homify غرفة نوممنضدة جانبية mirrored,mirrored furniture,leonore,bedside table
homify

Leonore Bedside Table

homify
homify
homify

فكرة مميزة أخرى لتواجد المرايا في البيت وهي استخدامها في تشكيل وحدات الأثاث نفسها كما نرى في هذا الكومودينو خزانة السرير الجانبية الذي كسي بالكامل بالمرايا فعكس الجمال المحيط به من عناصر الغرفة وأعطى شكلًا أنيقًا للغرفة. 

11- في المطبخ

MIRRORS, bilune studio bilune studio مطبخ زجاج Metallic/Silver
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

لمزيد من التميز في التصميم وتطلعًا لأقصى حد في العصرية يمكننا أن نستخدم المرايا في المطبخ أيضًا، فهذا المطبخ المفتوح قد ازدادت مساحته عندما استخدمت فيه الخزانات المعدنية اللامعة التى تشبه المرايا والتي تعكس ماحولها وتساعد في إضاءة الفراغ ،كما أن المصمم قد أضاف لهذا التميز عندما وضع هذه المرايا الأنيقة على الحائط كعنصر جيد للديكور.

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