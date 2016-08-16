11 فكر لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل

إن للمرايا أدوارًا أخرى هامًة في المنزل غير أنها تساعدنا على رؤية أنفسنا أثناء التزين أو قبل الخروج من المنزل ولكننا يمكننا أن نستخدمها بأشكال مختلفة كي تضيف إلى الديكور جمالًا وتحقق استفادة وظيفية أكبر في أماكن مختلفة في المنزل غير غرفة النوم وأعلى حوض غسيل الأيدي في الحمام .

وفي هذا الموضوع سوف نتناول إحدى عشر مكانًا مقترحًا وفكرة تصميمة جديدة وشيقة لاستغلال المرايا في تزيين ديكور البيت :