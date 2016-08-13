6 أفكار لتصميم متميز لمدخل بيتك

بلا شك جميعنا عند تصميمنا منزل الأحلام يكون في مخيلتنا بيت فريد ذو واجهة خلابة و أنيقة، فمن منا لا يريد أن يبهر الجميع بمنزله؟ حين نهتم بتصميم البيت معمارياً بالتأكيد ستحظى الواجهة الرئيسية بأكبر حيز من أهتمامنا، و من أهم ما يميز المنزل و يرفع من قيمته هو المدخل الرئيسي فهو أول ما يلفت الأنظار. عند التطرق لتصميم المدخل تختلف التوجهات و أساليب التصميم، ولكن الأمر الثابت هو أن تصميم المدخل عليه أن يكون فريد و في هذا المقال سنرى أمثلة كثيرة لمداخل المنازل المتميزة من أنماط متعددة وسنتعرف على أهم السمات التي تميز كل مدخل على حدة.
أجمل ما يميز هذا المنزل هو أن عناصره متكاملة فنجد أن المدخل مع المرآب بجانب الحديقة الأمامية شكلوا معاً منزل عائلي هادىء وجميل والمدخل بالتتحديد يتسم بالشفافية وهو أمر فيه كثير من الجرأة فعلى عكس أغلب البيوت الحديثة نجد المدخل متخفي خلف الأسوار. وما يكمل جمال المدخل هو أمتداد الحديقة الأمامية لتكون عنصر جاذب لجميع المارة. مدخل البيت رغم بساطته فهو يبهر الجميع لما فيه من رحابة و جمال.
من أول وهلة سنرى واجهة جذابة و متميزة ولكن إن دققنا النظر نلاحظ أن أكبر عائق في تصميم مدخل هذا البيت هو المساحة المحدودة ولكن ببعض اللمسات المبتكرة أستطاع المصمم ARQING أن يخلق تصميم ينسينا هذا العائق فالتلاعب بمستويات الواجهة بين الغاطس والبارز يخلق جواً من التناغم ويبعد الأنظار عن إدراك الأبعاد الواقعية. أيضاً قام المصمم بنقلة كبيرة عند وضعه السقف الزائف لدى ممر المدخل فهو يمهد الطريق ويميز المدخل بشكل واضح. لم ينسى المصمم أهمية النباتات مع الأضاءة وتأثيرها الخلاب على جمال مداخل البيوت فوضع النباتات عند المدخل يكاد أن يكون من أقوى نقاط الجذب لدى هذا البيت.
على غير العادة نلاحظ أن مدخل البيت هنا يؤدي إلى فناء ذو طابع أستوائي، من ما يعطي المنزل أنفراد و تميز. إجتماع العمارة و الطبيعة في هذا المدخل مع تداخل الأخشاب الطبيعية يعطي البيت رونق و دفء لا مثيل له. هذا التصميم نجح في تحقيق أسلوب فريد خارج المألوف. وبالأضافةً للمتيز المعماري فهو أيضاً يتميز بعنصر الطبيعة الخلابة لدى دخولك المنزل، فوجود فناء في المدخل يعطي متنفس بصري و معنوي من ما يرفع من حالتك النفسية. التصميم يجعل المنزل كأنه ينافس المنتجعات الصحية العالمية لما فيه من توازن بين المعمار و الطبيعة.
لكي يتميز مدخل بيتك عن باقي المنازل عليه أن يعبر عن شخصيتك الفريدة، و هذا يتم بأختيار النمط الملائم مع الألوان المفضلة لديك و لا بأس من وضع بعض العناصر التي تفضلها وتعبر عنك. هذا المنزل يحتوي على مدخل فريد من نوعه فهو يعبر عن شخص بعينه و فيه لمسات دافئة تعد من أكبر مسببات نجاح المدخل فمثلاً المنضدة المتكاملة مع الحديقة الأمامية هي أضافة زادت من جمال المدخل، هذا و بجانب السقف الخشبي الذي يعطي المدخل طابع ريفي فريد.
رغم أن النمط التبسيطي هو المسيطر على البيت نجد أن المدخل ذو رونق مختلف، هذا لأن المصمم يدرك تماماً مدى أهمية و قوة تأثير المدخل. تلاعب المصمم بأضاءة الشمس لكي يخلق تجانس بين الكتل و ليضع محور أهتمامنا البصري على الفناء المفتوح. يعد هذا الفناء مجرد حديقة مصغرة و لكن مع الفجوة في السقف و تسليط الأضواء عليها جعلنا نشعر أنه فناء من ما يزيد من تعدد العناصر لكي نشعر بالأتساع.
الأضاءة تأثير و سحر خاص، فدائماً ما يلجأ المصممين لها كحيلة من الحيل لأظهار عنصر بطريقة محددة، من بين جميع واجهات المنازل المتنوعة نجد في هذه الواجهة بالتحديد شيء يتميز به عن باقي التصاميم لأن المنزل الصغير نسبياً يظهر كأنه تحفة معمارية بأستخدام الأخشاب و الأضاءة فقط.