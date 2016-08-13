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6 أفكار لتصميم متميز لمدخل بيتك

shereen gouda shereen gouda
Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca منازل
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بلا شك جميعنا عند تصميمنا منزل الأحلام يكون في مخيلتنا بيت فريد ذو واجهة خلابة و أنيقة، فمن منا لا يريد أن يبهر الجميع بمنزله؟ حين نهتم بتصميم البيت معمارياً بالتأكيد ستحظى الواجهة الرئيسية بأكبر حيز من أهتمامنا، و من أهم ما يميز المنزل و يرفع من قيمته هو المدخل الرئيسي فهو أول ما يلفت الأنظار. عند التطرق لتصميم المدخل تختلف التوجهات و أساليب التصميم، ولكن الأمر الثابت هو أن تصميم المدخل عليه أن يكون فريد و في هذا المقال سنرى أمثلة كثيرة لمداخل المنازل المتميزة من أنماط متعددة وسنتعرف على أهم السمات التي تميز كل مدخل على حدة.

1- مدخل البيت المتكامل

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura منازل
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

أجمل ما يميز هذا المنزل هو أن عناصره متكاملة فنجد أن المدخل مع المرآب بجانب الحديقة الأمامية شكلوا معاً منزل عائلي هادىء وجميل والمدخل بالتتحديد يتسم بالشفافية وهو أمر فيه كثير من الجرأة فعلى عكس أغلب البيوت الحديثة نجد المدخل متخفي خلف الأسوار. وما يكمل جمال المدخل هو أمتداد الحديقة الأمامية لتكون عنصر جاذب لجميع المارة. مدخل البيت رغم بساطته فهو يبهر الجميع لما فيه من رحابة و جمال.

2- مدخل يناسب البيوت الصغيرة

Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing منازل
arQing

arQing
arQing
arQing

من أول وهلة سنرى واجهة جذابة و متميزة ولكن إن دققنا النظر نلاحظ أن أكبر عائق في تصميم مدخل هذا البيت هو المساحة المحدودة ولكن ببعض اللمسات المبتكرة أستطاع المصمم ARQING أن يخلق تصميم ينسينا هذا العائق فالتلاعب بمستويات الواجهة بين الغاطس والبارز يخلق جواً من التناغم ويبعد الأنظار عن إدراك الأبعاد الواقعية. أيضاً قام المصمم بنقلة كبيرة عند وضعه السقف الزائف لدى ممر المدخل فهو يمهد الطريق ويميز المدخل بشكل واضح. لم ينسى المصمم أهمية النباتات مع الأضاءة وتأثيرها الخلاب على جمال مداخل البيوت فوضع النباتات عند المدخل يكاد أن يكون من أقوى نقاط الجذب لدى هذا البيت.

3- مدخل مبهر

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca منازل
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

على غير العادة نلاحظ أن مدخل البيت هنا يؤدي إلى فناء ذو طابع أستوائي، من ما يعطي المنزل أنفراد و تميز. إجتماع العمارة و الطبيعة في هذا المدخل مع تداخل الأخشاب الطبيعية يعطي البيت رونق و دفء لا مثيل له. هذا التصميم نجح في تحقيق أسلوب فريد خارج المألوف. وبالأضافةً للمتيز المعماري فهو أيضاً يتميز بعنصر الطبيعة الخلابة لدى دخولك المنزل، فوجود فناء في المدخل يعطي متنفس بصري و معنوي من ما يرفع من حالتك النفسية. التصميم يجعل المنزل كأنه ينافس المنتجعات الصحية العالمية لما فيه من توازن بين المعمار و الطبيعة.

4- مدخل البيت الدافيء

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

لكي يتميز مدخل بيتك عن باقي المنازل عليه أن يعبر عن شخصيتك الفريدة، و هذا يتم بأختيار النمط الملائم مع الألوان المفضلة لديك و لا بأس من وضع بعض العناصر التي تفضلها وتعبر عنك. هذا المنزل  يحتوي على مدخل فريد من نوعه فهو يعبر عن شخص بعينه و فيه لمسات دافئة تعد من أكبر مسببات نجاح المدخل فمثلاً المنضدة المتكاملة مع الحديقة الأمامية هي أضافة زادت من جمال المدخل، هذا و بجانب السقف الخشبي الذي يعطي المدخل طابع ريفي فريد.

5- الفناء المفتوح

Domizil in Oberbayern, Herzog-Architektur Herzog-Architektur حديقة صخرية
Herzog-Architektur

Herzog-Architektur
Herzog-Architektur
Herzog-Architektur

رغم أن النمط التبسيطي هو المسيطر على البيت نجد أن المدخل ذو رونق مختلف، هذا لأن المصمم يدرك تماماً مدى أهمية و قوة تأثير المدخل. تلاعب المصمم بأضاءة الشمس  لكي يخلق تجانس بين الكتل و ليضع محور أهتمامنا البصري على الفناء المفتوح. يعد هذا الفناء مجرد حديقة مصغرة و لكن مع الفجوة في السقف و تسليط الأضواء عليها جعلنا نشعر أنه فناء من ما يزيد من تعدد العناصر لكي نشعر بالأتساع.

6- التلاعب بالأضاءة

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura منازل
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

الأضاءة تأثير و سحر خاص، فدائماً ما يلجأ المصممين لها كحيلة من الحيل لأظهار عنصر بطريقة محددة، من بين جميع واجهات المنازل المتنوعة نجد في هذه الواجهة بالتحديد شيء يتميز به عن باقي التصاميم لأن المنزل الصغير نسبياً يظهر كأنه تحفة معمارية بأستخدام الأخشاب و الأضاءة فقط.

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