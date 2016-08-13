6 أفكار لتصميم متميز لمدخل بيتك

بلا شك جميعنا عند تصميمنا منزل الأحلام يكون في مخيلتنا بيت فريد ذو واجهة خلابة و أنيقة، فمن منا لا يريد أن يبهر الجميع بمنزله؟ حين نهتم بتصميم البيت معمارياً بالتأكيد ستحظى الواجهة الرئيسية بأكبر حيز من أهتمامنا، و من أهم ما يميز المنزل و يرفع من قيمته هو المدخل الرئيسي فهو أول ما يلفت الأنظار. عند التطرق لتصميم المدخل تختلف التوجهات و أساليب التصميم، ولكن الأمر الثابت هو أن تصميم المدخل عليه أن يكون فريد و في هذا المقال سنرى أمثلة كثيرة لمداخل المنازل المتميزة من أنماط متعددة وسنتعرف على أهم السمات التي تميز كل مدخل على حدة.