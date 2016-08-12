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6 مطابخ عصرية للبيوت الحديثة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
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المطابخ من أكثر الغرف أو الاجزاء في المنزل إن صح التعبير التي تحتاج مجهوداً إضافياً في التصميم و التركيب لذا جرى العرف أن تكون على نطاق واسع من الطرازات و الأشكال متعددة الاستخدامات و الصالحة لكل العصور تقريباً، فبعيداً عن الاحتياجات الأساسية من حوض لغسل الأواني و أماكن التخزين و مشعل للطهي فهناك أشياءاً أخرى استطاعت الإبداعات البشرية تغطيتها و ابتكار أنواع و أنماط أكثر غزارة و ذكاءاً في استخدام المطبخ و من ضمن بعض تلك الإبداعات هي دمج المطبخ في الريسبشن أو الحاق غرفة السفر بالمطبخ ، و الكثير الذي ندعوكم لقرائته معنا

1- هدوء

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

هذا المطبخ اجمل ما فيه تطبيق النافذة بما فيه من ستائر خشبية رقيقة، استخدم فيه كل صفات البساطة المتعارف عليها في المطابخ و موديلاتها و أشكالها، بداية من اللون الابيض الهاديء مروراً بالنوافذ المعدنية البيضاء ايضاً، و انتهاءاً بالمصابيح الصغيرة في السقف، كل شيء في هذا المطبخ يبعث على الهدوء و الطمأنينة أيضاً ..

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2- مطبخ متكامل

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

المطبخ الجميل يظهر في شيئين هما المساحة و كيفية استغلالها و أماكن التخزين و كيفية نشرها في المطبخ، في هذا النموذج نلاحظ المسألة الاولى متجلية بوضوح في كيفية استغلال المساحة بشكل جيد و الجزء الثاني أيضاً في نشر مساحة كبيرة من الأماكن التخزينية مدفونة في الحائط، أما مسألة الدمج و الغبداع فهي متوفرة في المنضدة المبنية من الطوب و مغطاة بالرخام كسفرة ثابتة و هي من أهم ركائز المطبخ الامريكي الطراز ، و نفذت بعناية فائقة هنا

3- الرخام البطل

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

النموذج الآخر يعجبني شخصياً فبعيداً عن التنسيق و الاستغلال المنطقي والإبداعي للمساحة فإن مسألة الاعتماد على الرخام بشكل دائري يكسو الحائط و يكمل على المنضدة الرخامية الجاهزة لتحضير و طهي الطعام و الشراب أمر غاية في الغبداع لسبب هام هو عدم قدرة الكثير من الفنيين من رسم الرخام بشكل متصل كما هو اضح في هذا المطبخ الساحر البسيط في الوقت ذاته

4- تداخل و أناقة

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

يمكن أن نستخدم بعضاً من الستائر في مكان يبعد عن المشعل – البوتوجاز- الخاص بالطهي للأمان، و يمكن أيضاً الاعتماد على الزهور و النباتات على الرخام المخصص لتناول و تحضير الطعام في المطبخ، أما الاكثر استخداماً فهو الشكل جميل لأماكن و أرفف التخزين التي تشبه المكتبة و التي تعتبر فاصلاً طبيعياً بين الغرفة الكاملة الواسعة و بين المطبخ الذي يظهر أنه جزء من غرفة رئيسية أكبر حجماً

5- أطقم جاهزة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

الألوان المتداخلة في طقم واحد هو أكثر الامور شيوعاً في عالم المطابخ الحديث، حيث اللون الاحمر و الأسود هنا يظهران و كأنهما العامل المسيطر على شكل المطبخ بالكامل بغض النظر عن مكوناته و هي مطابخ تباع قطعة واحدة مكونة من اماكن تخزين و خلاطات مياة و أحواض و أماكن تخزين و كذلك المقاعد كلها طقم واحد، و لكن المختلف بالتأكيد و الذي تستطيع التحكم فيه هو الخلفية فهنا مثلاً تم الاستعانة بالورق الصناعي الملصق على الحوائط لإعطاء شكل سعف النخيل المطبوع على الجدران، و يمكنك أيضاً استخدام الرخام و السيراميك و تزينهما حتى بالنباتات

6- لفتة

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

هل لاحظت يوماً أنه يوجد مطبخ و كأنه غرفة معيشة عادية ، هذا المطبخ تجسيد كبير لذلك، الساعة الكبيرة على اليسار و المنضدة الدائرية في الوسط و التليفزيون و المكتبة هي أكثر ما أوحى لنا بتداخل غرفة المعيشة مع المطبخ، مع إخفاء متعمد لقطع المطبخ الرئيسية

منزل بإطلالة استثنائية
المطابخ أشكال و ألوان

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