6 مطابخ عصرية للبيوت الحديثة

المطابخ من أكثر الغرف أو الاجزاء في المنزل إن صح التعبير التي تحتاج مجهوداً إضافياً في التصميم و التركيب لذا جرى العرف أن تكون على نطاق واسع من الطرازات و الأشكال متعددة الاستخدامات و الصالحة لكل العصور تقريباً، فبعيداً عن الاحتياجات الأساسية من حوض لغسل الأواني و أماكن التخزين و مشعل للطهي فهناك أشياءاً أخرى استطاعت الإبداعات البشرية تغطيتها و ابتكار أنواع و أنماط أكثر غزارة و ذكاءاً في استخدام المطبخ و من ضمن بعض تلك الإبداعات هي دمج المطبخ في الريسبشن أو الحاق غرفة السفر بالمطبخ ، و الكثير الذي ندعوكم لقرائته معنا