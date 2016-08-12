6 مطابخ عصرية للبيوت الحديثة

المطابخ من أكثر الغرف أو الاجزاء في المنزل إن صح التعبير التي تحتاج مجهوداً إضافياً في التصميم و التركيب لذا جرى العرف أن تكون على نطاق واسع من الطرازات و الأشكال متعددة الاستخدامات و الصالحة لكل العصور تقريباً، فبعيداً عن الاحتياجات الأساسية من حوض لغسل الأواني و أماكن التخزين و مشعل للطهي فهناك أشياءاً أخرى استطاعت الإبداعات البشرية تغطيتها و ابتكار أنواع و أنماط أكثر غزارة و ذكاءاً في استخدام المطبخ و من ضمن بعض تلك الإبداعات هي دمج المطبخ في الريسبشن أو الحاق غرفة السفر بالمطبخ ، و الكثير الذي ندعوكم لقرائته معنا
هذا المطبخ اجمل ما فيه تطبيق النافذة بما فيه من ستائر خشبية رقيقة، استخدم فيه كل صفات البساطة المتعارف عليها في المطابخ و موديلاتها و أشكالها، بداية من اللون الابيض الهاديء مروراً بالنوافذ المعدنية البيضاء ايضاً، و انتهاءاً بالمصابيح الصغيرة في السقف، كل شيء في هذا المطبخ يبعث على الهدوء و الطمأنينة أيضاً ..
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المطبخ الجميل يظهر في شيئين هما المساحة و كيفية استغلالها و أماكن التخزين و كيفية نشرها في المطبخ، في هذا النموذج نلاحظ المسألة الاولى متجلية بوضوح في كيفية استغلال المساحة بشكل جيد و الجزء الثاني أيضاً في نشر مساحة كبيرة من الأماكن التخزينية مدفونة في الحائط، أما مسألة الدمج و الغبداع فهي متوفرة في المنضدة المبنية من الطوب و مغطاة بالرخام كسفرة ثابتة و هي من أهم ركائز المطبخ الامريكي الطراز ، و نفذت بعناية فائقة هنا
النموذج الآخر يعجبني شخصياً فبعيداً عن التنسيق و الاستغلال المنطقي والإبداعي للمساحة فإن مسألة الاعتماد على الرخام بشكل دائري يكسو الحائط و يكمل على المنضدة الرخامية الجاهزة لتحضير و طهي الطعام و الشراب أمر غاية في الغبداع لسبب هام هو عدم قدرة الكثير من الفنيين من رسم الرخام بشكل متصل كما هو اضح في هذا المطبخ الساحر البسيط في الوقت ذاته
يمكن أن نستخدم بعضاً من الستائر في مكان يبعد عن المشعل – البوتوجاز- الخاص بالطهي للأمان، و يمكن أيضاً الاعتماد على الزهور و النباتات على الرخام المخصص لتناول و تحضير الطعام في المطبخ، أما الاكثر استخداماً فهو الشكل جميل لأماكن و أرفف التخزين التي تشبه المكتبة و التي تعتبر فاصلاً طبيعياً بين الغرفة الكاملة الواسعة و بين المطبخ الذي يظهر أنه جزء من غرفة رئيسية أكبر حجماً
الألوان المتداخلة في طقم واحد هو أكثر الامور شيوعاً في عالم المطابخ الحديث، حيث اللون الاحمر و الأسود هنا يظهران و كأنهما العامل المسيطر على شكل المطبخ بالكامل بغض النظر عن مكوناته و هي مطابخ تباع قطعة واحدة مكونة من اماكن تخزين و خلاطات مياة و أحواض و أماكن تخزين و كذلك المقاعد كلها طقم واحد، و لكن المختلف بالتأكيد و الذي تستطيع التحكم فيه هو الخلفية فهنا مثلاً تم الاستعانة بالورق الصناعي الملصق على الحوائط لإعطاء شكل سعف النخيل المطبوع على الجدران، و يمكنك أيضاً استخدام الرخام و السيراميك و تزينهما حتى بالنباتات
هل لاحظت يوماً أنه يوجد مطبخ و كأنه غرفة معيشة عادية ، هذا المطبخ تجسيد كبير لذلك، الساعة الكبيرة على اليسار و المنضدة الدائرية في الوسط و التليفزيون و المكتبة هي أكثر ما أوحى لنا بتداخل غرفة المعيشة مع المطبخ، مع إخفاء متعمد لقطع المطبخ الرئيسية