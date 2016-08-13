4 منازل عصرية مع المخطط الهندسي

كثيراً ما نتصفح تصاميم المنازل خارجياً و داخلياً لكي نأخذ من الأفكار والتصاميم ما يناسبنا ولكن في أغلب الأحيان نصتدم بالواقع عندما نبدأ فعلياً في تصميم منزل الأحلام، فنجد أن الأمر لا يتعلق فقط بأختيار صور لتصاميم تعجبنا بل الأهم هو كيفية توزيع الاثاث بكفاءة عالية نسبة المساحة المتاحة في منزلنا. نجد أيضاً أن كل ما نملكه كأداة لتصميم المنزل داخلياً هو مساقط أفقية لكل اللي موضحاً فيه جميع مساحات الغرف، ولكن نقف في حيرة من كيفية تطبيق التصاميم التي نالت أعجابنا على هذا المسقط. اليوم وعلى غير العادة أردنا أن نساعدك على كيفية تعدي هذه الأزمة فسوف نعرضلكم تصاميم المنازل داخلياً و مرفقاً بالتصاميم مسقط المنزل الأفقي، و بهذا الشكل ستستطيع أن تصمم بيت أكثر كفاءة.
كما نرى في المساقط تم توزيع الغرف بالوظائف كما كان في المثل الأول، فالدور الأرضي لأستقبال الضيوف ولجميع الأنشطة الإجتماعية والترفيهية أما الطابق العلوي فيحتوي على غرف النوم. أما في التصميم الخارجي نلاحظ أن النمط التبسيطي هو المسيطر فوجود تفاصيل تظهر البيت أصغر من حجمه الطبيعي.
هذا المنزل من تصميم Mariangel Coghlan يتكون من طابقين وكما نرى التصميم بالنمط الحداثي هو أكثر ما يسيطر على المنزل خارجياً، لنلقي نظرة على مساقط الأدوار وكيف تم التعامل معهم..
في البيوت ذات الطابيقن يفضل دائماً أن يكون الطابق العلوي يحتوي على الغرف التي تحتاج للخصوصية من غرف نوم لغرف الملابس، وهذا الفصل يقلل الكثير من المساحات المهدرة، و كما نجد هنا الطابق العلوي فيه جميع غرف النوم مرفقة بالحمام وغرف الملابس.
نلاحظ هنا أن الطابق فيه غرفة المعيشة الرئيسية لأستقبال الضيوف مع غرفة الطعام وبالتأكيد مرفق بهم جميع الغرف الخدمية من الحمام إلى المطبخ. وظيفة الرسومات المعمارية هنا هي أن بأمكانك توزيع الوظائف والأثاث بالتوجه والمقاسات التي تناسبك قبل أتخاذ القرار النهائي.
إذا أعدنا النظر للمسقط الأفقي لدى الطابق الأرضي سنرى كيف قام المصمم من توزيع الأثاث كي يتمكن من وضع البيانو مع إيجاد أماكن كافية لأثاث غرفة المعيشة و أستقبال الضيوف بجانب غرفة الطعام بحيث أن يطل الأثاث على الحديقة الخلفية. التصميم الداخلي هنا كما نرى في قمة التناسق والأناقة لأن نسب الأثاث مع الفراغ مناسبة تماماً و هذا لأن الرسومات الهندسية كانت الأداة الأساسية لإيجاد تصميم مثالي.
هذا المنزل أيضاً يتكون من طابقين ولكن كان التحدي هو صغر حجم المبنى معمارياً فكان يجب أن تصمم الواجهة بحيث تكون بسيطة وعصرية وفي نفس الوقت لا توحي بصغر حجم المنزل و الأهم هو التوظيف المناسب للمساحات.
لنرى هذا التصميم لشقة من تصميم Martins Lucena، ونلاحظ أن التصميم أستعان بأسلوب المساحة المفتوحة فلا يوجد فاصل بين غرفة أستقبال الضيوف وغرفة الطعام. لنرى معاً كيف تكون هذه المساحة في التصميم الواقعي.
نلاحظ أن المصمم تغلب على المساحة المحدودة بألوان مشرقة ومبهجة مع أستخدام أثاث عصري وبسيط.
في هذا المنزل نجد أن المساحة بين غرفة الطعام والمعيشة مفتوحة مع المطبخ وهذا أسلوب عصري يناسب جميع الشقق. المسقط المعماري للمنزل يوضح كيف يتم تكامل بين العناصر المعمارية والتصميم الداخلي، فعند أختيارك لتصميم معماري محدد عليك أن تضع في حسبانك كيف سيؤثر هذا التصميم على المساحة الداخلية والعكس صحيح. لنرى معاً كيف كان تأثير أختيار المصمم للمساحة المفتوحة على التصميم الداخلي لكلاً من غرفة المعيشة والمطبخ.
أسلوب التصميم التوضيحي بنموذج ثلاثي الأبعاد عادة ما يسهل عملية أتخاذ القرار، ولذلك نجد هنا أن تطبيق نظرية المساحة المفتوحة كانت موفق.
بعض القرارات في التصميم الداخلي قد تغير حياتك فالمطبخ المفتوح هنا على سبيل المثال أصبح مصدر قوة في غرفة المعيشة، وإن كان مغلقاً كانت غرفة المعيشة ستصبح صغيرة و بائسة.