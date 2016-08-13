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4 منازل عصرية مع المخطط الهندسي

shereen gouda shereen gouda
Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة السفرة
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كثيراً ما نتصفح تصاميم المنازل خارجياً و داخلياً لكي نأخذ من الأفكار والتصاميم ما يناسبنا ولكن في أغلب الأحيان نصتدم بالواقع عندما نبدأ فعلياً في تصميم منزل الأحلام، فنجد أن الأمر لا يتعلق فقط بأختيار صور لتصاميم تعجبنا بل الأهم هو كيفية توزيع الاثاث بكفاءة عالية نسبة المساحة المتاحة في منزلنا. نجد أيضاً أن كل ما نملكه كأداة لتصميم المنزل داخلياً هو مساقط أفقية لكل اللي موضحاً فيه جميع مساحات الغرف، ولكن نقف في حيرة من كيفية تطبيق التصاميم التي نالت أعجابنا على هذا المسقط. اليوم وعلى غير العادة أردنا أن نساعدك على كيفية تعدي هذه الأزمة فسوف نعرضلكم تصاميم المنازل داخلياً و مرفقاً بالتصاميم مسقط المنزل الأفقي، و بهذا الشكل ستستطيع أن تصمم بيت أكثر كفاءة.

حلول بسيطة

homify مسبح ألواح خشب مضغوط Wood effect
homify

homify
homify
homify

كما نرى في المساقط تم توزيع الغرف بالوظائف كما كان في المثل الأول، فالدور الأرضي لأستقبال الضيوف ولجميع الأنشطة الإجتماعية والترفيهية أما الطابق العلوي فيحتوي على غرف النوم. أما في التصميم الخارجي نلاحظ أن النمط التبسيطي هو المسيطر فوجود تفاصيل تظهر البيت أصغر من حجمه الطبيعي.

1- منزل ذو طابقين بتصميم داخلي مذهل

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN بلكونة أو شرفة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

هذا المنزل من تصميم Mariangel Coghlan يتكون من طابقين وكما نرى التصميم بالنمط الحداثي هو أكثر ما يسيطر على المنزل خارجياً، لنلقي نظرة على مساقط الأدوار وكيف تم التعامل معهم..

الطابق الأول

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في البيوت ذات الطابيقن يفضل دائماً أن يكون الطابق العلوي يحتوي على الغرف التي تحتاج للخصوصية من غرف نوم لغرف الملابس، وهذا الفصل يقلل الكثير من المساحات المهدرة، و كما نجد هنا الطابق العلوي فيه جميع غرف النوم مرفقة بالحمام وغرف الملابس.

الطابق الأرضي

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

نلاحظ هنا أن الطابق فيه غرفة المعيشة الرئيسية لأستقبال الضيوف مع غرفة الطعام وبالتأكيد مرفق بهم جميع الغرف الخدمية من الحمام إلى المطبخ. وظيفة الرسومات المعمارية هنا هي أن بأمكانك توزيع الوظائف والأثاث بالتوجه والمقاسات التي تناسبك قبل أتخاذ القرار النهائي.

التصميم الداخلي المتناسق

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إذا أعدنا النظر للمسقط الأفقي لدى الطابق الأرضي سنرى كيف قام المصمم من توزيع الأثاث كي يتمكن من وضع البيانو مع إيجاد أماكن كافية لأثاث غرفة المعيشة و أستقبال الضيوف بجانب غرفة الطعام بحيث أن يطل الأثاث على الحديقة الخلفية. التصميم الداخلي هنا كما نرى في قمة التناسق والأناقة لأن نسب الأثاث مع الفراغ مناسبة تماماً و هذا لأن الرسومات الهندسية كانت الأداة الأساسية لإيجاد تصميم مثالي.

2- منزل عصري بسيط

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

هذا المنزل أيضاً يتكون من طابقين ولكن كان التحدي هو صغر حجم المبنى معمارياً فكان يجب أن تصمم الواجهة بحيث تكون بسيطة وعصرية وفي نفس الوقت لا توحي بصغر حجم المنزل و الأهم هو التوظيف المناسب للمساحات.

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3- شقة صغيرة بتوزيع مثالي

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

لنرى هذا التصميم لشقة من تصميم Martins Lucena، ونلاحظ أن التصميم أستعان بأسلوب المساحة المفتوحة فلا يوجد فاصل بين غرفة أستقبال الضيوف وغرفة الطعام. لنرى معاً كيف تكون هذه المساحة في التصميم الواقعي.

غرفة مشرقة

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة المعيشة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

نلاحظ أن المصمم تغلب على المساحة المحدودة بألوان مشرقة ومبهجة مع أستخدام أثاث عصري وبسيط.

4- المساحة المفتوحة

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

في هذا المنزل نجد أن المساحة بين غرفة الطعام والمعيشة مفتوحة مع المطبخ وهذا أسلوب عصري يناسب جميع الشقق. المسقط المعماري للمنزل يوضح كيف يتم تكامل بين العناصر المعمارية والتصميم الداخلي، فعند أختيارك لتصميم معماري محدد عليك أن تضع في حسبانك كيف سيؤثر هذا التصميم على المساحة الداخلية والعكس صحيح. لنرى معاً كيف كان تأثير أختيار المصمم للمساحة المفتوحة على التصميم الداخلي لكلاً من غرفة المعيشة والمطبخ.

تصميم توضيحي ثلاثي الأبعاد

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

أسلوب التصميم التوضيحي بنموذج ثلاثي الأبعاد عادة ما يسهل عملية أتخاذ القرار، ولذلك نجد هنا أن تطبيق نظرية المساحة المفتوحة كانت موفق.

التصميم الواقعي

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo مطبخ
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

بعض القرارات في التصميم الداخلي قد تغير حياتك فالمطبخ المفتوح هنا على سبيل المثال أصبح مصدر قوة في غرفة المعيشة، وإن كان مغلقاً كانت غرفة المعيشة ستصبح صغيرة و بائسة.

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