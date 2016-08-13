4 منازل عصرية مع المخطط الهندسي

كثيراً ما نتصفح تصاميم المنازل خارجياً و داخلياً لكي نأخذ من الأفكار والتصاميم ما يناسبنا ولكن في أغلب الأحيان نصتدم بالواقع عندما نبدأ فعلياً في تصميم منزل الأحلام، فنجد أن الأمر لا يتعلق فقط بأختيار صور لتصاميم تعجبنا بل الأهم هو كيفية توزيع الاثاث بكفاءة عالية نسبة المساحة المتاحة في منزلنا. نجد أيضاً أن كل ما نملكه كأداة لتصميم المنزل داخلياً هو مساقط أفقية لكل اللي موضحاً فيه جميع مساحات الغرف، ولكن نقف في حيرة من كيفية تطبيق التصاميم التي نالت أعجابنا على هذا المسقط. اليوم وعلى غير العادة أردنا أن نساعدك على كيفية تعدي هذه الأزمة فسوف نعرضلكم تصاميم المنازل داخلياً و مرفقاً بالتصاميم مسقط المنزل الأفقي، و بهذا الشكل ستستطيع أن تصمم بيت أكثر كفاءة.