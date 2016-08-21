5 تحسينات مذهلة للحمامات

عندما تريد تغيير أو تجديد غرفة في منزل تقوم إما بطلائها بلون جديد أو تستخدم ورق جدران، وممكن ايضا تغيير الاثاث، ولكن في حال كان هذا التغيير للحمام هل تغيير الطلاء سيكون كافي ؟ التجديد والتغيير في الحمامات مختلف عن باقي غرف المنزل ، قد يكون اصعب ويأخذ وقت اطول ولكن ستحصل في النتيجة على حمام مميز.
في هذا المقال اعزائي القراء نقدم لكم 5 تصاميم لتغييرات جذرية ومذهلة لحمامات كيف كانت وكيف أصبحت.
اللون الزيتي لون جميل ولكنه يصبح قمة في الكئابة اذا استخدم بطريقة خاطئة كما نرى في الصورة لحوض الاستحمام وللمغسلة، كما نلاحظ استخدم اللون العسلي للأرضية والجدران زادت من الكئابة، و تناثر الأغراض فوق بعضها دليل واضح على عدم الرضا عن المكان… ليبقى الامل في التجديد والتحسين.
لا وجود للون الزيتي والعسلي الكئيب، إنما حمام ابيض صافي، حيث تم اعادة التصميم وانشاء مغسلة بحوض كبير من السيراميك الابيض، ومرأة كبيرة محاطة بإطار خشبي، ودروج لحفظ لوازم الحمام.
نعم اللون الأبيض هو افضل وانسب لون في الحمامات، ولكن ليس بهذه الطريقة، التي أظهرته بصورة غير أنيقة، كما نلاحظ الإهمال في اختيار اكسسورات الحمام المناسبة، والسبب الأكثر تأثير هو الإضاءة البيضاء الخافتة… لن تصدق التغيير في الصورة اللاحقة.
تستطيع ببعض الافكار البسيطة اعطاء التأثير الجذاب، فاللون الاسود لأحد الجدران اعطى اللمسة الفنية، ومكان الاستحمام الزجاجي أعطي نقاء للحمام، واخيرا الاضاءة البرتقالية الانيقة المنعكسة على المرآة اعطت اشراق وإنارة مناسبة للحمام.
في بعض البيوت تستخدم العلية للحمام لانها ذات سقف منحدر، وبالتالي غير محببة لباقي غرف المنزل، وكما نلاحظ الحمام كبير ومع هذه الميزة يمكننا الاستفادة منها في اجراء بعض التغيرات بلمسات بسيطة.
قد تلاحظ أن الحمام نفسه في الصورتين، لكن التغييرات البسيطة أدت إلى تحول واضح، كما نلاحظ طلاء السقف المنحدر باللون الأزرق أعطى جمالية، وبالقليل من الترتيب ووضع الأشياء في محلها، وإضافة بعض الإكسسوارت باللون الأزرق كالسجادة الصغيرة، وقفص الشمع، واستخدام الخشب كمادة للتزيين، ستخلق التغيير الفعَال.
الاختيار غير المناسب للتصميم يظهر الحمام بشكل اصغر، فالبانيو والمغسلة فقط أخذت جزء كبير من الحمام وأظهرت الحمام بشكل صغير، كما ان استخدام السيراميك الغامق للارضية والجدران هو اكبر خطاء في التصميم لانها توحي بصغر حجم الحمام… تعالو شاهدو معي التغيير.
في الحمامات الصغيرة يوجد خدع لإظهارها بشكل اكبر فمثلا يفضل الاستغناء عن البانيو باستخدام مكان الاستحمام الزجاجي الذي يعطي إشراقة اكثر، اللون الأبيض هو اسهل خدعة لإظهار المكان بحجم اكبر، المغسلة القريبة من مكان الاستحمام يفضل تركها بلا خزن سفلية لإعطاء بعض المساحة ويفضل إنشاء بعض الخزن الجانبية لوضع لوازم الحمام.
من النظرة الاولى للصورة ستلاحظ الاخطاء في التصميم، اللون الاحمر للارضية لون غير مناسب لانه يعطي صغر في المساحة، وعدم وجود الخزن التي نحفظ فيها لوازن الحمام المنتشرة على رف علوي، اعطت منظر غير محبب للحمام… لكن ماذا لو قمنا بتغيير كذا وكذا في الصورة اللاحقة.
التناسق المدروس للألوان بين الأسود للأرضية والرمادي والأبيض للجدران اظهر الحمام بشكل أنيق، وخاصة بوجود بعض الإكسسوارت والنباتات التي أعطت لمسة حيوية ومشرقة للحمام.
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