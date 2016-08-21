5 تحسينات مذهلة للحمامات

عندما تريد تغيير أو تجديد غرفة في منزل تقوم إما بطلائها بلون جديد أو تستخدم ورق جدران، وممكن ايضا تغيير الاثاث، ولكن في حال كان هذا التغيير للحمام هل تغيير الطلاء سيكون كافي ؟ التجديد والتغيير في الحمامات مختلف عن باقي غرف المنزل ، قد يكون اصعب ويأخذ وقت اطول ولكن ستحصل في النتيجة على حمام مميز.

في هذا المقال اعزائي القراء نقدم لكم 5 تصاميم لتغييرات جذرية ومذهلة لحمامات كيف كانت وكيف أصبحت.