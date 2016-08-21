الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 تحسينات مذهلة للحمامات

Heba khlili Heba khlili
homify حمام
Loading admin actions …

عندما تريد تغيير أو تجديد غرفة في منزل تقوم إما بطلائها بلون جديد أو تستخدم ورق جدران، وممكن ايضا تغيير الاثاث، ولكن في حال كان هذا التغيير للحمام هل تغيير الطلاء سيكون كافي ؟ التجديد والتغيير في الحمامات مختلف عن باقي غرف المنزل ، قد يكون اصعب ويأخذ وقت اطول ولكن ستحصل في النتيجة على حمام مميز.

في هذا المقال اعزائي القراء نقدم لكم 5 تصاميم لتغييرات جذرية ومذهلة لحمامات كيف كانت وكيف أصبحت.

1.الحمام الكئيب

homify
homify

homify
homify
homify

 اللون الزيتي لون جميل ولكنه يصبح قمة في الكئابة اذا استخدم بطريقة خاطئة كما نرى في الصورة لحوض الاستحمام وللمغسلة، كما نلاحظ استخدم اللون العسلي للأرضية والجدران زادت من الكئابة، و تناثر الأغراض فوق بعضها دليل واضح على عدم الرضا عن المكان… ليبقى الامل في التجديد والتحسين.

*. اصبح مشرق

homify حماممغاسل
homify

homify
homify
homify

لا وجود للون الزيتي والعسلي الكئيب، إنما حمام ابيض صافي، حيث تم اعادة التصميم وانشاء مغسلة بحوض كبير من السيراميك الابيض، ومرأة كبيرة محاطة بإطار خشبي، ودروج لحفظ لوازم الحمام.

2. الحس الفني المفقود

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

نعم اللون الأبيض هو افضل وانسب لون في الحمامات، ولكن ليس بهذه الطريقة، التي أظهرته بصورة غير أنيقة، كما نلاحظ الإهمال في اختيار اكسسورات الحمام المناسبة، والسبب الأكثر تأثير هو الإضاءة البيضاء الخافتة… لن تصدق التغيير في الصورة اللاحقة.

*. الحس الفني

Metamorfoza kawalerki 35 m2 na Warszawskim Powiślu , studio wnętrz URBAN-DESIGN studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN
studio wnętrz URBAN-DESIGN

تستطيع ببعض الافكار البسيطة اعطاء التأثير الجذاب، فاللون الاسود لأحد الجدران اعطى اللمسة الفنية، ومكان الاستحمام الزجاجي أعطي نقاء للحمام، واخيرا الاضاءة البرتقالية الانيقة المنعكسة على المرآة اعطت اشراق وإنارة مناسبة للحمام.

3. حمام العلية قبل التحسين

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

في بعض البيوت تستخدم العلية للحمام لانها ذات سقف منحدر، وبالتالي غير محببة لباقي غرف المنزل، وكما نلاحظ الحمام كبير ومع هذه الميزة يمكننا الاستفادة منها في اجراء بعض التغيرات بلمسات بسيطة.

*. حمام العلية بعد التحسين

Metamorfoza łazienki w domu jednorodzinnym w Kwirynowie k/Warszawy, Home Staging Studio AP Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP
Home Staging Studio AP

قد تلاحظ أن الحمام نفسه في الصورتين، لكن التغييرات البسيطة أدت إلى تحول واضح، كما نلاحظ طلاء السقف المنحدر باللون الأزرق أعطى جمالية، وبالقليل من الترتيب ووضع الأشياء في محلها، وإضافة بعض الإكسسوارت باللون الأزرق كالسجادة الصغيرة، وقفص الشمع، واستخدام الخشب كمادة للتزيين، ستخلق التغيير الفعَال.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

4. التصميم غير الاقتصادي

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

الاختيار غير المناسب للتصميم يظهر الحمام بشكل اصغر، فالبانيو والمغسلة فقط أخذت جزء كبير من الحمام وأظهرت الحمام بشكل صغير، كما ان استخدام السيراميك الغامق للارضية والجدران هو اكبر خطاء في التصميم لانها توحي بصغر حجم الحمام… تعالو شاهدو معي التغيير.

*. التصميم الاقتصادي الفعال

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

في الحمامات الصغيرة يوجد خدع لإظهارها بشكل اكبر فمثلا يفضل الاستغناء عن البانيو باستخدام مكان الاستحمام الزجاجي الذي يعطي إشراقة اكثر، اللون الأبيض هو اسهل خدعة لإظهار المكان بحجم اكبر، المغسلة القريبة من مكان الاستحمام يفضل تركها بلا خزن سفلية لإعطاء بعض المساحة ويفضل إنشاء بعض الخزن الجانبية لوضع لوازم الحمام.

5.حمام من الطراز القديم

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

من النظرة الاولى للصورة ستلاحظ الاخطاء في التصميم، اللون الاحمر للارضية لون غير مناسب لانه يعطي صغر في المساحة، وعدم وجود الخزن التي نحفظ فيها لوازن الحمام المنتشرة على رف علوي، اعطت منظر غير محبب للحمام… لكن ماذا لو قمنا بتغيير كذا وكذا في الصورة اللاحقة.

*.حمام الأكابر

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

التناسق المدروس للألوان بين الأسود للأرضية والرمادي والأبيض للجدران اظهر الحمام بشكل أنيق، وخاصة بوجود بعض الإكسسوارت والنباتات التي أعطت لمسة حيوية ومشرقة للحمام.

ننصحكم بقراءة المقال التالي 10 تصاميم للحمامات المعاصرة

10 أفكار لمطابخ مودرن رائعة
ما رأيك بتلك التحسينات؟ رأيك يهمنا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً