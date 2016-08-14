20 واجهة للمنازل رائعة التصميم

لأن واجهة المنزل تفرق كثيرًا، اردنا أن نقدم لكم هذا المقال، حيث أنها قد تفاجئك بتصميم مخالف تمامًا لـ التصميم الداخلي، وقد تقدم نبذة مختصرة عن الداخل، وربما تتفوق عليه، فقررنا أن نستعرض معكم 20 من أفضل تصيمات واجهات المنازل الأرجنتينية، التي تتنوع في أنماطها المعمارية، بين الكلاسيكية والعصرية.