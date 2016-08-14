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20 واجهة للمنازل رائعة التصميم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén منزل عائلي صغير خشب Wood effect
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لأن واجهة المنزل تفرق كثيرًا، اردنا أن نقدم لكم هذا المقال، حيث أنها قد تفاجئك بتصميم مخالف تمامًا لـ التصميم الداخلي، وقد تقدم نبذة مختصرة عن الداخل، وربما تتفوق عليه، فقررنا أن نستعرض معكم 20 من أفضل تصيمات واجهات المنازل الأرجنتينية، التي تتنوع في أنماطها المعمارية، بين الكلاسيكية والعصرية.

1. تصميم يغلفه الغموض

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

تصميم يغلفه الغموض، في واجهة منزل بمنطقة روساريو، مقاطعة الحديد، حيث تخلو من كل شيء فيما عادا باب خشبي، ونافذة زجاجية لا نرى منها سوى قصاري الزرع.

2. واجهة كلاسيكية على نمط واجهات القصور

Clásica Colonial, LLACAY arq LLACAY arq منازل
LLACAY arq

Clásica Colonial

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

واجهة كلاسيكية عتيقة تشبه واجهات القصور في بيلار، في مقاطعة بوينس آيرس، حيث القباب المثلثة المصنوعة من القرميد، والنوافذ الزجاجية المستطيلة والمقوسة، مع حديقة كبيرة، ومدخل أسفلتي.

3. أناقة الأبيض في واجهة كلاسيكية

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

واجهة كلاسيكية أخرى في Tortugas بمقاطعة بوينس آيرس، بأناقة الأبيض والمدرجات الأسمنتية المسطحة، والبناء المرتفع، مع نافذة كبيرة في الطابق العلوي، وحديقة خضراء تحيط بالبناء الأبيض.

4. واجهة عصرية من الحجر والزجاج

Metamorfosis arquitectònica: viejo espacio/nuevo uso, LEBEL LEBEL منازل
LEBEL

LEBEL
LEBEL
LEBEL

متعة الدمج بين المواد المختلفة، حيث الزجاج مع إطار حجري فاخر، في واجهة عصرية، في مورينو، مقاطعة بوينس آيرس، ونصفها الأخر من بناء أسمنتي أبيض، ومرآب خاص، وحديقة خضراء كبيرة.

5. روعة البناء في تعدد المواد

Casa MM, FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. منازل
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.

FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.
FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.

روعة البناء في تعدد المواد، حيث واجهة المنزل العصرية في اسكوبار، مقاطعة بوينس آيرس، التي جمعت بين الحجارة والأخشاب والخرسانة، مع مساحة خضراء تُضفي لمسة حية على البناء الصامت الذي يخلو من النوافذ.

6. الذوق الرفيع في اختيار الألوان

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste منازل
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

واجهة أنيقة، تتمتع بالذوق الرفيع في اختبار الألوان المحايدة، البيج والأبيض، مع مرآب خاص مظلل بسقف من القرميد، وحديقة خضراء واسعة تحيط بالبناء، ويتوسطها مدخل من الفسيفساء.

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7. تصميم هندسي معقد

CASAS ADOSADAS, Estudio A+3 Estudio A+3 منازل
Estudio A+3

Estudio A+3
Estudio A+3
Estudio A+3

تصميم هندسي معقد، في المزارع الشمالية، بمقاطعة قرطبة، بنيت من الأسمنت والحجارة والأخشاب البرتقالية، ونوافذ تُفتح للأعلى، ومظلة معدنية قابلة للطي.

8. تصميم عملي بالبني الداكن

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تتمتع تلك الواجهة، التي تحتضنها مدينة Ituzaingo، في مقاطعة بوينس آيرس، بالتصميم العملي، حيث اللون البني الداكن، والبناء الحجري للمدخنة، والنوافذ الزجاجية في كل من الطابقين الأول والثاني.

9. واجهة حديثة وسط جنة استوائية

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA منازل
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

واجهة حديثة وسط جنة استوائية خضراء، في سانتو تومي، لمقاطعة الحديد، حيث الأشجار العالية، والأزهار الزرقاء، والأرض المرتفعة الخضراء، مع بناء من طابقين، ومرآب خاص

10. الكتل الهندسية والنوافذ الزجاجية

Moderna integridad, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

أناقة التصميم ذو الكتل الهندسية، مع اللون البيج، والنوافذ الزجاجية، في Tigre بمقاطعة بوينس آيرس، مع الحديقة الخضراء المقلمة والمرتبة الشكل.

11. واجهة تتحدث عن دفء المنزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في كاستلير بمقاطعة بوينس آيرس، تتحدث تلك الواجهة عن دفء المنزل من الداخل، وتمتعه بحماية عالية، حيث البناء من الطوب الأحمر والأخشاب، مع أسقف مثلثة من القرميد، وبوابة حديدية قوية.

12. مشهد استوائي خلاب

Casa del Cabo, Remy Arquitectos Remy Arquitectos منازل
Remy Arquitectos

Remy Arquitectos
Remy Arquitectos
Remy Arquitectos

مشهد استوائي خلاب في نورديلتا بمقاطعة بوينس آيرس، حيث الدرجات الرخامية فوق حوض ماء كبير، وبناء بالأبيض، تحيط به المزروعات الخضراء والنخيل.

13. واجهة عصرية لمنزل جاهز

Niza 582 Ostende, Arquitecto Oscar Alvarez Arquitecto Oscar Alvarez منازل
Arquitecto Oscar Alvarez

Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez

واجهة عصرية لمنزل جاهز، حيث القاعدة الخشبية التي تثبته فوق المنحدر الأخضر، والدرجات الأسمنتية الصاعدة، والخلفية الخضراء المبهرة مع البناء الأسمنتي والباب الخشبي، والنوافذ الزجاجية.

14. واجهة من الخرسان والخشب والزجاج

CASA MJ, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS منازل خشب Brown
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

في Rio Tercero بمقاطعة قرطبة، صممت تلك الواجهة الأنيقة والغامضة، حيث الخرسان والزجاج والأخشاب، في منزل من طابقين، وقد أحاطت أرضيته الرخامية، رقعة خضراء نابضة بالحياة.

15. واجهة تختبئ بين جذوع الأشجار

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos منازل
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

في بينامار، مقاطعة بوينس آيرس، وبين الأشجار النامية، صممت واجهة هذ المنزل من الخرسان والزجاج، مع أرضية سيراميكية لامعة، واختيار الألوان جعله يختبئ بين جذوع الأشجار.

16. واجهة فاخرة بالأبيض العاجي

Casa A, Estudio PM Estudio PM منازل
Estudio PM

Estudio PM
Estudio PM
Estudio PM

قي مورينو، مقاطعة بوينس آيرس، تقف تلك الواجهة الفاخرة شامخة، كواجهات القصور، من طابقين باللون الأبيض العاجي، مع شرفتين كبيرتين في الطابق الثاني، ومرآب خاص.

17. واجهة من الأفلام الخيالية

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén منزل عائلي صغير خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

في سان مارتين دي لوس أندس، مقاطعة نيوكوين، توجد تلك الواجهة الخشبية بالكامل، مع سقف من القرميد، في بناء يشبه القصور الموجودة في قصص الأطفال الخيالية.

18. تصميم ريفي أنيق

homify منازل
homify

homify
homify
homify

فخامة التصميم الريفي باللون الطيني والأسقف القرميد، في واجهة منزل يقع في Ituzaingo، مقاطعة بوينس آيرس، مع مساحة خضراء ممتدة أمامه، وخلفية خضراء ممتدة خلفه.

19. واجهة حجرية زجاجية

Casa M, Estudio PM Estudio PM منازل
Estudio PM

Estudio PM
Estudio PM
Estudio PM

ليس هناك مشهد أكثر جمالًا من واجهة حجرية زجاجية، خاصة في الإضاءة الليلة، في رودريجيز، مقاطعة بوينس آيرس.

20. شيء من الغموض الجذاب

CASA BH , Estudio Cavadini Estudio Cavadini منازل
Estudio Cavadini

Estudio Cavadini
Estudio Cavadini
Estudio Cavadini

على الرغم من كئابة اللونين الرمادي والأبيض، إلا أن تصميم واجهة هذا المنزل الذي يقع في تشيفيلكوي، مقاطعة بوينس آيرس، مازالت تتمتع بشيء من الغموض الجذاب.

لمزيد من التصميمات المميزة لواجهات المنازل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، واجهات منازل متنوعة ومختلفة.

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