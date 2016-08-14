20 واجهة للمنازل رائعة التصميم

لأن واجهة المنزل تفرق كثيرًا، اردنا أن نقدم لكم هذا المقال، حيث أنها قد تفاجئك بتصميم مخالف تمامًا لـ التصميم الداخلي، وقد تقدم نبذة مختصرة عن الداخل، وربما تتفوق عليه، فقررنا أن نستعرض معكم 20 من أفضل تصيمات واجهات المنازل الأرجنتينية، التي تتنوع في أنماطها المعمارية، بين الكلاسيكية والعصرية.
تصميم يغلفه الغموض، في واجهة منزل بمنطقة روساريو، مقاطعة الحديد، حيث تخلو من كل شيء فيما عادا باب خشبي، ونافذة زجاجية لا نرى منها سوى قصاري الزرع.
واجهة كلاسيكية عتيقة تشبه واجهات القصور في بيلار، في مقاطعة بوينس آيرس، حيث القباب المثلثة المصنوعة من القرميد، والنوافذ الزجاجية المستطيلة والمقوسة، مع حديقة كبيرة، ومدخل أسفلتي.
واجهة كلاسيكية أخرى في Tortugas بمقاطعة بوينس آيرس، بأناقة الأبيض والمدرجات الأسمنتية المسطحة، والبناء المرتفع، مع نافذة كبيرة في الطابق العلوي، وحديقة خضراء تحيط بالبناء الأبيض.
متعة الدمج بين المواد المختلفة، حيث الزجاج مع إطار حجري فاخر، في واجهة عصرية، في مورينو، مقاطعة بوينس آيرس، ونصفها الأخر من بناء أسمنتي أبيض، ومرآب خاص، وحديقة خضراء كبيرة.
روعة البناء في تعدد المواد، حيث واجهة المنزل العصرية في اسكوبار، مقاطعة بوينس آيرس، التي جمعت بين الحجارة والأخشاب والخرسانة، مع مساحة خضراء تُضفي لمسة حية على البناء الصامت الذي يخلو من النوافذ.
واجهة أنيقة، تتمتع بالذوق الرفيع في اختبار الألوان المحايدة، البيج والأبيض، مع مرآب خاص مظلل بسقف من القرميد، وحديقة خضراء واسعة تحيط بالبناء، ويتوسطها مدخل من الفسيفساء.
تصميم هندسي معقد، في المزارع الشمالية، بمقاطعة قرطبة، بنيت من الأسمنت والحجارة والأخشاب البرتقالية، ونوافذ تُفتح للأعلى، ومظلة معدنية قابلة للطي.
تتمتع تلك الواجهة، التي تحتضنها مدينة Ituzaingo، في مقاطعة بوينس آيرس، بالتصميم العملي، حيث اللون البني الداكن، والبناء الحجري للمدخنة، والنوافذ الزجاجية في كل من الطابقين الأول والثاني.
واجهة حديثة وسط جنة استوائية خضراء، في سانتو تومي، لمقاطعة الحديد، حيث الأشجار العالية، والأزهار الزرقاء، والأرض المرتفعة الخضراء، مع بناء من طابقين، ومرآب خاص
أناقة التصميم ذو الكتل الهندسية، مع اللون البيج، والنوافذ الزجاجية، في Tigre بمقاطعة بوينس آيرس، مع الحديقة الخضراء المقلمة والمرتبة الشكل.
في كاستلير بمقاطعة بوينس آيرس، تتحدث تلك الواجهة عن دفء المنزل من الداخل، وتمتعه بحماية عالية، حيث البناء من الطوب الأحمر والأخشاب، مع أسقف مثلثة من القرميد، وبوابة حديدية قوية.
مشهد استوائي خلاب في نورديلتا بمقاطعة بوينس آيرس، حيث الدرجات الرخامية فوق حوض ماء كبير، وبناء بالأبيض، تحيط به المزروعات الخضراء والنخيل.
واجهة عصرية لمنزل جاهز، حيث القاعدة الخشبية التي تثبته فوق المنحدر الأخضر، والدرجات الأسمنتية الصاعدة، والخلفية الخضراء المبهرة مع البناء الأسمنتي والباب الخشبي، والنوافذ الزجاجية.
في Rio Tercero بمقاطعة قرطبة، صممت تلك الواجهة الأنيقة والغامضة، حيث الخرسان والزجاج والأخشاب، في منزل من طابقين، وقد أحاطت أرضيته الرخامية، رقعة خضراء نابضة بالحياة.
في بينامار، مقاطعة بوينس آيرس، وبين الأشجار النامية، صممت واجهة هذ المنزل من الخرسان والزجاج، مع أرضية سيراميكية لامعة، واختيار الألوان جعله يختبئ بين جذوع الأشجار.
قي مورينو، مقاطعة بوينس آيرس، تقف تلك الواجهة الفاخرة شامخة، كواجهات القصور، من طابقين باللون الأبيض العاجي، مع شرفتين كبيرتين في الطابق الثاني، ومرآب خاص.
في سان مارتين دي لوس أندس، مقاطعة نيوكوين، توجد تلك الواجهة الخشبية بالكامل، مع سقف من القرميد، في بناء يشبه القصور الموجودة في قصص الأطفال الخيالية.
فخامة التصميم الريفي باللون الطيني والأسقف القرميد، في واجهة منزل يقع في Ituzaingo، مقاطعة بوينس آيرس، مع مساحة خضراء ممتدة أمامه، وخلفية خضراء ممتدة خلفه.
ليس هناك مشهد أكثر جمالًا من واجهة حجرية زجاجية، خاصة في الإضاءة الليلة، في رودريجيز، مقاطعة بوينس آيرس.
على الرغم من كئابة اللونين الرمادي والأبيض، إلا أن تصميم واجهة هذا المنزل الذي يقع في تشيفيلكوي، مقاطعة بوينس آيرس، مازالت تتمتع بشيء من الغموض الجذاب.
لمزيد من التصميمات المميزة لواجهات المنازل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، واجهات منازل متنوعة ومختلفة.