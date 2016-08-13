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6 منازل مبهرة ومثالية للخليج

shereen gouda shereen gouda
Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura منازل
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من ما لا شك فيه نلاحظ جميعاً سرعة مواكبة التكنولوجيا والأفكار الحديثة عند الأتطلاع على العمارة في الخليج، فنجد أن البيوت أصبحت تتألق بمختلف الأنماط من حول العالم وأن الأبتكارات في التصاميم الخارجية والداخلية لا حصر لها. بجانب هذا التطور السريع علينا أن لا ننسى أن ندرس ما هي الصفات التي يجب أن يتسم بها المنزل في الخليج لكي يتناسب مع الأجواء والمناخ العام فليس كل أساليب العمارة تتماشى مع أي مناخ. أيضاً عند تصميم واجهات المنازل علينا دائماً أن نأخذ في الأعتبار أهمية الخصوصية كي لا نصمم منزل لا يتناسب مع تقاليدنا. لنرى معاً بعض الأمثلة لبيوت مثالية للخليج…

1- نصاعة الأبيض بجانب جمال الطبيعة

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura منازل
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

نلاحظ من الوهلة الأولى التجانس التام بين المساحة الهائلة من اأبيض بجانب النباتات الصحراوية الخلابة فهو تصميم مثالي لبيوت الخليج يجتمع فه كل العناصر الهامة من الخامات التي تعكس الحرارة إلى الأسقف التي تصد الأمطار وصولاً إلى التكامل مع الطبيعة المحيطة.

2- الأحجار الطبيعية

PORTICUS. Érase una vivienda a un porche pegada., Chiarri arquitectura Chiarri arquitectura منازل
Chiarri arquitectura

Chiarri arquitectura
Chiarri arquitectura
Chiarri arquitectura

الكسوة الحجرية تتناسب دائماً مع طبيعة الخليج من حيث الشكل والمناخ، فهو يدل على الترابط بين البيت والطبيعة ويتناسب مع عوامل المناخ القاسية من حرارة أو رطوبة عالية. المصمم CHIARRI ARQUITECTURA قام بتصميم هائل في هذا البيت معتمداً أعتماداً يكاد يكون كلياً على الكسوة الحجرية و كما نرى المنزل يعد رائعاً من حيث الأسلوب المعماري والالتجانس العالي بين الخامات والبيئة المحيطة.

3- مزيج بين الحضارات

Exterior TG Studio منازل
TG Studio

Exterior

TG Studio
TG Studio
TG Studio

هذا المنزل العبقري يجمع بين عدة أشياء، ففيه مزج بين الخامات من المسطح الأبيض الواسع بجانب خلفية حجرية وبهذا تكون كل خامات البناء من الطبيعة من ما يجعل مناخ البيت داخلياً ممتازاً طوال العام فالمساحة البيضاء تعكس حرارة الصيف أما الأحجار قتمتص الحرارة شتاءاً. الجمع بين النمط البلدي مع الريفي أيضاً من أكثر ما يميز هذا البيت و تواجد النباتات بنسبة لا بأس بها بجانب هذا الخليط يجعل البيت فريد من نوعه. 

4- تصميم بنمط عصري

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH منازل
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

النمط العصري دائماً ما يلقى أعجاب الجميع مهما أختلفت أذواقهم ففي هذا النمط نلاحظ يوجد تفاصيل تضيف من رونق التصميم مع البساطة التي تجذب الجميع. هذا المنزل يتسم بالأناقة ومع قليل من العناصر أصبح من المنازل المميزة. الواجهة بالكاد نرى فيها أي فتحات ومع ذلك التلاعب الأضاءة والتناغم بين الأبيض والرمادي أغنى عن الأحتياج لمزيد من التفاصيل. من مميزات هذا التصميم أيضاً هو أنه لن يفقد رونقه مع الزمن ودائماً سيبدو كأنه تصميم حديث.

5-التصميم التبسيطي

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل رخام White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

لمن يميل إلى كل ما هو بسيط و أنيق سيكون مثل هذا التصميم ملائماً جداً له فهو يجتمع فيه جميع العناصر التي تناسب الخليج من تصميم يدل على الفخامة إلى الخصوصية العالية لأهل البيت وصولاً إلى الخامات العملية فأختلاط الكسوة الحجرية مع التباين بين الأبيض والأسود يجعل تصميم الواجهة تصميماً مستداماً وضد الظروف المناخية الصعبة. أيضاً وجود لمسات جميلة بالأضاءة يضيف الكثير من رونق البيت.

6- الفناء لمزيد من التنفس

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

لبيت عائلي هادىء وجميل محتفظاً برونقه بجانب الخصوصية يمكنك أن تتجه إلى تصميم فناء في المنزل لكي يخلق أطلالة و متنفس خاص بأهل البيت فقط. هذا أيضاً يمنح الساكنين مشهداً خلاباً من الطبيعة و يمكن أن تكون أطلالة كل المنزل على هذا الفناء. من يعيش في هذا الأسلوب سيهنأ بحياة متزنة وهادئة.

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