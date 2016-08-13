6 منازل مبهرة ومثالية للخليج

من ما لا شك فيه نلاحظ جميعاً سرعة مواكبة التكنولوجيا والأفكار الحديثة عند الأتطلاع على العمارة في الخليج، فنجد أن البيوت أصبحت تتألق بمختلف الأنماط من حول العالم وأن الأبتكارات في التصاميم الخارجية والداخلية لا حصر لها. بجانب هذا التطور السريع علينا أن لا ننسى أن ندرس ما هي الصفات التي يجب أن يتسم بها المنزل في الخليج لكي يتناسب مع الأجواء والمناخ العام فليس كل أساليب العمارة تتماشى مع أي مناخ. أيضاً عند تصميم واجهات المنازل علينا دائماً أن نأخذ في الأعتبار أهمية الخصوصية كي لا نصمم منزل لا يتناسب مع تقاليدنا. لنرى معاً بعض الأمثلة لبيوت مثالية للخليج…