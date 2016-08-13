6 منازل مبهرة ومثالية للخليج

من ما لا شك فيه نلاحظ جميعاً سرعة مواكبة التكنولوجيا والأفكار الحديثة عند الأتطلاع على العمارة في الخليج، فنجد أن البيوت أصبحت تتألق بمختلف الأنماط من حول العالم وأن الأبتكارات في التصاميم الخارجية والداخلية لا حصر لها. بجانب هذا التطور السريع علينا أن لا ننسى أن ندرس ما هي الصفات التي يجب أن يتسم بها المنزل في الخليج لكي يتناسب مع الأجواء والمناخ العام فليس كل أساليب العمارة تتماشى مع أي مناخ. أيضاً عند تصميم واجهات المنازل علينا دائماً أن نأخذ في الأعتبار أهمية الخصوصية كي لا نصمم منزل لا يتناسب مع تقاليدنا. لنرى معاً بعض الأمثلة لبيوت مثالية للخليج…
نلاحظ من الوهلة الأولى التجانس التام بين المساحة الهائلة من اأبيض بجانب النباتات الصحراوية الخلابة فهو تصميم مثالي لبيوت الخليج يجتمع فه كل العناصر الهامة من الخامات التي تعكس الحرارة إلى الأسقف التي تصد الأمطار وصولاً إلى التكامل مع الطبيعة المحيطة.
الكسوة الحجرية تتناسب دائماً مع طبيعة الخليج من حيث الشكل والمناخ، فهو يدل على الترابط بين البيت والطبيعة ويتناسب مع عوامل المناخ القاسية من حرارة أو رطوبة عالية. المصمم CHIARRI ARQUITECTURA قام بتصميم هائل في هذا البيت معتمداً أعتماداً يكاد يكون كلياً على الكسوة الحجرية و كما نرى المنزل يعد رائعاً من حيث الأسلوب المعماري والالتجانس العالي بين الخامات والبيئة المحيطة.
هذا المنزل العبقري يجمع بين عدة أشياء، ففيه مزج بين الخامات من المسطح الأبيض الواسع بجانب خلفية حجرية وبهذا تكون كل خامات البناء من الطبيعة من ما يجعل مناخ البيت داخلياً ممتازاً طوال العام فالمساحة البيضاء تعكس حرارة الصيف أما الأحجار قتمتص الحرارة شتاءاً. الجمع بين النمط البلدي مع الريفي أيضاً من أكثر ما يميز هذا البيت و تواجد النباتات بنسبة لا بأس بها بجانب هذا الخليط يجعل البيت فريد من نوعه.
النمط العصري دائماً ما يلقى أعجاب الجميع مهما أختلفت أذواقهم ففي هذا النمط نلاحظ يوجد تفاصيل تضيف من رونق التصميم مع البساطة التي تجذب الجميع. هذا المنزل يتسم بالأناقة ومع قليل من العناصر أصبح من المنازل المميزة. الواجهة بالكاد نرى فيها أي فتحات ومع ذلك التلاعب الأضاءة والتناغم بين الأبيض والرمادي أغنى عن الأحتياج لمزيد من التفاصيل. من مميزات هذا التصميم أيضاً هو أنه لن يفقد رونقه مع الزمن ودائماً سيبدو كأنه تصميم حديث.
لمن يميل إلى كل ما هو بسيط و أنيق سيكون مثل هذا التصميم ملائماً جداً له فهو يجتمع فيه جميع العناصر التي تناسب الخليج من تصميم يدل على الفخامة إلى الخصوصية العالية لأهل البيت وصولاً إلى الخامات العملية فأختلاط الكسوة الحجرية مع التباين بين الأبيض والأسود يجعل تصميم الواجهة تصميماً مستداماً وضد الظروف المناخية الصعبة. أيضاً وجود لمسات جميلة بالأضاءة يضيف الكثير من رونق البيت.
لبيت عائلي هادىء وجميل محتفظاً برونقه بجانب الخصوصية يمكنك أن تتجه إلى تصميم فناء في المنزل لكي يخلق أطلالة و متنفس خاص بأهل البيت فقط. هذا أيضاً يمنح الساكنين مشهداً خلاباً من الطبيعة و يمكن أن تكون أطلالة كل المنزل على هذا الفناء. من يعيش في هذا الأسلوب سيهنأ بحياة متزنة وهادئة.