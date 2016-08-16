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10 تشكيلات خرسانية رائعة في الواجهات

آية علم الدين آية علم الدين
RESIDENCIA CUMBRES, TAQ arquitectura TAQ arquitectura منازل حجر White
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إن الخرسانة تعتبر من أهم المواد المستخدمة في البناء بشكل عام، فعلاوة على أنها تتحمل ضغط المبنى عن طريق تدعيم المبنى بها مع تسليحها فإنها أيضًا تعتبر عنصرًا جاذبًا في التصميم الخارجي إذا استخدمت بالشكل المناسب وتمت مراعاة تشكيلاتها في الواجهات بطريقة تصميمية جيدة.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول عشرة أفكار لمبان قد استخدمت فيها التشكيلات الخرسانية كعنصر لإظهار المبني بشكل جمالي مميز فهيا بنا لنستكشف هذه الواجهات :

1- سقف المدخل المميز

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في هذا المبنى نستطيع أن نرى كيف تميز المدخل عن طريق تشكيل سقفه الخرساني بشكل مميز عن كتلة بقية المبنى، فنجد أن المدخل نفسه من الخشب الداكن الجميل وقد غطي بكتلة رفيعة من الخرسانة ذات الشكل المثلث فجاءت قاعدة المثلث فوق المدخل تمامًا دليلًا على الترحاب المراد في كتلة المدخل.

2- التصميم العصري

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

في هذا المبنى نلاحظ أن المصمم ADI / ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR قد اختار التنوع في المواد المستخدمة عن طريق استخدام الخشب الذي يعطي ملمحًا من الدفء في الواجهة مع استخدام الزجاج والخرسانة الذين يعطون مظهر التصميم العصري وقد ميز المدخل أيضًا بتشكيل كتلته بشكل مميز عن بقية المبنى الخرسانة المصمت الذي يوفر ميزة الخصوصية.

3- تنوع الكتل

RESIDENCIA CUMBRES, TAQ arquitectura TAQ arquitectura منازل حجر White
TAQ arquitectura

TAQ arquitectura
TAQ arquitectura
TAQ arquitectura

في هذا المبنى تتضح الخاصية الهامة التي يوفرها وهي الحفاظ على الخصوصية عن طريق قلة الفتحات في الواجهة الخارجية، ولكن مع ذلك نلاحظ جمال التصميم الخاص بالواجهة والذي خلقه هذا التشكيل المختلف للكتل الخرسانية مع تنوع الألوان المستخدمة فيه.

فنجد المصمم قد اختار الخشب لكتلة الدور الأرضي مع الحجر الطبيعي الذي استمر جزء منه في الدور الأول كدابزين للتراس العلوي ، أما في الدور الأول فقد جعل الكتلة الرئيسية من الخرسانة ولونها باللون الرمادي العصري و أحاطها بكتلة رفيعة من الخرسانة الملونة باللون الأبيض مع شريحة من الزجاج في وسط الكتلتين مما جعل المبني يظهر بشكل عصري جذاب.

4- تنوع المواد مع الإضاءة

Casa MV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

هناك عامل مهم لإبراز جمال التشكيل في الواجهة وهو الإضاءة الليلية التي تستطيع أن تبرز جمال المبني وتظهر المواد المختلفة المستخدمة في واجهاته مثل هذا المبنى الذي استخدم في واجهته الجرانيت والخشب الطبيعي والأسمنت الرمادي اللون الجميل ، مع تنوع بروز كل كتلة بالمادة المستخدمة بها عن الأخرى مما صنع انعكاسات مميزة من الإضاءة عليها وأظهر المبني بشكل ساحر ليلًا.

5- الزوايا الحادة

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura منازل
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

تتميز المباني ذات التصميم العصري أنها يمكن استخدام الزوايا الحادة مثلًا كما نرى في هذا المبنى الذي تميز خاصة عن طريق هذه الزوايا المختلفة التي استخدمت فيه، فنرى أن المصمم GRUPOARQUITECTURA قد استخدم الزاوية الحادة في الكتلة الكبيرة العلوية للمبنى وجعلها فوق المدخل مباشرة ليميز المدخل ثم استخدم الزاوية المنفرجة في الجزء السفلي من للمبنى مع تميز كتلته عنه كتلة الجزء العلوي .

أما اللون الموحد الرمادي للكتل فقد ساعد التشكيل المميز لها في اكتسابه لمعة في الأجزاء المقابلة للشمس والعكس بالنسبة للأجزاء المعاكسة للشمس مما جعل المبني عصريًا متألقًا بشكل فريد.

6- التشكيلات المفرغة

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual منازل
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

هذا التشكيل يناسب منزل الأسرة العربية بشكل كبير فالواجهة عبارة عن كتلة خرسانية كبيرة بلا أي فتحات مما يوفر الخصوصية في المنزل مع التشكيلات الفنية المفرغة في الخرسانة والتي تشبه الزخارف والتشكيلات الفنية الإسلامية ، واللون الفاتح الموحد المستخدم متناسب بشكل كبير مع الجو الحار الذي يتطلب ألوانًا فاتحة للواجهات حتى تعكس أشعة الشمس.

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7- مع ألواح الألومنيوم

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office منازل
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

في هذه الواجهة المميزة التي تتبع الطراز التبسيطي نجد أن المصمم قد صمم المبنى من جزئين علوي وسفلي، الجزء السفلي اختار له تكسية من ألواح الخشب الفاتح اللون ، ثم انتقل للكتلة العلوية والتي ميزها بالطرف المدبب الذي جعل الكتلة تتخذ شكل الهرم ذو قمة من الخرسانة البيضاء، وفي الجانب الآخر من القمة الهرمية كسى جزءًا من الواجهة بألواح الألومنيوم المفرغة لتهوية المنزل وإعطاؤه هذه الهيئة الرائعة مع بساطتها.

8- التفاعل مع الطبيعة

Wohnhaus am See, GMS Freie Architekten Isny / Friedrichshafen GMS Freie Architekten Isny / Friedrichshafen منازل
GMS Freie Architekten Isny / Friedrichshafen

GMS Freie Architekten Isny / Friedrichshafen
GMS Freie Architekten Isny / Friedrichshafen
GMS Freie Architekten Isny / Friedrichshafen

لا يعني استخدامنا للتشكيلات الخرسانية أن نبتعد عن الطبيعة بموادها المختلفة بل على العكس يمكننا استغلال المواد الطبيعية ومزجها مع التشكيلات الخرسانية في الواجهات للوصول لنتائج مرضية في التصميم .

فهنا مثلًا اختار المصمم أن يستغل الطبيعة عن طريق استخدام الخشب الطبيعي الشبيه بالخيزران ووضعه في كتلة بارزة عن بقية المبنى، وقد استخدمه أيضًا في المدخل كما استخدم نفس اللون البني في بوابة السور الخارجي وجاورها باللون الأبيض الأسمنتي مع اللون الرمادي لمزج الطبيعة بالعصرية.

9- الحركة والحيوية في الواجهات

Casa X, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. منازل
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

من السمات التى قد تميز التصميم الخاص بواجهة المنزل و من الجيد مراعاتها هي توفير سمة الحركة في التصميم كما نرى في هذه الواجهة مثلًا.

فنجد أن الواجهة قد استخدم فيها اللون الأبيض كقاعدة للألوان المستخدمة ثم استخدم اللون الرمادي ولكن بتشكيل مختلف في جهة واحدة من المبنى مع الكتلة العلوية البارزة عن المبنى التى كسيت بالحجر الطبيعي مع بعض الخطوط الطولية والعرضية المفرغة التي تخللت كل كتلة بشكل غير منتظم مما أعطى للواجهة ديناميكية أضفت الحيوية والتفرد على التصميم.

10- الوقار للتصميم

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من السمات التي يضيفها استخدام الخرسانة في المبنى هي الوقار للتصميم مع الحداثة والتميز كما في هذه الكتل المربعة التى ميزت هذا المنزل فجعلت تصميمه الخارجي يتسم بالوقار والتفرد.

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في رأيك أي هذه الواجهات استخدمت فيها التشكيلات الخرسانية بشكل أجمل؟

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