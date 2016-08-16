10 تشكيلات خرسانية رائعة في الواجهات

إن الخرسانة تعتبر من أهم المواد المستخدمة في البناء بشكل عام، فعلاوة على أنها تتحمل ضغط المبنى عن طريق تدعيم المبنى بها مع تسليحها فإنها أيضًا تعتبر عنصرًا جاذبًا في التصميم الخارجي إذا استخدمت بالشكل المناسب وتمت مراعاة تشكيلاتها في الواجهات بطريقة تصميمية جيدة.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول عشرة أفكار لمبان قد استخدمت فيها التشكيلات الخرسانية كعنصر لإظهار المبني بشكل جمالي مميز فهيا بنا لنستكشف هذه الواجهات :