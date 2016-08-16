10 تشكيلات خرسانية رائعة في الواجهات

إن الخرسانة تعتبر من أهم المواد المستخدمة في البناء بشكل عام، فعلاوة على أنها تتحمل ضغط المبنى عن طريق تدعيم المبنى بها مع تسليحها فإنها أيضًا تعتبر عنصرًا جاذبًا في التصميم الخارجي إذا استخدمت بالشكل المناسب وتمت مراعاة تشكيلاتها في الواجهات بطريقة تصميمية جيدة.
وفي هذا الموضوع سوف نتناول عشرة أفكار لمبان قد استخدمت فيها التشكيلات الخرسانية كعنصر لإظهار المبني بشكل جمالي مميز فهيا بنا لنستكشف هذه الواجهات :
في هذا المبنى نستطيع أن نرى كيف تميز المدخل عن طريق تشكيل سقفه الخرساني بشكل مميز عن كتلة بقية المبنى، فنجد أن المدخل نفسه من الخشب الداكن الجميل وقد غطي بكتلة رفيعة من الخرسانة ذات الشكل المثلث فجاءت قاعدة المثلث فوق المدخل تمامًا دليلًا على الترحاب المراد في كتلة المدخل.
في هذا المبنى نلاحظ أن المصمم ADI / ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR قد اختار التنوع في المواد المستخدمة عن طريق استخدام الخشب الذي يعطي ملمحًا من الدفء في الواجهة مع استخدام الزجاج والخرسانة الذين يعطون مظهر التصميم العصري وقد ميز المدخل أيضًا بتشكيل كتلته بشكل مميز عن بقية المبنى الخرسانة المصمت الذي يوفر ميزة الخصوصية.
في هذا المبنى تتضح الخاصية الهامة التي يوفرها وهي الحفاظ على الخصوصية عن طريق قلة الفتحات في الواجهة الخارجية، ولكن مع ذلك نلاحظ جمال التصميم الخاص بالواجهة والذي خلقه هذا التشكيل المختلف للكتل الخرسانية مع تنوع الألوان المستخدمة فيه.
فنجد المصمم قد اختار الخشب لكتلة الدور الأرضي مع الحجر الطبيعي الذي استمر جزء منه في الدور الأول كدابزين للتراس العلوي ، أما في الدور الأول فقد جعل الكتلة الرئيسية من الخرسانة ولونها باللون الرمادي العصري و أحاطها بكتلة رفيعة من الخرسانة الملونة باللون الأبيض مع شريحة من الزجاج في وسط الكتلتين مما جعل المبني يظهر بشكل عصري جذاب.
هناك عامل مهم لإبراز جمال التشكيل في الواجهة وهو الإضاءة الليلية التي تستطيع أن تبرز جمال المبني وتظهر المواد المختلفة المستخدمة في واجهاته مثل هذا المبنى الذي استخدم في واجهته الجرانيت والخشب الطبيعي والأسمنت الرمادي اللون الجميل ، مع تنوع بروز كل كتلة بالمادة المستخدمة بها عن الأخرى مما صنع انعكاسات مميزة من الإضاءة عليها وأظهر المبني بشكل ساحر ليلًا.
تتميز المباني ذات التصميم العصري أنها يمكن استخدام الزوايا الحادة مثلًا كما نرى في هذا المبنى الذي تميز خاصة عن طريق هذه الزوايا المختلفة التي استخدمت فيه، فنرى أن المصمم GRUPOARQUITECTURA قد استخدم الزاوية الحادة في الكتلة الكبيرة العلوية للمبنى وجعلها فوق المدخل مباشرة ليميز المدخل ثم استخدم الزاوية المنفرجة في الجزء السفلي من للمبنى مع تميز كتلته عنه كتلة الجزء العلوي .
أما اللون الموحد الرمادي للكتل فقد ساعد التشكيل المميز لها في اكتسابه لمعة في الأجزاء المقابلة للشمس والعكس بالنسبة للأجزاء المعاكسة للشمس مما جعل المبني عصريًا متألقًا بشكل فريد.
هذا التشكيل يناسب منزل الأسرة العربية بشكل كبير فالواجهة عبارة عن كتلة خرسانية كبيرة بلا أي فتحات مما يوفر الخصوصية في المنزل مع التشكيلات الفنية المفرغة في الخرسانة والتي تشبه الزخارف والتشكيلات الفنية الإسلامية ، واللون الفاتح الموحد المستخدم متناسب بشكل كبير مع الجو الحار الذي يتطلب ألوانًا فاتحة للواجهات حتى تعكس أشعة الشمس.
في هذه الواجهة المميزة التي تتبع الطراز التبسيطي نجد أن المصمم قد صمم المبنى من جزئين علوي وسفلي، الجزء السفلي اختار له تكسية من ألواح الخشب الفاتح اللون ، ثم انتقل للكتلة العلوية والتي ميزها بالطرف المدبب الذي جعل الكتلة تتخذ شكل الهرم ذو قمة من الخرسانة البيضاء، وفي الجانب الآخر من القمة الهرمية كسى جزءًا من الواجهة بألواح الألومنيوم المفرغة لتهوية المنزل وإعطاؤه هذه الهيئة الرائعة مع بساطتها.
لا يعني استخدامنا للتشكيلات الخرسانية أن نبتعد عن الطبيعة بموادها المختلفة بل على العكس يمكننا استغلال المواد الطبيعية ومزجها مع التشكيلات الخرسانية في الواجهات للوصول لنتائج مرضية في التصميم .
فهنا مثلًا اختار المصمم أن يستغل الطبيعة عن طريق استخدام الخشب الطبيعي الشبيه بالخيزران ووضعه في كتلة بارزة عن بقية المبنى، وقد استخدمه أيضًا في المدخل كما استخدم نفس اللون البني في بوابة السور الخارجي وجاورها باللون الأبيض الأسمنتي مع اللون الرمادي لمزج الطبيعة بالعصرية.
من السمات التى قد تميز التصميم الخاص بواجهة المنزل و من الجيد مراعاتها هي توفير سمة الحركة في التصميم كما نرى في هذه الواجهة مثلًا.
فنجد أن الواجهة قد استخدم فيها اللون الأبيض كقاعدة للألوان المستخدمة ثم استخدم اللون الرمادي ولكن بتشكيل مختلف في جهة واحدة من المبنى مع الكتلة العلوية البارزة عن المبنى التى كسيت بالحجر الطبيعي مع بعض الخطوط الطولية والعرضية المفرغة التي تخللت كل كتلة بشكل غير منتظم مما أعطى للواجهة ديناميكية أضفت الحيوية والتفرد على التصميم.