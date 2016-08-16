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6 مساحات مثالية لاستقبال الزائرين في منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
CASA RPS, STUDIO LUIZ VENEZIANO STUDIO LUIZ VENEZIANO
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من منا لايحب أن يستقبل أصدقاءه وزائريه في المكان المناسب لهم في منزله؟ جميعنا يرغب في ذلك بالتأكيد، ولكن هذا المكان يختلف باختلاف درجة قرب الزائر أو الصديق.

فالصديق المقرب يمكنه الاطلاع على مطبخك مثلًا ولكن الصديق الجديد من الأفضل أن تستقبله في غرفة الصالون أو الاستقبال ، وهكذا فإن هذا الأمر يختلف باختلاف الفراغات المجهزة والمتاحة لاستقبال الضيوف أيضًا.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول بعض الأفكار للفراغات التي تستطيع أن تستقبل زائريك فيها في منزلك وكيفية تجهيزها بحيث توفر الراحة لك ولهم :

1- الأفنية الداخلية خير مستراح

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

إذا توافرت في منزلك شرفة كبيرة أو فناء داخلي جميل فاعلم أن هذا سيكون المكان المفضل لجميع زائريك على الإطلاق خاصة عندما يكون المناخ معتدلًا، فالجميع يفضل الهواء الطلق والإطلال على الطبيعة وهو ماتوفره هذه المساحات في المنزل.

فهنا مثلًا نجد أن الأمر لم يتطلب في الفناء الداخلي إلا مظلة خشبية توفر الخصوصية والجمال مع المنظر الطبيعي القادم من الشجر ومن الطبيعة مع المقاعد الوثيرة وقد اكتملت الجلسة بوحدات الإضاءة المميزة فجعلت المكان ساحرًا.

إذا أردت الإطلاع على13 فكرة لتصاميم الفناء الداخلي للمنزل يمكنك الإطلاع عليها هنا

2- سينما داخل غرفة المعيشة

CASA RPS, STUDIO LUIZ VENEZIANO STUDIO LUIZ VENEZIANO
STUDIO LUIZ VENEZIANO

STUDIO LUIZ VENEZIANO
STUDIO LUIZ VENEZIANO
STUDIO LUIZ VENEZIANO

هؤلاء الأصدقاء والزائرين المولعين بمشاهدة التلفاز والذين نشاركهم هذه اللحظات الممتعة لابد من استقبالهم في مكان يوفر الراحة والانسجام المرغوبين أثناء المشاهدة وهذا المكان هو غرفة المعيشة بالتأكيد.

فكما نرى في هذه الصورة مثًلأ فقد اختار المصمم LUIZ VENEZIANO هذه الأريكة الوثيرة المنخفضة ذات اللون الهادئ و الحوائط البيضاء المزينة بلوحة حائط جميلة الشكل متعددة الألوان الزاهية وقد أكملتها السجادة من نفس الألوان و أمامهم هذه الشاشة الكبيرة على الحائط ذو التجليد الخشبي الباعث للدفء في الفراغ لتكون غرفة المعيشة مريحة وجميلة الشكل ومناسبة لجلسات الأصدقاء.

3- الإفطار في المطبخ مع الأصدقاء

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra مطبخ
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

للصديق المقرب مكان خاص في البيت خاصة هذا الصديق الذي لاتمل من الحديث معه وقد تستغرقا من الوقت الكثير عند الجلوس سويًا، لهذا الصديق فإن الجلوس في المطبخ هو المكان المناسب لحديثكم الشيق سويًا ولتجهيز المطبخ بحيث يكون معدًا لاستقبال الأصدقاء لاتحتاج إلا أن تجعله مثل المطبخ في الصورة.

فهنا نستطيع أن نرى اللون الأبيض الملئ بالترحاب والإشراق و النوافذ المفتوحة التي توفر إضاءة نهارية رائعة و طاولة مطبخ مناسبة الحجم للجلوس والراحة عليها لساعات.

4- صالة ألعاب في المنزل

Levant , UNUO Interiorismo UNUO Interiorismo غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
UNUO Interiorismo

UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo

بعض الأشخاص يفضلون جلب الألعاب للمنزل بدلًا من الذهاب إلى صالات الألعاب في النوادي ، بالطبع إذا توافرت لديك هذه المساحة وقمت بإنشاء صالة ألعاب صغيرة في منزلك سيكون هذا مكانًا مفضلًا لأصدقاءك الذين يحبون اللعب بأنفسهم بدلًا من مشاهدة التلفاز أو الجلوس والحديث.

في هذه الصالة تستطيع أن تضع بعض الألعاب مثل البينج بونج أو البلياردو أو لعبة الفووسبال أو أن تخصص ركنا للبلاي ستيشن وبالطبع لابد أن تكون هذه الصالة متميزة الأرضية كالباركية المستخدم هنا وكذلك ذات تصميم بسيط كما نرى.

5- زاوية في أي مكان في البيت

Projeto Remobília - Sofá de Pallets, Camila Feriato Camila Feriato غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Multicolored
Camila Feriato

Camila Feriato
Camila Feriato
Camila Feriato

إذا كانت مساحة البيت صغيرة بحيث لا تستوعب مكانًا مخصصًا للزائرين كالاستوديوهات أو المراسم الصغيرة أو إذا كان طفلك أو ابنك المراهق يفضل استقبال زائريه في غرفة نومه فإنك تستطيع ببساطة أن تنشأ ركنًا في المنزل لاستقبال هؤلاء الضيوف.

كل ما عليك فعله أن تحضر ألواح الخشب البسيطة الزائدة عن حاجة المصانع و المسماة الطبلية وتقوم بطلائها بلون جميل كاللون الأبيض المستخدم هنا وتضع عليها مرتبة وثيرة وعليها بعض الوسادات الملونة ثم تكمل جمال الزاوية بلوحة فنية جميلة كهذه اللوحة للفنانة العالمية أودري هيبتون ليتكون لديك مكانًا جميلًا وبسيطًا لاستقبال الضيوف.

6- الشرفة المريحة

Casa Lagoa, Flavia Guglielmi Arquitetura Flavia Guglielmi Arquitetura بلكونة أو شرفة
Flavia Guglielmi Arquitetura

Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura

لإعداد الشرفة لاستقبال الزائرين يمكننا أن نزودها بمظلة من الخشب الطبيعي الجميل مع تزويد الحوائط بستائر الخشب الساحرة التي تعطي انطباعًا مميزًا للشرفة مع استخدام الألوان المشرقة في الأثاث كالأبيض والأزرق المستخدمين في هذه الأريكة الجميلة ومع تزيينها بالمزهريات الصغيرة وبعض الزهرات الجميلة تكون لدينا شرفة مميزة لاستقبال الزائرين توفر لهم الراحة والاستمتاع.

11 فكر لاستخدام المرايا في ديكورات المنزل
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