6 مساحات مثالية لاستقبال الزائرين في منزلك

من منا لايحب أن يستقبل أصدقاءه وزائريه في المكان المناسب لهم في منزله؟ جميعنا يرغب في ذلك بالتأكيد، ولكن هذا المكان يختلف باختلاف درجة قرب الزائر أو الصديق.
فالصديق المقرب يمكنه الاطلاع على مطبخك مثلًا ولكن الصديق الجديد من الأفضل أن تستقبله في غرفة الصالون أو الاستقبال ، وهكذا فإن هذا الأمر يختلف باختلاف الفراغات المجهزة والمتاحة لاستقبال الضيوف أيضًا.
وفي هذا الموضوع سوف نتناول بعض الأفكار للفراغات التي تستطيع أن تستقبل زائريك فيها في منزلك وكيفية تجهيزها بحيث توفر الراحة لك ولهم :
إذا توافرت في منزلك شرفة كبيرة أو فناء داخلي جميل فاعلم أن هذا سيكون المكان المفضل لجميع زائريك على الإطلاق خاصة عندما يكون المناخ معتدلًا، فالجميع يفضل الهواء الطلق والإطلال على الطبيعة وهو ماتوفره هذه المساحات في المنزل.
فهنا مثلًا نجد أن الأمر لم يتطلب في الفناء الداخلي إلا مظلة خشبية توفر الخصوصية والجمال مع المنظر الطبيعي القادم من الشجر ومن الطبيعة مع المقاعد الوثيرة وقد اكتملت الجلسة بوحدات الإضاءة المميزة فجعلت المكان ساحرًا.
إذا أردت الإطلاع على13 فكرة لتصاميم الفناء الداخلي للمنزل يمكنك الإطلاع عليها هنا
هؤلاء الأصدقاء والزائرين المولعين بمشاهدة التلفاز والذين نشاركهم هذه اللحظات الممتعة لابد من استقبالهم في مكان يوفر الراحة والانسجام المرغوبين أثناء المشاهدة وهذا المكان هو غرفة المعيشة بالتأكيد.
فكما نرى في هذه الصورة مثًلأ فقد اختار المصمم LUIZ VENEZIANO هذه الأريكة الوثيرة المنخفضة ذات اللون الهادئ و الحوائط البيضاء المزينة بلوحة حائط جميلة الشكل متعددة الألوان الزاهية وقد أكملتها السجادة من نفس الألوان و أمامهم هذه الشاشة الكبيرة على الحائط ذو التجليد الخشبي الباعث للدفء في الفراغ لتكون غرفة المعيشة مريحة وجميلة الشكل ومناسبة لجلسات الأصدقاء.
للصديق المقرب مكان خاص في البيت خاصة هذا الصديق الذي لاتمل من الحديث معه وقد تستغرقا من الوقت الكثير عند الجلوس سويًا، لهذا الصديق فإن الجلوس في المطبخ هو المكان المناسب لحديثكم الشيق سويًا ولتجهيز المطبخ بحيث يكون معدًا لاستقبال الأصدقاء لاتحتاج إلا أن تجعله مثل المطبخ في الصورة.
فهنا نستطيع أن نرى اللون الأبيض الملئ بالترحاب والإشراق و النوافذ المفتوحة التي توفر إضاءة نهارية رائعة و طاولة مطبخ مناسبة الحجم للجلوس والراحة عليها لساعات.
بعض الأشخاص يفضلون جلب الألعاب للمنزل بدلًا من الذهاب إلى صالات الألعاب في النوادي ، بالطبع إذا توافرت لديك هذه المساحة وقمت بإنشاء صالة ألعاب صغيرة في منزلك سيكون هذا مكانًا مفضلًا لأصدقاءك الذين يحبون اللعب بأنفسهم بدلًا من مشاهدة التلفاز أو الجلوس والحديث.
في هذه الصالة تستطيع أن تضع بعض الألعاب مثل البينج بونج أو البلياردو أو لعبة الفووسبال أو أن تخصص ركنا للبلاي ستيشن وبالطبع لابد أن تكون هذه الصالة متميزة الأرضية كالباركية المستخدم هنا وكذلك ذات تصميم بسيط كما نرى.
إذا كانت مساحة البيت صغيرة بحيث لا تستوعب مكانًا مخصصًا للزائرين كالاستوديوهات أو المراسم الصغيرة أو إذا كان طفلك أو ابنك المراهق يفضل استقبال زائريه في غرفة نومه فإنك تستطيع ببساطة أن تنشأ ركنًا في المنزل لاستقبال هؤلاء الضيوف.
كل ما عليك فعله أن تحضر ألواح الخشب البسيطة الزائدة عن حاجة المصانع و المسماة
الطبلية وتقوم بطلائها بلون جميل كاللون الأبيض المستخدم هنا وتضع عليها مرتبة وثيرة وعليها بعض الوسادات الملونة ثم تكمل جمال الزاوية بلوحة فنية جميلة كهذه اللوحة للفنانة العالمية أودري هيبتون ليتكون لديك مكانًا جميلًا وبسيطًا لاستقبال الضيوف.
لإعداد الشرفة لاستقبال الزائرين يمكننا أن نزودها بمظلة من الخشب الطبيعي الجميل مع تزويد الحوائط بستائر الخشب الساحرة التي تعطي انطباعًا مميزًا للشرفة مع استخدام الألوان المشرقة في الأثاث كالأبيض والأزرق المستخدمين في هذه الأريكة الجميلة ومع تزيينها بالمزهريات الصغيرة وبعض الزهرات الجميلة تكون لدينا شرفة مميزة لاستقبال الزائرين توفر لهم الراحة والاستمتاع.