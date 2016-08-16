6 مساحات مثالية لاستقبال الزائرين في منزلك

من منا لايحب أن يستقبل أصدقاءه وزائريه في المكان المناسب لهم في منزله؟ جميعنا يرغب في ذلك بالتأكيد، ولكن هذا المكان يختلف باختلاف درجة قرب الزائر أو الصديق.

فالصديق المقرب يمكنه الاطلاع على مطبخك مثلًا ولكن الصديق الجديد من الأفضل أن تستقبله في غرفة الصالون أو الاستقبال ، وهكذا فإن هذا الأمر يختلف باختلاف الفراغات المجهزة والمتاحة لاستقبال الضيوف أيضًا.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول بعض الأفكار للفراغات التي تستطيع أن تستقبل زائريك فيها في منزلك وكيفية تجهيزها بحيث توفر الراحة لك ولهم :