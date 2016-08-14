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12 تصميم لحدائق بأفكار جمالية بسيطة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Romantic suburban garden, Jane Harries Garden Designs Jane Harries Garden Designs حديقة
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احضروا قفازاتكم واستعدوا، فاليوم قد احضرنا لكم نماذج لمجموعة حدائق رائعة، يمكنكم تصميمها في منازلكم بكل سهولة، سواء في الشرفة، في الفناء الخلفي، أو حتى الفناء الأمامي، وذلك لخلق مساحة خاصة بكم، تستطيعون فيها تنفس الهواء المنعش، والاستمتاع بجمال الخضرة والورود.

1. حوض من الورود الملونة لمظهر جمالي منمق

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá حديقة
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

يمكنكم تصميم حوض صغير من الورود الملونة، وسط مساحة من النجيلة الخضراء، مع تزيين الأركان ببعض النباتات ذات الأطوال، لتحصلون على مظهر جمالي منمق، بكل سهولة.

2. البلاط وتقسيم الأحواض لحديقة أنيقة

GALAXY SANDSTONE PAVING BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE حديقة حجر رملي Black
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE

GALAXY SANDSTONE PAVING

BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE

إليك الطريقة للحصول على حديقة أنيقة ومنمقة، فقط استخدم بعض البلاطات المتراصة جنبًا إلى جنب في درجات متباعدة، مع تصميم أحواض من متناسقة الأبعاد، وقسمها إلى أحواض خضراء، وأحواض لزرع المأكولات، وأحواض للورود.

3. خطوط رفيعة من المرزوعات في المساحات الصغيرة

Hamberg House, Richmond, London, London Atelier Ltd London Atelier Ltd حديقة خشب Black
London Atelier Ltd

Hamberg House, Richmond, London

London Atelier Ltd
London Atelier Ltd
London Atelier Ltd

إذا كانت المساحة صغيرة في الفناء الخلفي، يمكن الاكتفاء بخطوط رفيعة من المزروعات في الجوانب، وتخصيص المساحة في المنتصف لوضع طاولة وبضعة كراسي، للاستمتاع بكوب من القهوة في الهواء الطق.

4. استغلال الدرجات على الأرض المنحدرة

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حديقة
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

قد لا تملك مساحة خاصة للحديقة، ولكن إن كان منزلك يتمتع بدرج صاعد على أرض منحدرة، فإنها المساحة المناسبة لتحويله إلى مشهد صغير من الجنة، بتزيينه بالمزروعات الخضراء والأزهار الملونة على الجانبين.

5. تصميم حديقة في الشرفة

Cottage Garden Transformation, Elephant Interior Exterior Design Elephant Interior Exterior Design حديقة
Elephant Interior Exterior Design

Cottage Garden Transformation

Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design

لست بحاجة إلى فناء خلفي، فشرفتك كافية لتصميم حديقة رائعة مثل تلك التي أمامنا، حيث الأرضية الخشبية، وبضعة كراسي، مع عدد من قصاري الزرع، والأفرع الخضراء الملتفة على الأعمدة الخشبية.

6. حديقة كبيرة في الفناء الأمامي

Courtyard Garden Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Courtyard Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

إن كنت من أصحاب المنازل الفاخرة التي تتمتع بفناء أمامي فسيح، فهنيئًا لك، يمكنك تصميم حديقتك بأريحية، حيث مساحة خضراء منبسطة، مع إحاطتها بمزروعات نامية، بأطوال قصيرة أو طويلة، وفقًا لذوقك، مع بعض الأشجار في الزوايا.

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7. الألوان الجريئة لحديقة مُريحة

Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design حديقة
Gardenplan Design

Small Contemporary Courtyard

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

إن كنت تبحث عن الراحة النفسية في حديقتك، فعليك بالألوان، اختر ورود ملونة، ويمكنك أيضًا تصميم حوض الزرع بلون مبهج وجريء مثل ذلك اللون الأرجواني اللامع.

8. تصيم امتداد للحديقة في الطابق الثاني

Porthcothan Responsive Home, Innes Architects Innes Architects حديقة
Innes Architects

Porthcothan Responsive Home

Innes Architects
Innes Architects
Innes Architects

إن كنت ممن يمتلكون منزلًا ذو طابقين، فيمكنك اتباع هذا التصميم، حيث الحديقة الخضراء المليئة بالورود في الأسفل، والشرفة الخشبية في الأعلى، وقد تزينت بقصاري الزرع، كامتداد للحديقة السفلى.

9. مساحة من الحصى لحديقة خلابة

Gravel and water garden area Jane Harries Garden Designs حديقة
Jane Harries Garden Designs

Gravel and water garden area

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

مساحة من الحصى المزينة بالمزروعات الصحراوية، وسط حديقة خضراء بالكامل، وأرضية من البلاط، يمكنها أن تمنحك حديقة خلابة رائعة المنظر.

10. اللمسات الحضرية تنقلك لمستوى ثاني

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

ليس هناك أجمل من الحديقة الحجرية، فبض اللمسات بالحجارة في. الجدران والدرجات، كافية لمنحكم حديقة خلابة تحتضن الطبيعة بكل أركانها، وفي هذا التصميم، تخطى الأمر هذا المستوى ليصمم الدرجات من الأخشاب المليئة بالحصى، فيما صمم حوض الزرع من الأسلاك المليئة بالحجارة.

11. زين الأرضية بقطع من اللحاء

A Modern Garden with Traditional Materials Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

A Modern Garden with Traditional Materials

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

قطع اللحاء، لمسة جمالية يمكنك إضافتها لحديقتك، لتزيين بها الأرضية، مع خلق ممر للمشي ووضع مقعد خشبي وسط المزروعات الخضراء، للاستمتاع باللوحة الفنية للطبيعة.

12. اتباع الأسلوب المينيمال لحديقة راقية وهادئة

Cool but Funky, Contempoary Garden Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Cool but Funky, Contempoary Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

ما رأيك في تصميم حوض الزرع باللون الأبيض، والتمتع بأناقة الأسلوب المينيمال في حديقتك، حيث القليل من الأخضر، والقليل من الورود الملونة، وتزيين الحوض ببعض من الحصى، لتحصل في النهاية على مشهد راقي وهادئ!

لمزيد من تصميمات الحدائق، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 فكرة عصرية لعرض النباتات في حديقتك.

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