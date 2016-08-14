12 تصميم لحدائق بأفكار جمالية بسيطة

ما رأيك في تصميم حوض الزرع باللون الأبيض، والتمتع بأناقة الأسلوب المينيمال في حديقتك، حيث القليل من الأخضر، والقليل من الورود الملونة، وتزيين الحوض ببعض من الحصى، لتحصل في النهاية على مشهد راقي وهادئ!

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