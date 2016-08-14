12 تصميم لحدائق بأفكار جمالية بسيطة

احضروا قفازاتكم واستعدوا، فاليوم قد احضرنا لكم نماذج لمجموعة حدائق رائعة، يمكنكم تصميمها في منازلكم بكل سهولة، سواء في الشرفة، في الفناء الخلفي، أو حتى الفناء الأمامي، وذلك لخلق مساحة خاصة بكم، تستطيعون فيها تنفس الهواء المنعش، والاستمتاع بجمال الخضرة والورود.
يمكنكم تصميم حوض صغير من الورود الملونة، وسط مساحة من النجيلة الخضراء، مع تزيين الأركان ببعض النباتات ذات الأطوال، لتحصلون على مظهر جمالي منمق، بكل سهولة.
إليك الطريقة للحصول على حديقة أنيقة ومنمقة، فقط استخدم بعض البلاطات المتراصة جنبًا إلى جنب في درجات متباعدة، مع تصميم أحواض من متناسقة الأبعاد، وقسمها إلى أحواض خضراء، وأحواض لزرع المأكولات، وأحواض للورود.
إذا كانت المساحة صغيرة في الفناء الخلفي، يمكن الاكتفاء بخطوط رفيعة من المزروعات في الجوانب، وتخصيص المساحة في المنتصف لوضع طاولة وبضعة كراسي، للاستمتاع بكوب من القهوة في الهواء الطق.
قد لا تملك مساحة خاصة للحديقة، ولكن إن كان منزلك يتمتع بدرج صاعد على أرض منحدرة، فإنها المساحة المناسبة لتحويله إلى مشهد صغير من الجنة، بتزيينه بالمزروعات الخضراء والأزهار الملونة على الجانبين.
لست بحاجة إلى فناء خلفي، فشرفتك كافية لتصميم حديقة رائعة مثل تلك التي أمامنا، حيث الأرضية الخشبية، وبضعة كراسي، مع عدد من قصاري الزرع، والأفرع الخضراء الملتفة على الأعمدة الخشبية.
إن كنت من أصحاب المنازل الفاخرة التي تتمتع بفناء أمامي فسيح، فهنيئًا لك، يمكنك تصميم حديقتك بأريحية، حيث مساحة خضراء منبسطة، مع إحاطتها بمزروعات نامية، بأطوال قصيرة أو طويلة، وفقًا لذوقك، مع بعض الأشجار في الزوايا.
إن كنت تبحث عن الراحة النفسية في حديقتك، فعليك بالألوان، اختر ورود ملونة، ويمكنك أيضًا تصميم حوض الزرع بلون مبهج وجريء مثل ذلك اللون الأرجواني اللامع.
إن كنت ممن يمتلكون منزلًا ذو طابقين، فيمكنك اتباع هذا التصميم، حيث الحديقة الخضراء المليئة بالورود في الأسفل، والشرفة الخشبية في الأعلى، وقد تزينت بقصاري الزرع، كامتداد للحديقة السفلى.
مساحة من الحصى المزينة بالمزروعات الصحراوية، وسط حديقة خضراء بالكامل، وأرضية من البلاط، يمكنها أن تمنحك حديقة خلابة رائعة المنظر.
ليس هناك أجمل من الحديقة الحجرية، فبض اللمسات بالحجارة في. الجدران والدرجات، كافية لمنحكم حديقة خلابة تحتضن الطبيعة بكل أركانها، وفي هذا التصميم، تخطى الأمر هذا المستوى ليصمم الدرجات من الأخشاب المليئة بالحصى، فيما صمم حوض الزرع من الأسلاك المليئة بالحجارة.
قطع اللحاء، لمسة جمالية يمكنك إضافتها لحديقتك، لتزيين بها الأرضية، مع خلق ممر للمشي ووضع مقعد خشبي وسط المزروعات الخضراء، للاستمتاع باللوحة الفنية للطبيعة.
ما رأيك في تصميم حوض الزرع باللون الأبيض، والتمتع بأناقة الأسلوب المينيمال في حديقتك، حيث القليل من الأخضر، والقليل من الورود الملونة، وتزيين الحوض ببعض من الحصى، لتحصل في النهاية على مشهد راقي وهادئ!
لمزيد من تصميمات الحدائق، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 12 فكرة عصرية لعرض النباتات في حديقتك.