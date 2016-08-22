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شقة صغيرة لكنها كالقصر من الداخل

shereen gouda shereen gouda
Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 منازل
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في الفترة الزمنية بين السبعينات و الستينات ظهرت العمارة العصرية البسيطة في ألمانيا، فتحولت البيوت ذات الطوابق المتعددة إلى بيوت متواضعة من طابق واحد لأسرة صغيرة، ولكن كانت ملامح هذه البيوت غير مميزة لذا لم تلاقي أنتشاراً واسعاً. في الآونة الأخيرة عادت هذه البيوت مجدداً ولكن بكثير من الذوق الراق حيث أن المدارس المعمارية عملت على تطوير هذا الأسلوب، فقد ظهر الأحتياج لمثل هذه البيوت في جميع الطبقات. سندرس اليوم منزل مماثل من تصميم 4PLUS5 و سنرى معاً كيف تكون العمارة العصرية خارجياً و داخلياً..

تطور ملحوظ

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 منازل
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

من أكثر التطورات الملحوظة التي اهتم بها المعماريون هو تصميم المدخل لأن المنزل قديماً كان يفتقد أي من المعالم الواضحة على عكس ما هو مبين هنا. الواجهة الرئيسية تعكس اهتمام المعماري بأظهار البيت برونقه العصري بالحفاظ على بساطته مع مراعاة التركيز على جمال عناصر المدخل. التشكيل المتكامل بين المسطح الزجاجي و المسطح المسمط يخلق توازن خلاب و غاية في الأناقة

أختيار موفق

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 منازل
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

كان وضع المنزل الأصلي هو وجود المدخل الرئيسي في هذا الجانب من الواجهة و لكن كان قرار المعماريون موفق حين تحول مكان الواجهة الرئيسية كما هو واضح في التصميم. هذا له تأثير مباشر على التصميم الداخلي و سنرى كيف كان تأثير هذا القرار إيجابي على البيت.

بهو المدخل المريح

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 منازل
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

على عكس أغلب المنازل يوجد في هذا الدخل عدة وظائف وبالرغم من ذلك ما زال المدخل يحتفظ برونقه وتناسقه. الأسلوب العصري في التصميم ساعد المصمم على تحقيق كل هذه الوظائف في مكان واحد وترك مساحة لا بأس بها للدخول والتحرك بين كل المساحات في المدخل، فنجد أن المطبخ يطل على ردهة المدخل بجانب تواجد أماكن للتخزين التي تساعد السكان من الحفاظ على مستوى نظافة و تنظيم المدخل

منظور مختلف

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 منازل
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

ما يميز المدخل هو ليس فقط تعدد الأستخدامات ولكن أيضاً تعدد أختلاف التصميم في كل زاوية من الرؤية، وان من الصعب تحقيق هذه المعادلة بنجاح إلا بأتباع النمط الحداثي البسيط الذي لا يوجد فيه تكلف أو تفاصيل تزيد من العناصر الموجودة. هذا المنظور هو أول ما نراه لدى دخولنا من المنزل والذكاء في التصميم هو أن ما نراه يحقق لدينا الشعور بالراحة فنرى على الفور مجلس يرحب بنا والردهة تستقبلنا بهدوء اللون الأبيض ولا وجود لأي من العناصر التي قد تسبب الأنزعاج مثل وحدات التخزين.

مطبخ عصري

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 منازل
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

عند المرور في ردهة المدخل نجد يميناُ المطبخ متخفي وراء نصف جدار ليكون شبه مفتوحاً فلا يخترق الخصوصية كاملأ ولا يكون مختنقاً خلف أربعة جدران. هذا المطبخ خير برهان أنه لا يوجد عائق كافي أبداً لعدم الوصول للتصميم المثالي في مساحة صغيرة. أستمر المصمم على نفس النهج فنجد أن المطبخ يتسم بالعصرية والبساطة.

حمام أنيق

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 منازل
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

حتى مع المساحة الضيقة في الحمام تفوق المصمم في الأبداع عند أختيار مثل هذا التصميم، فالحمام أصبح ذو كفاءة عالية وأناقة تشعرك بالتواجد في حمام الفنادق. الجميل في التصميم ليس فقط أمكانية المصمم من تحقيق كل الوظائف بكفائة ولكن أنه توصل لهذا التصميم بلا أي تضحية مع أعطائنا أحساس بالأتساع حين قام بأختيار ألوان برافة و مريحة. إذا أردت رؤية المزيد كن الحمامات العصرية تابع هذا المقال الرائع!

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