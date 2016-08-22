شقة صغيرة لكنها كالقصر من الداخل

ما يميز المدخل هو ليس فقط تعدد الأستخدامات ولكن أيضاً تعدد أختلاف التصميم في كل زاوية من الرؤية، وان من الصعب تحقيق هذه المعادلة بنجاح إلا بأتباع النمط الحداثي البسيط الذي لا يوجد فيه تكلف أو تفاصيل تزيد من العناصر الموجودة. هذا المنظور هو أول ما نراه لدى دخولنا من المنزل والذكاء في التصميم هو أن ما نراه يحقق لدينا الشعور بالراحة فنرى على الفور مجلس يرحب بنا والردهة تستقبلنا بهدوء اللون الأبيض ولا وجود لأي من العناصر التي قد تسبب الأنزعاج مثل وحدات التخزين.