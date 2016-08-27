بيت أنيق مثالي للأجازات الصيفية

عندما نخطط طوال العام للأجازة الصيفية و نبحث عن بيت يكون مخصص لهذه الأجازة يكون دائماً موقع البيت المثالي هو المجاور للشاطئ وهذا بالتأكيد لجمال المناخ والأطلالة، ولكن عند الوصول لمنزل ملائم من جهة الموقع ندرك أن من أكبر التحديات التي نواجهها هو كيفية الوصول لتصميم يكون بسيط و عملي لكي يلائم المناخ في هذه المنطقة و يلبي رغباتنا.. لا تنظر و تبحث كثيراً فقد جئنا لك بالبيت المثالي الذي يتمتع بجميع الوظائف. المنزل من تصميم studioSAL14 و قد بذل المصمم جهداً واضحاً لكي يصل إلى مكان يجمع بين العملية الملائمة للمناخ وقضاء أجازة صيفية ممتعة مع اسلوب تصميم عصري لن يهترئ مع مرور الزمن. لنرى معاً كيف تمت مهمته بنجاح ساحق…