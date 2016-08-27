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بيت أنيق مثالي للأجازات الصيفية

shereen gouda shereen gouda
TER, studioSAL_14 studioSAL_14 بلكونة أو شرفة خشب
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عندما نخطط طوال العام للأجازة الصيفية و نبحث عن بيت يكون مخصص لهذه الأجازة يكون دائماً موقع البيت المثالي هو المجاور للشاطئ وهذا بالتأكيد لجمال المناخ والأطلالة، ولكن عند الوصول لمنزل ملائم من جهة الموقع ندرك أن من أكبر التحديات التي نواجهها هو كيفية الوصول لتصميم يكون بسيط و عملي لكي يلائم المناخ في هذه المنطقة و يلبي رغباتنا.. لا تنظر و تبحث كثيراً فقد جئنا لك بالبيت المثالي الذي يتمتع بجميع الوظائف. المنزل من تصميم  studioSAL14 و قد بذل المصمم جهداً واضحاً لكي يصل إلى مكان يجمع بين العملية الملائمة للمناخ وقضاء أجازة صيفية ممتعة مع اسلوب تصميم عصري لن يهترئ مع مرور الزمن.  لنرى معاً كيف تمت مهمته بنجاح ساحق…

واجهة تعكس التراث

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 منازل
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

الواجهة الخارجية للمنزل تعكس الخلفية الكلاسيكية للمنطقة فكانت البيوت قديماً تتبع نمط تقليدي لما يعكسه هذا النمط من قيمة و تراث أصيل على عكس أتجاهاتنا في زمننا المعاصر فنحن نتطلع لكل ما هو سهل وبسيط وبالتحديد في البيوت الساحلية القريبة من البحر. المصمم رغم أتجاهه العصري حافظ على الواجهة لما تحمل من قيمة وكان التحدي أن يبرز العصرية والحداثة في التصميم الداخلي.

ذكاء توزيع المساحة

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 بلكونة أو شرفة خشب
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

الجدير بالذكر هو أن مساحة الغرفة صغيرة جداً لكن مع ذلك أستطاع المصمم أن يستغل المساحة لتكفي سفرة ومكان جلوس معاً وهذا بأعتبار سور الشرفة عنصر مزدوج الأستخدامات، فهي تعد حوض للنباتات و جزء أساسي من تكوين المنضدة.

أطلالة البحر

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 بلكونة أو شرفة خشب
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

نرى بوضوح قرب المنزل من الشاطئ ولذلك قام المصمم بأستغلال الشرفة لتكون غرفة معيشة وطعام خارجية، بعيداً عن التلفاز وضجيج التكنولوجيا ليكون البحر ومناخه هو مركز الأهتمام.

ذكاء أستخدام الخامات العملية

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 بلكونة أو شرفة خشب
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

نلاحظ أن الأخشاب المضادة للمياه هي ملك المساحة الخارجية هنا فبالتأكيد نواجه جميعاً مشكلة تهالك الأثاث الخارجي بعد سنوات قليلة من تعرضها للرطوبة ولذلك يعد هذا أختيار موفق من قبل المصمم. ما يميز هذا التصميم أيضاً هو تعدد مساحات وأشكال الجلوس فإذا دققت النظر هنا ستجد أن الأريكة قد تستعمل كسرير، وهذا مناسب جداً لمن يحبون الأستلقاء في رحابة الهواء المنعش.

تابع هذا المقال الرائع لأفكار أكثر لتصاميم شرفة عصرية.

شرفة داخلية

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 غرفة السفرة زجاج
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

لم يهمل المصمم راحة من يفضلون الجلوس بالداخل فقد صنع لهم ركن خاص يجمع بين صمت الداخل ورؤية واضحة للسماء بجانب صنع حديقة جدارية للتمتع بأطلالة الطبيعة من الداخل، و كل هذا بتصميم غلاف زجاجي يحيط السفرة.

المطبخ التبسيطي

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 مطبخ رخام
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

المطبخ يتبع الأسلوب العصري التبسيطي وهو الحل الأمثل في المنازل الصيفية لأنه يجمع بين العملية والبساطة، ولكن أغلب ما يلفت الأنتباه هو أستغلال البهو المؤدي للسلم في إيجاد مطبخ مازال فيه رحابة و هذا بتصميم الجزيرة كوحدة أساسية بين السلم والمطبخ.

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أقل القليل يكفي

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 غرفة المعيشة
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

يخطئ الكثير عند تصميم منزل الأجازة الصيفية حين يتبعوا نفس منطق تصميم منزل الأحلام و بهذا الأسلوب سيتحول المنزل إلى مكان تقليدي فيه أغراض لا حاجة لها ولن يكون منزل مناسب للأسترخاء. يدرك المصمم هذا الأمر جيداً فنجد غرفة المعيشة فيها كل ما قل ودل.

غرفة نوم تفي بالغرض

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 غرفة نوم
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

أتبعت غرفة النوم نفس اسلوب باقي المنزل فهو تصميم بسيط للغاية ولم يكثر فيها العناصر من ما سيؤدي إلى نوم عميق وهادئ بعيداً عن أي ضجيج

حمام بين النمط الآسيوي والتبسيطي

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 حمام رخام
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

يتسم الحمام أيضاً بالبساطة ولكن مع لمسات تضيف بعد أنيق مثل أنسجام الخامات بين الأخشاب والمسطح الرمادي المعالج ضد الماء. أيضاً نلاحظ تكوين المغسلة الفريد وقدرته وحيداً أن يجعل من الحمام مكان أنيق وفريد.

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