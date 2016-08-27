بيت أنيق مثالي للأجازات الصيفية

عندما نخطط طوال العام للأجازة الصيفية و نبحث عن بيت يكون مخصص لهذه الأجازة يكون دائماً موقع البيت المثالي هو المجاور للشاطئ وهذا بالتأكيد لجمال المناخ والأطلالة، ولكن عند الوصول لمنزل ملائم من جهة الموقع ندرك أن من أكبر التحديات التي نواجهها هو كيفية الوصول لتصميم يكون بسيط و عملي لكي يلائم المناخ في هذه المنطقة و يلبي رغباتنا.. لا تنظر و تبحث كثيراً فقد جئنا لك بالبيت المثالي الذي يتمتع بجميع الوظائف. المنزل من تصميم studioSAL14 و قد بذل المصمم جهداً واضحاً لكي يصل إلى مكان يجمع بين العملية الملائمة للمناخ وقضاء أجازة صيفية ممتعة مع اسلوب تصميم عصري لن يهترئ مع مرور الزمن. لنرى معاً كيف تمت مهمته بنجاح ساحق…
الواجهة الخارجية للمنزل تعكس الخلفية الكلاسيكية للمنطقة فكانت البيوت قديماً تتبع نمط تقليدي لما يعكسه هذا النمط من قيمة و تراث أصيل على عكس أتجاهاتنا في زمننا المعاصر فنحن نتطلع لكل ما هو سهل وبسيط وبالتحديد في البيوت الساحلية القريبة من البحر. المصمم رغم أتجاهه العصري حافظ على الواجهة لما تحمل من قيمة وكان التحدي أن يبرز العصرية والحداثة في التصميم الداخلي.
الجدير بالذكر هو أن مساحة الغرفة صغيرة جداً لكن مع ذلك أستطاع المصمم أن يستغل المساحة لتكفي سفرة ومكان جلوس معاً وهذا بأعتبار سور الشرفة عنصر مزدوج الأستخدامات، فهي تعد حوض للنباتات و جزء أساسي من تكوين المنضدة.
نرى بوضوح قرب المنزل من الشاطئ ولذلك قام المصمم بأستغلال الشرفة لتكون غرفة معيشة وطعام خارجية، بعيداً عن التلفاز وضجيج التكنولوجيا ليكون البحر ومناخه هو مركز الأهتمام.
نلاحظ أن الأخشاب المضادة للمياه هي ملك المساحة الخارجية هنا فبالتأكيد نواجه جميعاً مشكلة تهالك الأثاث الخارجي بعد سنوات قليلة من تعرضها للرطوبة ولذلك يعد هذا أختيار موفق من قبل المصمم. ما يميز هذا التصميم أيضاً هو تعدد مساحات وأشكال الجلوس فإذا دققت النظر هنا ستجد أن الأريكة قد تستعمل كسرير، وهذا مناسب جداً لمن يحبون الأستلقاء في رحابة الهواء المنعش.
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لم يهمل المصمم راحة من يفضلون الجلوس بالداخل فقد صنع لهم ركن خاص يجمع بين صمت الداخل ورؤية واضحة للسماء بجانب صنع حديقة جدارية للتمتع بأطلالة الطبيعة من الداخل، و كل هذا بتصميم غلاف زجاجي يحيط السفرة.
المطبخ يتبع الأسلوب العصري التبسيطي وهو الحل الأمثل في المنازل الصيفية لأنه يجمع بين العملية والبساطة، ولكن أغلب ما يلفت الأنتباه هو أستغلال البهو المؤدي للسلم في إيجاد مطبخ مازال فيه رحابة و هذا بتصميم الجزيرة كوحدة أساسية بين السلم والمطبخ.
يخطئ الكثير عند تصميم منزل الأجازة الصيفية حين يتبعوا نفس منطق تصميم منزل الأحلام و بهذا الأسلوب سيتحول المنزل إلى مكان تقليدي فيه أغراض لا حاجة لها ولن يكون منزل مناسب للأسترخاء. يدرك المصمم هذا الأمر جيداً فنجد غرفة المعيشة فيها كل ما قل ودل.
أتبعت غرفة النوم نفس اسلوب باقي المنزل فهو تصميم بسيط للغاية ولم يكثر فيها العناصر من ما سيؤدي إلى نوم عميق وهادئ بعيداً عن أي ضجيج
يتسم الحمام أيضاً بالبساطة ولكن مع لمسات تضيف بعد أنيق مثل أنسجام الخامات بين الأخشاب والمسطح الرمادي المعالج ضد الماء. أيضاً نلاحظ تكوين المغسلة الفريد وقدرته وحيداً أن يجعل من الحمام مكان أنيق وفريد.