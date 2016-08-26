غرف معيشة بين الطابع الريفي والعصري… أيهما تختار؟

يتجه الكثير من المصممين المحترفين بأستمرار إلى النمط الحداثي لما فيه من أختيارات لا حصر لها و في المعتاد لا يكون هناك محددات أو قواعد للوصول لتصميم بعينه.لذلك نجد أن المصمم هنا قام بأختيار أثاث جريء وغي أعتيادي ليعطي غرفة المعيشة روح شبابية.

إذا كان النمط الحداثي هو المفضل لديك تصفح هذا المقال الرائع لرؤية تصاميم مختلفة لغرفة المعيشة!