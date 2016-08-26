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غرف معيشة بين الطابع الريفي والعصري… أيهما تختار؟

shereen gouda shereen gouda
Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata غرفة المعيشة
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من بين كل غرف البيت حين نصمم المنزل يكون أهتمامنا الأكبر بغرفة المعيشة لأننا نقضي فيها معظم الوقت و يكون فيها قضاء وقت ترفيهي ومريح. لذلك حين نحاول أن نختار بين الأنماط وأشكال الأثاث المختلف نكون في حيرة شديدة في أيهما سيكون مناسباً لنا ولأسلوب حياتنا، ولكن لا تنظر بعيداً فقد جئنا لك اليوم بمجموعة من التصاميم لغرف المعيشة بين نمطين يعدوا الأكثر عملية و هما النمط الحداثي والنمط الريفي. صراع بين حضارتين بخلفيات مختلفة يعطينا جميعاً نظرة أعمق لكل نمط على حدة وحين تتعرض لرؤية أشكال مختلفة و متعددة لغرف المعيشة  نتوقع منك أن يميل قلبك لنمط دون الأخر، بل وستقترب أكثر لفهم ما هو حقيقة ذوقك و ما هي تفضيلاتك.

النمط الحداثي والعملية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

من أهم مميزات الطابع الحداثي هو أنه يجمع بين البساطة و العملية فحين ندقق النظر على أثاث هذا التصميم على سبيل المثال نجد أن من أكثر العناصر والصفات وضوحاً في الأثاث هو أنه صمم تحديداً ليكون فيه راحتك التامة ومع ذلك لا تجد فيه أي تفاصيل غير ضرورية. في غرفة المعيشة هذه نلاحظ الهدوء التام من جميع العناصر لذا فأن كنت تفضل قلة التفاصيل سيكون هذا التصميم مثالي لك.

ألوان وديكورات عصرية لا حصر لها

Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño غرفة المعيشة
marianamoraldiseño

marianamoraldiseño
marianamoraldiseño
marianamoraldiseño

تتراوح الألوان المتاحة في النمط الحداثي من غرفة أحادية اللون مثل تدريجات الرمادي إلى ألوان عديدة في غرفة واحدة ولا يوجد قانون محدد في هذه الأختيارات، لذا فلن تجدد بسهولة غرفتين مطابقين لنفس التصميم فحتى مع الغرف ذات أثاث مطابق نلاحظ دائماً أن التباين بين الغرف يأتي من أختلاف الألوان المختارة. أختيار الأكسسوارات المنزلية كشكل وتنسيق أيضاً لا حصر لها فكما نجد في هذا التصميم تنسيق الأكسسوارات غير تقليدي. هذه التشكيلات معاً بين الألوان النختلفة وتنسيق الأكسسوارات المنزلية تعطينا دائماً روح مبهجة لغرف المعيشة. 

النمط الحداثي و حرية الأختيار

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

يتجه الكثير من المصممين المحترفين بأستمرار إلى النمط الحداثي لما فيه من أختيارات لا حصر لها و في المعتاد لا يكون هناك محددات أو قواعد للوصول لتصميم بعينه.لذلك نجد أن المصمم هنا قام بأختيار أثاث جريء وغي أعتيادي ليعطي غرفة المعيشة روح شبابية.

إذا كان النمط الحداثي هو المفضل لديك تصفح هذا المقال الرائع لرؤية تصاميم مختلفة لغرفة المعيشة!

بساطة الطابع الريفي

Kütük Dilim Sehpalar!, odywood odywood غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
odywood

odywood
odywood
odywood

ما يميز الطابع الريفي بالتحديد هو بساطة الأختيارات من حيث الأثاث والتصميم النهائي. فعند أختيارك هذا النمط عليك العودة لبساطة الزمن الجميل كمرجع عند أختيارك لكل تفاصيل التصميم، في مثل هذه الغرفة نجد أن التصميم يتمتع بالبساطة الدافئة مع وجود عناصر تذكرنا بالماضي مثل الطاولة والجدارية المصممة من الطوب.

الطبيعة والنمط الريفي

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata غرفة المعيشة
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

من صفات الطابع الريفي الأساسية هي أستخدام خامات من الطبيعة بلا أي معالجات صناعية بجانب أختيار أثاث مبسط. قد يتجه المصممين في هذا النمط أحياناً لأثاث نعاد تدويره كما نرى في هذه الغرفة من تصميم  DECO CHATA فهو يعطي روح متواضعة و دافئة. نرى أيضاً بوضوح أن أختيارات الأثاث مثل الأرجوحة تعطي إيحاء أننا في حديقة ولسنا في مكان مغلق.

دفئ النمط الريفي وتعدد الخامات

Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura غرفة المعيشة
Jaqueline Vale Arquitetura

Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura

من احد مميزات الطابع الريفي الواضحة ومتفق عليها من الجميع هي الروح الدافئة التي تتيحها الخامات الطبيعية، فقد تجلس في غرفة معيشة بالنمط الريفي كهذا التصميم و تشعر بكل الطاقة الإيجابية التي قد تستمدها من جلوسك في حديقة. من أكثر العناصر المتكررة في غرف المعيشة الريفية هو أستخدام الأخشاب كتجايد للأسقف أو كعروق للديكور، هذا مع تواجد الأخشاب الطبيعية في الأثاث أيضاً من ما يعطي أنطباع بأنك تجلس في كوخ بسيط ودافئ.

العملية والأناقة في منزل ال190 متر مربع
بعد قرأة الفرق بين النمطين ما هو النمط المفضل لديك؟

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