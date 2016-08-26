غرف معيشة بين الطابع الريفي والعصري… أيهما تختار؟

من بين كل غرف البيت حين نصمم المنزل يكون أهتمامنا الأكبر بغرفة المعيشة لأننا نقضي فيها معظم الوقت و يكون فيها قضاء وقت ترفيهي ومريح. لذلك حين نحاول أن نختار بين الأنماط وأشكال الأثاث المختلف نكون في حيرة شديدة في أيهما سيكون مناسباً لنا ولأسلوب حياتنا، ولكن لا تنظر بعيداً فقد جئنا لك اليوم بمجموعة من التصاميم لغرف المعيشة بين نمطين يعدوا الأكثر عملية و هما النمط الحداثي والنمط الريفي. صراع بين حضارتين بخلفيات مختلفة يعطينا جميعاً نظرة أعمق لكل نمط على حدة وحين تتعرض لرؤية أشكال مختلفة و متعددة لغرف المعيشة نتوقع منك أن يميل قلبك لنمط دون الأخر، بل وستقترب أكثر لفهم ما هو حقيقة ذوقك و ما هي تفضيلاتك.
من أهم مميزات الطابع الحداثي هو أنه يجمع بين البساطة و العملية فحين ندقق النظر على أثاث هذا التصميم على سبيل المثال نجد أن من أكثر العناصر والصفات وضوحاً في الأثاث هو أنه صمم تحديداً ليكون فيه راحتك التامة ومع ذلك لا تجد فيه أي تفاصيل غير ضرورية. في غرفة المعيشة هذه نلاحظ الهدوء التام من جميع العناصر لذا فأن كنت تفضل قلة التفاصيل سيكون هذا التصميم مثالي لك.
تتراوح الألوان المتاحة في النمط الحداثي من غرفة أحادية اللون مثل تدريجات الرمادي إلى ألوان عديدة في غرفة واحدة ولا يوجد قانون محدد في هذه الأختيارات، لذا فلن تجدد بسهولة غرفتين مطابقين لنفس التصميم فحتى مع الغرف ذات أثاث مطابق نلاحظ دائماً أن التباين بين الغرف يأتي من أختلاف الألوان المختارة. أختيار الأكسسوارات المنزلية كشكل وتنسيق أيضاً لا حصر لها فكما نجد في هذا التصميم تنسيق الأكسسوارات غير تقليدي. هذه التشكيلات معاً بين الألوان النختلفة وتنسيق الأكسسوارات المنزلية تعطينا دائماً روح مبهجة لغرف المعيشة.
يتجه الكثير من المصممين المحترفين بأستمرار إلى النمط الحداثي لما فيه من أختيارات لا حصر لها و في المعتاد لا يكون هناك محددات أو قواعد للوصول لتصميم بعينه.لذلك نجد أن المصمم هنا قام بأختيار أثاث جريء وغي أعتيادي ليعطي غرفة المعيشة روح شبابية.
إذا كان النمط الحداثي هو المفضل لديك تصفح هذا المقال الرائع لرؤية تصاميم مختلفة لغرفة المعيشة!
ما يميز الطابع الريفي بالتحديد هو بساطة الأختيارات من حيث الأثاث والتصميم النهائي. فعند أختيارك هذا النمط عليك العودة لبساطة الزمن الجميل كمرجع عند أختيارك لكل تفاصيل التصميم، في مثل هذه الغرفة نجد أن التصميم يتمتع بالبساطة الدافئة مع وجود عناصر تذكرنا بالماضي مثل الطاولة والجدارية المصممة من الطوب.
من صفات الطابع الريفي الأساسية هي أستخدام خامات من الطبيعة بلا أي معالجات صناعية بجانب أختيار أثاث مبسط. قد يتجه المصممين في هذا النمط أحياناً لأثاث نعاد تدويره كما نرى في هذه الغرفة من تصميم DECO CHATA فهو يعطي روح متواضعة و دافئة. نرى أيضاً بوضوح أن أختيارات الأثاث مثل الأرجوحة تعطي إيحاء أننا في حديقة ولسنا في مكان مغلق.
من احد مميزات الطابع الريفي الواضحة ومتفق عليها من الجميع هي الروح الدافئة التي تتيحها الخامات الطبيعية، فقد تجلس في غرفة معيشة بالنمط الريفي كهذا التصميم و تشعر بكل الطاقة الإيجابية التي قد تستمدها من جلوسك في حديقة. من أكثر العناصر المتكررة في غرف المعيشة الريفية هو أستخدام الأخشاب كتجايد للأسقف أو كعروق للديكور، هذا مع تواجد الأخشاب الطبيعية في الأثاث أيضاً من ما يعطي أنطباع بأنك تجلس في كوخ بسيط ودافئ.