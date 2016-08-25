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8 تصاميم حمامات من عدة انماط مختلفة

Heba khlili Heba khlili
homify حمام
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في هذا المقال سنتحدث عن الأنماط المختلفة للحمامات والاختلافات في طريقة التصميم والمواد المستخدمة في كل نمط، وماهي مميزات تلك الأنماط ، وكيف يمكنك التفنن في تصميم الحمام خاصتك بطرق مختلفة ومبدعة، لنتعرف سويا على تلك التصاميم

1- نمط البحر الابيض المتوسط

Victorian Terrace House, South-West London homify حمام بلاط
homify

Victorian Terrace House, South-West London

homify
homify
homify

هذا النمط نمط التزيين واللون الازرق، من خلال الارضية والجدار المزخرف بزخارف بالون الازرق والاخضر، والشعور الغريب والمميز الذي ستشعر به عند المشي عليها، البانيو مصنوع من الستانلس الذي تنعكس عليه الزخارف الخلابة، واخيرا المرأة العملاقة التي عكست اشعة الشمس الدافئة.

2- النمط الكلاسيكي

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura حمام
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

عندما ذكر كلاسيكي اول مايخطر بالبال الفخامة والبساطة معا، فتتجسد الفخامة في المواد المستخدمة في تصميم الحمام، فنلاحظ المغاسل الرخامية المساء بلونها الابيض تتخللها خطوط سوداء، والارضية الرخامية، كما اعطت بعض الديكورات الطابع الكلاسيكي كحوض النباتات وقفص الشمع، اما الفكرة الاكثر تميزا هي المرآة اسفل المغسلة التي اوحت بكبر المساحة واعطت جمالية منفردة.

3-النمط الانتقائي

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

انتقائي أي خارج عن المألوف، فنلاحظ الحديقة الداخلية للحمام التي اعطت اللون الاخضر المريح، وبدلا من استخدام حصيرة الحمام استخدم سجادة صغيرة بلون يتناسب مع لون الحمام وستحظى بحمام انتقائي مميز.

4- النمط الحداثي

House of Lines & Courts, studio XS studio XS حمام
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

بانيو كبير تستمتع فيه بالاستحمام، فوقك اشعة الشمس اللطيفة، وتحيطك الشموع الموجودة في فتحات ديكوريةعلى الحائط، كما نلاحظ التصميم العملي للبانيو الذي يحتوي كل مقومات الاسترخاء للاستمتاع بـ بانيو سبا في حمام منزلك.

5- النمط الريفي

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

هو نمط يتميز بتجسيد الطبيعة فنلاحظ ان حوض التغسيل هو عبارة عن جذع شجرة بحاله، كما توجد قطع كبيرة من جذع الشجرة التي استخدمت لحوض النبات، وقفص الشمع الذي اعطى اضاءة برتقالية تتناسب مع الوان الريف.

6- النمط الاستعماري

Habitación H. Plaza, Abel Mesa Abel Mesa حمام
Abel Mesa

Abel Mesa
Abel Mesa
Abel Mesa

البساطة الأخاذة لتصميم خالي من التعقيد ومليء بإكسسوارات حمام انيقة، حيث اللون الرمادي الفاتح للأرضية والجدران، واللوحات الجدارية، والشمعدان المعدني اللماع فوق البانيو، والمزهرية بورودها الزهرية.

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7- النمط الاسكندنافي

Basement Bathroom Gullaksen Architects حمام
Gullaksen Architects

Basement Bathroom

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

يتميز هذا النمط بالوانه الهادئة واللون الابيض اساس في التصميم الاسكندنافي، فنلاحظ السيراميك الابيض للارضية، ومكان الاستحمام الزجاجي الذي اعطى حجم اكبر، والمرآة الكبيرة، ولكسر اللون الابيض بطريقة انيقة تم وضع اضاءة خفية اعلى واسفل المرآة.

8- النمط الصناعي

Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O حمام
Дизайнстудия I M E N N O

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

هذا النمط يناسب الأشخاص الذين لا يحبون الروتين، ومن التسمية فإن المادة الأساسية المستخدمة فيه هي المعدن، المتمثل بالبانيو المصنوع من النحاس البرونزي، أيضا نلاحظ المصابيح الكروية المعدنية كم أعطت انعكاس مميز، أما اللون الأخضر للحائط فقد اعتى اللمسة الفنية، لأنك تشعر هذا الحمام وكأنه لوحة فنية.

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