8 تصاميم حمامات من عدة انماط مختلفة

هذا النمط نمط التزيين واللون الازرق، من خلال الارضية والجدار المزخرف بزخارف بالون الازرق والاخضر، والشعور الغريب والمميز الذي ستشعر به عند المشي عليها، البانيو مصنوع من الستانلس الذي تنعكس عليه الزخارف الخلابة، واخيرا المرأة العملاقة التي عكست اشعة الشمس الدافئة.