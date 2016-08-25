8 تصاميم حمامات من عدة انماط مختلفة

في هذا المقال سنتحدث عن الأنماط المختلفة للحمامات والاختلافات في طريقة التصميم والمواد المستخدمة في كل نمط، وماهي مميزات تلك الأنماط ، وكيف يمكنك التفنن في تصميم الحمام خاصتك بطرق مختلفة ومبدعة، لنتعرف سويا على تلك التصاميم
هذا النمط نمط التزيين واللون الازرق، من خلال الارضية والجدار المزخرف بزخارف بالون الازرق والاخضر، والشعور الغريب والمميز الذي ستشعر به عند المشي عليها، البانيو مصنوع من الستانلس الذي تنعكس عليه الزخارف الخلابة، واخيرا المرأة العملاقة التي عكست اشعة الشمس الدافئة.
عندما ذكر كلاسيكي اول مايخطر بالبال الفخامة والبساطة معا، فتتجسد الفخامة في المواد المستخدمة في تصميم الحمام، فنلاحظ المغاسل الرخامية المساء بلونها الابيض تتخللها خطوط سوداء، والارضية الرخامية، كما اعطت بعض الديكورات الطابع الكلاسيكي كحوض النباتات وقفص الشمع، اما الفكرة الاكثر تميزا هي المرآة اسفل المغسلة التي اوحت بكبر المساحة واعطت جمالية منفردة.
انتقائي أي خارج عن المألوف، فنلاحظ الحديقة الداخلية للحمام التي اعطت اللون الاخضر المريح، وبدلا من استخدام حصيرة الحمام استخدم سجادة صغيرة بلون يتناسب مع لون الحمام وستحظى بحمام انتقائي مميز.
بانيو كبير تستمتع فيه بالاستحمام، فوقك اشعة الشمس اللطيفة، وتحيطك الشموع الموجودة في فتحات ديكوريةعلى الحائط، كما نلاحظ التصميم العملي للبانيو الذي يحتوي كل مقومات الاسترخاء للاستمتاع بـ بانيو سبا في حمام منزلك.
هو نمط يتميز بتجسيد الطبيعة فنلاحظ ان حوض التغسيل هو عبارة عن جذع شجرة بحاله، كما توجد قطع كبيرة من جذع الشجرة التي استخدمت لحوض النبات، وقفص الشمع الذي اعطى اضاءة برتقالية تتناسب مع الوان الريف.
البساطة الأخاذة لتصميم خالي من التعقيد ومليء بإكسسوارات حمام انيقة، حيث اللون الرمادي الفاتح للأرضية والجدران، واللوحات الجدارية، والشمعدان المعدني اللماع فوق البانيو، والمزهرية بورودها الزهرية.
يتميز هذا النمط بالوانه الهادئة واللون الابيض اساس في التصميم الاسكندنافي، فنلاحظ السيراميك الابيض للارضية، ومكان الاستحمام الزجاجي الذي اعطى حجم اكبر، والمرآة الكبيرة، ولكسر اللون الابيض بطريقة انيقة تم وضع اضاءة خفية اعلى واسفل المرآة.
هذا النمط يناسب الأشخاص الذين لا يحبون الروتين، ومن التسمية فإن المادة الأساسية المستخدمة فيه هي المعدن، المتمثل بالبانيو المصنوع من النحاس البرونزي، أيضا نلاحظ المصابيح الكروية المعدنية كم أعطت انعكاس مميز، أما اللون الأخضر للحائط فقد اعتى اللمسة الفنية، لأنك تشعر هذا الحمام وكأنه لوحة فنية.
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