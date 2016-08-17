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6 أسرار لجعل منزلك جميل

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة رخام Beige
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أحياناً نغفل عن بعض التفاصيل والتي تجعل منازلنا تتحول إلى منازل غير منظمة و بالتالي غير مريحة، فمع بعض التغيرات البسيطة يمكنك أن تجدد منزلك و تحوله إلى أخر مبهج و مرحب بكل من قاطينيه و بضيوفه أيضاً.

إذا كنت تظن أن منزلك يحتاج للمسه فريدة ليبقى جديد طوال الوقت تابع هذه الأفكار والحيل التي أتيت لكم بها اليوم..

1.​مدخل منظم

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

المدخل هو أو ما تؤل إليه عند زيارتك للبيت، فإذا كان المدخل غير نظيف أو غير منظم فإنه يعطي إنطباع سيئ عن باقي المنزل. و بسبب كونه مكاناً للمرور، فيجب الحفاظ على حرية الحركة مع جعله مكان عملي و منظم. 

يراعى وضع بعض العناصر الديكورية و التي تتلائم مع باقي البيت  وتنسجم مع الجو العام، و لإضافة بعض العملية للمدخل، يفضل وضع الكراسي والعلاقات مع وجود أيضاً خزانة للأحذية و التي قد تحتاجها في تنظيم الأغراض و تعليقها.

2.​دهانات في حالة جيدة

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces الممر الحديث، المدخل و الدرج
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

البيت يتطلب الصيانة المستمرة ليبقى سحره دائم، ففي المطلق، الحوائط هي أهم عامل فإذا لحق بها أي ضررهنا يجب أن ننتبه و نفتش عن سبب المشكلة، فعند ظهور عفن، رطوبة أو إصفرار فهذه علامة لوجود مشكله في غرفة أخرى مجاورة.

العفن يدل على وجود مشكلة في حركة الهواء في البيت، كما أن الرطوبة تدل على وجود تسريب مياه من الأرضية، الحمام أو المطبخ، و لذلك فيجب صيانة الحوائط باستمرار لتبقيها متجددة و مشرقة طوال الوقت.

3. مطبخ متجدد

Apartamento Tutóia, Alvorada Arquitetos Alvorada Arquitetos مطبخ
Alvorada Arquitetos

Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos

بعض الناس قد يرغبوا في إبقاء كل شئ منظم و نظيف، فاذا كان المطبخ القديم يشعرك بعدم الراحة و يحتوي على الكثير من الفوضى، فيمكنك إضافة بعض الرفوف لاستغلال المساحة والسيطرة على الفوضى. السباكة قد تكون مصدر للإزعاج في المدى الطويل، فيمكنك عمل صيانة شاملة حتى تطمئن و تضمن سلامة كل العناصر المكونة لمطبخك.

4.رائحة المنزل

homify غرفة المعيشة رخام Beige
homify

homify
homify
homify

أول ما تلاحظ في المنزل هو الرائحة، إذا كان منزلك يحتوي عل غرفة أو منطقة قد تسبب رائحة كريهة يجب عليك الكشف عنها لتفادي تفاقم المشكله. فقم بالكشف عن البالوعات والمخارج و خذ إجراءات لأي مسببات لهذه الرائحة السيئة. مهم أن تقوم  بتغير الهواء من خلال النوافذ و رش معطرات الجو لتعطير الأثاث و الهواء داخل منزلك.

5.الحمام المنعش

Higienópolis, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores حمام
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

كما ذكرنا من قبل، فالحمامات ينطبق عليها نفس مبدأ المطابخ، لكن إحذر من الزينه المبالغ فيها في الحمامات القديمة، فإذا كان حمامك قديم يمكنك إستبدال المرحاض و الحوض بأخر جديد لتستمتع  بحمام مختلف تماماً و معاصر. إضافة الخزانات ما تحت الحوض يصنع فارق كما أنها تمنع الكثير من الفوضى.

6.​أهمية التفاصيل الديكورية

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

غرفة المعيشة هي أهم ما يظهر عليه طراز بيتك و ذوقك فهي النافذة التي تظهر أسلوب حياتك و يجب أن تعطي إحساس بالدفئ والترحاب. يجب أن تعطي أولوية للتفاصيل الديكورية مثل الفازات و المزروعات و أغراض و مقتنيات قد تظهر إهتماماتك و هواياتك.

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