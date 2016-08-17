تحول تام لشقة كئيبة إلى عصرية رائعة

في جولتنا اليوم نرى تغير كامل و شامل لشقة في كوريا الجنوبية، و التي كانت في البداية مملة و لكنها كانت فقط تحتاج بعض التعديلات و الاصلاحات. الحوائط قديمة والأرضيات متهالكة و التي أعطت للمنزل جو غير مرحب إطلاقاً و بارد، و لكن ببراعة قام فريق عمل Seven Design بعمل تغير شامل و معاصر و حول المنزل لأخر مفعم بالترحاب.
فهيا بنا نذهب في جولة قبل و بعد لنرى كيف كان التصميم و ماذا أصبح..
غرفة المعيشة من قبل كانت مساحة تقليدية و ممله ولا تحتوي على أي شيئ مميز. الإضاءة غريبة، الأرضية رتيبة، و الباب المنزلق يحتاج تغير.
غرفة المعيشة الآن مميزة و مرحة و لها تأثير بصري ممتع، حيث تم إضافة ملمس للفراغ عن طريق حائط الطوب الأحمر المكشوف و تم عمل تنوع في الألوان و تغيير الأرضية إلى أخرى رمادية اللون. تم أيضاً تغيير الباب المنزلق و معه الإضاءة الغريبة القديمة.
المدخل الرئيسي و الصالة مفتوحتان على المطبخ، الكل يبدو مثل غرفة واحدة كبيرة، كئيبة و مظلمة. الحائط قديم باستخدام ورق الحائط الأصفر، كما أن وجود عناصر غير متماشية مع بعضها يشغل الفراغ و يعطي إحساس بصري بالإزدحام. هذا المطبخ له إمكانيات أعلى مما هو عليه الآن فترى كيف تم تغيره؟
حدث تحول كامل للمطبخ كما نرى أمامنا، فتم إضافة خزانات سفلية داكنة رائعة تتناسب مع الحائط اللامع خلف و بجانب المطبخ، الأرضية أيضاً تحولت من أرضية خشبية لبلاطات من اللون البني الأنيق. الحائط الأيمن تم تبديل ورق الحائط ببلاطات أنيقة لامعة بيضاء، الإضاءة المستخدمة في المدخل على الطراز الصناعي، و أيضاً تم إضافة سير من الكشافات ليوزع الإضاءة بشكل أفضل و تكون إضاءة المطبخ مضيئة لكل الأركان.
الحمامالقديم يبدو كأنه لم يستخدم منذ مده طويلة، الحوائط ذات بقع، التفاصيل العتيقة للأثاث الصحي و المواسير المكشوفة، فهذا الحمام يبدو كأنه في أمس الحاجة إلى التنظيف وأيضاً لبعض الاضاءة.
بدمج اللون الأسود في بلاطات الأرضية، الأبيض في الطاقم الصحي و في الحائط الخلفى و مع الرمادي في الحائط الأيمن الآن أصبح لدينا حمام مشرق و أنيق. تم توزيع الإضاءة بشكل أفضل عن طريق توزيع الكشافات كما تم إزالة حوض الاستحمام و استبدله بدوش فأعطى مساحة و إتساع لفراغ الحمام. و أنها الحمام ببعض الخزانات الخشبية و التي تأخذ اللون الذهبي لتضيف لمسة مميزة للحمام.
كما نرى هذا التغير حول الشقة إلى أخرى بسيطة على الطراز الصناعي المشوق الأنيق، إن دل على شئ فأنه يدل على أناقة و براعة في التصميم.