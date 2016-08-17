تحول تام لشقة كئيبة إلى عصرية رائعة

في جولتنا اليوم نرى تغير كامل و شامل لشقة في كوريا الجنوبية، و التي كانت في البداية مملة و لكنها كانت فقط تحتاج بعض التعديلات و الاصلاحات. الحوائط قديمة والأرضيات متهالكة و التي أعطت للمنزل جو غير مرحب إطلاقاً و بارد، و لكن ببراعة قام فريق عمل Seven Design بعمل تغير شامل و معاصر و حول المنزل لأخر مفعم بالترحاب.

فهيا بنا نذهب في جولة قبل و بعد لنرى كيف كان التصميم و ماذا أصبح..