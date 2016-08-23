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7 تصاميم مطابخ ستجعلك تفكر بتجديد مطبخ بيتك

Heba khlili Heba khlili
homify غرفة السفرة
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مطبخك عالم مميز، تجتمع فيه كل حواسك، تذوق الطعم، شم الرائحة، ولمس الطعام، وسماع غليان الحساء، وبالطبع النظر إلى طبق مليء بالألوان، والحاسة الأهم هي حاسة المتعة بكل تلك الحواس.

لذلك في هذا المقال عزيزي القارئ ولأننا نريدك ان تستمتع بطعامك مع العائلة بهدوء وهناء، سنستعرض بعض تصاميم لمطابخ مع طاولة السفرة واهم ميزات وجود طاولة السفرة داخل المطبخ.

1. المطبخ الحداثي

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores مطبخ
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

الجميل في التصميم الحداثي، هي تلك الواجهة الزجاجية التي تسمح بالإضاءة الطبيعية صباحا وتعطي أناقة ليلا، كما نلاحظ أيضا التناسق بين اللون الأبيض والأسود في تصميم المطبخ. يمكننا تسميته بالمطبخ الاقتصادي لأنه جمع ما بين طاولة سفرة زجاجية وكراسي بيضاء بتصميم مودرن، وطاولة تحضير الطعام والفرن والمغسلة في مكان واحد. سهولة نقل الأطباق هو سبب وجية لوجود طاولة السفرة في المطبخ.

2. المطبخ الأنتقائي

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة السفرة
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

تميز تصميم هذا المطبخ باستخدام الخشب البني الغامق والمعدن المعتق، واستخدام الخشب الفاتح للارضية والسقف الذي يظهر بشكل Ʌ والمكون من دعامات خشبية. التصميم الانتقائي يعني الخارج عن المألوف والمتمثل بالكراسي العالية ذات الارجل الزنبلكية.

كما تميز المطبخ بتسرب اشعة الشمس من خلال الشبابيك العلوية والجدارية، الشيئ الذي اعطى اضاءة طبيعية وهذا سبب منطقي لوضع طاولة السفرة بكراسي جلدية انيقة مما يزيد من جمالية المطبخ.

3.المطبخ البلدي

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في حال المطبخ الكبير، حيث تستخدم تلك الميزة لوضع طاولة السفرة وبالتالي الاستفادة من مساحة المطبخ. تميز هذا المطبخ البلدي بجو من الدفء والأناقة المتمثلة في طريقة تزيين كراسي طاولة السفرة، التي قد تكون قديمة ولكن بطريقة اقتصادية تم تغطية الكراسي بقطعة قماش أنيقة بلون ابيض، وبإضافة  ديكورات من طراز قديم كماكينة الخياطة القديمة ستعطي المطبخ طابع بيتوتي.

4. المطبخ الأستوائي

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة السفرة
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

تشعر نفسك وكأنك في غابة من الأخشاب، حيث ينتشر الخشب بلونه العسلي في كل مكان في السقف والخزن، أما طاولة السفرة فهي مصنوعة من خشب كامل، تظهر وكأنها جذع شجرة كاملة، كما أعطى تناسق اللون العسلي للخشب مع  لون الأرضية البيج بساطة. تضيف تلك المصابيح الكروية المنيرة بلون برتقالي خافت إنارة مناسبة للطابع الاستوائي، كما يزيد من جمالية المطبخ تلك الواجهة الزجاجية التي تسمح بالتمتع بالحديقة الخارجية. مطبخ بهذا الحجم يحتاج إلى طاولة سفرة مرتفعة وأخرى منخفضة لمزيد من العائلة والأصدقاء للاستمتاع سويا.

5. المطبخ المتوسطي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ مناسب لعائلة صغيرة، يتمز بألوانه الصيفية الفرحة، فكما ملاحظ الأرضية متعددة الألوان وطاولة السفرة بألوانها الزاهية وأزهارها العطرة. أشعة الشمس لصباح دافئ هي السبب لوضع طاولة السفرة في المطبخ لأنه سيجعلك لن تستمتع بتناول الفطور إلا في مطبخ مشرق وبالوان زاهية، والجميل في هذا المطبخ انه يجمع بين المطبخ وغرفة السفرة وأيضا غرفة معيشة صغيرة وهذا يدل على روح العائلة.

6. المطبخ الريفي

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria مطبخ
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

الحجر والخشب هي عنوان للتصميم الريفي الجميل، الأرضية الخشبية والسقف من جذوع الأشجار، والخزن الخشبية، أما الجدران من أحجار بنية محمرة متراصة بشكل عفوي أعطت رائحة الأرض، وبجو من الطبيعة المنعشة لابد لك من وضع طاولة سفرة بسيطة متناسبة مع الخشب والحجر مغطاة بشرشف كتان بيج وكراسي خشبية بيضاء ستعشق مطبخك.

7. المطبخ الكلاسيكي

Richmond Kitchen Laura Gompertz Interiors Ltd مطبخ Purple/Violet Banquette seating,Island seating,island,purple,Brassica,Farrow and Ball,family kitchen,family,dining,dining area,L-shape island
Laura Gompertz Interiors Ltd

Richmond Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

مطبخ كلاسيكي بسيط التصميم، بأرضية خشبية وخزن بيضاء ومصابيح داخلية وشبابيك علوية تعطي إضاءة طبيعية، كما يظهر تصميم طاولة السفرة مختلف قليلا، حيث تم تصميم الكراسي بشكل زاوية، وبإضافات ديكورية أنيقة كالمصباح فوق طاولة السفرة وشرشف لخريطة العالم على الطاولة ستشعر بانك في مطبخ عالمي.

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بيت مساحته 113 متر مربع مناسب للباحثين عن الهدوء والراحة
أي تصميم مطبخ مع طاولة سفرة جذب انتباهك ولماذا؟ رأيك يهمنا

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