7 تصاميم مطابخ ستجعلك تفكر بتجديد مطبخ بيتك

مطبخك عالم مميز، تجتمع فيه كل حواسك، تذوق الطعم، شم الرائحة، ولمس الطعام، وسماع غليان الحساء، وبالطبع النظر إلى طبق مليء بالألوان، والحاسة الأهم هي حاسة المتعة بكل تلك الحواس.
لذلك في هذا المقال عزيزي القارئ ولأننا نريدك ان تستمتع بطعامك مع العائلة بهدوء وهناء، سنستعرض بعض تصاميم لمطابخ مع طاولة السفرة واهم ميزات وجود طاولة السفرة داخل المطبخ.
الجميل في التصميم الحداثي، هي تلك الواجهة الزجاجية التي تسمح بالإضاءة الطبيعية صباحا وتعطي أناقة ليلا، كما نلاحظ أيضا التناسق بين اللون الأبيض والأسود في تصميم المطبخ. يمكننا تسميته بالمطبخ الاقتصادي لأنه جمع ما بين طاولة سفرة زجاجية وكراسي بيضاء بتصميم مودرن، وطاولة تحضير الطعام والفرن والمغسلة في مكان واحد. سهولة نقل الأطباق هو سبب وجية لوجود طاولة السفرة في المطبخ.
تميز تصميم هذا المطبخ باستخدام الخشب البني الغامق والمعدن المعتق، واستخدام الخشب الفاتح للارضية والسقف الذي يظهر بشكل Ʌ والمكون من دعامات خشبية. التصميم الانتقائي يعني الخارج عن المألوف والمتمثل بالكراسي العالية ذات الارجل الزنبلكية.
كما تميز المطبخ بتسرب اشعة الشمس من خلال الشبابيك العلوية والجدارية، الشيئ الذي اعطى اضاءة طبيعية وهذا سبب منطقي لوضع طاولة السفرة بكراسي جلدية انيقة مما يزيد من جمالية المطبخ.
في حال المطبخ الكبير، حيث تستخدم تلك الميزة لوضع طاولة السفرة وبالتالي الاستفادة من مساحة المطبخ. تميز هذا المطبخ البلدي بجو من الدفء والأناقة المتمثلة في طريقة تزيين كراسي طاولة السفرة، التي قد تكون قديمة ولكن بطريقة اقتصادية تم تغطية الكراسي بقطعة قماش أنيقة بلون ابيض، وبإضافة ديكورات من طراز قديم كماكينة الخياطة القديمة ستعطي المطبخ طابع بيتوتي.
تشعر نفسك وكأنك في غابة من الأخشاب، حيث ينتشر الخشب بلونه العسلي في كل مكان في السقف والخزن، أما طاولة السفرة فهي مصنوعة من خشب كامل، تظهر وكأنها جذع شجرة كاملة، كما أعطى تناسق اللون العسلي للخشب مع لون الأرضية البيج بساطة. تضيف تلك المصابيح الكروية المنيرة بلون برتقالي خافت إنارة مناسبة للطابع الاستوائي، كما يزيد من جمالية المطبخ تلك الواجهة الزجاجية التي تسمح بالتمتع بالحديقة الخارجية. مطبخ بهذا الحجم يحتاج إلى طاولة سفرة مرتفعة وأخرى منخفضة لمزيد من العائلة والأصدقاء للاستمتاع سويا.
مطبخ مناسب لعائلة صغيرة، يتمز بألوانه الصيفية الفرحة، فكما ملاحظ الأرضية متعددة الألوان وطاولة السفرة بألوانها الزاهية وأزهارها العطرة. أشعة الشمس لصباح دافئ هي السبب لوضع طاولة السفرة في المطبخ لأنه سيجعلك لن تستمتع بتناول الفطور إلا في مطبخ مشرق وبالوان زاهية، والجميل في هذا المطبخ انه يجمع بين المطبخ وغرفة السفرة وأيضا غرفة معيشة صغيرة وهذا يدل على روح العائلة.
الحجر والخشب هي عنوان للتصميم الريفي الجميل، الأرضية الخشبية والسقف من جذوع الأشجار، والخزن الخشبية، أما الجدران من أحجار بنية محمرة متراصة بشكل عفوي أعطت رائحة الأرض، وبجو من الطبيعة المنعشة لابد لك من وضع طاولة سفرة بسيطة متناسبة مع الخشب والحجر مغطاة بشرشف كتان بيج وكراسي خشبية بيضاء ستعشق مطبخك.
مطبخ كلاسيكي بسيط التصميم، بأرضية خشبية وخزن بيضاء ومصابيح داخلية وشبابيك علوية تعطي إضاءة طبيعية، كما يظهر تصميم طاولة السفرة مختلف قليلا، حيث تم تصميم الكراسي بشكل زاوية، وبإضافات ديكورية أنيقة كالمصباح فوق طاولة السفرة وشرشف لخريطة العالم على الطاولة ستشعر بانك في مطبخ عالمي.
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