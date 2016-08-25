بيت عصري تصميم ألماني

بين كل البيوت التي نمر عليها نادراً ما نقف مذهولين و متعجبين من تصميم منزل بعينه ولكن اليوم ستقف في ذهول تام من جمال هذا التصميم الذي يتبع منطق السهل الممتنع، فالمعتاد أن البيوت الكلاسيكية صاحبة التفاصيل والزخارف الكثيرة هي التي كانت تستوقفنا ولكن مفهومك عن الجمال والأبداع سيختلف بعد رؤيتك لهذا المنزل الرائع. المشروع يقع على بعد بضعة أميال من ميناء مدينة هامبورغ ، في Blankensee ، وقد تم تصميمه من قبل HGK.هذا البيت أكبر مثال على كيفية توظيف كل عنصر معماري ليكونوا معاً صورة من الأحلام في حدود ميزانية صغيرة، و في هذا المنزل العصري على غير العادة لن ترى عناصر كثيرة خارجياً أو داخلياً ولكنك بلا شك ستشعر أن التصميم متكامل لا ينقصه أو يحتاج أن يزيد عليه شيء وستظن أن هذا هو منزل الأحلام. لنتابع معاً رحلة التعرف على لغز هذا البيت العصري المحير.