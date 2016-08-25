بيت عصري تصميم ألماني

بين كل البيوت التي نمر عليها نادراً ما نقف مذهولين و متعجبين من تصميم منزل بعينه ولكن اليوم ستقف في ذهول تام من جمال هذا التصميم الذي يتبع منطق السهل الممتنع، فالمعتاد أن البيوت الكلاسيكية صاحبة التفاصيل والزخارف الكثيرة هي التي كانت تستوقفنا ولكن مفهومك عن الجمال والأبداع سيختلف بعد رؤيتك لهذا المنزل الرائع. المشروع يقع على بعد بضعة أميال من ميناء مدينة هامبورغ ، في Blankensee ، وقد تم تصميمه من قبل HGK.هذا البيت أكبر مثال على كيفية توظيف كل عنصر معماري ليكونوا معاً صورة من الأحلام في حدود ميزانية صغيرة، و في هذا المنزل العصري على غير العادة لن ترى عناصر كثيرة خارجياً أو داخلياً ولكنك بلا شك ستشعر أن التصميم متكامل لا ينقصه أو يحتاج أن يزيد عليه شيء وستظن أن هذا هو منزل الأحلام. لنتابع معاً رحلة التعرف على لغز هذا البيت العصري المحير.
أستطاع فريق العمل من الوصول لتكوين معماري يعكس النمط الحداثي بأمتياز، فالكتل التكعيبية المبسطة كانت أول أتجاهات هذا النمط. في هذا الطابع لا غنى عن الخطوط البسيطة المكونة من تكامل بين جدران موحدة اللون مع الفتحات الزجاجية من أبواب وشبابيك، و هذه الشفافية و التجريد المطلق يعكس قيم عالمنا السريع فلا حاجة لنا اليوم بتفاصيل كثيرة، بل نحن بأشد الحاجة للبساطة والعملية في حياتنا اليومية. هذا التصميم ما زال يحقق كل العناصر التي تؤدي إلى منزل متجانس وعملي رغم التكلفة الضئيلة. علينا أن لا نغفل عن تأثير التراس الخشبي على التصميم المتكامل فهو يمد المنزل خارجياً بالأتساع والترابط مع البيئة المحيطة.
الواجهة الأمامية تعكس نفس التكوين لدى الواجهة الخلفية مع قليل من اللمسات الأبتكارية فالتصميم هنا يعطي أنطباع أن واجهة المدخل تضم عناصر أكثر وأقوى و السبب الرئيسي الذي يعطينا هذا الشعور هو تأثير عنصر الأنارة على التصميم، فبإمكان الأضاءة وحدها أن تسلط التركيز على عنصر بعينه وابرز أركان قد تعد عادية. مسار السلم الخرساني على سبيل المثال أصبح قمة في العصرية والأبتكار حين وضعت بعض مصادر الإضاءة على كل الدرجات، فبهذه الأضافة سلط الضوء على مدخل المنزل ليبدو أكثر جاذبية.
قد يظن البعض أن اللون الرمادي يخلق نوع من الملل وليس له روح جذابة لذا يبتعد الكثير من إدراج هذا اللون في بيتهم، ولكن في حقيقة الأمر اللون الرمادي يحمل قوة لا مثيل لها في أي لون فهو في عالم التصميم يعد اللون الذي يصالح العناصر مع بعضها البعض فهو لون محايد ويتحمل مرونة جميع المواقف. اللون الرمادي بإستطاعته أن يكون إما عنصر للهدوء أو للبهجة و هذا الإنطباع يتوقف على المحيط الذي يتواجد به. كما نرى هنا اللون الرمادي هو الغالب في التصميم فأنعكاس تصميم السقف على الأرض باللون نفسه يعطينا شعور بالهدوء والسلام النفسي. قبل الأنتقال لركن لآخر في هذا المنزل يستوقفنا أن التصميم فيه بساطة وأناقة لا مثيل لها لقلة توااجد قطع أثاث كثيرة لا حاجة لأحد بها.
هذا المطبخ المتخفي خلف الجدارية الخشبية قد ينافس أي تصميم تبسيطي ويفوز بلا منازع فالمصمم لم يستغنى فقط عن أي تفاصيل غير ضرورية ولكنه قرر إخفاء وحدات المطبخ ككل.
في نهاية المطاف حول هذا المنزل نعرض لكم جمال بهو السلم فإدخال الإضاءة الطبيعية والصناعية بتناغم تام يجع هذا السلم رابطة الوصل بين الطابقين.