منزل 426 متر على الطراز الاستوائي

في ولاية بارايبا البرازيلية المطلة على المحيط الأطلسي يقع منزل ألفاڨيل الذي سوف نتناوله اليوم والذي يحمل الطراز الاستوائي معبرًا عنه بشكل جذاب ومتفرد في الجمال.
مساحة المنزل 426 متر مربع ويحتوي على مسبح كبير وتراس ومطبخ مفتوح على الطبيعة الخلابة المحيطة به وقد قام بتصميمه المصممين MARTINS LUCENA ، وقد ساعدتهم الطبيعة المحيطة بالمنزل والتي استلهموا منها الجمال و المواد المستخدمة في المنزل والتي أظهرته بشكل ساحر ..فهيا بنا نرى هذه الفتنة التي تنبعث من هذا المصمم على الطراز الاستوائي:
من جانب المنزل نستطيع أن نلمس الطراز الاستوائي مع روح العصرية، فالخشب الذي يعلو المنزل بالشكل الهرمي والذي يعلوه القرميد الأحمر المميز مع الدعامات الرفيعة من الخرسانة والتي أضفت روح العصرية ممتزجة مع الطراز الاستوائي وساعد في ذلك مساحات الزجاج الكبيرة المستخدمة في الواجهة سواءًا في فراغ الاستقبال في الدور الأرضي أو شرفات غرف النوم في الدور الأول والتي جاءت نوافذها الكبيرة من الزجاج مع كساء حوائط الشرفات بالخشب الاستوائي الجميل.
إذا نظرنا إلى المنزل من الخارج وخاصة في الليل فإننا نستطيع أن نرى الإبهار في التصميم الخارجي للمنزل، فالشكل الهرمي المستخدم في جانب المنزل لم يكن هو المميز في التصميم فقط وإنما أيضًا استخدام المواد المختلفة في الواجهة، فالجزء الأيمن من الكتلة الهرمية قد استخدم فيه اللون الأبيض أما الجزء الأيسر فقد استخدم فيه الطوب الطبيعي ذو الألوان الدافئة وقد توسطتهم كتلة من الخشب الاستوائي الجميل والذي كسر كتلة الهرم الواحد.
في هذه اللقطة المنظورية للمنزل تتضح علاقة الواجهتين فنجد أن كتل المبنى اتخذت تصميمًا متنوعًا فمن الواجهة الجانبية نرى الشكل الهرمي مع الكتلة البيضاء البارزة ولكن نفس الكتلة نراها في الواجهة الجانبية عبارة عن درابزين التراس الكبير ، كما يتضح أن الكتلة المكسوة بالطوب الطبيعي قد كسيت بالطوب من ناحية واحدة بينما تكتمل في الواجهة الجانبية بالطلاء الأبيض الأسمنتي فقط مع الخشب الذي يبرز الطراز الاستوائي.
لأن المناخ العام في البرازيل رائع فإن استغلاله عن طريق إنشاء فناء داخلي رائع كان ضرورة في التصميم فنرى أن المصممين قد استغلوا المساحة الخلفية للمنزل و أنشأوا فيها حمام سباحة مستطيل الشكل مع مظلة خشبية تحتها مقاعد استرخاء ومقاعد من الخيزران الاستوائي الجميل وقد استخدموا في الجدار الخارجي حجر الكوارتز للتأكيد على الطراز الاستوائي.
انتشرت في الآونة الأخيرة فكرة تواجد مطبخ خارجي في الفناء الداخلي للمنزل لاستخدامه في تجهيز الوجبات للأصدقاء أثناء الجلوس على حمام السباحة أو الاستجمام في الحديقة وحفلات الشواء، وقد استخدم المصممون الطوب الحراري الفاتح اللون مع الخشب الطبيعي للمظلة الخشبية مع الجرانيت الفاتح اللون لكاونتر المطبخ، وقد زين الشكل الجمالي للمطبخ بالأشجار المعلقة على خشب المظلة و من خلف المطبخ.
في الداخل نستطيع أن نرى استخدام اللون الأبيض كقاعدة للألوان المستخدمة في فراغات الطعام والمعيشة في الحوائط والأرضيات والسقف مما أعطى للفراغات الداخلية اتساعًا ورحابة وتواصلًا مع الطبيعة الخارجية عن طريق الزجاج المستخدم في الواجهة بشكل كبير ومساحات ضخمة لتوفر أكبر تواصل مع الطبيعة واستنباط الطابع الاستوائي منها.
كما استخدم خشب الخيزران في النوافذ والأثاث لاستكمال سمات الطراز الاستوائي في الداخل أيضًا مع استخدام أثاث عصري مكسو باللون الأبيض في مقاعد غرفة المعيشة مع منضدة منخفضة الارتفاع عصرية الشكل بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض في مقاعد السفرة والتي جاءت منخفضة المساند حتى تعطي تواصلًا بصريًا في الفراغ وسعة في المساحة.
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