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منزل 426 متر على الطراز الاستوائي

آية علم الدين آية علم الدين
Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos منازل
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في ولاية بارايبا البرازيلية المطلة على المحيط الأطلسي يقع منزل ألفاڨيل الذي سوف نتناوله اليوم والذي يحمل الطراز الاستوائي معبرًا عنه بشكل جذاب ومتفرد في الجمال.

مساحة المنزل 426 متر مربع ويحتوي على مسبح كبير وتراس ومطبخ مفتوح على الطبيعة الخلابة المحيطة به وقد قام بتصميمه المصممين  MARTINS LUCENA ، وقد ساعدتهم الطبيعة المحيطة بالمنزل والتي استلهموا منها الجمال و المواد المستخدمة في المنزل والتي أظهرته بشكل ساحر ..فهيا بنا نرى هذه الفتنة التي تنبعث من هذا المصمم على الطراز الاستوائي:

الواجهة الجانبية

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos منازل
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

من جانب المنزل نستطيع أن نلمس الطراز الاستوائي مع روح العصرية، فالخشب الذي يعلو المنزل بالشكل الهرمي والذي يعلوه القرميد الأحمر المميز مع الدعامات الرفيعة من الخرسانة والتي أضفت روح العصرية ممتزجة مع الطراز الاستوائي وساعد في ذلك مساحات الزجاج الكبيرة المستخدمة في الواجهة سواءًا في فراغ الاستقبال في الدور الأرضي أو شرفات غرف النوم في الدور الأول والتي جاءت نوافذها الكبيرة من الزجاج مع كساء حوائط الشرفات بالخشب الاستوائي الجميل.

الواجهة الخارجية

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos منازل
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

إذا نظرنا إلى المنزل من الخارج وخاصة في الليل فإننا نستطيع أن نرى الإبهار في التصميم الخارجي للمنزل، فالشكل الهرمي المستخدم في جانب المنزل لم يكن هو المميز في التصميم فقط وإنما أيضًا استخدام المواد المختلفة في الواجهة، فالجزء الأيمن من الكتلة الهرمية قد استخدم فيه اللون الأبيض أما الجزء الأيسر فقد استخدم فيه الطوب الطبيعي ذو الألوان الدافئة وقد توسطتهم كتلة من الخشب الاستوائي الجميل والذي كسر كتلة الهرم الواحد.

المنظور

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos منازل
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

في هذه اللقطة المنظورية للمنزل تتضح علاقة الواجهتين فنجد أن كتل المبنى اتخذت تصميمًا متنوعًا فمن الواجهة الجانبية نرى الشكل الهرمي مع الكتلة البيضاء البارزة ولكن نفس الكتلة نراها في الواجهة الجانبية عبارة عن درابزين التراس الكبير ، كما يتضح أن الكتلة المكسوة بالطوب الطبيعي قد كسيت بالطوب من ناحية واحدة بينما تكتمل في الواجهة الجانبية بالطلاء الأبيض الأسمنتي فقط مع الخشب الذي يبرز الطراز الاستوائي.

الفناء الداخلي

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos مسبح
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

لأن المناخ العام في البرازيل رائع فإن استغلاله عن طريق إنشاء فناء داخلي رائع كان ضرورة في التصميم فنرى أن المصممين قد استغلوا المساحة الخلفية للمنزل و أنشأوا فيها حمام سباحة مستطيل الشكل مع مظلة خشبية تحتها مقاعد استرخاء ومقاعد من الخيزران الاستوائي الجميل وقد استخدموا في الجدار الخارجي حجر الكوارتز للتأكيد على الطراز الاستوائي.

المطبخ المفتوح على الخارج

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos بلكونة أو شرفة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

انتشرت في الآونة الأخيرة فكرة تواجد مطبخ خارجي في الفناء الداخلي للمنزل لاستخدامه في تجهيز الوجبات للأصدقاء أثناء الجلوس على حمام السباحة أو الاستجمام في الحديقة وحفلات الشواء، وقد استخدم المصممون الطوب الحراري الفاتح اللون مع الخشب الطبيعي للمظلة الخشبية مع الجرانيت الفاتح اللون لكاونتر المطبخ، وقد زين الشكل الجمالي للمطبخ بالأشجار المعلقة على خشب المظلة و من خلف المطبخ.

اللون الأبيض في الداخل

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة المعيشة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

في الداخل نستطيع أن نرى استخدام اللون الأبيض كقاعدة للألوان المستخدمة في فراغات الطعام والمعيشة في الحوائط والأرضيات والسقف مما أعطى للفراغات الداخلية اتساعًا ورحابة وتواصلًا مع الطبيعة الخارجية عن طريق الزجاج المستخدم في الواجهة بشكل كبير ومساحات ضخمة لتوفر أكبر تواصل مع الطبيعة واستنباط الطابع الاستوائي منها.

كما استخدم خشب الخيزران في النوافذ والأثاث لاستكمال سمات الطراز الاستوائي في الداخل أيضًا مع استخدام أثاث عصري مكسو باللون الأبيض في مقاعد غرفة المعيشة مع منضدة منخفضة الارتفاع عصرية الشكل بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض في مقاعد السفرة والتي جاءت منخفضة المساند حتى تعطي تواصلًا بصريًا في الفراغ وسعة في المساحة.

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