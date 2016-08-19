منزل 426 متر على الطراز الاستوائي

في ولاية بارايبا البرازيلية المطلة على المحيط الأطلسي يقع منزل ألفاڨيل الذي سوف نتناوله اليوم والذي يحمل الطراز الاستوائي معبرًا عنه بشكل جذاب ومتفرد في الجمال.

مساحة المنزل 426 متر مربع ويحتوي على مسبح كبير وتراس ومطبخ مفتوح على الطبيعة الخلابة المحيطة به وقد قام بتصميمه المصممين MARTINS LUCENA ، وقد ساعدتهم الطبيعة المحيطة بالمنزل والتي استلهموا منها الجمال و المواد المستخدمة في المنزل والتي أظهرته بشكل ساحر ..فهيا بنا نرى هذه الفتنة التي تنبعث من هذا المصمم على الطراز الاستوائي: