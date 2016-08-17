15 فكرة للأثاث متعدد الإستخدامات في الشقق الصغيرة

عندما يكون منزلك صغير تجد تحدي كبير يظهر أمامك وهو في استغلال كل المساحات و أحياناً تبدو فكرة شراء أثاث متعدد الإستخدامات لعمل أكثر من وظيفة فكرة سديدة، حيث أن بسبب صغر المساحة يجب أن توفر مساحات تخزينيه كافية مثلاً. أو طي و فرد الأجزاء في حالة الحاجة إليها فقط.
لذلك فقد جئنا لك في مقال اليوم بأفكار لأثاث متعدد الاستخدام لجعل منزلك منظم و عملي أكثر.
عن طريق رفع السرير بعض السنتميترات نحصل على سرير، وحدة تخزينية تحته، مقعد ومكان لوضع الأحذية.
استغلالاً للمساحة تم عمل مساحة لمكتب في هذه المكتبة والتي تحتوي على رفوف كافية لتخزين الكتب والسلال المختلفة.
بفضل هذا التصميم الرائع، وبعد أن تنتهي من الطبخ يمكنك بسهولة إغلاق الباب للحصول على غرفة معيشة لا يشوبها أي شائب.
من بقايا الأخشاب يمكنك صنع مكتب و استغلال المساحة الزائدة أسفله لتخزين السلال.
طاولة أنيقة مكسية بوحدات موزايك من الخشب، تم استغلال عمقها لعمل درجين من الناحيتين لاستخدامه في تخزين الأغراض المختلفة.
تبدو هذه الوحدة مثل مستطيل على الحائط ملحوظ بالكاد و لكن يمكن تحويله عند الاستخدام لمكتب مع وحدة تخزين صغيرة.
هذه الوحدة عملية لأنها بها رفوف من الناحيتين ، و التي تعمل كمقسم للمساقط المفتوحة و تخدم ناحيتي الفراغ للتخزين.
هذا المكتب للعمل و لكن مع عدم وجود مساحة كافية لوضع مكان للتخزين تم استغلال المكتب لعمل رف ليأخذ كل الأغراض المراد تخزينها.
بدلاً من شراء طاولة أخرى لوضع اللابتوب أو للقراءة فسطح هذه الطاولة يمكن تحويله لطاولة عالية مناسبة لمستوى النظر، كما تم استخدام الجزء السفلي منها للتخزين.
هذه الغرفة الصغيرة تم استغلال السرير لعمل مكتبة للكتب و رفع السرير ب 3 درجت سلم و الذي نتج عنه وحدة سرير أنيقة و فريدة من نوعها تناسب المراهقين.
هذه الوحدة بها كل ما قد تحتاجه فبها مكان للتلفاز، الألعاب وأيضاً رفوف لوضع الكتب، الأغراض و المقتنيات.
تعمل هذه الطاولة كجزيرة في المطبخ مع استغلال الجزء السفلي ليكون مساحة للتخزين.
هذه الوحدة على الرغم من بساطتها و لكنها مكونه من سريرين، مكتب، رفوف ومساحة سفلية للتخزين.
في البيوت الصغيرة هذه الطاولات أفضل الحلول للحصول على أفضل النتائج، فهذه الطاولة يمكنك فردها إذا زارك الضيوف و أردت مساحة زائدة و طيها مرة أخرى لتجنب أن تأخذ مساحة زائدة.