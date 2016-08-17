15 فكرة للأثاث متعدد الإستخدامات في الشقق الصغيرة

عندما يكون منزلك صغير تجد تحدي كبير يظهر أمامك وهو في استغلال كل المساحات و أحياناً تبدو فكرة شراء أثاث متعدد الإستخدامات لعمل أكثر من وظيفة فكرة سديدة، حيث أن بسبب صغر المساحة يجب أن توفر مساحات تخزينيه كافية مثلاً. أو طي و فرد الأجزاء في حالة الحاجة إليها فقط.

لذلك فقد جئنا لك في مقال اليوم بأفكار لأثاث متعدد الاستخدام لجعل منزلك منظم و عملي أكثر.