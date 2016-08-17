الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 فكرة للأثاث متعدد الإستخدامات في الشقق الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
Loading admin actions …

عندما يكون منزلك  صغير تجد تحدي كبير يظهر أمامك وهو في استغلال كل المساحات و أحياناً تبدو فكرة شراء أثاث متعدد الإستخدامات لعمل أكثر من وظيفة فكرة سديدة، حيث أن بسبب صغر المساحة يجب أن توفر مساحات تخزينيه كافية مثلاً. أو طي و فرد الأجزاء في حالة الحاجة إليها فقط.

لذلك فقد جئنا لك في مقال اليوم بأفكار لأثاث متعدد الاستخدام لجعل منزلك منظم و عملي أكثر.

1.سرير ووحدة تخزين

Main space homify غرفة نوم
homify

Main space

homify
homify
homify

عن طريق رفع السرير بعض السنتميترات نحصل على سرير، وحدة تخزينية تحته، مقعد ومكان لوضع الأحذية.

2.​مكتب و مكتبة

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior مكاتب العمل والدراسةمكتب
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

استغلالاً للمساحة تم عمل مساحة لمكتب في هذه المكتبة والتي تحتوي على رفوف كافية لتخزين الكتب والسلال المختلفة.

​3.المطبخ المختبئ

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

بفضل هذا التصميم الرائع، وبعد أن تنتهي من الطبخ يمكنك بسهولة إغلاق الباب للحصول على غرفة معيشة لا يشوبها أي شائب.

4.​إصنع بنفسك مكتب بخزانة

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

من بقايا الأخشاب يمكنك صنع مكتب و استغلال المساحة الزائدة أسفله لتخزين السلال.

5.​طاولة القهوة

Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Semillero Muebles

Semillero Muebles
Semillero Muebles
Semillero Muebles

طاولة أنيقة مكسية بوحدات موزايك من الخشب، تم استغلال عمقها لعمل درجين من الناحيتين لاستخدامه  في تخزين الأغراض المختلفة.

6.​وحدة الحائط

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

تبدو هذه الوحدة مثل مستطيل على الحائط ملحوظ بالكاد و لكن يمكن تحويله عند الاستخدام لمكتب مع وحدة تخزين صغيرة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.​وحدة مقسمة للفراغ

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

هذه الوحدة عملية لأنها بها رفوف من الناحيتين ، و التي تعمل كمقسم للمساقط المفتوحة و تخدم ناحيتي الفراغ للتخزين.

8.​مكتب و خزانة

Escritorio H1, PUNCH TAD PUNCH TAD مكاتب العمل والدراسةمكتب MDF Grey
PUNCH TAD

PUNCH TAD
PUNCH TAD
PUNCH TAD

هذا المكتب للعمل و لكن مع عدم وجود مساحة كافية لوضع مكان للتخزين تم استغلال المكتب لعمل رف ليأخذ كل الأغراض المراد تخزينها.

9.​طاولة قهوة مودرن

Muebles sobre diseño, Weld Weld غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Weld

Weld
Weld
Weld

بدلاً من شراء طاولة أخرى لوضع اللابتوب أو للقراءة فسطح هذه الطاولة يمكن تحويله لطاولة عالية مناسبة لمستوى النظر، كما تم استخدام الجزء السفلي منها للتخزين.

10.​سرير بسلالم

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

هذه الغرفة الصغيرة تم استغلال السرير لعمل مكتبة للكتب و رفع السرير ب 3 درجت سلم و الذي نتج عنه وحدة سرير أنيقة و فريدة من نوعها تناسب المراهقين.

11.​وحدة تلفاز مع رفوف

Attic room cupboards & shelves Martin Greshoff Furniture غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martin Greshoff Furniture

Attic room cupboards & shelves

Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture

هذه الوحدة بها كل ما قد تحتاجه فبها مكان للتلفاز، الألعاب وأيضاً رفوف لوضع الكتب، الأغراض و المقتنيات. 

12.​جزيرة المطبخ

Muebles Reciclados Mallorca, Muebles Reciclados Mallorca Muebles Reciclados Mallorca مطبخمخزن
Muebles Reciclados Mallorca

Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca

تعمل هذه الطاولة كجزيرة في المطبخ مع استغلال الجزء السفلي ليكون مساحة للتخزين.

​13.غرفة كاملة في وحدة واحدة

Muebles Infantiles, KiKi Diseño y Decoración KiKi Diseño y Decoración غرفة الأطفالأسرة نوم
KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración

هذه الوحدة على الرغم من بساطتها و لكنها مكونه من سريرين، مكتب، رفوف ومساحة سفلية للتخزين.

14.​طاولة مطوية

Mesas de cocina extensibles, Furnet Furnet مطبخطاولات وكراسي
Furnet

Furnet
Furnet
Furnet

في البيوت الصغيرة هذه الطاولات أفضل الحلول للحصول على أفضل النتائج، فهذه الطاولة يمكنك فردها إذا زارك الضيوف و أردت مساحة زائدة و طيها مرة أخرى لتجنب أن تأخذ مساحة زائدة.

15.​حمام به كل ما تحتاجه

Baños pequeños, Baños Rom Baños Rom حمام
Baños Rom

Baños Rom
Baños Rom
Baños Rom

في هذا الحمام و الذي يحتوي على غسالة ملابس يمكنك غسل ملابسك في أثناء إستحمامك و توفير الكثير من الوقت و المجهود.

6 أسرار لجعل منزلك جميل
ما رأيك في هذه الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً