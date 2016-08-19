10 أفكار لأبواب مختلفة لمنزلك

إن أول ما يستقبل الزائرين هو المدخل الذي بالضرورة يحتوي على باب رئيسي للمنزل ، ولأن هذا الباب هو أول ما يراه الزائر فإنه الضروري أن يكون في أجمل شكل وأن يكون معبرًا عن الروح العامة للتصميم في المنزل.
وتختلف المواد المستخدمة في الأبواب اختلافًا كبيرًا حسب الوظيفة المرجوة من هذا الباب وحسب الموارد الطبيعية للبيئة التي يتواجد بها المنزل وحسب التصميم العام ، فنجد مثلًا أن الباب الرئيسي لابد أن يتوافر فيه عامل الأمان والشكل الخارجي الجميل بينما أبواب الغرف الداخلية مثلًا تكون أقل في التفاصيل وأخف في الحجم والصلابة.
وفي هذا الموضوع سوف نتناول اليوم عشرة أفكار مختلفة لأبواب المنزل منها التقليدي ومنها الفريد ومنها الذي يعتمد على الشكل الجمالي بشكل رئيسي ..فهيا بنا لنستعرض هذه الأفكار ونرى المواد المختلفة المستخدمة في كل باب :
في البداية لانستطيع الحديث عن الأبواب دون ذكر الباب الكلاسيكي كنوع للباب الذي يفضله الكثيرون لما يتمتع به من رصانة وذوق رفيع، وهو في الغالب يكون من الخشب العريق ذو الشكل الصلب و إذا أردنا أن نطليه بلون مميز فسيكون اللون الأسود للمزيد من الأناقة والغموض على مدخل المنزل.
من المميز أيضًا لهذا الباب أنه يحتوي على حليات إما ذهبية أو فضية مميزة الشكل والزخارف ترجع للطراز الكلاسيكي الجميل.
أما في المقابل نرى أن المنازل التي يغلب على تصميمها الحداثة والعصرية فإنها تتخذ لأبوابها تصميمًا مناسبًا مع هذه العصرية ، فنجد المواد المستخدمة في الباب هي الخشب قليل الزخارف و الزجاج الشفاف وأحيانًا يستخدم الحديد ولكن بشكل ملائم مع الحداثة .
وهنا نجد أن الباب اتخذ الشكل المستطيل البسيط مع تزيينه بمستطيلات صغيرة من الزجاج وجانب كامل من الزجاج الملون الذي يحفظ الخصوصية ويضفي الشكل العصري الجمالي على مدخل المنزل.
في بعض التصميمات يقرر المعماري أن يستعرض الجمال التصميمي على المدخل كوحدة فنية في حد ذاتها ، فكما نرى في هذه الصورة فإن المعماري BLOS ARQUITECTOS قد اختار لمنزل CASA BNG بالأرجنتين هذا الباب ذو الشكل المميز والذي صنع من الخشب مع حفر هذه الأشكال النباتية الجميلة عليه وقد أكمل المنظر الإبداعي للباب هذه الأشجار المحيطة والمقبض المعدني البسيط.
في هذا المنزل نرى أن المصمم قد اختار شكلًا بسيطًا للباب الرئيسي للمنزل عبارة عن باب ضخم الحجم بسيط الشكل عبارة عن لوح من الخشب الكبير بمقبض عادي الشكل ولكن أضاف إليه جمالًا هذا الجزء الزجاجي الملئ بالرسوم الجمالية والذي سمح للضوء بالدخول للمنزل وحقق توازنًا بصريًا للفراغ .
الفيرفورجيه أو الحديد المشغول هو عنصر جمالي ووظيفي هام للاستخدام في الأبواب فهو علاوة على أنه يوفر الشكل الجمالي فإنه أيضًا يوفرالصلابة المطلوبة في الباب الرئيسي مع السماح للضوء بالدخول للمنزل مع الحفاظ على الخصوصية ، وهو مانستطيع أن نراه في فراغ المدخل الرائع أمامنا.
في هذا الفراغ نرى أن الباب قد اتخذ شكلًا مميزًا عبارة عن تشكيل خشبي متطور وأنيق تتخلله ألواح الزجاج المشطوف الملون مع الحليات الفضية وقد أكمل جمال الفراغ تكامل الشكل الجمالي للباب مع اللون الأبيض في الحوائط ومع الوزرة الرمادية العصرية و النجفة الزخرفية الفريدة.
الأبواب المنزلقة تمثل حلًا مثاليًا لبعض التصميمات والفراغات المميزة ، فمثلًا الاتصال بين غرفة المعيشة والطعام أو الفصل بين غرفة المكتب و المعيشة.
وهنا مثلًا نستطيع أن نرى الشكل الجمالي المبهر للباب الذي اختار المصمم له الشكل المنزلق ليصل بين فراغ المدخل الخارجي والداخلي مع ألوان مبهجة وجميلة ، فقد استخدم اللون الأبيض للحائط الحامل للباب والذي أحيط بإطار من الزجاج الشفاف وقد حدد الباب نفسه بإطار من الخشب الطبيعي الفاتح اللون.
في بعض الأحيان يكون استخدام الأشكال الغريبة للأبواب ذو تميز يخدم الغرض من الباب ويحقق الشكل الجمالي المطلوب، فهنا مثلًا نستطيع أن نرى اختلاف شكل الباب عن طريق انقسامه إلى جزئين علوي وسفلي ، الجزء العلوي هو مربعات من الزجاج الشفاف الذي ينفذ الإضاءة للداخل و الجزء السفلي الذي من الممكن تثبيته لاستخدام الباب كشباك وباب في آن واحد.
الأبواب الزخرفية أيضًا هي اختيارًا مميزًا للفراغات التي نريد أن نميزها في المنزل، فهنا استطاع المصمم أن يجعل الباب هو المصدر للجمال عن طريق الزخارف المكونة له .
فالباب نفسه عبارة عن لوح من الخشب المفرغ بشكل جمالي من أوراق الشجر و الزجاج المموه الذي يحفظ خصوصية الفراغ كما اكتمل التصميم بالحوائط البيضاء لإظهار جمال الباب والمكتبة الخشبية من نفس لون الباب.
للأبواب ذات الشكل المقوس أو الدائري في أعلاها إيحاءًا بالطرز القديمة في العمارة كالطراز الاستعماري أو الطراز الريفي اللذان نستطيع تمييزهما بمجرد رؤية الباب ، فهنا مثلًا اتخذ الباب الطراز الاستعماري عن طريق الخشب القديم الفاتح اللون والارتفاع الشاهق للباب والذي أضفى عليه هيبة ووقار القلاع القديمة وحقق الشكل الفريد للمنزل.
يمكنك الاطلاع على مثال للطراز الاستعماري في هذا المنزل.