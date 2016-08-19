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10 أفكار لأبواب مختلفة لمنزلك

آية علم الدين آية علم الدين
CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos شبابيك نحاس/برونز
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إن أول ما يستقبل الزائرين هو المدخل الذي بالضرورة يحتوي على باب رئيسي للمنزل ، ولأن هذا الباب هو أول ما يراه الزائر فإنه الضروري أن يكون في أجمل شكل وأن يكون معبرًا عن الروح العامة للتصميم في المنزل.

وتختلف المواد المستخدمة في الأبواب اختلافًا كبيرًا حسب الوظيفة المرجوة من هذا الباب وحسب الموارد الطبيعية للبيئة التي يتواجد بها المنزل وحسب التصميم العام ، فنجد مثلًا أن الباب الرئيسي لابد أن يتوافر فيه عامل الأمان والشكل الخارجي الجميل بينما أبواب الغرف الداخلية مثلًا تكون أقل في التفاصيل وأخف في الحجم والصلابة.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول اليوم عشرة أفكار مختلفة لأبواب المنزل منها التقليدي ومنها الفريد ومنها الذي يعتمد على الشكل الجمالي بشكل رئيسي ..فهيا بنا لنستعرض هذه الأفكار ونرى المواد المختلفة المستخدمة في كل باب :

1- الباب الكلاسيكي

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo شبابيك و أبوابأبواب
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

في البداية لانستطيع الحديث عن الأبواب دون ذكر الباب الكلاسيكي كنوع للباب الذي يفضله الكثيرون لما يتمتع به من رصانة وذوق رفيع، وهو في الغالب يكون من الخشب العريق ذو الشكل الصلب و إذا أردنا أن نطليه بلون مميز فسيكون اللون الأسود للمزيد من الأناقة والغموض على مدخل المنزل.

من المميز أيضًا لهذا الباب أنه يحتوي على حليات إما ذهبية أو فضية مميزة الشكل والزخارف ترجع للطراز الكلاسيكي الجميل.

2- الباب الحديث

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN أبواب رئيسية
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

أما في المقابل نرى أن المنازل التي يغلب على تصميمها الحداثة والعصرية فإنها تتخذ لأبوابها تصميمًا مناسبًا مع هذه العصرية ، فنجد المواد المستخدمة في الباب هي الخشب قليل الزخارف و الزجاج الشفاف وأحيانًا يستخدم الحديد ولكن بشكل ملائم مع الحداثة .

وهنا نجد أن الباب اتخذ الشكل المستطيل البسيط مع تزيينه بمستطيلات صغيرة من الزجاج وجانب كامل من الزجاج الملون الذي يحفظ الخصوصية ويضفي الشكل العصري الجمالي على مدخل المنزل.

3- الباب كعمل فني

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos شبابيك نحاس/برونز
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

في بعض التصميمات يقرر المعماري أن يستعرض الجمال التصميمي على المدخل كوحدة فنية في حد ذاتها ، فكما نرى في هذه الصورة فإن المعماري BLOS ARQUITECTOS قد اختار لمنزل CASA BNG بالأرجنتين هذا الباب ذو الشكل المميز والذي صنع من الخشب مع حفر هذه الأشكال النباتية الجميلة عليه وقد أكمل المنظر الإبداعي للباب هذه الأشجار المحيطة والمقبض المعدني البسيط.

4- الباب البسيط الجميل

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos شبابيك
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

في هذا المنزل نرى أن المصمم قد اختار شكلًا بسيطًا للباب الرئيسي للمنزل عبارة عن باب ضخم الحجم بسيط الشكل عبارة عن لوح من الخشب الكبير بمقبض عادي الشكل ولكن أضاف إليه جمالًا هذا الجزء الزجاجي الملئ بالرسوم الجمالية والذي سمح للضوء بالدخول للمنزل وحقق توازنًا بصريًا للفراغ .

5- الفيرفورجيه في الأبواب

French Chateaux, Allan Malouf Arquitetura e Interiores Allan Malouf Arquitetura e Interiores شبابيك
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores
Allan Malouf Arquitetura e Interiores

الفيرفورجيه أو الحديد المشغول هو عنصر جمالي ووظيفي هام للاستخدام في الأبواب فهو علاوة على أنه يوفر الشكل الجمالي فإنه أيضًا يوفرالصلابة المطلوبة في الباب الرئيسي مع السماح للضوء بالدخول للمنزل مع الحفاظ على الخصوصية ، وهو مانستطيع أن نراه في فراغ المدخل الرائع أمامنا.

6- الزجاج المشطوف مع الخشب في الباب

Двери из массива дерева и дверь-книжка, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

في هذا الفراغ نرى أن الباب قد اتخذ شكلًا مميزًا عبارة عن تشكيل خشبي متطور وأنيق تتخلله ألواح الزجاج المشطوف الملون مع الحليات الفضية وقد أكمل جمال الفراغ تكامل الشكل الجمالي للباب مع اللون الأبيض في الحوائط ومع الوزرة الرمادية العصرية و النجفة الزخرفية الفريدة.

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7- الأبواب المنزلقة

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الأبواب المنزلقة تمثل حلًا مثاليًا لبعض التصميمات والفراغات المميزة ، فمثلًا الاتصال بين غرفة المعيشة والطعام أو الفصل بين غرفة المكتب و المعيشة.

وهنا مثلًا نستطيع أن نرى الشكل الجمالي المبهر للباب الذي اختار المصمم له الشكل المنزلق ليصل بين فراغ المدخل الخارجي والداخلي مع ألوان مبهجة وجميلة ، فقد استخدم اللون الأبيض للحائط الحامل للباب والذي أحيط بإطار من الزجاج الشفاف وقد حدد الباب نفسه بإطار من الخشب الطبيعي الفاتح اللون.

8- الأبواب الغريبة

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects شبابيك
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

في بعض الأحيان يكون استخدام الأشكال الغريبة للأبواب ذو تميز يخدم الغرض من الباب ويحقق الشكل الجمالي المطلوب، فهنا مثلًا نستطيع أن نرى اختلاف شكل الباب عن طريق انقسامه إلى جزئين علوي وسفلي ، الجزء العلوي هو مربعات من الزجاج الشفاف الذي ينفذ الإضاءة للداخل و الجزء السفلي الذي من الممكن تثبيته لاستخدام الباب كشباك وباب في آن واحد.

9- الأبواب الزخرفية

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos شبابيك
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

الأبواب الزخرفية أيضًا هي اختيارًا مميزًا للفراغات التي نريد أن نميزها في المنزل، فهنا استطاع المصمم أن يجعل الباب هو المصدر للجمال عن طريق الزخارف المكونة له .

فالباب نفسه عبارة عن لوح من الخشب المفرغ بشكل جمالي من أوراق الشجر و الزجاج المموه الذي يحفظ خصوصية الفراغ كما اكتمل التصميم بالحوائط البيضاء لإظهار جمال الباب والمكتبة الخشبية من نفس لون الباب.

10- الأبواب الدائرية

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

للأبواب ذات الشكل المقوس أو الدائري في أعلاها إيحاءًا بالطرز القديمة في العمارة كالطراز الاستعماري أو الطراز الريفي اللذان نستطيع تمييزهما بمجرد رؤية الباب ، فهنا مثلًا اتخذ الباب الطراز الاستعماري عن طريق الخشب القديم الفاتح اللون والارتفاع الشاهق للباب والذي أضفى عليه هيبة ووقار القلاع القديمة وحقق الشكل الفريد للمنزل.

يمكنك الاطلاع على مثال للطراز الاستعماري في هذا المنزل.

منزل 426 متر على الطراز الاستوائي
أي هذه الأبواب تختاره لمنزلك؟ شاركنا برأيك

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