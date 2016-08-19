10 أفكار لأبواب مختلفة لمنزلك

إن أول ما يستقبل الزائرين هو المدخل الذي بالضرورة يحتوي على باب رئيسي للمنزل ، ولأن هذا الباب هو أول ما يراه الزائر فإنه الضروري أن يكون في أجمل شكل وأن يكون معبرًا عن الروح العامة للتصميم في المنزل.

وتختلف المواد المستخدمة في الأبواب اختلافًا كبيرًا حسب الوظيفة المرجوة من هذا الباب وحسب الموارد الطبيعية للبيئة التي يتواجد بها المنزل وحسب التصميم العام ، فنجد مثلًا أن الباب الرئيسي لابد أن يتوافر فيه عامل الأمان والشكل الخارجي الجميل بينما أبواب الغرف الداخلية مثلًا تكون أقل في التفاصيل وأخف في الحجم والصلابة.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول اليوم عشرة أفكار مختلفة لأبواب المنزل منها التقليدي ومنها الفريد ومنها الذي يعتمد على الشكل الجمالي بشكل رئيسي ..فهيا بنا لنستعرض هذه الأفكار ونرى المواد المختلفة المستخدمة في كل باب :