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العملية والأناقة في منزل ال190 متر مربع

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة المعيشة
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الأتطلاع على أفكار لتصاميم المنازل المختلفة دائماً ما يعود علينا ببعد جديد لم يكن في حسباننا وعند تصميمنا لبيتنا الخاص علينا أن لا نمل من هذه العادة فقد تصل إلى فكرة مثالية لك ولبيتك بعد عدة مقالات وعبورك على كثير من المنازل. إن كنت تبحث عن  بيت حديث يشع بالحيوية والجمال ولا يتبع قواعد التصميم التقليدية سيكون هذا المقال مناسب جداً لك ولأفكارك، ولأن الأفكار الشبابية التي تتحدى كل ما هو تقليدي أصبحت هي الأفكار الشائعة في البيوت علينا أن نستوحي منها كثير من الأفكار المبتكرة. المنزل الذي سنعرضه لكم اليوم هو من تصميم MOB ARCHITECTS وهو عبارة عن شقة مكونة من طابقين، الطابق الأول منفرد لغرفة معيشة و مطبخ مخصصين للتجمعات العائلية الكبيرة  أما الطابق الثاني فهو لغرف النوم التي تحتاج لخصوصية أكثر. سحر البيت لا يكمن فقط في عفويته الأنيقة ولكن كونه يقع في روما أيضاً يعطي البيت جاذبية خاصة، فإيطاليا ككل هي رمز و مصدر وحي جميع المصممين حول العالم، فالنمط أو الطابع الذي ينجح هناك و يلقى أعجاب بيوت التصميم تأكد أنه سيكون واسع الأنتشار في جميع أنحاء العالم. لنتابع كيف كان تصميم هذا البيت الفريد

مساحة مفتوحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في الشقق المتوسطة الحجم كهذا البيت يعد تصميم الفراغات بلا حوائط فاصلة أسلوب يتبعه أغلب المصممين، ليس فقط لتوفير أحساس بالأمتداد بل أيضاً لجلب طاقة إيجابية من المساحات المحيطة مع إيتاحة الفرصة لتواجد تنوع في أماكن و أشكال الجلوس. الأسلوب العصري الأنتقائي هنا يلعب دور هام جداً في أضافة كثير من البهجة لغرفة المعيشة.

إبراز عنصر معماري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

على عكس الأسلوب المعتاد يظهر المصمم هنا السلم الخشبي ذو النمط الحداثي بكل فخر، فالدرجات الخشبية تعد محور أساسي للربط بين الطابيقن.

أختيارات غير تقليدية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

اللوحة الفنية الغير تقليدية هي أكثر ما يميز السفرة وبالرغم من أنها قطعة لن يختارها البعض في بيته لكنها ما زالت هي العنصر الجاذب الأساسي فهي مصدر اللون المبهج للمكان.

أطلالة خلابة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الجميل في غرفة المعيشة أن يتواجد تنوع في أشكال وأماكن الجلوس، كما نرى في هذا الركن الذي يطل على الشرفة.

العملية في التصميم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مهمة المطبخ الرئيسية هي تسهيل عملية الطبيخ و تقديم الأكل و لمطبخ أكثر كفاءة و عملية يفضل تواجد ركن لسفرة صغبرة لكي تجتمع فيه العائلة لوجبة سريعة مثل الأفطار وهذه العوامل الثلاثة تتحقق في هذا المطبخ و بالرغم من قلة تواجد التفاصيل المعتادة فهو يعكس جميع أحتياجاتنا في عالمنا المعاصر.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم غرفة النوم من أرقى ما يكون والتأثير الأنيق يأتي من أمتداد السقف للحائط وراء السرير ليبرز السرير و يكون مصدر أنارة قوية للغرفة كلها.

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غرفة ملابس متسعة

homify غرفة الملابس
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homify
homify
homify

وجود وحدة تخزين مزدوجة هو حل ذكي وعملي لكي يتيح لك مساحة توزيع أكبر ويخلق غرفتين من غرفة واحدة.

حمام صغير ولكن

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حين يكون الحمام صغيراً لا يوجد حل في التصميم أسلم من الأسلوب العملي، لذا قام المصمم هنا من تصميم دوش للحمام يتناسب مع المساحة المتاحة

غرفة معيشة خاصة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في الطابق الثاني قام المصمم بإيجاد مكان لغرفة معيشة خاصة بأهل البيت فقط لكي يتم فيها كل النشاطات اليومية بلا الأكتراث بالتنظيم الدائم

البهجة محور التصميم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لكي تحقق غرفة نوم الأطفال نجاحاً كبيراً عليها أن تكون عامل مؤثر و قوي في حياة الطفل اليومية لتتحول الغرفة من مجرد مكان للنوم إلى ملجأ الطفل حينما يريد أن يتم مهلمه اليومية من دراسة و لعب براحة تامة. والراحة هنا ليست عائدة فقط على الراحة الجسدية أو العملية ولكن أشارة أعمق للراحة النفسية والشعور بأنتماء الطفل لهذا المكان الذي يحفزه على الأبتكار. من الواضح أن المصمم يدرك مدى قوة هذا التأثير لكي يصمم غرفة ذات محتوى يعبر عن الطفل مستخدماً ألوان مبهجة ومتجانسة.

بيت عصري تصميم ألماني
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