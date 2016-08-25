العملية والأناقة في منزل ال190 متر مربع

الأتطلاع على أفكار لتصاميم المنازل المختلفة دائماً ما يعود علينا ببعد جديد لم يكن في حسباننا وعند تصميمنا لبيتنا الخاص علينا أن لا نمل من هذه العادة فقد تصل إلى فكرة مثالية لك ولبيتك بعد عدة مقالات وعبورك على كثير من المنازل. إن كنت تبحث عن بيت حديث يشع بالحيوية والجمال ولا يتبع قواعد التصميم التقليدية سيكون هذا المقال مناسب جداً لك ولأفكارك، ولأن الأفكار الشبابية التي تتحدى كل ما هو تقليدي أصبحت هي الأفكار الشائعة في البيوت علينا أن نستوحي منها كثير من الأفكار المبتكرة. المنزل الذي سنعرضه لكم اليوم هو من تصميم MOB ARCHITECTS وهو عبارة عن شقة مكونة من طابقين، الطابق الأول منفرد لغرفة معيشة و مطبخ مخصصين للتجمعات العائلية الكبيرة أما الطابق الثاني فهو لغرف النوم التي تحتاج لخصوصية أكثر. سحر البيت لا يكمن فقط في عفويته الأنيقة ولكن كونه يقع في روما أيضاً يعطي البيت جاذبية خاصة، فإيطاليا ككل هي رمز و مصدر وحي جميع المصممين حول العالم، فالنمط أو الطابع الذي ينجح هناك و يلقى أعجاب بيوت التصميم تأكد أنه سيكون واسع الأنتشار في جميع أنحاء العالم. لنتابع كيف كان تصميم هذا البيت الفريد