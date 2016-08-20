منزل ال 70 متر مربع بأفكار أستثنائية

هل تبحث عن بيت عصري يناسب حياتك اليومية مع تميزفي التصميم الداخلي؟ هل تشعر بالحيرة في إيجاد تصميم يلائم منزلك ذو المساحة الصغيرة مع شعورك بالتكرارية عند الإتطلاع على أفكار البيوت العصرية؟ إن كنت تريد تصميم منزلك أن يتبع الأسلوب الحداثي مع لمسات تصميم مختلفة ستجد في هذا المنزل ما تبحث عنه. البيت يعتبر معجزة تصميمية مبهرة فهو بيت لا يتعدى مساحته ال 70 متر مربع و مع ذلك لن تشعر بصغر المساحة بل بالعكس، سيدهشك جمال وتميز البيت بعد التصميم المبهر الذي يجعلك تشعر بالراحة النفسية والذي ينفذ كل قواعد التصميم التي تساعد على أتساع الغرف بصرياً. أستطاع المصمم من HQ-DESIGN أيضاً أن يحطم طل القواعد التقليدية في التصميم الداخلي لينتهي الأمر بالمنزل أن يتحول من شقة صغيرة بتصميم معتاد إلى رحابة وتميز اللمسات العصرية.لنتابع كيف تحقق هذا الحلم إلى حقيقة…
قام المصمم بالفصل بين المساحتين بفاصل عصري ذو نمط مفرغ لكي يعد جزء من الديكور و يعمل على العزل العملي دون الحاجة إلى الفصل بصرياً، وقد أختلف هنا توجه الألوان حيث أخذ الأبيض الحيز الأكبر في التصميم ليتجانس مع الرمادي والفيروزي و هذا يخلق جواً من اللترابط والتكامل.
عند رؤية غرفة المعيشة نلاحظ على الفور سيطرة اللون الرمادي والأثاث العصري على التصميم، ومن غير المألوف أن يكون لون أو أثنين فقط هما المتواجدين بقوة في مساحة واحدة فقد تظن أن قلة تواجد الألوان يزيد من الملل لدى الغرفة ولكن هذا التصميم أكبر دليل على عدم صحة هذا المفهوم. اللونين الرمادي والفيروزي يندمجان معاً ليطغوا على غرفة المعيشة إمتداداً لغرفتي المطبغ والسفرة و هذا التوحد والإمتداد يساعدان على خلق مساحة متسعة بصرياً لتتجاهل الحدود الصريحة المحددة لكل غرفة.
لكي يصل المصمم لمطبخ فريد في التصميم و يوحي بالأتساع أختار اللون الفيروزي المنعش ليكون عنصر الربط بين المساحات ويعطي أحساس بالديناميكية. لم يتجاهل المصمم الأحتياج لمطبخ عملي أيضاً لذا فقد صمم المطبخ ليحتوي أقصى مساحة ممكنة من الوحدات وبالتأكيد دمج الأبيض مع الأخشاب يقلل من الأحساس بالضيق بين هذا العدد الهائل من مساحات التخزين.
لاحقنا اللون الرمادي داخل غرفة النوم الرئيسية بكل تدريجاته ليكون غرفة نوم مختلفة تعبر عن العصر الحالي وتوجهاته التي تحطم القيود والتقاليد، فاللون الرمادي رغم وصف الناس له بأنعدام شخصيته نجد غرفة النوم هنا مليئة بالسكون والهدوء مع كثير من الجرأة. ما يجعل هذه الغرفة تتميز عن ما سواها بجانب أنتشار اللون الرمادي هو أعتبار الحائط جدارية تعكس النمط العصري بقوة وهذا بإستخدام ورق حائط ثلاثي الأبعاد مع وحدات الأضاءة الغير تقليدية لتسليط الضوء عليها.
تكرار و أنعكاس التجاليد التي تمثل وحدات أضاءة على الحائط المعاكس يقوي موقف المصمم ويجعل من هذه الغرفة مكان متكامل ومتناسق يعكس روح التصميم العصرية.
إن كنت تريد بعض الأفكار لتجديد حمام بيتك يمكنك أن تستوحي بعض الأفكار من خلال الإتـطلاع على هذا الحمام فهو يجمع بين بساطة النمط الحداثي ورقي التصميم الكلاسيكي و هذا من خلال الترابط الواضح بين الأضاءة الدافئة مع السيراميك الأنيق والوحدة العصرية و كل هذا في إطار ألوان قمة في الأناقة.
بعدت غرفة نوم الأطفال تماماً عن باقي البيت لكونها تحتوي على مزيج من الألوان الشبابية المبهجة لتتحول المساحة الصغيرة إلى غرفة مغعمة بالحيوية.
الجميل في هذه الشرفة أنها تستوعب أحتياجاتنا العصرية فهي تحتوي على أطلالة رائعة يمكنك الأستمتاع بها لكن مع الأحتفاظ بمرونة الأختيار بين أن تكون الشرفة مفتوحة أم مغلقة. بجانب كون هذه الشرفة عملية في الأستخدام هي أيضاً في قمة الأناقة لأستخدام المصمم لتجاليد تدمج بين الألواح الخشبية ووحدات الأضاءة.