منزل ال 70 متر مربع بأفكار أستثنائية

هل تبحث عن بيت عصري يناسب حياتك اليومية مع تميزفي التصميم الداخلي؟ هل تشعر بالحيرة في إيجاد تصميم يلائم منزلك ذو المساحة الصغيرة مع شعورك بالتكرارية عند الإتطلاع على أفكار البيوت العصرية؟ إن كنت تريد تصميم منزلك أن يتبع الأسلوب الحداثي مع لمسات تصميم مختلفة ستجد في هذا المنزل ما تبحث عنه. البيت يعتبر معجزة تصميمية مبهرة فهو بيت لا يتعدى مساحته ال 70 متر مربع و مع ذلك لن تشعر بصغر المساحة بل بالعكس، سيدهشك جمال وتميز البيت بعد التصميم المبهر الذي يجعلك تشعر بالراحة النفسية والذي ينفذ كل قواعد التصميم التي تساعد على أتساع الغرف بصرياً. أستطاع المصمم من HQ-DESIGN أيضاً أن يحطم طل القواعد التقليدية في التصميم الداخلي لينتهي الأمر بالمنزل أن يتحول من شقة صغيرة بتصميم معتاد إلى رحابة وتميز اللمسات العصرية.لنتابع كيف تحقق هذا الحلم إلى حقيقة…