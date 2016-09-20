5 أفكار مبتكرة لإستغلال السطح

جميعنا نحلم بتكوين و تصميم منزل العائلة الرائع الذي يضم كل أحتياجاتنا في مكان واحد ومع ذلك عند التنفيذ في أرض الواقع كثيراً ما نتخلى عن أحلامنا وفي أغلب الأوقات يتم هذا التنازل بسبب عدم التخطيط الجيد للمساحات أو الأولويات. مع هذا الأهمال الغير متعمد نقع في مشكلة تواجد كثير من أركان المنزل بلا وظائف عملية، بل وفي أحدى البيوت يؤول إليها المآل إلى أن تتحول إلى مكان للتخزين. من أكثر الأماكن المعرضة لهذا الأهمال هما الشرفة والسطح و في هذا المقال سنتطرق إلى بعض الأفكار المبتكرة التي يمكنك أتباعها لرفع كفاءة غرفة السطح وأستغلاله بصورة تناسبك و تلائم أهتماماتك، لعل هذه الأفكار تلهمك إلى أن تحول سطح منزلك من ركن يتداعى و ينهار مع مرور الزمن إلى جنة المنزل و ركنك الخاص.