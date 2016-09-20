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5 أفكار مبتكرة لإستغلال السطح

shereen gouda shereen gouda
Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx صالة الرياضة
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جميعنا نحلم بتكوين و تصميم منزل العائلة الرائع الذي يضم كل أحتياجاتنا في مكان واحد ومع ذلك عند التنفيذ في أرض الواقع كثيراً ما نتخلى عن أحلامنا وفي أغلب الأوقات يتم هذا التنازل بسبب عدم التخطيط الجيد للمساحات أو الأولويات. مع هذا الأهمال الغير متعمد نقع في مشكلة تواجد كثير من أركان المنزل بلا وظائف عملية، بل وفي أحدى البيوت يؤول إليها المآل إلى أن تتحول إلى مكان للتخزين. من أكثر الأماكن المعرضة لهذا الأهمال هما الشرفة والسطح و في هذا المقال سنتطرق إلى بعض الأفكار المبتكرة التي يمكنك أتباعها لرفع كفاءة غرفة السطح وأستغلاله بصورة تناسبك و تلائم أهتماماتك، لعل هذه الأفكار تلهمك إلى أن تحول سطح منزلك من ركن يتداعى و ينهار مع مرور الزمن إلى جنة المنزل و ركنك الخاص.

1- منتجعك الخاص

Casa Cor RS 2014, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres منتجع
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

أن كنت تبحث دائماًعن الأسترخاء والشعور بالرفاهية في حياتك فلما لا تحقق هذا الهدف في بيتك و تجعل لنفسك منتجع خاص يكون ملاذك أيما كنت في حاجة لقليل من العزلة؟ يمكنك أن توجد عنصر واحد مثل الجاكوزي في هذا التصميم و تكون بهذا حققت هدفك، ولا بأس من خلق حديقة مصغرة تكون مصدر لراحتك النفسية.

2- شفافية مطلقة

JARE DOM, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI بيت زجاجي
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

من أكثر الأفكار جاذبية حين التفكير في وظيفة ملائمة للسطح هو تصميم مثل هذه الغرف الزجاجية، فهي ليست فقط تعطي أتساع للجالس وأمتداد لكلا المساحتين الداخلية والخارجية بل هي أيضاً تتيح الفرصة لخلق روح من الطبيعة خارجياً لتكون أطلالتك من الغرفة على الطبيعة. يدرك المصمم ARCHITEKT.LEMANSKI تأثير الغرفة الزجاجية على الراحة النفسية تماماً لذا نلاحز أنه لا تواجد لأي جدران قد تعكر صفو هذا المشهد الخلاب. لتتحقق الوظيفة بكفاءة عالية يفضل أن تكون وظيفة المكان هي غرفة معيشة ثانوية قد تستغلها في أستقبال الضيوف أو حتى لعمل مناسبات خاصة فجميعنا ندرك أن المساحة داخل المنزل لا تتحمل أعداد كبيرة وأيضاً غرف المنزل الداخلية تعد مساحة فيها خصوصية .

3- نوم هادئ ومريح

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

إذا كان لديك ظروف خاصة تجعلك تستقبل ضيوف ليقيموا بضعة أيام في المنزل وتقف في حيرة في كل مرة من المكان المناسب لهم يمكنك تجنب هذه الأزمة بأستغلال غرفة السطح لتتحول لغرفة نوم خاصة للضيوف، بل وفي إمكانك أن تجعل منها جناح خاص يطل على مسطح لا بأس به من النباتات لكي تتحول إلى إقامة فاخرة تضاهي الفنادق جمالاً. ولا تنسى أنك في أي وقت يمكنك أستغلال هذا الجناح لنفسك لتشعر بالتجدد والرفاهية مجدداً.

4- تسليط الضوء على أهتماماتك الرياضية

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx صالة الرياضة
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

هل تواجه دائماً تحدي يومي في إيجاد وقت لأهتماماتك الرياضية ولممارسة رياضة بشكل مستمر؟ في أغلب الأحيان يكون عدم أستمرارنا بأداء رياضة بشكل منتظم هو عدم توفر مكان مخصص يجعلنا في حماس وأهتمام دائم، ولكن لديك فرصة ذهبية لغيير هذا الوضع الحزين، فإن كان لديك سطح مهمل آن الوقت أن تحوله إلى ملاذك الشخصي لممارسة الرياضة، ويمكنك أن تصمم غرفة الرياضة كما يحلوا لك والقانون الأوحد هو أن تصمم ما قد يجذبك لهذا المكان بصورة يومية. بعد هذا التحول الكبير سترى أيضاً تحول عظيم في حياتك اليومية من أتزان و راحة نفسية إلى صحة لوطاقة لا مثيل لها.

5- لعمل مثمر وسريع

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

إن كنت من الذين يحبون العمل أو الدراسة في البيت أو كان لديك هوايات خاصة تحتاج لهدوء وإنعزال للتركيز فعليك أن تغتنم فرصة وجود سطح غير مستغل وتقوم بتصميم ركنك الخاص لدراسة وتأمل عميق. وعليك أن تهيء مناخ مناسب جداً لأداء مهمك براحة نفسية و تركيز تام.

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إذا كنت ستختار بين هذه الأفكار ماذا ستكون إختياراتك؟

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